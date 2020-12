Diario de Radio Nacional 11/12/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Gualeguaychú – GOMEZ ALCORTA: “Multicausalidades agrandaron la brecha en los votos”

Buenos Aires – V.IBARRA: “Estamos dejando atrás un sistema que criminaliza a la mujer”

Mendoza – A fin de año se votaría en el Senado: Con amenazas de grupos anti derechos

Patagonia – ESTELA HERNANDEZ: “Es una deuda que tiene la democracia con las mujeres”

Paraná – Participó en el debate por la IVE: Blanca Osuna internada con COVID-19

Córdoba – A. DOMINGUEZ: “Pienso en la mujeres que pusieron en riesgo su salud y la vida”

Patagonia – SANTIAGO IGON: “Por el futuro de nuestras hijas, que sea ley”

Esquel – V. BUTINOF: “La mayor transformación es la despenalización del aborto a nivel social”

Paraná – LUCY GRIMALT: “Fue una noche hermosa”

Concepción del Uruguay – C. GAILLARD: “El proyecto viene a resolver una deuda de salud pública”

Buenos Aires – LUCIANA PEKER: “Las expectativas son positivas”

Córdoba – Para los alérgicos: Ratifican la seguridad de la vacuna Pfizer



DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Títulos de tapa

LRA 42 Gualeguaychú

Gómez Alcorta indicó que son buenas las expectativas para la votación de la IVE en la Cámara de Senadores y repudió los escraches a los diputados que adelantaron su voto afirmativo, porque atentan contra la vida democrática.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, celebró la media sanción del proyecto de legalización del aborto y subrayó que el Gobierno y el movimiento de mujeres “esperan que sea sancionado” y, al respecto, agregó: “Somos muy optimistas”. En comunicación con “Buen día”, remarcó: “Estamos dejando atrás un sistema que criminaliza a la mujer que aborta”.

LRA 6 Mendoza

La periodista Amanda Alma, referenta del Área de Géneros de Radio Nacional,

destacó que el nivel del debate fue mayor que el de 2018 y puso en relieve al movimiento de mujeres en lucha por sus derechos.

Luego, Amanda denunció las amenazas que recibieron por distintos medios los y las legisladores que votaron a favor del derecho a decidir de parte de grupos anti derechos, luego del análisis de la media sanción que realizó por Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Género y Diversidad, y fundadora de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

LU 4 Patagonia

La diputada nacional por el Frente de Todos de Chubut, Estela Hernández, se refirió a la intensa jornada que se vivió en la Cámara de Diputados, diciendo que ”este es un logro de todas las mujeres, de todas las pibas, de la marea verde, de la lucha de las mujeres en las calles. Esto es el resultado de eso”.

LT 14 Paraná

La diputada nacional por el Frente de Todos, Blanca Osuna, permanece internada en Paraná por coronavirus, pero participó en forma virtual del debate en Diputados por la regulación del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Durante su exposición, Osuna destacó que la IVE “implica una Argentina mejor”.

LRA 7 Córdoba

En una sesión histórica, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo y atención post aborto.

“Pienso en todas las compañeras que dieron la lucha todos estos años, en las mujeres que han visto afectada su salud y algunas, la vida”, dijo Alejandra Domínguez, pionera de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Córdoba.

LU 4 Patagonia

El diputado nacional por el Frente de Todos, Santiago Igon, es uno de los tres legisladores de Chubut que acompañó la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional.

“Ha sido un día histórico y estoy muy contento de haber estado acompañando a nuestras mujeres, a las compañeras que vienen desde hace décadas peleando por la ampliación de sus derechos”, indicó el legislador.

LRA 9 Esquel

Butinof, tocoginecóloga del Hospital Zonal de Esquel, integra un equipo provincial, el cual trabaja en la garantización de las interrupciones voluntarias de embarazo en la región.

“A lo largo de los años, la transformación más grande es la social, la despenalización del aborto a nivel social, y eso es un empuje de las organizaciones feministas”, expresó Butinof.

LT 14 Paraná

Tras 20 horas de debate, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó en general con 131 votos a favor el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), y Lucy Grimalt, titular del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Entre Ríos, celebró la media sanción del proyecto, remarcando que “fue una noche hermosa. Estoy emocionada de haber compartido con otra generación más joven, porque lo que se discutió tiene que ver con el futuro y proyectos de todas las jóvenes que dieron un ejemplo de cómo se festeja en democracia”.

LT 11 Concepción del Uruguay

La legisladora agregó que “todo estaría dado para que la IVE sea ley antes de fin de año”, refiriéndose al paso del proyecto a la Cámara de Senadores.

LRA 1 Buenos Aires

La activista especializada en género Luciana Peker hizo un repaso sobre cómo se llegó a la presentación del proyecto de ley de la interrupción voluntaria del embarazo y explicó los principales puntos. Tras conocerse la media sanción en Diputados, sostuvo: “Es un logro histórico que en este 2020 se apruebe con media sanción con una diferencia mucho más fuerte que en 2018, con un respaldo mucho más fuerte del Poder Ejecutivo”. En Buen día, pronosticó además cómo será el debate en el Senado: “Las expectativas son claramente positivas”.

LRA 7 Córdoba

A partir de la supuesta reacción negativa de la vacuna de Pfizer en pacientes alérgicos, la Asociación de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC), desmintió la información al sostener “el riesgo es muy inferior al beneficio”.

Maximiliano Gómez, presidente de la entidad y especialista en Alergia e Inmunología de la Universidad Nacional Córdoba (UNC), aclaró que aún deben conocerse los antecedentes de las personas afectadas luego de colocarse la vacuna de Pfizer.

Coronavirus

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La recomendación de cara a las fiestas, navidad y año nuevo, en el que las familias argentinas se reunirán para celebrar cada fecha, mientras permanecen los cuidados por la pandemia de coronavirus.

LT 14 Paraná

Carina Reh, secretaria de Salud de Entre Ríos, indicó que Concordia y Concepción del Uruguay fueron dos de las ciudades con incremento en los casos de coronavirus.

Sobre la vacunación contra el COVID 19, la funcionaria dijo que en enero “se podría comenzar a vacunar a los grupos de riesgo, fundamentalmente Fuerzas de Seguridad y personal sanitario, dependiendo del operativo que diseñe la Nación”.

LRA 5 Rosario

Información sobre la logística de vacunación en la provincia de Santa Fe, la importancia de los cuidados ante el Covid-19 aún con la implementación de las vacunas y una aclaración sobre Sputnik V, de origen rusa.

LRA 23 San Juan

El ministerio de Salud Pública de San Juan brindó una conferencia de prensa, a través del doctor Espejo, quien dio detalles de la situación epidemiológica de la provincia y cómo será la logística para la recepción de las vacunas contra Covid-19.

Política

LRA 24 Río Grande

La obra incluye la ejecución de una colectora cloacal máxima que descomprimirá las redes cloacales del Casco Viejo que sufrieron saturación por falta de inversión durante los últimos 30 años.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El legislador del Frente de Todos formó parte de la larga sesión donde se debatió la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14.

LRA 17 Zapala

El gobernador Omar Gutiérrez anunció que en diciembre llamará a licitación para la construcción de la Planta cloacal que demandará una inversión de $800 millones y que además incluirá una colectora de 15 kilómetros para recolección y transporte de los líquidos cloacales.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Un balance de su gestión a cargo del organismo con un repaso de las acciones dedicadas a los afiliados durante la pandemia de coronavirus.

Economía

LV 8 Libertador

Se constituyó el Consejo Ambiental, Económico y Social en Mendoza, y Mario Comellas, quien representará a la industria local en ese organismo, explicó cómo están representados los distintos sectores del empresariado.

“Como ciudadano, me pareció un ejemplo de institucionalidad donde todos los sectores de la población tuvieron dirigentes, en una convocatoria que prácticamente no tuvo ausencias”, aseguró Comellas.

Sociedad

LRA 7 Córdoba

El Barómetro de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina (UCA), reveló que en 2020 se observó un incremento de cuatro puntos en la inseguridad alimentaria (34,4%), y de 1,5% (15,5%) en el nivel más grave, además del crecimiento en la pobreza infantil, que se ubicó en el 64,1%, y la indigencia en el 16%.

Lanina Tuñón, coordinadora del estudio, explicó que “hay necesidad de establecer fuertes políticas enfocadas en los que menos tienen. Mejor salud y mejor alimentación, pero no hubo acuerdo al respecto”.

LRA 14 Santa Fe

Propuesta del Ránking Argentino de Canciones de Radio Nacional con Dúo Orillereras que componen Pelegri y Rocío Solís bajo el género del folklore litoraleño y la música popular latinoamericana.

LRA 29 San Luis

Detalles de un avance notorio para la información clínica de cada paciente en formato digital para que “cada ciudadano sea dueño” de su historia médico, según Cano.

LRA 30 Bariloche

La venta solidaria de pan dulce con el objetivo de ayudar a familias que atraviesan complejas situaciones socioeconómicas de cara al festejo de la navidad y el año nuevo.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro afirmó que “la reanudación turística se va dando paulatinamente”, pero aclaró que “todavía hay dificultades con los micros de larga distancia” en la Ciudad de Buenos Aires. En el Servicio Informativo, expresó: “El Gobierno porteño restringe el ingreso a las personas que menos capacidad económica tienen. El que tiene un vehículo puede venir desde cualquier lugar del país sin ningún inconveniente, pero el que tiene que viajar en micro lamentablemente no lo puede hacer porque no hay frecuencia”. “Le pedimos al Gobierno de la Ciudad aumentar las frecuencias de micros”, señaló.

Laborales

LU 4 Patagonia

“Sancionaron una ley sin discusión y a espaldas de los afectados”, expresó el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi.

“Si alguien me hubiera dicho hace un año que no íbamos a cobrar tres meses seguidos, más el medio aguinaldo del primer semestre, no lo habría creído, pero sucede”, indicó Panizzi.

LRA 6 Mendoza

Daniel Sauretti, presidente de Cooperativa La Terre, se refirió a la situación judicial frente al proceso de remate de las ex Industrias Mattas, y contó que mientras se resuelve el conflicto, los trabajadores a cargo han seguido adelante con sus tareas.

“La cooperativa nunca dejó de trabajar en la pandemia, y con mucha organización adentro para otras actividades como un taller textil y una fábrica de artículos de limpieza”, informó Sauretti.

LT 11 Concepción del Uruguay

Rosa Pizatti, trabajadora del Hospital Justo José de Urquiza, agregó que “las salas están llenas y se viene trabajando, como se dice comúnmente, a cama caliente”, y luego solicitó el apoyo de la sociedad en el reclamo salarial.

LRA 20 Las Lomitas

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció que la provincia pagará sueldo y aguinaldo antes de Navidad y también un bono de diez mil pesos, que se abonará los primeros días de enero.

El intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo, manifestó que fue “una grata sorpresa el anuncio. El gobernador ya nos tiene acostumbrados a incluirnos cuando hay anuncios de este tipo”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario del Sindicato de la Carne, Sergio Vereda, dijo que se solicitó la reapertura de paritarias y se logró un 12% de aumento en los salarios de los trabajadores.

Respecto a los incrementos que se esperan para el año próximo, Vereda aseguró que habrá un alza salarial de un 6% en enero, de un 3% en febrero y de un 3% en marzo.

Géneros

RA 21 Santiago del Estero

Detalles del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo que obtuvo media sanción en la Cámara Baja del Congreso de la Nación en una jornada social y política histórica para el país.

LRA 18 Río Turbio

“Estamos haciendo vanguardia porque somos la primera provincia que aprueba una ley de estas características; otra manera más de festejar el 10 de diciembre. Esta ley lleva a que muchos derechos de las mujeres sean respetados”, dijo Tello.

LRA 57 Bolsón

La militante destacó la riqueza del debate en la Cámara de Diputados de la Nación que dio media sanción al proyecto de ley que garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Derechos Humanos

LRA 42 Gualeguaychú

Virginia Urquizo, coordinadora del Equipo Argentino de Antropología Forense, indicó que convocan a familiares de desaparecidos para aportar su muestra de sangre y lograr identificar a unos 600 cuerpos hallados en fosas comunes e individuales de cementerios de todo el país, asesinados y enterrados allí durante la última dictadura cívico militar.

Urquizo pidió a las personas que tengan un familiar desaparecido durante la última dictadura que se contacten a la línea 0800 345 3236, de 9 a 17 horas, para aportar su muestra de sangre, la cual será contrastada con el perfil genético de los restos.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

El director de cine, José Luís Torres Leiva, habló con Radio Nacional y dio detalles de su nuevo trabajo “Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”, film inspirado en la metamorfosis de la muerte, y sus manifestaciones en la conciencia humana.

Sinopsis: Dos mujeres que compartieron toda una vida, se ven enfrentadas a la enfermedad de una de ellas. La mujer enferma decide no seguir ningún tratamiento y ambas se mudan a una pequeña casa en el bosque hasta el día que la muerte llegue a sus vidas. Es así como volverán a reencontrar el amor que con el tiempo fue sepultado por la rutina. Poco a poco fortalecerán su relación mientras fuera de la cabaña la muerte aguarda su momento.

LV 8 Libertador

Daniela Trovati, una joven mendocina que cursa el último año de la Licenciatura de Guitarra Popular en la Universidad Nacional de Cuyo, es la protagonista del Ranking Argentino de Canciones (RAC).

Daniela, que ha recibido la distinción ´Evita´ del Senado de la Nación en 2017 y forma parte del Movimiento MujerTrova Argentina desde 2013, se ha presentado en diferentes escenarios y ha cantado en Honduras y Colombia.

LRA 26 Resistencia

Con motivo de recordarse el 11 de diciembre el Día Nacional del Tango, Daniel Lifschitz , integrante de la Orquesta Nacional de Música Juan de Dios Filiberto, expresó que “somos una orquesta de más de 40 músicos y damos conciertos en forma frecuente, pero este año cambió todo y surgieron iniciativas de comunicación virtual, y también lo hemos hecho”.

LT 14 Paraná

El actor y comediante ´Carlín´ Calvo falleció a los 67 años en un Centro de Alta Complejidad de Parque Patricios, donde estaba internado hacía dos meses, debido a las secuelas de dos accidentes cerebro vasculares que había sufrido en 1999 y 2010.

Nacido en la Capital Federal el 21 de febrero de 1953 y criado en San Antonio de Padua, Calvo brilló en el teatro y también en programas de televisión. Su papel protagónico corporizando a ´Carlín´ en ´Amigos son los Amigos´, inmortalizó un personaje por el que será recordado siempre.

LRA 6 Mendoza

Daniel Quiroga vuelve a las tablas mañana, sábado 12 de diciembre, con ´Cuentos Infantiles para Adultos´, en el Teatro Independencia de la ciudad capital.

Sobre esta nueva propuesta, Quiroga contó que “tomo las fábulas de los cuentos clásicos y los destruyo. Los de atrás, los mandatos, las traiciones, disfrazados de una fábula bonita, con un montón de cosas para decir, pero siempre con ironía”.

LRA 1 Buenos Aires

Aliverti propone en esta emisión de Dos Gardenias, la lectura de “Bendita Mi Lengua Sea”, de Gabriela Mistral, poeta, diplomática, profesora y pedagoga chilena que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945.

El libro recoge una serie de cuadernos escritos entre 1905 y 1956 donde la autora no solamente plasma poesía cargada de intensidad y desolación, sino también un lenguaje propio al que han tildado como “mistraleano“, con el que le relata su vida desde ella misma con notas, apuntes, reflexiones y confidencias que permiten al lector conocer y entender a la escritora.

Humor

