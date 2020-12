“Lo que ha hecho el Presidente con la coparticipación un acto de justicia”

Carlos Bianco, Jefe de Gabinete de Ministros de la provincia de Buenos Aires habló con Radio Nacional sobre varios temas entre ellos su propio estado de salud ya que se encuetnra aislado por contacto con una persona que dio positivo para COVID-19.

“Yo particularmente estoy aislado y sin síntomas, trabajando y cumpliendo el protocolo en casa”.

En este marco el funcionario alertó que si bien “estamos con un clima más cálido que permite hacer vida al aire libre y en lugares abiertos; esto no significa que el coronavirus desaparezca en verano ni mucho menos, si uno no se cuida también se puede contagiar; estamos cerca de un proceso largo de vacunación, histórico, así que no podemos relajarnos ahora”.

Por otra parte y consultado sobre un hipotético balance de gestión a pocas horas de cumplir un año de Gobierno aseguró que se trata de un año atípico que no puede, por la pandemia, ser comparado con ningún otro.

Sin embargo remarcó algunos de los problemas estructurales que tenía la provincia cuando comenzó el año y sostuvo que hubo algunos de esos problema que lentamente la actual gestión pudo ir encauzando o dando ciertas respuestas dentro de lo posible.

“Cuando llegó el coronavirus al país uno prendía la televisión y veía lo que ocurría en toros países, como muertos apilados en las calles sistemas de salud colapsados y miles de muertos por día y Argentina no tuvo que lamentar ese tipo de situaciones, no solo por la medidas adoptadas por el gobierno sino por la fuerte responsabilidad adoptada por los ciudadanos”.

Finalmente y en lo referido a la polémica generada por la coparticipación de impuestos, Bianco sostuvo que “lo que ha hecho el Presidente es un estricto acto de justicia que le devuelve a la provincia de Buenos Aires parte de sus fondos que el Gobierno anterior le había quitado”.

El funcionario detalló que la Provincia de Buenos Aires hoy alberga al “60 por ciento de los pobres y al 55 por ciento de los desocupados del país y en este marco sostuvo que si queremos una provincia que sea viable debemos dotarla de los recursos necesarios para que eso sea posible; no puede ser que al distrito más rico de la Argentina se le haya duplicado sus ingresos, pero bueno esa es la síntesis del modelo macrista, darle más a los que más tienen y quitarle a los más pobres”