Diario de Radio Nacional 11/09/2020

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: “Necesitamos acciones que igualen al país”

JUAN MANZUR: El Presidente anunció obras en la provincia

JOSE LUIS GIOJA: “Informar con la verdad es un pilar de la democracia”

MARTIN ARIAS DUVAL: El accionar de la Bonaerense “evidencia una falta de preparación”

SILVINA BATAKIS: La medida no desfinancia a la Ciudad de Buenos Aires

ROBERTO BARADEL: “Quieren intentar una suerte de desestabilización”

EDUARDO BARCESAT: “Esta causa es un clavo al rojo vivo”

RICARDO QUINTELA: “Fortalecimos el sistema, esperemos no tener sobresaltos”

SERGIO UÑAC: “Felicidades por dar lo que la sociedad pretende de los medios”

RICARDO ALFONSIN: “Les pido a los radicales de a pie que reaccionen”

EDUARDO VALDEZ: “Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay”

GABRIEL MARIOTTO: “Hay una campaña de desgaste”

LUCAS GHI: “El Presidente es un hombre con enorme capacidad de gestión”

GUILLERMO TEILLIER: “La memoria de Salvador Allende no podrá ser borrada

MARIO WAINFELD: Otros 11 de septiembre

IVAN GOMEZ: “El sistema sanitario se pudo descongestionar”

SAMUEL BARCUDI: “La situación no va a ser fácil en los próximos días”

CARINA KAPLAN: “La escuela cura heridas sociales”

VIVIANA APARICIO: “Es como si fueran nuestros hijos”

FERNANDA MARCHESE: “Se necesitan recursos”

CHRISTIAN LEISSA:“Las escuelas no están en condiciones”

ESTELA LEMES: “Soy una gran defensora de mis alumnos”

DARIO ABAN: “El maestro no está valorado por la clase política”

ALEJANDRA MARI: “Agradezco el trabajo que hacen”

MONICA CORONADO: “La docencia está haciendo historia”

DIA DE LAS MAESTRAS Y MAESTROS: El recuerdo de Domingo Faustino Sarmiento

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

“Vinimos a tranquilizar la economía y al país, pero no con discursos condescendientes sino con acciones equilibradas, para que allí donde haya desigualdad, aparezcan acciones que igualen”, dijo el Presidente. Fernández anunció la reactivación de obras y la firma de convenios para trabajos nuevos para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Tucumán, Chubut y Tierra del Fuego con una inversión de más de 31.000 millones de pesos.

LRA 15 Tucumán

Manzur celebró el anuncio del presidente Alberto Fernández, quien a través del sistema de videoconferencia confirmó una inversión de $1.693 millones para obras de rehabilitación y mantenimiento de 75,8 kilómetros de la ruta nacional 157, como así también la repavimentación de la ruta provincial 329, cercana a Monteagudo.

LRA 23 San Juan

El diputado nacional José Luis Gioja, estuvo junto a Ariel Sampaolesi en el programa Ni Los Chocos, edición especial debido a que este viernes 11 de septiembre se celebran 48 años de LRA 23 Radio Nacional San Juan. El diputado sanjuanino envió sus saludos a todos y todas quienes hacen la Radio Pública en la provincia, y contó anécdotas de aquella inauguración de la LRA 23, aquel 11 de septiembre de 1972, en pleno gobierno de facto bajo el régimen de Lanusse.

LRA 1 Buenos Aires

Arias Duval se refirió a las protestas de un sector de la Policía bonaerense y afirmó: “Lo que más me preocupó es el resquebrajamiento de la cadena de mandos a nivel policial y también el desconocimiento absoluto de la autoridad política”.

El ex subsecretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, expresó: “Que oficiales jóvenes de la Policía se rebelen y se nieguen a dialogar con la autoridad política, que corten calles y que se manifiesten en un reclamo que todos estamos de acuerdo que es absolutamente legítimo pero no acordamos respecto del modo, me parece bastante preocupante”. “Esto pone en evidencia la falta de preparación de la fuerza policial”, resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Relaciones Provinciales del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, defendió el decreto que traslada fondos de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires y aseguró que “de ninguna manera” es una medida “inconstitucional”.

LRA 1 Buenos Aires

Baradel se refirió a las protestas del grupo de policías en Olivos y dijo que hay sectores que “quieren intentar una suerte de desestabilización”. El entrevistado agregó que las convocatorias a las marchas en medio de la pandemia, también han sido gestadas con argumentos falsos y existen intenciones políticas detrás. “Algunos no aceptan el resultado de las urnas. Uno tiene el legítimo derecho a reclamar, lo que está en cuestionamiento es propiciar acciones irresponsables en el marco de la crisis sanitaria que estamos viviendo”, expresó Baradel.

LRA 12 Santo Tomé

Barcesat, consultado por la denuncia presentada por el ex Juez Federal Soto Dávila sobre manejos irregulares de Carlos Stornelli, Sergio Torres y Diego Iglesias, entre otros, dijo que “se trata de un caso paradigmático de persecución judicial para lograr el control del juzgado federal, que tiene competencia electoral de la provincia. Esto se hace mediante un procedimiento arbitrario e ilícito”.

LRA 27 Catamarca

Representantes de diversos gremios se presentaron en las puertas de la Casa de Gobierno para dialogar con el gobernador Raúl Jalil, en busca de aumentos salariales. Entre los asistentes, estaban policías en actividad, retirados, servicios de Penitenciaria y personal de Salud.

LRA 1 Buenos Aires

Quintela aseguró que durante esta etapa de aislamiento, pudieron fortalecer un sistema sanitario que actualmente tiene ocupado el 65% de terapia. “Esperemos que no tengamos que sufrir sobresaltos”, declaró.

También se refirió a la situación de la coparticipación de La Rioja durante los ‘80: “En aquel momento junto a la Provincia de Buenos Aires fuimos los más perjudicados, nos sacaron un punto que nos dejó con un desfinanciamiento que nos impidió crecer”.

LRA 23 San Juan

Radio Nacional San Juan cumple 48 años y el gobernador Sergio Uñac saludó a la emisora. El mandatario provincial agradeció el rol del medio durante la pandemia “informando con la verdad, que es lo que necesitan no sólo los gobiernos sino principalmente la gente”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Alfonsín condenó el accionar de la policía de la provincia de Buenos Aires, diciendo que “si quieren manifestarse podrán hacerlo, pero que dejen las armas”. Luego, el embajador llamó a los “radicales de a pie a reaccionar ante lo sucedido”.

LV 4 San Rafael

Valdez aseguró que los argentinos hemos vivido “momentos absolutamente repudiables con patrulleros rodeando la Residencia de Olivos. Ese fue el punto culminante de un supuesto levantamiento policial por legítimos reclamos salariales, que en realidad, fogoneado por ciertos sectores, pretendía menoscabar el poder político del gobierno”.

LRA 29 San Luis

Mariotto se refirió al reclamo de la Policía Bonaerense y dijo que “hay una campaña, por parte de la oposición, de desgaste político en varios aspectos”. Además sostuvo que “la derecha está en un plan destituyente”.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe comunal destacó el compromiso y la gestión de Alberto Fernández en relación a las protestas de un grupo de policías de la provincia. Si bien consideró que el pedido de los agentes era válido, sostuvo que “la modalidad de reclamos fue completamente reprochable” ya que “vimos imágenes de una Argentina que tenemos que desterrar de una vez y para siempre”, en alusión a los sucesos en la puerta de la Quinta de Olivos.

LRA 7 Córdoba

El juez Federal Alejandro Sánchez Freytes ordenó la libertad de Eduardo Prestofelippo, quien fue detenido por resistencia a la autoridad en el marco de un allanamiento realizado en su domicilio, luego de una investigación llevada a cabo por amenazar de muerte a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

LU 23 Lago Argentino

En un nuevo aniversario del golpe militar en Chile, el diputado chileno recordó al gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende como “una memoria viva, actuante que la recogen los jóvenes”. “Incluso el pueblo que se ha movilizado en el estallido social recogió sus símbolos, sus canciones y también los objetivos políticos”, indicó.

LRA 1 Buenos Aires

Mario dedicó su editorial a los hechos acontecidos un 11 de septiembre de 1973, cuando el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, era asesinado en el marco de un golpe de Estado perpetrado por las fuerzas armadas y sectores civiles y eclesiásticos de dicho país; fomentado, al igual que otros en Latinoamérica, por los Estados Unidos.

LRA 42 Gualeguaychú

Gómez afirmó que, tras la imposición del Aislamiento Social Obligatorio, “lo que hoy está pasando es fruto de las medidas que se tomaron con respecto a la circulación poblacional. Tenemos una situación distinta a la de 15 días atrás. Estamos transitando una meseta, con un sistema sanitario que se pudo descongestionar”.

LRA 22 Jujuy

El estudio realizado por el Observatorio COVID-19 de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), expone la velocidad de circulación, el tiempo de duplicación de casos, la actitud de la población y la toma de decisiones, entre otros aspectos analizados sobre la situación epidemiológica de la provincia.

LV 4 San Rafael

Barcudi manifestó preocupación por el número de contagios, pese a los esfuerzos que se han realizado para contener el avance, estableciendo rápidamente los nexos y contactos de los pacientes positivos.

LRA 1 Buenos Aires

La docente e investigadora del CONICET, Carina Kaplan, se refirió al rol de los docentes en su día, 11 de septiembre, en el contexto de la pandemia. “El colegio transformará tanta muerte y trauma en esperanza”, declaró.

La profesora señaló que en el marco del aislamiento los colegios tuvieron que transformar el contenido y se priorizó lo emocional y afectivo para acompañar a sus alumnos.

“Ver a maestros que les acercan tareas a sus estudiantes en el campo o usando sus datos para estar conectados me da mucho orgullo”, dijo Kaplan.

LRA 55 Río Senguer

Aparicio, docente de la Escuela Rural 127 de Aldea Apeleg, dijo que “nosotros conocemos a todos los chicos, es como si fueran nuestros hijos. Conocemos su trayectoria, los acompañamos durante tres años, es algo maravilloso, lo mejor que te puede tocar. No es enseñar únicamente una materia, sino conocer a esa personita”.

LRA 7 Córdoba

Marchese es maestra de Lengua y Ciencias Sociales de 5° y 6° grado en la escuela pública “Leopoldo Lugones”, de la localidad de Las Tapias, Departamento San Javier.

Como reflexión en el Día del Maestro, Marchese expresó que “tengo 24 años de antigüedad y seguimos haciendo los mismos reclamos que cuando empecé. Ese desconocimiento, esa falta de valoración comienza por lo salarial. Es muy común que se nos ponga como los responsables de todo lo que sucede, o no puede suceder en el aprendizaje. Y el aprendizaje no es sólo un maestro al frente de una clase. Se necesitan recursos”.

LRA 12 Santo Tomé

Alfredo Montenegro, profesor de Historia del Instituto de Formación Docente “Jorge Luis Borges” de Santo Tomé, contó los orígenes de la celebración de los maestros en nuestro país.

LT 14 Paraná

Leissa, maestra de la Escuela 12 de Ceibas, afirmó que “la labor del docente durante la pandemia es durante las 24 horas los siete días de la semana”. Luego, advirtió que será “difícil volver en lo inmediato a las aulas, porque las escuelas no están en condiciones. La gente perdió su trabajo, habrá chicos que no van a tener para comprar el barbijo o alcohol en gel”.

LRA 42 Gualeguaychú

Lemes, también directora en la Escuela Rural 66 “Bartolito Mitre” del departamento Gualeguaychú, es una de las víctimas del uso de agrotóxicos. Sufrió fumigaciones cuando daba clases y esto derivó en problemas para su salud. Lemes dijo que “yo sé que la gente, con la producción de soja llegó a tener su 4×4 o una mejora para su familia, pero en desmedro de la salud de su propia familia y la de los vecinos. Soy una gran defensora del medioambiente, pero principalmente de mis alumnos, porque mientras estén en la escuela yo soy responsable por ellos”.

LRA 20 Las Lomitas

“Feliz día a todos los maestros de Las Lomitas, de la provincia de Formosa y de mi querido país, que hoy siguen siendo un orgullo portando el guardapolvo blanco en este contexto pandémico”, expresó la delegada zonal de los docentes, Estella Mary González.

LRA 22 Jujuy

Abán, de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), señaló que “desempeñamos un rol fundamental en la comunidad, y la comunidad lo reconoce profundamente, sosteniendo desde su bolsillo la educación virtual. No así por los funcionarios, y eso sí lo firmo”.

LRA 28 La Rioja

Mari felicitó a los maestros y maestras de toda la provincia, y mostró su gratitud por la tarea llevada a cabo en este contexto de pandemia.

LV 8 Libertador

Coronado brindó detalles sobre las formas en las cuales los docentes y estudiantes tuvieron que adaptarse a una educación remota, diciendo que “las clases nunca dejaron de dictarse. Si bien no hay asistencia a las aulas, el gran esfuerzo desarrollado por quienes integran el sistema educativo ha permitido continuar con las experiencias de enseñanza y aprendizaje”.

LRA 1 Buenos Aires

Cada 11 de septiembre se celebra en varios países de América Latina el Día del Maestro.

¿Por qué? ¿Quién fue Domingo Faustino Sarmiento? ¿Qué vínculo tuvo con la educación? Compartimos un informe del Área de Contenidos de Radio Nacional que acerca respuesta a esos interrogantes.

Radio Nacional Clásica y Nacional San Juan

Homenaje de Nacional Clásica y San Juan

Radio Nacional Clásica y Nacional San Juan, presentan un video que homenajea a los maestros y maestras en su día, especialmente realizado por la Orquesta Escuela de San

Juan junto a las orquestas integrantes del Festival Iguazú Sinfónico.

Participaron orquestas de todo el país, Perú, Chile y México, bailarines, docentes y estudiantes de Ushuaia a La Quiaca. Con un arreglo del “Himno a Sarmiento” realizado por el maestro Diego Navarrete, inspirado en aires folklóricos, la Orquesta Escuela de San Juan, dirigida por el maestro Hildemaro Villarreal, recibió por Zoom a las orquestas Sinfonietta R40-Arcos de Buenos Aires, Las Cuerdas de Buenos Aires, Sistema de Orquestas Juveniles de Jujuy, Orquesta del Liceo Bicentenario Oscar Castro Zúñiga de Chile, Orquesta CADI Community de México, Orquesta Filarmónica Infanto Juvenil de Perú, la participación del Ensamble de Danza de Iguazú Sinfónico, los jóvenes cantantes Steven Orsini de Tandil, Agustina Neri, de Salta y Pilar Paredes, para grabar esta versión inédita de la obra de Leopoldo Corretjer.

En pocos días cada uno de los jóvenes músicos logró producir y grabar sus partes con la conducción de los directores de cada una de las orquestas, a quienes se sumaron niños

y docentes de distintas provincias para grabar las voces. Participaron alrededor de 500 jóvenes artistas que junto a sus maestros y directores se potenciaron para lograr un

objetivo común.

El video contó con la producción y dirección general de Andrea Merenzon, directora de Radio Nacional Clásica, 96.7 quien expresó: “esta producción refleja el intercambio

cultural y solidario, la sumatoria de esfuerzos desde distintas latitudes no sólo de nuestro país sino más allá de las fronteras, en un homenaje que da cuenta del mensaje de esperanza, resistencia y resiliencia que la música ofrece en este momento tan difícil para todos”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Durante agosto, 23 geriátricos de Córdoba reportaron casos de COVID-19 y se sumaron cuatro en septiembre. En relación al tema, Rubén Ovelar, titular de PAMI Córdoba, dijo que “hay un protocolo y se respeta. Las personas que son asintomáticas deben seguir en la residencia, bajo protocolo por supuesto, porque ese es su hogar”.

LRA 15 Tucumán

Autoridades de la provincia de Tucumán lograron acordar una colaboración con el sector de salud privado para el tratamiento de pacientes con coronavirus. De esta manera, buscan descongestionar los centros públicos.

LRA 5 Rosario

El ex ministro de Salud de Santa Fe sostuvo que ante el aumento de contagios de Covid-19 en territorio santafesino es necesario “apelar a medidas restrictivas mucho más duras”. “Hay un gran problema de desobediencia civil”, agregó.

LRA 30 Bariloche

Rio Negro se encuentra en los primeros lugares de cantidad de contagios y niveles de mortalidad en relación a la cantidad de población. La epidemióloga manifestó su preocupación por la saturación del personal sanitario, las terapias intensivas y la dificultad en el trabajo territorial.

LRA 57 El Bolsón

La médica se refirió a la situación epidemiológica de la ciudad y los nuevos casos registrados de COVID-19. La directora del nosocomio alertó sobre el “crecimiento exponencial de los casos”.

LRA 19 Puerto Iguazú

La Confederación Económica de Misiones (CEM) llamó a la “responsabilidad social” a las y los trabajadores de la administración pública provincial que se encuentran reclamando mejoras salariales mediante concentraciones en las calles y rutas, para no volver a “Fase 1”.

LRA 25 Tartagal

La legisladora denunció “aprietes y maltratos” desde el municipio de Gral. Enrique Mosconi hacia ella y otros concejales. Guerrero Palma, junto a tres de sus pares pidió un informe que dé cuenta de la ejecución presupuestaria del año 2019, algo que aún no ha tenido respuesta a pesar de los reiterados pedidos.

LRA 17 Zapala

Una delegación de la UDAI ANSES Zapala viajó a El Huecú para entablar contacto con vecinas y vecinos de esa localidad. Se refirió a las prestaciones de ANSES y al tercer pago del IFE durante la pandemia. Pino dijo que los turnos de la entidad son reducidos.

LRA 5 Rosario

El intendente Pablo Javkin habilitó la modalidad take away para los comercios de Rosario. El presidente Asociación Casco Histórico, Fabio Acosta, celebró la medida que lleva alivio a parte del sector.

LRA 14 Santa Fe

Desde la Red Nacional de Multisectoriales emitieron un comunicado en el que solicitan que mientras dure el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio no se ejecuten los aumentos en los servicios y se retrotraigan las categorías al 19 de marzo, antes del inicio de la cuarentena obligatoria.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Kueider se manifestó a favor de la decisión del presidente Fernández de quitarle un punto de la coparticipación que recibe CABA para transferirlo a la provincia de Buenos Aires, y dijo que “el gobierno anterior amplió los recursos a favor de la ciudad, en detrimento de las provincias”.

LRA 26 Resistencia

Pedrini se refirió a la decisión del gobierno nacional de modificar el índice del fondo de coparticipación con la ciudad de Buenos Aires, afirmando que “las desigualdades que existen entre la ciudad y el resto del país son formidables, y no es tolerable que las zonas más pobres las financien”.

LU 4 Patagonia

Chubut es una de cinco provincias beneficiadas con un plan federal de obra pública anunciado por Alberto Fernández. Al respecto, Grazzini valoró el anuncio, que alcanza a las grandes urbes y a los pueblos más pequeños de la provincia.

LRA 6 Mendoza

Aroma explicó que el punto que ahora se le quita a la ciudad de Buenos Aires, fue “un regalo del gobierno de Mauricio Macri, un aporte extraordinario muy superior a lo que necesitaba el municipio para hacerse cargo de la policía”.

LRA 1 Buenos Aires

“¿Qué no hizo Larreta con la guita que le dio Macri? Parece que no le alcanzó para la salud, ya que quería reducir 5 hospitales en 1, trasladando todo al Muñiz. Tampoco para el reconocimiento salarial y profesional a los enfermeros, ni para dotar de insumos a los médicos. Parece que le faltó para tender redes de agua y cloacas en barrios vulnerables. No hubo para resolver las demandas de infraestructuras y políticas en las escuelas, ni hablar para los sueldos a los maestros o las computadoras para los chicos pobres. No se pudo mejorar la alimentación para los chicos en los colegios públicos. Tampoco alcanzó para resolver el desastre de los servicios de subterráneos incluyendo la seguridad de usuarios y trabajadores. Por eso, y tantas cosas más, parece que sufre Larreta, y como buen alumno de Mauricio miente”, planteó Mario Giorgi.

LRA 52 Chos Malal

Es la Ley 3249 que tiene el objetivo de brindar asistencia e información a toda persona en la búsqueda de su identidad de origen, cuando sospeche que su identidad ha sido suprimida, modificada o alterada por cualquier hecho o circunstancia.

LRA 43 Neuquén

El Movimiento Popular Neuquino se negó a acompañar con su voto la propuesta del Frente de Todos para poder intimar a Rincón Club de Campo a que devuelva las ocho hectáreas que son patrimonio de Neuquén.

LRA 27 Catamarca

Se llevó a cabo una nueva reunión virtual entre representantes del gobierno provincial e integrantes del Consejo Político, Económico y Social (COPES), con la finalidad de continuar el análisis de las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de General Sarmiento quien se refiere a la moneda estadounidense y su sorprendente comportamiento en nuestro país.

“Entre la Argentina y el dólar hay un largo romance; el dólar es una moneda de otro país pero en el nuestro se sigue con tanta atención que en los medios de comunicación suele ser tan importantes como el pronóstico del tiempo”.

LRA 9 Esquel

García explicó que “nuestro objetivo y la esperanza está apuntada a que esto mejore, pero ahora no hay alternativas de apertura”, aunque destacó el proyecto de Emergencia Turística aprobado en Legislatura de Nación.

LRA 21 Santiago del Estero

El presidente Alberto Fernández participó de una reunión virtual del Consejo Nacional de la Agricultura Familiar, donde se presentó un plan de inversiones de más de 12.781 millones de pesos para el fortalecimiento del sector y el proyecto de decreto para reglamentar la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina.

LRA 26 Resistencia

El intendente, Javier Martínez, analizó las obras para la construcción del local del Registro Civil, la extensión de la autovía de la Ruta Nacional 11, y la situación sanitaria. “Estamos en un marco de desescalada, con la habilitación de diferentes actividades, especialmente las de recreación”, indicó Martínez.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual espacio de Sur Desarrollo, Nazarena Lomagno aborda un tema muy importante no soólo en vísperas del Día del Maestro, sino en tiempos de pandemia.

La importante brecha digital que existe en la educación en la Argentina.

Partiendo de la estadística oficial que da cuenta de que más de 30 mil estudiantes primarios y secundarios de la Ciudad de Buenos Aires no tienen acceso a Internet y que 28 mil no tienen una computadora, Naza analiza la precariedad del sector y la importante falencia del Estado en este segmento.

LRA 27 Catamarca

El Ministerio de Deportes y Turismo de la Nación, a través del “Plan de 50 Destinos”, beneficiará a Catamarca con la construcción de un eco parque en el Dique El Jumeal.

LRA 9 Esquel

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, junto al diputado nacional Santiago Igon, confirmaron la llegada de 273 millones de pesos para la obra de captación de agua desde el arroyo Buitrera. Ongarato dijo que la obra permitirá la duplicación del caudal de agua que hoy recibe a la ciudad.

LRA 9 Esquel

A raíz del anuncio realizado por el intendente Sergio Ongarato y el diputado Nacional Santiago Igon, el gerente de Servicios Sanitarios de la Cooperativa 16 de Octubre, Mauricio Mateo, explicó que la obra “duplicaría el caudal de agua de la ciudad, pero la idea es, además, no utilizar el agua superficial del arroyo Esquel para que no se seque durante el verano”.

LRA 9 Esquel

El Ministro de Infraestructura de Chubut, Gustavo Aguilera, destacó la firma del convenio entre Chubut y el Ente Nacional de obras Hídricas y Saneamiento por 12 mil millones de pesos para la provincia.

LV 8 Libertador

Juan Gispert, analista económico

“La disputa por la coparticipación no es una represalia política”

A la hora de analizar el rol de Alfredo Cornejo, que se opuso a las medidas dispuesta por el presidente Fernández, Gispert marcó la diferencia de la actitud del ex gobernador cuando Macri les quitó a las provincias los fondos de la soja. http://www.radionacional.com.ar/la-disputa-por-la-coparticipacion-no-es-una-represalia-politica/

Laborales | Volver al inicio

LRA 13 Bahía Blanca

El secretario de hacienda de la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles. Desde hoy se encuentran en medidas de fuerza, por lo que no hay abastecimiento de combustibles a las estaciones de servicio.

“La pandemia nos está atacando con todo éxito. En una parte el tema de los biocombustibles está lejos de resolverse. Los trabajadores a esta altura del mes han percibido solo el 20% de su salario, con plantas paradas hace más de un mes. Por cuestiones de paritarias no reconocidas y compromisos asumidos desde el mes de abril hasta la fecha y agotadas todas las instancias, a partir de las 00.00 de hoy, en todo el país, hemos iniciados medidas de acción directa y paro. Sin el despacho de combustibles desde las refinerías a las estaciones de servicios”.

LRA 26 Resistencia

Quirós dijo que “reivindicamos el colectivo de Trabajadores Populares del Chaco, porque lo entendemos como organizador del sector docente. Es un largo recorrido en el que el esfuerzo de todos requiere un permanente debate y discusión sobre el rol que tenemos, o deberíamos tener, los trabajadores de la Educación”.

LRA 27 Catamarca

El gobernador Raúl Jalil, junto al equipo de gobierno y el jefe de Policía de Catamarca, anunció un incremento salarial del 21% a las fuerzas de seguridad provinciales, a partir de la liquidación del mes septiembre.

LRA 55 Río Senguer

El Secretario de la Seccional Esquel del Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut, Juan Chaura, comentó sobre la situación que “estamos mal en lo salarial, nos deben julio, agosto, el aguinaldo y cláusulas gatillos, entre otras cuestiones”, adelantando que se evaluará concretar una medida en conjunto para hacer visible el reclamo.

LT 14 Paraná

Se llevó a cabo para reclamar por la asignación de horas extras, y por el apartamiento de un directivo de su cargo.

Sociedad | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Galimberti indicó que en el ámbito educativo se debería aplicar un criterio similar de apertura gradual al que se utilizó para la habilitación de actividades en el marco de las distintas fases del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO).

Para el dirigente radical, los alumnos que concurren a escuelas rurales, que tienen una matrícula reducida, y la conectividad es más compleja, esta sería una manera de regresar a las aulas.

LRA 6 Mendoza

Minasi, educadora popular y directora del Centro de Asistencia Educativa “Jorge Contreras”, se quejó de la gestión del ex gobernador Alfredo Cornejo y contó que “hemos sufrido cortes de gas en pleno invierno, nos han cortado la luz, nos han dejado sin recursos, pero nuestro trabajo implica convicción, y cuando faltan los recursos surge la creatividad”.

LV 8 Libertador

Torres comentó que en la Legislatura provincial “se está siguiendo un proyecto impulsado desde el Partido Obrero, en el cual se expresa que trabajadores de estos espacios deben ser considerados esenciales”.

LRA 1 Buenos Aires

El subdirector ejecutivo de PAMI, Martín Rodríguez Alberti, describió cuáles son las acciones que desarrollan desde la obra social de jubilados y pensionados y resaltó: “Liberamos las trabas que puso el macrismo para el acceso a medicamentos gratuitos”. En comunicación con el equipo de Rezo por vos, señaló que, a seis meses de la medida, “esa es una de las más importantes que tomó el Gobierno nacional”. “Uno cada cuatro de nuestros afiliados antes antes no consumía los medicamentos que tenía que consumir porque los tenía que pagar y no contaba con ese dinero”, precisó.

LT 11 Concepción del Uruguay

Marcelo Reynoso, secretario de Deportes, Turismo y Culturas de la seccional Uruguay de ATE, se refirió a las actividades deportivas y culturales que impulsa el sindicato para afiliados y público en general.

LRA 3 Santa Rosa

La Comisión apoya a las comunidades reclamantes ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para que el cráneo de Kallfükura sea retirado del museo de La Plata, y vuelva a ser enterrado en su lugar de descanso definitivo.

Al respecto, el escritor Omar Lobos, integrante de la Comisión, dijo que “aspiramos a que la restitución de los restos mortales de Kallfükura no se reduzca al retiro físico de su cráneo, sino que promueva acciones ligadas a la reparación histórica”.

Géneros | Volver al inicio

LT 12 Paso de los Libres

En relación al cupo laboral para personas transgénero, Ascúa confirmó que, a través de la

Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad, se capacitarán a las autoridades municipales y al Concejo Deliberante para asegurar que la inclusión en los puestos de trabajo del Sector Público se realice en condiciones de respeto a la identidad y expresión de género.

LRA 3 Santa Rosa

Los diputados y las diputadas de La Pampa aprobaron por unanimidad la ley de Paridad de Género, que establece un 50% de la participación de las mujeres y un 50% de los varones en las listas de cargos electivos.

LRA 6 Mendoza

Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la violencia de género del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, dio detalles del programa “ACOMPAÑAR”, lanzado por el Poder Ejecutivo para brindar ayuda económica a mujeres en situación de violencia.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Un recorrido por “Cosas que Hago en la Oscuridad“, la primera antología en castellano que reúne la poesía seleccionada desde los años sesenta hasta 2006 de June Jordan, una poeta estadounidense, negra, bisexual, feminista y única hija de una pareja de inmigrantes jamaiquinos.

LRA 14 Santa Fe

Romina vive en Ricardone, donde es maestra de grado. Además es bombera y tiene un programa de radio sobre la quema de humedales con sus alumnos de la Escuela Tomás Espora de la ciudad de Rosario.

