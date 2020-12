“Si no entendemos que hay que guardarse, o vacunarse, será muy difícil”

Daniel Feierstein es licenciado en Sociología y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET en el Centro de Estudios sobre Genocidio de UNTREF y profesor titular de la cátedra “Análisis de las Prácticas Sociales Genocidas” en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.

http://cdn-sp.radionacional.com.ar/wp-content/uploads/2020/12/06083152/Daniel-Faierstein-06-12-2020.mp3

DESCARGAR

En diálogo con Eduardo Anguita analizó la situación de la pandemia, los mensajes de los medios de comunicación y las reacciones de algunos sectores negacionistas de la población no sólo en nuestro país sino en el mundo entero.

“Hay una tendencia a no querer reconocer lo que resulta muy evidente, en los 70 hubo gran parte de la población que no quería aceptar que había un estado que estaba llevando adelante un plan de secuestro tortura y asesinato de miles de personas , hoy pasa algo similar con el virus, hay gente que se niega a aceptar que hay miles de muertos en el país o millones en el mundo, eso es un mecanismos de negación, no aceptar datos evidentes que le arroja la realidad”