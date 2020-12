Advierten por los elevados niveles de pobreza infantil

El Barómetro de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina (UCA) reveló que en el presente año se observó un incremento de cuatro puntos en la inseguridad alimentaria (34,4%) y de 1,5% (15,5%) en el nivel más grave. Además, la pobreza infantil se ubicó en el 64,1% y la indigencia en el 16%. Ianina Tuñón, coordinadora del estudio, explicó en Radio Nacional Córdoba que “hay necesidad de establecer fuertes políticas enfocadas en los que menos tienen. Mejor salud, mejor alimentación. No ha habido acuerdo al respecto”. No obstante sostuvo que “ha habido un importante esfuerzo de los estados para cubrir las necesidades alimentarias” a partir de los planes sociales y programas de ayuda como la Tarjeta Alimentar. “Hasta los 6 años, es importante la cobertura”, aseveró Tuñón, quien no obstante observó que “el déficit de control del niño sano creció del 20% al 30%. Es prioritario recuperarlo. En el campo educativo, los chicos de clase media tuvieron ocho veces más oportunidades de seguir con las actividades escolares”.

DESCARGAR