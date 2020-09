Fernández: “No todo está permitido a la hora de reclamar”

El presidente Alberto Fernández se mostró abierto al diálogo con la Policía bonaerense, pero indicó que q”no está dispuesto a aceptar cualquier forma” de reclamo. Además, le pidió a los efectivos que “depongan su actitud” y anunció la creación de un Fondo de Financiamiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires; parte de los recursos para el Fondo saldrán de un punto de coparticipación de la Capital Federal que será trasladado a la Provincia.

El Presidente reconoció la legitimidad del reclamo policial y aseguró que desde el Gobierno van a “buscar, encontrar y darle una solución” a la Provincia.

No obstante, advirtió que no va a aceptar “que sigan con este modo de protesta”. “Puedo entender cualquier reclamo y cualquier demanda. Lo que no estoy dispuesto a aceptar son ciertas formas de la demanda, porque no tienen que ver con la vida democrática y con la institucionalidad”, explicó, al tiempo que señaló: “No vamos a aceptar que sigan con este modo de protesta, y les pido por favor, amigablemente, democráticamente, depongan esta actitud”.

Acompañado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof; la vicegobernadora Verónica Magario; el jefe de Gabinete; Santiago Cafiero; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja, Máximo Kirchner; e intendentes de la Provincia de Buenos Aires, Fernández anunció la creación de un Fondo de Financiamiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires e informó que parte de los recursos de este Fondo saldrán de un punto de la copartipación de la Ciudad de Buenos Aires.

“Lo hacemos porque estamos tratando de reponer un equilibrio que se perdió allá a mediados de los 80 cuando la Provincia perdió 8 puntos de coparticipación”, indicó.

Por otra parte, el Presidente agradeció el apoyo que recibió ante las protestas. “Yo confío en esa Argentina que cree que la democracia es el único camino y que la institucionalidad es la única forma de resolver los problemas”, expresó.