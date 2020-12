Diario de Radio Nacional 08/12/20

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El exfutbolista y exentrenador Alejandro Sabella, DT del seleccionado argentino subcampeón del mundo en Brasil 2014, falleció a los 66 años en la clínica del barrio porteño de Belgrano donde estaba internado desde el pasado 25 de noviembre por una insuficiencia cardíaca, informaron sus familiares.

“Pachorra” Sabella, valorado en el ambiente no sólo por sus virtudes de jugador y DT sino por su calidad humana, había sido internado en el Instituto Cardiovascular el mismo día de la muerte de Diego Maradona, una noticia que, según su entorno, influyó en su descompensación.

“El ICBA Instituto Cardiovascular lamenta informar que el paciente Alejandro Sabella (…) falleció a las 15.30 del día de la fecha como consecuencia de su diagnóstico de cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad de larga data”, comunicó hoy la clínica.

“Las autoridades y el personal del ICBA acompañan a sus familiares y amigos en este doloroso momento”, finalizó.

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recordó a las 12 personas desaparecidas el 8 de diciembre de 1977 en la iglesia porteña de la Santa Cruz -entre ellas Madres de Plaza de Mayo y dos religiosas francesas- durante la última dictadura cívico militar, y llamó a sumarse al acto virtual que se realizará esta tarde en memoria de esas víctimas del terrorismo de Estado.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministro de Defensa, Agustín Rossi, afirmó que en enero arranca el operativo de vacunación, habiendo planes de logística por regiones y grupos de riesgo.

Más de 70.000 efectivos de las fuerzas armadas estarán involucrados en el operativo, articulando con la de las diferentes provincias y regiones del país.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, dialogó con el equipo de Embón en Nacional, en el marco del comienzo de la vacunación contra el coronavirus en Rusia y el Reino Unido.

El doctor en Bioquímica señaló que el desafío de la Argentina es ahora llevar adelante una campaña de vacunación exitosa, y destacó que durante el transcurso del 2021 será necesario contar con diagnósticos y tratamientos adecuados.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Horacio Embón, el doctor en Medicina, Mario Sebastiani se refirió a la necesidad de alcanzar la despenalización del aborto.

En ese sentido, destacó que cuando hay clandestinidad resulta imposible aplicar políticas públicas.

En tanto, señaló que las mujeres viven hoy en la “indignidad”, y consideró “inexplicable que no podamos legalizar el aborto”.

LRA 1 Buenos Aires

La Cámara de Diputados se encamina a sancionar el próximo jueves 10, en el marco de una sesión especial que se extendería hasta el viernes, el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), con el cual protagonizará uno de los debates parlamentarios más esperados desde que asumió el presidente Alberto Fernández, justo el día en que se cumple el primer aniversario de su gobierno. La exintendenta de Rosario Mónica Fein estuvo presente en el Congreso para exponer sobre el aborto legal y, en diálogo con el equipo de Rezo por vos, afirmó: “Las maternidades forzadas tienen que dejar de existir”.

LRA 57 El Bolsón

Está previsto que el jueves la Cámara de Diputados le dé tratamiento al proyecto para la Interrupción Voluntaria del Embarazo, tras el dictamen del miércoles. La semana pasada, más de 50 expositores y expositoras dieron sus argumentos en un plenario de comisiones.

LRA 43 Neuquén

El colectivo Actrices Argentinas convocó a salir a la calle el próximo 10 de diciembre cuando la Cámara de Diputados trate el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La convocatoria se hace con las recomendaciones de distanciamiento y cuidados por la pandemia.

LRA 43 Neuquén

El investigador del Conicet e integrante del Instituto Leloir cree que es muy probable un rebrote del Covid19 en la Argentina pero aclaró que otro es el sistema de salud que quedó luego de la primera experiencia y como pasó en Europa, la mortandad será mucho más baja.

LRA 17 Zapala

El médico se refirió a situación epidemiológica de Zapala y dijo que tiene tendencia a estabilizarse. “Se está viendo el movimiento y si bien hay una tendencia al descenso de casos, hay que tomarlo con precaución porque vamos a tener que cuidarnos por la mayor flexibilización, y reapertura de otras actividades”.

LRA 2 Viedma

En la provincia de Buenos Aires, las autoridades sanitarias confían en comenzar la vacunación contra el COVID 19 en la última semana de este mes. Además, por los requisitos logísticos, estiman aplicar la vacuna Pfizer en el AMBA y a vacuna rusa en el resto del territorio provincial.

LV 8 Libertador

El ex ministro de salud durante el gobierno de Mauricio Macri reconoció que visitará la provincia para pasear y dialogó con Florencia Moreno en el programa Muchas Gracias, sobre temas diversos. A propósito, Adolfo Rubinstein desmintió que su visita tuviera motivos políticos, en calidad de asesor del gobierno “conozco al gobernador y a la ministra, tengo un gran cariño por todos, pero jamás los asesoré…ese fue un invento de Ginés González García”.

LRA 27 Catamarca

En la mañana de hoy se llevó a cabo la Misa Solemne para celebrar el Día de la Inmaculada Concepción de María. La fiesta religiosa fue presidida por el Obispo Diocesano, Monseñor Luis Urbanc y concelebrada por numerosos sacerdotes del clero diocesano.

Cabe destacar que la celebración debió realizarse con los protocolos correspondientes, dentro y fuera de la Catedral Basílica y con una menor cantidad de fieles que en años anteriores.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro conversó con Luisa Valmaggia por Radio Nacional sobre la asistencia social que brinda el Gobierno a través de diferentes canales. “Reforzamos todos los planes que tienen que ver con la asistencia alimentaria, y también los que tienen la AUH, van a cobrar un plus de poco más de 6.000 pesos por chico; son todos mecanismos de ayuda en un contexto muy difícil”.

Consultado sobre el informe de la UCA que da cifras de la pobreza en el país, Arroyo recordó que debido a la pandemia la política social del Gobierno estuvo muy centrada en temas de alimentación y salud pero aseguró que hoy el eje central pasa por el trabajo que son la construcción, la actividad textil, la industria de la alimentación y del cuidado y el reciclado.

LRA 1 Buenos Aires

Carlos Bianco, Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires habló con Radio Nacional sobre varios temas entre ellos su propio estado de salud ya que se encuetnra aislado por contacto con una persona que dio positivo para COVID-19.

En este marco el funcionario alertó que si bien “estamos con un clima más cálido que permite hacer vida al aire libre y en lugares abiertos; esto no significa que el coronavirus desaparezca en verano ni mucho menos, si uno no se cuida también se puede contagiar; estamos cerca de un proceso largo de vacunación, histórico, así que no podemos relajarnos ahora”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

Las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones afirmaron que no se autorizó ningún aumento y que las actualizaciones del costo de los servicios ya no se hacen de forma independiente por las empresas, sino que estas deben solicitarle al Estado Nacional la autorización.

LRA 1 Buenos Aires

Comienzan los testeos PCR a turistas que arriban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también a porteños que regresan después de 72 horas a más de 150 kilómetros de distancia de la Ciudad. Desde la terminal Dellepiane, en Bajo Flores, el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, detalló cómo es el procedimiento.

LV 8 Libertador

Horacio Verbitsky presentó su nueva obra, ´La música del perro´ y dijo que “tiene que ver con mi salida del diario Página 12, cuando el expresidente Mauricio Macri amenazó al socio accionario mayor del diario con meterlo preso. Me fui en octubre de 2017 y en diciembre apareció “El cohete a la luna”. Dentro de este medio, se me ocurrió incluir la música que escuchaba mientras escribía cada nota”.

LRA 1 Buenos Aires

La arquitecta e integrante del colectivo de arquitectas de la Ciudad de Buenos Aires, Bárbara Rossen, habló con el Servicio Informativo y denunció que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta está vendiendo al sector privado las tierras públicas del distrito. “La Ciudad lamentablemente cada vez tiene menos espacios públicos”, afirmó.

LRA 22 Jujuy

El director de Turismo del Municipio de Tilcara, Juan Castelo, destacó la reactivación del turismo en la ciudad producto de la apertura a las visitas de las provincias del NOA.

“Recibimos muchos salteños y tucumanos, con reservas y promociones durante diciembre”, informó el funcionario.

LV 8 Libertador

Marcelo Giraud, referente de la Asamblea por el Agua Pura, explicó que la organización considera que “el Consejo Económico, Social y Ambiental para Mendoza, impulsado por el Ejecutivo provincial, busca legitimar a través de mecanismos institucionales las políticas extractivistas que propone el gobernador Suarez”.

LRA 7 Córdoba

Ocurrió el domingo en Lomas de los Carolinos, donde Lautaro Insúa fue agredido por un grupo de rugbiers que pertenecen al Rugby Tala Club.

“Me golpearon, me rompieron la nariz y tengo fracturas en los orbitales de los ojos”, señaló Lautaro.

LU 23 Lago Argentino

La Comisión por la Memoria de las Huelgas en El Calafate realizó un acto homenaje a los obreros fusilados en los trágicos hechos de 1920-1921. “Cien años se van a cumplir de tanta maldad y tanta crueldad. Lo importante es que no lograron apagar el fuego por recordar y no olvidar”, afirmó Cobelo.

ENTREVISTA FEDERAL