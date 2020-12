Diario de Radio Nacional 06/12/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires: EDUARDO DE PEDRO: “Con acuerdos se pueden resolver los problemas”

Buenos Aires – Tabaré Vázquez tenía 80 años: Murió el ex presidente de Uruguay,

Patagonia – GONZALEZ LUENZO: “El Aporte Solidario discute la redistribución de la riqueza”

Esquel – En Esquel y Trevelin: Declararon transmisión local por conglomerado

Buenos Aires – FERNANDO NAVARRO: “Nunca dejé de caminar por los barrios”

Buenos Aires – DANIEL FEIERSTEIN: “Si no entendemos que hay que guardarse o vacunarse, será muy difícil”

Buenos Aires – FITO PAEZ: Intimidad con el trovador del rock argentino

Buenos Aires – LITTO NEBBIA: “Sólo se trata de vivir, no importan las razones”

Buenos Aires – ROBERTO SAPORITI: El día que Menotti dejó a Maradona afuera del Mundial

Libertador – PAOLA FIGUEROA: La historia africana vinculada a Latinoamérica

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro expresó su satisfacción por la firma del Consenso Fiscal 2020 y destacó que firmaron el acuerdo “todos” los gobernadores sin importar su pertenencia política, cumpliendo con “la instrucción del presidente” Alberto Fernández, y “con espíritu de unidad y federalismo”.

“Hemos encarado un año muy difícil en materia financiera y económica y vimos cómo bajó la recaudación en mayo y junio, pero con diálogo fuimos encontrando soluciones concretas”, dijo De Pedro en el acto que se desarrolló en el Museo del Bicentenario con la presencia del presidente Alberto Fernández, gobernadores y gobernadoras, funcionarios y legisladores.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente uruguayo Tabaré Vázquez (2005-10 y 2015-20) murió a los 80 años a raíz de un cáncer de pulmón. “Con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido padre” a las 3 de la madrugada “por causas naturales de su enfermedad oncológica”, señaló un comunicado de sus hijos Álvaro, Javier e Ignacio Vázquez.

En Twitter, Alvaro Vázquez, de profesión oncólogo igual que su padre, escribió que “mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos, por causa de su enfermedad, falleció Tabaré”.

LU 4 Patagonia

González Luenzo expresó que “este proyecto, que ahora es ley, es el que nos permitió poner sobre la mesa una cuestión de fondo, como es la redistribución de la riqueza en la Argentina y en el mundo”.

Luego, el senador remarcó que el Aporte “no se hace a la fuerza, como siguen indicando algunos desde la oposición. Es algo que se hace de forma extraordinaria, en un momento extraordinario que vive la Argentina y el mundo”.

LRA 9 Esquel

El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, junto al director del Área Programática de Salud, Roberto Alonso, al epidemiólogo Emiliano Biondo y el director del Hospital de Trevelin, Leonardo Boquet, informaron que se declaró la transmisión local del COVID-19 por conglomerado en Esquel y Trevelin.

Tras el anuncio, explicaron que se encuentran analizando las medidas a tomar en los próximos días.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Relaciones Institucionales del Gabinete y dirigente del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro, conversó con En qué juego estamos sobre diversos aspectos de la actualidad. Ante la primera pregunta de cómo sobrelleva su función en este marco, Navarro aseguró que “nunca dejé de caminar por los barrios, no sólo desde el 10 de diciembre que formo parte del Gobierno, sino que lo hice siempre incluso cuando no tenía ningún cargo ni función social.



LRA 1 Buenos Aires

Daniel Feierstein es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET en el Centro de Estudios sobre Genocidio de UNTREF y profesor titular de la cátedra “Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas” en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

Esta edición de La Canción Verdadera, el músico argentino, emblema del rock nacional, Fito Páez, estuvo conversando con Víctor Heredia. Ambos se sumergieron en la carrera del cantautor rosarino, repasaron sus momentos más álgidos, a través de anécdotas, algunas memorables y otras desconocidas, que “el coplero del rock argentino” compartió en el programa.

LRA 1 Buenos Aires

Con más de medio siglo de trayectoria, 500 álbumes y 1.200 temas, Litto Nebbia se convirtió en uno de los pilares del rock argentino. En diálogo con Radio Nacional, el cantante y compositor habló sobre su trayectoria, las épocas doradas del rock nacional y mucho más.

LRA 1 Buenos Aires

Faltaban 12 días para el Mundial de 1978 y César Luis Menotti debía definir la lista de 22 que iría a la máxima cita del fútbol mundial: tres de los 25 que venían entrenando con el equipo se quedarían afuera. Maradona deslumbraba en los entrenamientos. Un día, en un partido entre titulares y suplentes, los segundos ganaron 5-1, y Diego hizo cuatro goles.

LV 8 Libertador

La historiadora Paola Figueroa relacionó la historia latinoamericana con la africana, referenciando el control de Malvinas como punto estratégico desde lo comercial, y observó la misma situación vinculante con África por el manejo de los puertos.

Economía

LV 19 Malargüe

En Malargüe se conserva la producción trashumante, con el traslado de animales a las altas cumbres para su alimentación con las mejores pasturas. De este modo, se consigue un producto ganadero de excelencia, orgánico y natural.

Gabriel Jofré, referente de los Pueblos Originarios de Malargüe, explicó que junto a distintas instituciones y con el apoyo del INTA, se asociaron y crearon el sello ´Kume Matru´, el cual en lengua mapuche significa ´buen chivo´, y ya ha sido inscripta como marca registrada.

LU 4 Patagonia

El intendente de Sarmiento, Sebastian Balochi, puso en valor el trabajo realizado para poder ampliar la oferta turística de la localidad.

“Nos hemos tomado el tiempo necesario para organizar esta decisión, que se tomó desde el Ministerio de Turismo para ofrecerle a los viajeros una oferta más variada. No solamente estará disponible el Bosque Petrificado, sino también el Parque Paleontológico con visitas guiadas para conocer cada una de sus actividades”, explicó el intendente.

Laborales

LRA 1 Buenos Aires

Según datos de septiembre y octubre últimos difundidos por el Ministerio de Trabajo, por primera vez, desde el inicio de la pandemia, el empleo privado registrado tuvo un comportamiento positivo.

En septiembre, el empleo monotributista creció 1,6%, y el empleo asalariado en empresas privadas mostró crecimiento en su variación mensual, de 0,1%, y por cuarto mes consecutivo se observó un crecimiento del total de trabajo registrado. La “variación positiva de 0,3% del trabajo registrado implica la incorporación neta de 32.400 personas”.

Sociedad

LRA 1 Buenos Aires

El Servicio Nacional de Manejo del fuego confirmo que varios siniestros forestales continúan activos en las provincias de Jujuy, Neuquén Mendoza y Buenos Aires. Si bien en Jujuy, los focos que desde hace días afectaban las localidades de La Unión Seca y el Parque Nacional Calilegua ya fueron extinguidos, continuaban las tareas para apagar las llamas en la estancia La Lucrecia.

En tanto, en Neuquén el foco de incendio que afecta a Confluencia (Río Troncoman) continuaba activo. En Mendoza, se registraba un foco de incendio en el paraje El Desagüe, en la localidad de San Rafael, al que se sumó otro en el Cerro Punta Negro, en el departamento Tunuyán.

Géneros

LRA 1 Buenos Aires

En sólo 4 días el Congreso Nacional volverá a debatir, en una sesión que se espera muy intensa y extensa el proyecto del Poder Ejecutivo para despenalizar la interrupción del embarazo.

En esta edición de Mujeres… ¡de acá! Valeria Sampedro y Marcela Ojeda analizan a través de diversas entrevistas, el contexto en el que la Argentina llega nuevamente a esta instancia y la palabra de protagonistas de esta historia.

LRA 7 Córdoba

La Cámara Sexta del Crimen, con jurados populares, condenó por unanimidad a Ricardo Campos a la pena de prisión perpetua por el homicidio triplemente calificado por el vínculo, por alevosía y por haber mediado violencia de género.

Campos estaba acusado de haber matado con el arma reglamentaria a su esposa, Cristina Natalia Rodríguez, el 10 de septiembre de 2018 en su domicilio de barrio Chateau Carreras. Fueron claves la pericia balística y los testimonios de la hija y las amigas de Cristina, que evidenciaron humillaciones, celos y violencia en el trato.

Suplemento Cultural

LRA 6 Mendoza

Jhonny the Blues es una banda mendocina creada en 2015 y está formada por David Vera en bajo, Joel Nieva en batería y Jhonathan Quiroga en guitarra y voz.

Su estilo es el blues y el rock and roll, con un disco lanzado en vivo en el Teatro Imperial de Maipú, en Mendoza, innumerables shows y un proyecto muy ambicioso. En tanto, la banda sigue promoviendo la solidaridad, la responsabilidad, y por sobre todas las cosas, la música como puente social.

LRA 27 Catamarca

Ser un narrador de cuentos no es tarea fácil. Requiere concentración, expresión oral y corporal, conocer cada historia e hipnotizar al público que sólo escucha una voz.

“El oficio del narrador es tan milenario como la aparición del hombre. Las palabras, los gestos y las historias que se van contando te llevan a otro mundo y nuestro oficio tiene eso de grato, de compartir y unir con el otro”, expresó la actriz y narradora, Silvia Pérez.

LRA 1 Buenos Aires

Dentro de lo inexpresivo de la búsqueda ciega, de cómo entrar en aquello que existe entre el número 1 y el número 2. Cómo es visto la línea de fuego entre dos notas de música, donde existe otra. Y cómo dentro de un hecho existen 2 granos de arena, con un intervalo de espacios de un sentir del sin sentir. Ahí se encuentra la línea de materia y fuego, que es la respiración del mundo continuo, que llamamos…silencio.

LRA 1 Buenos Aires

Larrea-Chab nos transportan a la Buenos Aires de los años 20, para adentrarnos en un mundo, por aquellos años, muy de moda, las carreas de caballos. En este contexto analizan la relación de algunas letras de tangos con este deporte al que Carlos Gardel y tantos otros, le dedicaron sus canciones. Además, las letras basadas en cartas de amor y otras inspiraciones.

LRA 26 Resistencia

Ingrid Muller, de la Asociación Civil La Fábrica Cultural de Puerto Tirol, explicó el desarrollo de una serie de podcast que han producido, diciendo que “son audios grabados, porque entendemos que es una buena forma para visibilizar nuestro trabajo y el de otras organizaciones”.

Luego, Muller destacó que “los episodios pueden verse en las redes sociales de La Fábrica y como nuestro proyecto fue beneficiado en la segunda convocatoria 2020 del Fondo Provincial Solidario del Instituto de Cultura de la Provincia de Chaco, también se emite en sus sitios oficiales”.

LT 14 Paraná

El intendente de Villa María, Pablo Rosso, anunció que la edición 54 del Festival Internacional de Peñas no formará parte de la agenda de verano, y se realizará en otra fecha del año entrante.

Rosso remarcó que no se trata de descartar la edición de este año, sino la intención es postergarlo poder desarrollarlo en las mejores condiciones.

“Queriendo sostener el nivel, creemos que hay que poner la pausa, esperar y evaluar cómo se va dando el proceso de vacunación y los posibles rebrotes de COVID-19”, dijo Rosso sobre la realización del próximo Festival .

Deportes

LRA 9 Esquel

El chubutense Eulalio Coco Muñoz estuvo a dos segundos de romper el récord argentino de maratón al lograr un tiempo de 2 horas 9 minutos 59 segundos, y alcanzó el puesto 30 en el Maratón de Valencia, confirmando su pasaporte para los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Fue una carrera soñada, porque veníamos a buscar este tiempo. La idea era correr por debajo de los 2 minutos 10 segundos, y lo hemos logrado”, sostuvo feliz Coco Muñoz.

LRA 1 Buenos Aires

“La lectura de juego, la dinámica de lo impensado, como dijo Dante Panzeri. El día que le quitemos todo eso, a la gente no le va a gustar tanto mirar fútbol”. Así lo afirma Alberto Pascutti, ex futbolista y actual entrenador. En diálogo con Radio Nacional, el “Beto” recordó su gran paso por El Porvenir, en el ascenso de los ’80, y habló sobre los grandes futbolistas que hacen maravilloso a este juego.

Humor

NO HAY NADA MAS LINDO QUE LA FAMILIA UNIDA

Los integrantes de una familia discutían, mientras el abuelo agonizaba. Uno decía, “deberíamos contratar un servicio con cinco coches como mínimo”, uno retrucaba “con tres alcanza y sobra” y otro planteó, “contratemos uno solo y el que quiera acompañar que se tome un taxi”. Hasta que el abuelo les solucionó el problema a todos: “Si me dan una mano para vestirme, me voy caminando y no se ponen en gastos…”.

Chocolate