Sergio Batista: “La amistad está por encima de todo y hoy está muy bien”

La relación entre Diego Maradona y Sergio Batista tuvo sus encontronazos. De hecho, llegaron a una contienda judicial, cuando el “Checho” lo demandó por injurias, luego de que Maradona dijera que, durante su ciclo como entrenador de la Selección, Batista tenía cometas arregladas” con futbolistas para convocarlos.

Hoy, la situación cambió y están muy bien. Así lo contó el ex River y Argentinos Juniors, en diálogo con Radio Nacional. “Tenemos una amistad de años. Habremos tenido algunas discusiones, pero siempre que nos vemos nos arreglamos, siempre terminamos igual. La amistad está por encima de esas peleas y hoy está muy bien”, contó.

Independientemente de sus enfrentamientos, la opinión del “Checho” sobre Diego nunca cambió. Para él no hay dudas: el “Diez” es el mejor de todos, aunque, sin entrar en la clásica discusión, aclara que Lionel Messi está muy cerca.

“Para mí fue el mejor de la historia, muy cerca está Lionel, pero no me gusta hacer comparaciones. . Hoy es el mejor, sin dudas, pero le vi hacer cosas a Diego que me lo ponen ahí arriba como el mejor”, afirmó.

En este sentido, destacó el liderazgo de Maradona durante el Mundial de México ’86 y resaltó el rol de Carlos Bilardo, técnico de aquella Selección.

“Más allá de la idea, fue el hecho de convencernos que para ganar un Mundial no sólo había que ser talentoso, sino que también había que sacrificarse. Tuvo un poder de convencimiento terrible que nos hizo como él. Confiábamos mucho en lo que nos decía”, recordó.

En el cierre de la nota, el “Checho” recordó sus épocas en Argentinos Juniors y aseguró que el “Bichi” Borghi, figura de aquel equipo, estuvo sólo un escalón por debajo de Maradona.