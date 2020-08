Diario de Radio Nacional 08/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Laborales | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Internacionales |Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

Comunicación ALBERTO-FRANCISCO

Llamado para agradecerle su gestión por la deuda

Tras llegar a un acuerdo para la negociación de la deuda con bonistas extranjeros, el Presidente dialogó con el Papa para agradecerle el respaldo del Vaticano a la Argentina. http://www.radionacional.com.ar/el-presidente-llamo-al-papa-para-agradecerle-su-gestion-por-la-deuda/

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, reforma judicial

Por una Justicia independiente

El Presidente sostuvo que el proyecto que el Gobierno nacional envió al Congreso, “busca que el sistema no funcione a partir del gobierno de turno. Podrán decirme lo que quieran pero la reforma judicial que propongo, busca que el sistema judicial funcione no a partir del poder de turno o a favor del poderoso”. http://www.radionacional.com.ar/el-presidente-volvio-a-defender-el-proyecto-de-reforma-judicial/

LRA 1 Buenos Aires

Subsidio de 15 mil pesos

Para los familiares de los fallecidos

El Gobierno extendió el subsidio de contención familiar que rige desde 2006 (“Subsidio de Contención Familiar” por fallecimiento de beneficiarios o beneficiarias del Régimen Nacional de Previsión) a los familiares de aquellas personas que hubieran fallecido a causa de coronavirus y que, al momento de su muerte, se encontraban desocupadas, en la economía informal o fueran monotributistas en algunas categorías. Así lo estableció el decreto 655/2020 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

http://www.radionacional.com.ar/coronavirus-otorgaran-subsidio-de-15-mil-pesos-a-familiares-de-fallecidos/

LT 14 Paraná

GUSTAVO BORDET, gobernador de Entre Ríos

El riesgo de contagiarse en la calles y reuniones sociales

Bordet, funcionarios y autoridades de la municipalidad de Paraná, se reunieron en el Centro Provincial de Convenciones para analizar medidas que tiendan a frenar el brote de coronavirus que se produjo en la ciudad.

“El riesgo de contagiarse está en la calle, o está en las reuniones sociales. Cada vecino tiene que saber que, si tiene reuniones sociales, o está circulando sin ningún propósito en la calle, tiene un alto riesgo de contraer la enfermedad”, afirmó Bordet, tras el encuentro. Además, indicó que los contagios no están vinculados con “la actividad económica, la cual trabaja con los protocolos establecidos”. http://www.radionacional.com.ar/bordet-aseguro-que-se-restringira-la-circulacion-de-la-gente-en-la-calle/

LRA 1 Buenos Aires

AREA DE GENEROS

Dos años de la votación del aborto en el Senado

El 8 de agosto de 2018, el Senado rechazó el proyecto de Interrupción Legal del Embarazo, con 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y 1 ausente. Sin embargo, para el movimiento feminista, que se transformó en una marea verde, fue otro día histórico. Por primera vez el proyecto de ley llegaba al Senado luego de ser presentado 7 veces. Las calles por los alrededores del Congreso colapsaron de mujeres que pedían por el aborto legal y la marea se replicó en distintos puntos de Argentina.

A dos años de ese momento, el área de géneros recorre recuerdos de distintos puntos del país.

Informes de Noelia Moreyra (Radio Nacional Chaco), Rocío Davel (Radio Nacional Esquel), Melina Sola (Radio Nacional Salta), Jacqueline Cabañas (Radio Nacional Formosa), Paula Hernández (Radio Nacional Córdoba), Noelia Villa (Radio Nacional Iguazú) y Ana María Vega (Radio Nacional Libertador Mendoza). http://www.radionacional.com.ar/se-cumplen-dos-anos-de-la-votacion-del-aborto-en-el-senado/

LRA 1 Buenos Aires

MERCEDES D’ALESSANDRO, Economía, Igualdad y Género

El acuerdo con los acreedores, “es un gran paso”

Sobre el resultado de las negociaciones con los bonistas, la autora del libro “Economía Feminista”, señaló: “Lo vivimos con mucha cautela, es un camino muy largo. La situación es muy difícil, entramos en crisis y ser agravó con la pandemia. Es importante el acuerdo porque despejamos la incertidumbre, es un gran paso para avanzar con otras negociaciones, como la del FMI. Estábamos en default”. http://www.radionacional.com.ar/mercedes-dalessandro-tras-el-acuerdo-con-los-acreedores-es-un-gran-paso/

LRA 1 Buenos Aires

QUIQUE PESOA, “Estudio país”

Recorrimos Santa Cruz, Entre Ríos y Córdoba

Viajamos a LRA 18 Nacional Río Turbio, con Paulino Rodríguez. Luego recorrimos LRA 51 Nacional Jachal, con Valeria Torres y por último FM 97.1 Radio Universidad Nacional de Río Cuarto, con Javier Lucero. Tuvimos cocina desde Entre Ríos con Janet Castillo, estuvimos en la Pulpería Don Segundo Sombra y charlamos con Ariel Freytes desde Los Reartes, Valle de Calamuchita.

Dialogamos con Alejandro Petrecca, Jefe de la Planta Transmisora de Radio Nacional de General Pacheco. http://www.radionacional.com.ar/recorrimos-santa-cruz-entre-rios-y-cordoba/

LRA 1 Buenos Aires

40 nuevos fallecimientos

Suman 4.450 los muertos por coronavirus

El Ministerio de Salud informó esta mañana 40 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 4.450 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 97 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,9% sobre los casos confirmados. http://www.radionacional.com.ar/informaron-40-fallecimientos-y-suman-4-450-los-muertos-por-coronavirus/

LT 14 Paraná

ADAN BAHL, intendente de Paraná

“Tenemos que cuidar la posibilidad de seguir trabajando”

Tras el encuentro de trabajo convocado por el gobernador Gustavo Bordet, cuya finalidad fue analizar acciones para controlar la ampliación de contagios por COVID 19, Adán Bahl, intendente de Paraná, dijo que “habrá más controles en las actividades que hasta el momento continúan prohibidas, como lo son las reuniones sociales, o familiares en domicilios, o en espacios públicos. Tenemos que cuidar la posibilidad de seguir trabajando”, indicó el jefe comunal. http://www.radionacional.com.ar/tenemos-que-cuidar-la-posibilidad-de-seguir-trabajando-dijo-bahl/

LRA 22 Jujuy

COLAPSO SANITARIO

Enfermeros del hospital Oscar Orias solicitan donaciones

Desde el Hospital cabecera de la localidad de Libertador General San Martín solicitan la colaboración de los vecinos. La enfermera Adriana Tamayo explicó: “Hoy por hoy las cosas con las que contamos son por donaciones; no tenemos botas, usamos bolsas de nylon en los pies. Solicitamos la donación de reloj de pared para la sala de clínica médica de manera de contar con un mejor control de frecuencia respiratoria. El Gobernador no tuvo contacto con nosotros, si lo veía personalmente le indicaba todas las cosas que nosotros necesitamos; le pido al Gobernador que hable con el personal de enfermería”. http://www.radionacional.com.ar/enfermeros-del-hospital-oscar-orias-solicitan-donaciones/

LRA 6 Mendoza

GASTON APARICIO, concejal del FDT

“La situación sanitaria de Guaymallén es devastadora”

Aparicio agregó que “el departamento es uno de los de mayor densidad de la provincia, y allí se observa el primer conflicto a la hora de cumplir el distanciamiento social por la sobrepoblación en los sectores urbanos y un olvido en los sectores populares”. http://www.radionacional.com.ar/la-situacio-sanitaria-en-el-departamento-de-guaymallen-es-devastadora/

LRA 22 Jujuy

MARIELA FERREYRA, legisladora provincial del FDT

“Pedimos garantizar la recarga de los cajeros automáticos”

Ferreyra solicitó garantizar la provisión y reposición de dinero en los cajeros automáticos de toda la provincia, especialmente en las ciudades del interior, para evitar el desplazamiento de los vecinos en el marco de las medidas determinadas para enfrentar la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/diputada-ferreyra-pide-garantizar-la-recarga-en-cajeros-automaticos/

LRA 1 BUENOS AIRES

Superior Tribuna de Justicia

Preocupado por el accionar policial

La Sala Nº 1 en lo Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, integrada por los vocales, presidente Miguel Giorgio, Daniel Carubia y la vocal Claudia Mizawak; comunicó a la Procuración General de la Provincia la preocupación de dicho cuerpo por el incremento de casos de excesos en el accionar de la fuerza policial en distintos procedimientos, a fin de que adopte las medidas que estime pertinentes. http://www.radionacional.com.ar/el-superior-tribuna-de-justicia-preocupado-por-el-accionar-policial/

LT 12 Paso de los Libres

ANA ALMIRON, senadora nacional

“Queremos ser una opción de gobierno para los correntinos”

La legisladora dejó importantes definiciones, en lo que respecta a la actualidad del país, la provincia y la ciudad de Paso de los Libres: “Vamos a pagar la deuda pero no a costa del hambre de los argentinos”. http://www.radionacional.com.ar/queremos-ser-una-opcion-de-gobierno-para-los-correntinos/

LRA 52 Chos Malal

Otro pedido de juicio político para Terán

El fiscal que recomendó el uso de armas

El legislador provincial Mariano Mansilla, presentó un proyecto para llevar a juicio al fiscal jefe de Cutral Co, Santiago Terán, quien sostuvo públicamente que las mujeres víctimas de violencia de género deben armarse y estar listas para matar a su agresor, además de maltratar a la periodista que lo entrevistó. El funcionario, que luego del escándalo se encuentra con licencia médica extendida, tiene otro pedido de jury por el mismo caso que hizo el Ministerio Público Fiscal, a través de su titular José Gérez. http://www.radionacional.com.ar/otro-pedido-de-juicio-para-fiscal-que-recomendo-el-uso-de-armas/

LRA 1 Buenos Aires

VANESA SILEY, diputada Frente de Todos

Repudiaron las críticas de Pergolini por la Ley de Teletrabajo

Siley dijo que el dueño de radio Vorterix, habló sin conocer el contenido de la Ley, ni el proceso de su armado. La diputada le pidió “ser honesto y estar informado” y recordó que durante el debate del proyecto, ambas Cámaras escucharon a las principales entidades empresariales del país y que en base a sus exposiciones, modificaron el proyecto inicial. http://www.radionacional.com.ar/diputados-rechazo-las-criticas-de-pergolini-por-la-ley-de-teletrabajo/

LRA 1 Buenos Aires

MARIA FERNANDA RAVERTA, ANSES

Más de 50.000 personas se inscribieron en el Procrear

La directora ejecutiva de la ANSES, informó que en menos de 48 horas, más de 50.000 personas se inscribieron en el programa Procrear, que fue relanzado esta semana por el Gobierno nacional para ayudar a las familias a acceder a la construcción de sus viviendas. “El nivel de inscripciones es absolutamente postivo. En menos de 48 horas había 51.000 personas inscriptas al Procrear”, dijo Raverta. http://www.radionacional.com.ar/tras-su-relanzamiento-mas-de-50-000-personas-se-inscribieron-en-el-procrear/

LRA 1 Buenos Aires

TARJETA ALIMENTAR

El miércoles se empiezan a acreditar los fondos

El calendario para quienes reciben este derecho a través de la Asignación Universal por Hijo, se iniciará el miércoles 12 de agosto para los DNI terminados en 0, 1 y 2; jueves 13 para DNI terminados en 3; viernes 14 para DNI terminados en 4; martes 18, DNI terminados en 5; miércoles 19, DNI terminados en 6; jueves 20, DNI terminados en 7; viernes 21, DNI terminados en 8, y lunes 24, DNI terminados en 9. http://www.radionacional.com.ar/el-miercoles-se-empiezan-a-acreditar-los-fondos-de-la-tarjeta-alimentar/

LT 14 Paraná

HECTOR VALENTINI, Programa Educación Ambiental CGE

Encuentro Provincial con modalidad virtual

Valentini expresó que “la temática para esta edición serán las Propuestas o proyectos intra e interinstitucionales de análisis, debate, construcción cooperativa y socialización sobre problemáticas ambientales”.

La 12° edición del encuentro, organizado por el Consejo General de Educación (CGE), consistirá en la presentación de un podcast sobre propuestas o proyectos interdisciplinarios, abordados por uno o varios espacios curriculares en articulación con universidades, centros de investigación, municipios u ONGs. http://www.radionacional.com.ar/se-desarrollara-el-12-encuentro-provincial-de-educacion-ambiental/

LRA 3 Santa Rosa

ADRIANA ROMERO, secretaria de Turismo de la provincia

Impulsan la creación de un parque nacional en La Pampa

Se trata de un área protegida para conservar el caldén, cuyo bosque representa un ecosistema único de la Argentina. Así lo confirmó la secretaria de Turismo de la provincia, Adriana Romero, en “Lo Que Queda del Tiempo”. http://www.radionacional.com.ar/impulsan-la-creacion-de-un-parque-nacional-en-la-pampa/

LRA 1 Buenos Aires

GILDO ONORATO, UTEP y Cooperativas de Trabajo Evita

“Queremos reconstruir el paradigma del trabajo”

Luego del acto que compartió el presidente Fernández con organizaciones sociales por la celebración de San Cayetano, el dirigente señaló la importancia del trabajo como ordenador social. “Queremos terminar con el paradigma de los subsidios, de los planes, y reconstruir el paradigma del trabajo. Del trabajo de interés social, de infraestructura, de agricultura. Con la permanencia de las políticas de subsidio, se sigue estructuralizando a la pobreza”, señaló. http://www.radionacional.com.ar/queremos-poner-fin-al-paradigma-de-los-planes-y-reconstruir-el-del-trabajo/

LRA 20 Las Lomitas

PROGRAMA POTENCIAR TRABAJO

Ayuda del Estado en medio de la crisis

Entrega de un kit con herramientas a José Manuel Aranda, desde la coordinación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Gestión articulada por Mónica Sánchez, jefa de la Oficina de Empleo Municipal, para respaldar el trabajo en herrería y gomería que viene realizando un vecino la zona.

http://www.radionacional.com.ar/insumos-para-trabajadores/

LRA 1 Buenos Aires

GABRIEL LERNER, titular del SENAF

Este año proponen festejar el Día de las Infancias

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, promueve renombrar al Día del Niño como Día de las Infancias para visibilizar, este 16 de agosto, las diferentes maneras de vivir esa etapa, comunicó el organismo.

“Proponemos dejar de decir Día del niño, porque queremos celebrar la diversidad de toda la niñez. Decir niño no alcanza para representar las experiencias heterogéneas y múltiples de la niñez. Desde el Estado queremos nombrar una jornada en plural, que celebre a cada chica, chico, chique, gurí, changuito, mitai en guaraní, weñi en mapudungun, y sus diversos modos de vivir esta etapa de la vida”, señaló Lerner.

LRA 1 Buenos Aires

JOSE PABLO FEINMANN, filósofo

Alcances y límites de “La Patria es el otro“

Feinmann dijo que se trata de “una frase utópica y hermosa”, ya que considera que es la única posibilidad de fundar una ética de la alteridad, de la vida, del respeto a los demás. Pero aclaró que las que triunfan en la historia no son las utopías, sino las distopías. Eso obliga a pensar quién es el otro en Argentina. http://www.radionacional.com.ar/alcances-y-limites-de-la-patria-es-el-otro/

LRA 26 Resistencia

TIBISAY ZAMORA, Universidad Nacional del Nordeste

Primera estudiante indígena egresada en forma virtual de la UNNE

Obtuvo el título de Técnica en Gestión y Desarrollo Cultural de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura: “Empecé a estudiar en el 2012 y elegí esta carrera porque como estaba trabajando en el Instituto de Cultura, era acorde con las funciones que desarrollaba y me permitió un mejor desempeño”. http://www.radionacional.com.ar/primera-estudiante-indigena-egresada-en-forma-virtual-de-la-unne/

LT 14 Paraná

CELESTE DE ARAUJO, presidenta de las Colectividades de Tandil

“El Encuentro Nacional de Dirigentes se postergó para 2021”

Araujo dijo que “el evento se desarrollaría el 13 de marzo de 2021, y todos los que vengan la pasarán muy bien”. http://www.radionacional.com.ar/se-postergo-el-encuentro-nacional-de-dirigentes-de-colectividades/

LRA 42 Gualeguaychú

VICTORIA BAEZ LUJAN, Directora del programa TOYP

“Reconoceremos a diez personas por su excelencia”

Baéz Luján, a cargo de “Ten Outstanding Young Persons”, dio detalles del programa de la Cámara Junior Internacional, el cual entrega un reconocimiento a diez personas de entre 18 y 40 años, que se destacan por su excelencia en sus campos de trabajo, por sus logros personales, por su labor comunitaria y por el aporte a la sociedad. http://www.radionacional.com.ar/jci-busca-a-diez-jovenes-sobresalientes/

LU 4 Patagonia Argentina

NATALIA CASTRO, periodista

Se multiplican las direcciones de Género y Diversidad

En sintonía con la creación impulsada por RTA, la histórica LU4 Nacional Patagonia avanzó en la conformación de un área de género que estará a cargo de la periodista Natalia Castro. “El desafío que se plantea es de contenido y es de perspectiva porque sabemos que no basta con hablar de lo que le preocupa a las mujeres, sino de involucrarnos en esa agenda hasta transformar la perspectiva de género en una mirada transversal en el trabajo diario. Creemos también que esta radio tiene la responsabilidad de multiplicar las necesidades y las historias de las mujeres del campo y de la región”, dijo Natalia. http://www.radionacional.com.ar/lu4-creo-su-area-de-genero/

LRA 1 Buenos Aires

Recuerdan a ANGELA VANNI, abogada y activista

Homenaje a “la mamá de las travestis”

A un mes del fallecimiento de Angela, el área de géneros la recuerda a esta una incansable defensora de los derechos de las travestis, durante los años ‘90 cuando la persecución policial era una forma de violencia estatal muy recurrente hacia este colectivo, amparada en normativas que restringían la permanencia y circulación en la vía pública.

La recuerdan María Belén Correa, fundadora de la Asociación de Travestis, transexuales y transgéneros de Argentina y del Archivo de la Memoria Trans; y Marcelo Ferreyra, Defensor de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que conoció a Ángela cuando integraba Gays por los Derechos Civiles. http://www.radionacional.com.ar/homenaje-a-la-mama-de-las-travestis/

LRA 1 Buenos Aires

VALERIA CARBONE, doctora en historia

Historia del movimiento negro estadounidense

Carbone presentó su libro “Una historia del movimiento negro estadounidense en la era post-derechos civiles (1968-1988)”: “La comunidad negra tuvo muchos avances en los últimos 50 años pero están muy retrasados respecto a la sociedad blanca en Estados Unidos. Sigue habiendo una brutalidad policial. El movimiento negro es un largo proceso de lucha y resistencia que comenzó con la esclavitud y que no ha terminado”, aseguró Carbone.

En su libro Valeria Carbone analiza la evolución de la lucha y la resistencia de los afro-norteamericanos a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 desde una perspectiva que incorpora las categorías de racismo, raza y clase: “En Estados Unidos hay un racismo estructural, la población negra sufre consecuencias por el color de su piel”, destacó. http://www.radionacional.com.ar/una-historia-del-movimiento-negro-estadounidense/

LRA 1 Buenos Aires

Manifestantes y militares

Tomaron la cancillería del Líbano tras las explosiones

Una multitud liderada por militares retirados, se enfrentó con la policía y tomó el edificio de la cancillería del Líbano para proclamarla “sede de la revolución”, en una jornada de protestas generadas por la indignación popular tras la catastrófica explosión que esta semana devastó parte de Beirut, informaron medios internacionales. Al menos 130 heridos se registraron en los enfrentamientos, según datos de la Cruz Roja local. http://www.radionacional.com.ar/manifestantes-y-militares-toman-la-cancilleria-del-libano/

LRA 1 Buenos Aires

PAPELITO, payaso

El creador del último circo criollo de la Argentina

El payaso presentó el documental que lleva su nombre y relata la historia del último circo criollo de la Argentina. http://www.radionacional.com.ar/papelito-el-creador-del-ultimo-circo-criollo-del-pais/

LRA 1 Buenos Aires

DIEGO RIPOL, locutor

La radio, sus imitaciones y los 20 años de “Basta”

Diego es probablemente, uno de los mejores imitadores de Apo. En diálogo con Alejandro, el integrante de “Basta de todo” por la Metro, habló sobre los 20 años del ciclo y contó cómo llegó a la radio. http://www.radionacional.com.ar/diego-ripoll-la-radio-sus-imitaciones-y-los-20-anos-de-basta/

LRA 1 Buenos Aires

LAURA AZCURRA, actriz

Un sector que venía golpeado desde antes del virus

Laura se refirió a la situación que atraviesa el sector “desde antes del coronavirus” pero que “cómo muchos otros”, se vio afectado por la pandemia y comentó la carta “transversal” que presentaron entre la colectiva de actrices y otros sectores por este motivo. http://www.radionacional.com.ar/el-reclamo-de-actores-un-sector-que-venia-golpeado-desde-antes-del-virus/

LRA 1 Buenos Aires

LAS FOLKIES, nominadas para los Gardel

“Gaucha”, ternado en folklore alternativo y portada

Mavi Díaz y “Las Folkies” celebraron su nominación a los Premios Gardel por “Gaucha“, disco ternado como “Mejor Álbum de Folklore Alternativo” y “Mejor Diseño de Portada” y contaron que este trabajo “atraviesa momentos muy importante en la vida de cada una” de las integrantes. Además, dicen que este disco es diferente a los anteriores y aseguran que “terminó de darle su propio sello al grupo”. http://www.radionacional.com.ar/el-disco-que-termino-de-darle-sello-propio-a-las-folkies/

LRA 1 Buenos Aires

ESTHER DIAZ, doctora en filosofía

Reflexiones sobre la pandemia: “Hay que buscar lo positivo”

“Esta pandemia tiene características inéditas en la historia de la humanidad. Es la primera vez que todas las fronteras están cerradas, en el AMBA ahora la pasamos tan mal como en su momento Italia o España. Es muy fuerte la virtualidad, seguimos comunicados. Hay que buscar lo positivo ante la desgracia que estamos pasando”, destacó Esther Díaz. http://www.radionacional.com.ar/esther-diaz-reflexiono-sobre-la-pandemia-hay-que-buscar-lo-positivo/

LRA 1 Buenos Aires

BELEN BLANCO, actriz

Estrenó de “Al acecho” con Belén y Rodrigo de la Serna

“Es una película muy física, super visual que va avanzando con la evolución del personaje, me gustó mucho hacerlo”, dijo la co-protagonista del film, que se podrá ver en la plataforma CineAr, este sábado a las 22:00. http://www.radionacional.com.ar/se-estreno-al-acecho-con-belen-blanco-y-rodrigo-de-la-serna/

LRA 1 Buenos Aires

CATALINA DLUGI y MARCELO LEICIAGA

Charlas en BICHOS DE RADIO

Catalina Dlugi, su trayectoria, su actualidad: “Me siento cómoda en la tele y en la radio. Estuve mucho tiempo haciendo periodismo escrito y mientras hacía radio con Héctor Larrea, miraba con resquemor el periodismo televisivo y entre para cubrir a un amigo”. En la segunda parte del programa, diálogo con Marcelo Leiciaga, el bombero elegido para probar la vacuna experimental contra el coronavirus en la Argentina. http://www.radionacional.com.ar/catalina-dlugi-y-marcelo-leiciaga-quien-probara-una-vacuna-contra-el-covid/

LT 14 Paraná

“Nosotros nunca moriremos”

Un filme entrerriano competirá en San Sebastián

La película fue filmada en Crespo, ciudad natal del director, Eduardo Crespo, relata el viaje de un niño junto a su madre al pueblo donde acaba de morir su hermano mayor, y ha sido protagonizada por Romina Escobar y Rodrigo Santana. http://www.radionacional.com.ar/film-de-director-entrerriano-competira-en-el-festival-de-san-sebastian/

LRA 1 Buenos Aires

SERGIO BATISTA y su relación con Diego

“La amistad está por encima de todo y hoy está muy bien”

La relación entre Diego Maradona y el Checho tuvo sus encontronazos. Llegaron a una contienda judicial, cuando Batista lo demandó por injurias, luego que Maradona dijera que durante su ciclo como entrenador de la Selección, tenía arreglos con futbolistas para convocarlos.

Hoy la situación cambió y están muy bien: “Tenemos una amistad de años. Habremos tenido algunas discusiones, pero siempre que nos vemos nos arreglamos, siempre terminamos igual. La amistad está por encima de esas peleas y hoy está muy bien”. http://www.radionacional.com.ar/sergio-batista-la-amistad-esta-por-encima-de-todo-y-hoy-esta-muy-bien/

LRA 1 Buenos Aires

YIYO ARANGIO

La historia del relator decepcionado por su carrera

Fue uno de los relatores más importantes de la radiofonía argentina, pero a los 40 decidió dejar su carrera y se dedicó a otras actividades, totalmente alejadas del deporte. En diálogo con Nacional, el ex relator y escritor habla sobre su carrera, la decepción que lo llevó a abandonarla y su militancia política. http://www.radionacional.com.ar/la-historia-del-relator-que-se-decepciono-de-su-carrera/

LRA 7 Córdoba

PANCHO RAGO, jugador de Atlanta

El arquero que le dijo “no” a Maradona

A pesar de sus jóvenes 31 años, Juan Rago tiene una larga trayectoria en el fútbol de ascenso y, además, su buen presente en el “Bohemio” hizo que estuviera en la mira de varios entrenadores de primera división, como sucedió con Diego Armando Maradona, quien lo quiso para su Gimnasia de La Plata. Pero las convicciones del arquero y el compromiso asumido con el conjunto de Villa Crespo resultaron en una negativa para el “Diez”, aunque señaló que agradece de por vida que una leyenda lo haya tenido en cuenta para formar parte de su equipo. http://www.radionacional.com.ar/pancho-rago-el-arquero-que-le-dijo-no-a-maradona/

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

ALFONSO MEONI, preparador físico

Atlético: todo listo para el primer entrenamiento

Después de cuatro meses, finalmente el plantel de Atlético Tucumán volverá a los entrenamientos el próximo lunes. El cuerpo técnico ya definió los protocolos para que los jugadores realicen las prácticas. “Ya está delineado el protocolo. Cada jugador va a llegar en su auto y directamente a su lugar de entrenamiento. En la cancha que le toque -son dos grupos- va a trabajar y entrenar manteniendo el distanciamiento social. Habrá mucho cuidado en compartir el material de trabajo y todo eso se desinfectará. Cuando termine el entrenamiento, debe subirse al auto e irse directamente a su casa. No va haber notas, ni vestuario. El jugador viene con una ropa y se va con esa ropa”, señaló Meoni. http://www.radionacional.com.ar/se-termino-la-espera-de-atletico-todo-listo-para-el-primer-entrenamiento/

LA ERA DEL ZOOM

A partir de la cuarentena, todos empezamos a recibir invitaciones para participar de las ya famosas salas de Zoom. Dichos encuentros son las más variopintos que jamás hubiera imaginado, van desde aulas virtuales hasta reuniones de trabajo, pasando por sesiones de terapia, etc.

Me imagino que rindiendo una previa, no tendrías que usar mucho la picardía para copiarte. Solo alcanza con dejar en pantalla una foto tuya como que estás prestando atención, mientras abrís el libro en la página necesaria. Las terapias grupales, calculo que serán mucho más divertidas.

Lo que si tengo que resaltar, es que para los que venimos de la época de la tele blanco y negro, estas cosas solo existían en las películas de ciencia ficción.

Fuerte no…, hablar con una pantalla donde hay un montón de caritas que encima te contestan. Lo siento como un álbum de figuritas parlantes, parecido al que llenábamos para ganarnos la pelota número 5 o la muñeca que camina.

También se usa para la política. En ese caso diputados, senadores y ministros, debaten sobre cosas importantes. Y se me hace inevitable recordar al General Perón diciendo: “Si querés que algo no se resuelva, nombrá una comisión”. Hoy sería, “¡¡¡armá una sala de Zoom!!!”.

CHOCOLATE