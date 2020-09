Diario de Radio Nacional 09/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: Abierto al diálogo, pero “no vale todo” a la hora de reclamar.

ALBERTO FERNANDEZ: “No es ético aprovechar la pandemia para profundizar la crisis”.

ALBERTO FERNANDEZ: “Hay muchas familias que pueden vivir de la tierra”.

RAUL JALIL: “Hay que tener conciencia de la situación grave actual”.

ALFREDO LUENZO: “Intento de inestabilidad institucional”.

JOSE LUIS PALLARES: “Ritondo es el principal responsable de la situación”.

GERMAN MARTINEZ: “Hay irresponsabilidad política en la oposición”.

CHUBUT: Policías movilizados en cinco ciudades.

MEMPO GIARDINELLI: Intento de golpe de Estado.

ROBERTO GARCIA: Alertó sobre la ilegalidad de las protestas.

CARLOS ROZANSKI: “Macri es quien gerencia los planes de desestabilización”.

ELIZABETH GOMEZ ALCORTA: “Este programa reconoce una demanda histórica”.

CARLOS HELLER: “Más del 70% de los argentinos está a favor del aporte solidario”.

MARCELO ROMANO: “Por el cornejismo las denuncias a funcionarios no avanzan”.

JORGE ZARATE: Ejército del Pueblo y el asesinato de dos niñas argentinas.

JUAN CARLOS MONEDERO: “El fascismo del Siglo XXI es el capitalismo financiero”.







GUSTAVO LOPEZ: Incertidumbre, miedo y soledad.

SERGIO SOSA ESTANI: “Argentina aún no llegó a la segunda ola de contagios”.

NESTOR AYALA: “Hay circulación comunitaria”.

CRISTINA INGLESON: “Poco apego a la responsabilidad ciudadana”.

EVANGELINA VECHETTI: “Seguimos convocando con urgencia a enfermeros”.

IRIS AGUILAR: “Es habitual que en los ensayos de vacunas haya una pausa”.

PROYECTO DE LEY: Proponen el turismo minero en Malargüe.

ESTEBAN BORGONOVO: “Nos acercamos al pico de contagios, con ritmo de duplicación”

MAURICIO CAUSSI: Gastronomía-Turismo: Beneficios en tarifas de luz y agua.

CARLOS MUNISIAGA: “Estar en fase 3 no significa que debemos relajarnos”.

VICTOR BAZAN: Solicitaron la prórroga del DNU 320.

SEBASTIAN SILVA: Se realizó la primera donación de plasma en la provincia.

OMAR SUED: “El virus no tiene ningún tipo de correlación con el clima”.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente desde Olivos y rodeado de intendentes de distintas extracciones políticas, llamó a la “reflexión” de los policías bonaerenses que se manifestaron en la Quinta Presidencial: “No vale todo, no está todo permitido” a la hora de demandar.

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente participó del anuncio del plan de inversiones 2020 de la firma Cervecería y Maltería Quilmes. El mandatario celebró la producción y la apuesta de la empresa en la Argentina.

Al respecto de los reclamos de la policía bonaerense destacó: “El Gobierno no se hará el distraído y afrontará el problema junto a Axel Kicillof. “Las pandemias dejan al descubierto las miserias de algunas almas que aprovechan la crisis que vivimos. No es ético aprovechar la pandemia para profundizar la crisis y reclamar cosas difíciles de resolver”, dijo el presidente.

LRA 6 Mendoza

El presidente Alberto Fernández presentó un plan de inversiones para la agricultura familiar por 12.800 millones de pesos, el cual fue lanzado junto al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. “Hay muchos argentinos que pueden ayudar con la agricultura familiar, hay muchas familias que pueden vivir de la tierra”, indicó el primer mandatario.

LRA 1 Buenos Aires

Jalil habló de la situación de la provincia en medio del rebrote de casos de coronavirus. “Regresamos a una fase 1 con los comercios abiertos, al haber más contagios en la zona estamos más expuestos”, declaró. Aseguró que la situación está bien, pero se están preparando para evitar muertes. Por otro lado, también aseguró que buscan no tener circulación comunitaria. “Detectamos juntadas y por otra parte, camioneros que están contagiados”, dijo al respecto de la aparición de nuevos casos.

LU 4 Patagonia

Luenzo dijo que “esto no es casual. La perla del postre es Carrió el martes a la noche en TN, que alentó una situación como la que estamos viendo. Esto es un intento no sé si destituyente, pero sí de inestabilidad institucional, y su mayor exponente es la policía. Esto me hace acordar a lo que ocurrió en Bolivia y en Ecuador con los denominados golpes blandos”.

LRA 1 Buenos Aires

José Luis Pallares, vicepresidente de la comisión de seguridad del Senado Bonaerense y senador del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aies habló con Horacio Embón sobre los reclamos policiales. “Estamos muy preocupados por la situación, el reclamo de la policia de la provincia de Buenos Aires es justo desde el punto de vista salarial pero la oposición tiene una actitud irresponsable”, destacó Pallares.

“Desde el lunes está resuelto el 90% del reclamo. La oposición ya estaba al tanto del reclamo policial y Cristian Ritondo es el principal responsable de que la policía hoy esté cómo esté y tenga este retraso salarial”, remarcó.

LRA 13 Bahía Blanca

El legislador del Frente de Todos por Santa Fé. Al aire de Mañana Nacional comentó sus impresiones respecto al funcionamiento de la Cámara y la posibilidad de realizar sesiones mixtas luego de la controversia de los últimos días.

“La semana pasada fue prorrogado el protocolo de sesiones remotas por el apoyo mayoritario de los presidentes de bloques. Esto despertó algunas quejas en el sector de Juntos por el Cambio, que planteaba que eso tenía que ser unánime. Más allá de la presentación en la justicia que hicieron, ayer se avanzó en una nueva reunión de labor parlamentaria donde la totalidad de los bloques alcanzaron un acuerdo de cinco puntos. Primero se prorroga por 30 días hábiles el protocolo de sesiones remotas”.

LRA 55 Río Senguer

Marchas en Trelew, Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Rawson y Esquel, en reclamo de sueldos adeudados, junto a la exigencia de evaluar la partida presupuestaria que garantice el pago de salarios venideros.

LRA 1 Buenos Aires

Lo que consideró un intento de golpe de Estado. En tanto, sostuvo que “las instituciones en la Argentina están sólidas”, aunque exista “un sector minoritario de la sociedad que es antidemocrático” y comparó la situación con otras por las que ha atravesado el país. Asimismo consideró que existe complicidad con la oposición en las acciones, y abogó por una férrea aplicación de la ley.

LRA 1 Buenos Aires

Acerca de las protestas de la Policía y el comunicado de dicha comisión en relación a la gravedad de los hechos, García alertó que lo que está haciendo la fuerza es ilegal. En tanto remarcó los hechos de violencia en los que está involucrada la bonaerense, señaló que además se incumple la cuarentena, y consideró que las acciones exceden el reclamo salarial. “Están actuando fuera de la ley”, insistió García sobre el accionar “extorsivo” de la Policía y advirtió sobre la desobediencia cívica de la fuerza. “Es un problema grave que debemos resolver con más democracia”, concluyó.

LRA 1 Buenos Aires

Rozanski se refirió a las protestas realizadas por un sector de la Policía Bonaerense y afirmó: “Hay planes de desestabilización que están en marcha”. Señaló que “la gerencia del plan se llama Mauricio Macri, Pro, Cambiemos y Juntos por el cambio” y sostuvo que “su único objetivo es lograr impunidad y desestabilizar”. En ese marco, expresó que “Mauricio Macri es el hombre que más delitos cometió en democracia”.

LT 14 Paraná

El Gobierno nacional dio a conocer la creación de un programa de apoyo y acompañamiento, denominado “Acompañar”, para las víctimas de violencia de género, que incluye además una prestación económica a cargo de la ANSES.

Sobre el tema, Gómez Alcorta dijo que “el programa reconoce una demanda histórica” y mencionó que se brindará un apoyo económico para que puedan cubrir sus necesidades y desarrollar “un proyecto de vida autónomo y libre de violencias”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Heller se refirió a la presentación y tratamiento del proyecto de ley conocido como Aporte Solidario, y a la presentación del Presupuesto Nacional, afirmando que “más del 70% de los argentinos está a favor del proyecto de Aporte”.

LRA 6 Mendoza

El legislador se refirió a la modificación que incorporó el Departamento General de Irrigación a la resolución 778, la cual preserva los acuíferos frente a los avances de la mega minería a cielo abierto.

LRA 26 Resistencia

Sobre el asesinato de dos chicas argentinas de 11 años en Paraguay y la participación en el hecho del Ejército del Pueblo Paraguayo, Zárate explicó que se “estima que el EPP tiene, aproximadamente, 50 integrantes, y se moviliza en el norte del país, en la triple frontera”.

LRA 13 Bahía Blanca

Juan Carlos Monedero, además de politólogo es catedrático universitario en España y uno de los fundadores y referentes de Podemos, parte de la coalición gobernante en el país ibérico. Al aire de Mañana Nacional, en la Radio Pública de Bahía Blanca, abordó distintas temáticas.

Respecto a la situación de la pandemia en España, señaló que “las cosas estaban bien hechas, se seguían protocolos, pero cuando se terminó el confinamiento, salimos demasiado desmesurados. La gente salió a la calle a “vengarse” del tiempo perdido, eso ha significado un repunte de los contagios. Pero ya no hay saturación de las unidades de cuidados intensivos”.

LRA 1 Buenos Aires

López relató su experiencia tras confirmarse que tenía coronavirus: “El COVID me dejó mal, la pasé muy mal, realmente”, afirmó. En Rezo por vos, detalló cómo fue que se enteró que se había contagiado y los síntomas que fue teniendo hasta ser internado en una clínica: “El virus empezó a crecer y sentirse cómodo en mi cuerpo. Tuve neumonía y el virus me afectó los pulmones”, expresó.

LRA 27 Catamarca

Sosa Estani agregó que “todavía no pasó la primera onda de contagios, y estamos en el primer proceso de circulación. Europa sí, y ahora está sufriendo la segunda ola producto de haber dejado de aplicar las medidas correspondientes”.

LRA 12 Santo Tomé

Ayala afirmó que en la capital correntina “se perdió la trazabilidad y es evidente que hay circulación comunitaria”. Luego, añadió que “hay focos desparramados en toda la ciudad y cierta lentitud en la detección de los casos, ya que hay un sólo lugar en el que se procesan los hisopados, el cual se encuentra desbordado”.

LT 14 Paraná

José Núñez, uno de los diputados nacionales de Juntos por el Cambio, quien en la última sesión decidió asistir al Congreso en vez de participar por videoconferencia, dio positivo de COVID-19.

Al respecto, la dirigente del Partido Solidario de Paraná, Cristina Ingleson, cuestionó “el poco apego a la responsabilidad ciudadana que implica insistir con encuentros presenciales en las condiciones que la pandemia nos impone”.

LRA 22 Jujuy

Vechetti detalló la convocatoria a profesionales de enfermería mediante contrato o reemplazo, debido al creciente número de pacientes de COVID-19 en la zona de San Pedro.

LV 8 Libertador

Aguilar, directora de inmunizaciones de Mendoza, sostuvo que “esto da prueba la seriedad del estudio. Nosotros estamos ajenos a la carrera por la vacuna, pero cuando se termine la fase III de investigación, seguramente tendremos una vacuna confiable”.

LV 19 Malargüe

Las senadoras del Frente de Todos, Rosa Quiroga y Silvina Camiolo, dieron a conocer la iniciativa presentada en la Legislatura de Mendoza, con el objetivo de que Malargüe pueda desarrollar el turismo receptivo, en la modalidad de turismo minero.

LRA 14 Santa Fe

El ministro detalló cuáles son las nuevas restricciones en el sur provincial. Además, Borgonovo destacó la situación en la que se encuentra el sistema de salud y recordó los cuidados que deben tenerse en el marco de la pandemia.

LRA 5 Rosario

El Gobierno de Santa Fe anunció beneficios en tarifas de agua y de energía eléctrica para los sectores del turismo, hoteleros y gastronómicos. Mauricio Caussi, interventor de EPE, explicó que para el tercer cuatrimestre del año (septiembre-diciembre) el sector podrá pagar “sólo por lo consumido” de energía.

LRA 23 San Juan

El funcionario estuvo aislado por ser contacto estrecho del comisario Abel Hernández, quien contrajo coronavirus. En referencia a los diferentes operativos que se han desplegado en los últimos días, dijo que “estar en esta Fase 3 significa que hay que recuperar el estatus sanitario”.

LRA 23 San Juan

La Asociación de Inquilinos de San Juan analizó los problemas que surgen a raíz de la pandemia y pidió que se prorrogue el decreto que impide los desalojos.

LRA 21 Santiago del Estero

El donante Sebastian Silva contó su experiencia, que fue la primera en Santiago del Estero. “Me llaman del banco de sangre y me preguntan si estaba dispuesto a hacerme los análisis previos para ver si podía donar, ya que no todos pueden donar, el jueves me hago los análisis y el día viernes me llaman para donar”, indicó.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Sociedad Argentina de Infectología, Omar Sued, dio más detalles que se van conociendo sobre el coronavirus, habló de la suspensión del ensayo de la vacuna de Oxford y la reacción de las provincias ante los rebrotes.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Catamarca atraviesa por tercera vez la primera fase de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, debido a la pandemia. En relación a esto, Godoy dijo que “potencialmente es muy grave el asunto, y si la gente no nos cuida a nosotros, que tenemos el deber de cuidarlos a ustedes, esto se va a volver un círculo vicioso que va a traer más problemas”.

LT 12 Paso de los Libres

La secretaria de Salud Municipal, la doctora Iris Romero, comentó que Paso de los Libres implementará el Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus (DETECTAR).

LRA 26 Resistencia

La periodista Nora Lafont recomendó la programación de la Televisión Pública, “específicamente del documental ‘Pandemia’, en el que se refleja claramente la situación sanitaria del país, y que se emitirá este sábado 12 de septiembre a las 18 horas”.

LRA 25 Tartagal

El legislador hizo referencia a la media sanción que obtuvo el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de Salta para tomar un crédito en dólares para el mejoramiento del hospital San Bernardo de Salta capital. Hernández lamentó que no se hagan este tipo de inversiones en los hospitales de Tartagal y Orán ya que lo considera necesario para toda la región norte de la provincia.

LRA 43 Neuquén

El director del hospital provincial hizo un balance sobre el trabajo en el contexto de la pandemia. Con respecto al sistema de salud, tanto público como privado, aseguró que “está sobreexigido, tanto en Neuquén como en los alrededores”.

LRA 52 Chos Malal

Desde el Sindicato de Enfermería del Neuquén se emitió un comunicado en el que se pide responsabilidad social. Darío Más, Secretario General del Sindicato de Enfermeros de Neuquén, comentó que “la situación es crítica” y comentó que “no hay enfermeros disponibles para atender a la gente que necesita internarse”.

LRA 2 Viedma

El Concejo Deliberante de Monte Hermoso aprobó una resolución que faculta al Comité de Crisis local pedir la presentación de un certificado negativo de Covid-19.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

El columnista sostuvo que la prioridad ahora es cuidar la salud de los argentinos. También sostuvo que es necesario contemplar la situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud que viven momentos angustiantes.

LRA 18 Río Turbio

Santa Cruz registra un total de 2697 casos positivos desde el inicio de la pandemia: 886 activos, 1790 pacientes recibieron el alta y 21 fallecieron (19 Río Gallegos, 1 San Julián, 1 El Calafate).

Política | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

El Concejo Deliberante de Mendiolaza, elevó un pedido de informes a la Justicia Federal cordobesa, para conocer el estado de la causa en la cual se encuentra imputado por administración fraudulenta, el intendente de la localidad, el radical Daniel Salibi.

Grunhaut, impulsor de la iniciativa que logró el acuerdo de todos los bloques en el cuerpo parlamentario comunal, afirmó que “Igual, pretendemos que el mandato del intendente se cumpla”.

LRA 30 Bariloche

La funcionaria manifestó su preocupación por los reclamos policiales y dijo que están “azuzados por sectores de la oposición política, para desestabilizar un gobierno que enfrenta graves problemáticas socioeconómicas causadas por la pandemia mundial”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Integrantes de la Policía Bonaerense llevan 72 horas de autoacuartelamiento en diferentes puntos de la Provincia de Buenos Aires. Daniel Catalano, secretario General de ATE Capital aseguró que “es inexplicable la posición de Juntos por el Cambio ante el reclamo” y los acusó de ser cómplices.

LRA 6 Mendoza

El 9 de septiembre de 1947 la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en Ley el voto femenino. El Poder Ejecutivo fue quién presentó el proyecto, en el marco de una batería de más de 40 leyes que Juan Domingo Perón había anunciado dentro de la planificación estatal conocida como “Plan Quinquenal”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las concentraciones de la Policía en distintos puntos del país, en particular las que se dan en las puertas de la quinta presidencial de Olivos, aún tras el anuncio del gobierno de un aumento salarial; y sus implicancias políticas y sociales.

LRA 1 Buenos Aires

Giorgi recordó las medidas tomadas por el oficialismo hasta hoy: “En vivienda y obra pública, relanzamiento del programa PROCREAR; aumento de presupuesto para obras viales, de infraestructura, de construcción y refacción de escuelas; 350 mil millones a las PYMES con tasas de interés fijas del 26 % anual y tratamiento diferencial para productores de alimentos, higiene personal, limpieza e insumos médicos; renovación del AHORA 12 orientado hacia la compra de productos nacionales; eximición del pago de contribuciones patronales a sectores castigados como el turismo y el espectáculo; ampliación del programa para garantizar el empleo en empresas afectadas por la emergencia sanitaria; bonos extraordinarios para jubilados y pensionados; refuerzo del seguro de desempleo y pago extra de asignación universal por hijo y embarazo y suspensión del trámite de actualización de fe de vida por parte de jubilados y pensionados”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Al participar de una videoconferencia organizada por la Alianza de Investigación Global para Finanza Sostenible en la que se debatió el rol del Estado en la política financiera y la inversión, el ministro de Economía, Martín Guzmán ratificó que el Estado debe tener cuentas públicas saneadas. En tanto consideró que es momento de impulsar una política expansiva que ayude a la recuperación tras la pandemia y crear empleo.

En ese sentido, el titular de la cartera consideró que el Estado debe ir de la mano del sector privado en el camino del desarrollo y darle forma a las fuerzas del mercado.

LV 8 Libertador

Martín Hinojosa, titular del Instituto Nacional de Vitivinicultura, informó sobre el incremento del 42% de las exportaciones de vinos en este año, estimando que esto “obedece a que la gente estuvo más en su casa, y al salir menos, se permitió consumir vino en su hogar”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

La ministra se refirió a la firma de convenio de asistencia financiera realizada ayer entre el gobernador Gustavo Melella y el administrador del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), Enrique Cresto, mediante el cual la provincia recibirá más de 2370 millones de pesos que serán destinados a obras de infraestructura sanitaria para Río Grande, Tolhuin y Ushuaia.

LRA 29 San Luis

Verdugo indicó que San Luis comenzó a generar casos autóctonos que se propagan a contactos estrechos. Si bien los números son mejores con respecto a otras provincias, indicó que “no hay que bajar la guardia”.

LRA 3 Santa Rosa

Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, se refirió al uso del SAOCOM 1B, afirmando que “estos radares son capaces de medir la humedad del suelo y, con esta información, es posible hacer más eficiente el manejo de enfermedades en cultivos y su fertilización”.

Laborales | Volver al inicio

LRA 55 Río Senguer

El ministro Puratich y el secretario de Trabajo, Cristian Ayala, se reunieron con los gremios de la Salud para abordar los retrasos en el pago de sueldos.

LRA 17 Zapala

Los 90 empleados de la compañía minera Ambar se instalaron en la entrada de la planta ante la falta de pago de sus quincenas. Roberto Millaín, uno de los delegados, explicó que la empresa trabajó durante el aislamiento y no pagó.

LRA 9 Esquel

En referencia al acompañamiento del gobierno provincial al pedido del Poder Judicial para solicitar un préstamo que permita afrontar el pago de salarios en el sector, Yahuar dijo que “los números de la provincia siguen desacomodados. De no resolverse, se agravará con el resto de los días, y esto hará reaccionar a otros sectores de la administración pública que tienen la misma necesidad que el sector judicial de percibir los haberes”.

LU 23 Lago Argentino

La referente sindical acusó a la empresa de realizar maniobras para seguir haciendo negocios, pero sin darle respuesta a sus trabajadores. “Desde que empezó todo esto quieren que tomemos el retiro voluntario, que de voluntario no tiene nada”, afirmó la delegada.

LRA 9 Esquel

Williams se refirió a las gestiones del Superior Tribunal de Justicia para lograr un préstamo que permita afrontar los salarios del sector, el cual tiene el aval del gobierno provincial.

LT 14 Paraná

La Unión de Docentes Argentinos (UDA), seccional Entre Ríos, resolvió sumarse a la desconexión virtual los días 10, 14, 17, 18, 22, 23 y 24 de septiembre, en concordancia con la medida adoptada por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER).

LT 11 Concepción del Uruguay

Pagani, secretario general de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), se refirió al conflicto docente, diciendo que “se hizo visible el estado del sistema educativo entrerriano”.

LV 8 Libertador

Marón, especialista en aeronavegación, explicó por qué los pilotos no han cobrado sus salarios desde junio, advirtiendo que “el gobierno de Cornejo creó una empresa sólo para encuadrar a los trabajadores de la lucha antigranizo, sin que esto sea necesario”.

LRA 6 Mendoza

De Matías dio detalles de los reclamos que vienen realizando en el Ministerio de Transporte, por la situación de los trabajadores de LATAM y dijo que “somos 1.715 los trabajadores de LATAM Argentina, y antes éramos tres mil. La empresa no está respetando el DNU presidencial con el tema despidos. Realizan maniobras de vaciamiento, y sin embargo, siguen saliendo aviones cargueros”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

En relación al DNU que declara a internet, a la televisión por cable y a la telefonía móvil como servicios públicos esenciales, Pacheco expresó que “sincera la importancia superlativa que tienen estos servicios para todos los argentinos y las argentinas, porque son derechos a la comunicación y a la cultura que debemos preservar. También permite la prestación básica, universal y obligatoria para los que menos tienen”.

LRA 57 El Bolsón

Hasta el momento, 450 familias se han inscripto en el Registro Único de Demanda Habitacional de El Bolsón. Juliana Ortega, secretaria de Desarrollo Territorial de la Municipalidad de El Bolsón explicó los avances de la iniciativa y repasó los requisitos.

LRA 57 El Bolsón

El ex Juez Luis Arias habló sobre la toma de tierras en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y de Río Negro. Consultado sobre el pedido de la fiscal federal de Bariloche Sylvia Little al Juez Federal Subrogante, Gustavo Zapata, de desalojar las tierras tomadas en la zona del Mirador del Azul y de Cabeza de Indio, consideró que existe una “mala praxis judicial que ordena desalojos sin tener en cuenta donde van a ir a vivir las familias”.

LRA 25 Tartagal

Uno de los referentes de la cooperativa de pueblos originarios, Reynaldo Durán, se encadenó frente a la Municipalidad de Tartagal para reclamar la aprobación de los proyectos para obra pública que esperan hace cinco meses.

LT 14 Paraná

Cumple 100 años la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná, que actualmente dicta sus carreras en el marco de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Creada en 1920, en sus inicios la Facultad formaba parte de la Universidad Nacional del Litoral, que contaba con sedes en Paraná, Rosario y Santa Fe.

LRA 16 La Quiaca

Carlos de Aparici, delegado Nacional de Migraciones en Jujuy, informó sobre las disposiciones nacionales en cuanto a la circulación en frontera, especificando las acciones que se encaran desde los municipios de La Quiaca y Villazón para habilitar, oportunamente, un corredor comercial.

LRA 20 Las Lomitas

“En el marco del ´Día Internacional de la mujer indígena´, la idea es empezar a hacer memoria de aquellas mujeres indígenas que marcaron la historia”, expresó Aymara Nayra Choque, quechua, abogada y docente.

LRA 16 La Quiaca

Fernando Chiri, referente de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), detalló la celebración del Día del Maestro, a través de una convocatoria a una velada de formato digital.

LRA 26 Resistencia

La ministra de Desarrollo Social del Chaco, Maria Pía Chiacchio Cavana, expresó que “una de nuestras prioridades es la asistencia alimentaria a los sectores más vulnerables, como los comedores barriales, los merenderos, los Centros de Integración Familiar, con los que seguimos trabajando en forma permanente”.

LRA 26 Resistencia

“Estamos atendiendo de 6.30 a 12 horas por turno, y hacemos operativos territoriales como, por ejemplo, el llevado a cabo en el barrio Toba de Resistencia”, indicó Agustín Alemán, jefe Regional de la ANSES.

LRA 7 Córdoba

El gobierno cordobés confirmó que habrá un aumento, tras el pedido realizado por el sector al Ejecutivo provincial.

LT 14 Paraná

Autoridades de las tres jurisdicciones monitorean la situación ambiental en la zona de las islas para prevenir y combatir la aparición de nuevos focos de incendios.

Con medios aéreos y guardias de brigadistas continúa el monitoreo conjunto de Entre Ríos, Santa Fe y el gobierno nacional sobre el Delta.

LRA 8 Formosa

En 714 unidades educativas, 22 mil estudiantes de zonas rurales regresaron de manera progresiva a las clases presenciales.

LV 8 Libertador

La diputada Silvia Stocco, del Frente de Todos, informó que son numerosos los proyectos de ley que analizará esta comisión, entre ellos la Ley de Educación Provincial.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Organizaciones feministas, de derechos humanos y profesionales reclamaron al Estado correntino adherir e implementar el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y el cumplimiento de los derechos de niñas y adolescentes tras el incremento de casos de niñas madres luego de conocerse el embarazo de una nena de 11 años abusada por su padrastro, que será sometida esta semana a una cesárea. En el Servicio Informativo, la senadora nacional Ana Almirón expresó: “Presentamos un repudio a todas las autoridades de Corrientes, por una posición tan conservadora que perjudica a una niña, que nos atrasa en la evolución como sociedad”.

LRA 19 Puerto Iguazú

El Programa Acompañar, destinado a personas en riesgo por situaciones de violencia por motivos de género se encuadra dentro del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022. Se trata de una ayuda económica al igual que un salario mínimo, vital y móvil durante seis meses.

LRA 30 Bariloche

Lerner reconoció que los llamados a la línea 137 en estos últimos meses aumentaron un 100%, pero dijo que no todos fueron por denuncias sino que hubo varios por consultas diversas. Además, agregó que “el 70% de las chicas y chicos sufren algún tipo de violencia en el hogar, como un grito, un insulto o un golpe. Y en aislamiento están en mayor riesgo”, indicó.

LRA 4 Salta

Mujeres de la cooperativa textil “Doña Tradición” fueron desalojadas por el intendente Atta Gerala del predio del ex mercado municipal que tenían adjudicado hasta diciembre en comodato. La cooperativista Noelia Freyre contó que el proyecto inició durante la gestión de la intendenta Marcela Carabajal, y sostuvo que el cierre responde a razones políticas.

LRA 29 San Luis

El director del proyecto “Más y más voces trans” explicó que es un espacio interdisciplinario de intercambio de conocimientos para potenciar la voz de las personas trans.La iniciativa surgió del proyecto de Extensión Institucional de Interés Social (PEIS), especialistas de la Fonoaudiología y Foniatría, Psicología, Comunicación Social y Producción de Radio y Tv de la Universidad Nacional de San Luis y de universidades de Buenos Aires.

Derechos Humanos | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

El Tribunal Oral Federal 1 de Córdoba pondrá en marcha el proceso de enjuiciamiento de dos causas unificadas por delitos de lesa humanidad, cometidos entre marzo y septiembre de 1976 por la dictadura cívico-militar en Córdoba.

En la sumatoria de las causas “Diedrichs Luis Gustavo” y “Herrera José Hugo” son 18 los imputados que deberán responder por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, imposición de tortura agravada y homicidio agravado por placer o codicia.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Mediante un Comunicado de Prensa el Departamento Médico de Boca informa que esta mañana le realizaron estudios cardiológicos a los jugadores con Covid 19 y arrojaron resultados normales en todos los casos. Tras haber cumplido el período de aislamiento se sumaron a la práctica hoy: Esteban Andrada, Javier García, Agustín Rossi, Manuel Roffo, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Leonardo Jara, Eduardo Salvio, Guillermo Pol Fernández, Franco Soldano, Ramón Ábila, Walter Bou, Gastón Gerzel y Renzo Giampaoli.

Géneros | Volver al inicio

LRA 15 Tucumán

Desde el Ente de Cultura de Tucumán realizaron el ciclo Septiembre Cultural adaptado a las limitaciones de la pandemia. “Es un Septiembre Musical histórico, en el que el teatro no tiene paredes y las reproducciones en Youtube se cuentan de a miles, como así también los vivos de Canal 10. Estamos muy satisfechos”, dijo Ruiz Torres.

Humor | Volver al inicio

TODOS VAMOS A LLEGAR

Mi abuelo que siempre jugó al golf, por estos días se siente muy mal porque ahora no lo puede practicar. Pero no por la pandemia, porque ya se habilitó la actividad, sino porque su vista no le permite ver adónde cae la pelotita. Mi abuela que siempre le arrima soluciones, le aconsejó que lo acompañe su hermano, que nunca jugó al golf pero tiene una vista bárbara: “Será tus ojos”.

Y allá salieron los dos. Una vez en el Green, mi abuelo tiró y le preguntó al cuñado: “José, ¿ viste dónde cayó al pelotita?”. “Si claro -contestó mi tío-, pero hay un problema… Que no me acuerdo!!!”

CHOCOLATE