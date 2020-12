Diario de Radio Nacional 05/12/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – NICOLAS TROTTA: “En 9 de cada 10 hogares se pudo transitar el aprendizaje”

Buenos Aires – Ley el Aporte Solidario: La Cámara de Senadores lo convirtió en Ley

Buenos Aires – DORA BARRANCOS: “Sería un paso extraordinario despenalizar el aborto”

Buenos Aires – GUSTAVO MELELLA: “El Acuerdo Fiscal 2020 es una expresión de federalismo”

Paraná – Junto al operativo “Verano Seguro”: Gustavo Bodet inauguró la temporada turística

Buenos Aires – Rusia empezó a vacunar: A los principales grupos de riesgo

Formosa – JULIO ARROYO: “Formosa planifica cómo será la vacunación en el territorio”

Esquel – V. ROMANOWSKI: “En enero y febrero se espera vacunar a 10 millones de argentinos”

San Juan – Salud ya elabora la estrategia: Vacunar contra el Covid-19 en toda la provincia

Perito Moreno – Atención en pandemia: El esfuerzo del área de discapacidad municipal

Catamarca – Formato virtual: Se reunió el Consejo Federal de Derechos Humanos

Mendoza – FELIPE PIGNA y su nueva obra: “GARDEL es un personaje infinito”

Buenos Aires – SANDRA RUSSO: “Boudou es víctima de una persecución hace muchos años”

Buenos Aires – HILDA SABATO: La política en la Argentina del siglo XIX

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: Debates y votos versus judicialización

Mendoza – En reclamo de aumentos salariales: Estatales mendocinos pararán el miércoles 9

Paraná – AGMER: Cobertura gremial para no concurrir a la presencialidad

Catamarca – JOSE LUIS RIEDEL: “Hemos tenido que reconvertir nuestro formato”

Patagonia – PJ Chubut: Pidió que retiren la zonificación minera de la legislatura

Buenos Aires – Estadísticas 2019: 412 mujeres fueron víctimas de homicidios en todo el país

San Juan – Denuncia contra Cáceres: Martinazzo se presentó como parte querellante

San Luis – Ballet Folklórico Nacional: Actividades para la primera quincena de diciembre

Buenos Aires – VIRGINIA COSIN: “El tiempo es una de mis mayores obsesiones cuando escribo”

Neuquén – MICAELA CHAUQUE: Música investigadores del folklore andino

Buenos Aires – VIVIANA VILA: Primera mujer que comentó en un Mundial de fútbol

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

El ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta afirmó que “el 1 de marzo arrancarán las clases presenciales en 17 provincias”.

“En 9 de cada 10 hogares se pudo transitar el aprendizaje más allá de las desigualdades que hay en la Argentina. Para nosotros el esfuerzo de los docentes como de las familias fue muy marcado. Es clave destacar el compromiso de cada escuela”, expresó Trotta por Radio Nacional.

“La pandemia iluminó la profunda desigualdad que hay en la Argentina. Hubo procesos políticos que le dieron la espalda a la escuela”, destacó. En la gestión de Macri hubo claro descenso en inversión educativo y también hubo una pérdida en la gestión del salario “, agregó.

En tanto, Trotta se refirió a las discusiones salariales. “Nosotros firmamos cuatro paritarias docentes donde no sólo discutimos la recuperación salarial sino también la construcción de consensos en el rumbo de la agenda educativa”.

El proyecto de Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas que pretende ayudar a moderar los efectos de la pandemia de coronavirus y está destinado a los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, venido en revisión de la Cámara de Diputados, fue convertido en Ley por el Senado de la Nación.

La historiadora feminista aseguró que espera “un tratamiento rápido” en el Congreso del proyecto de interrupción legal del embarazo. Es un paso gigante que el Ejecutivo haya puesto el proyecto”.

“Es muy diferente a lo que ocurrió en 2018 porque en aquel momento no había ningún interés de la positividad del resultado de parte del ejecutivo. Hoy estamos con una gran ventaja con una voluntad de tratarlo y de que está ley consiga sanción. Será un paso extraordinario despenalizar el aborto”, aseguró Barrancos.

“Estamos con mucho optimismo y acompañando con expectativa. Nosotros al grupo celeste lo llamamos anti derechos. Estoy segura que no habrá las mismas movilizaciones que en 2018 por la pandemia”, remarcó.

En diálogo con Luisa Valmaggia el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, se refirió a la importancia de la firma del Consenso Fiscal 2020, encabezado por el presidente Alberto Fernández junto a los gobernadores en el que se acordó el desendeudamiento en dólares y la suspensión de los litigios contra la Nación por un año.

El gobernador Gustavo Bordet dejó inaugurada la temporada turística de Entre Ríos, y aseguró que “todos somos parte para poder lograr una temporada de turismo que pueda colmar las expectativas”.

El mandatario, quien también presentó el operativo ´Verano Seguro´, adelantó que prorrogó los beneficios impositivos que se enmarcan en la Ley de Emergencia para el sector por 90 días.

Comenzó el juicio por la causa “Diedrichs-Herrera” relacionada a delitos de lesa humanidad. En la sumatoria de las causas “Diedrichs Luis Gustavo” y “Herrera José Hugo” son 18 los imputados y 43 personas fueron víctimas de los delitos, de los cuales 9 sobrevivieron, mientras que las restantes fueron asesinadas o permanecen desaparecidas.

Los representantes de Derechos Humanos de todas las provincias del país se reunieron con el fin de coordinar los lineamientos de trabajo, de cara al próximo año.

El director provincial de Derechos Humanos, Hernán Velárdez Vaca, dio detalles sobre este encuentro virtual, diciendo que “nos reunimos con las autoridades de las otras provincias para reforzar la lucha y el trabajo contra la violencia institucional, que es la impronta de la nueva gestión”.

Pigna dio detalles de su nuevo libro sobre la vida de Carlos Gardel, en el cual aborda la vida del cantante y del actor en el “contexto de lo que nos pasaba y de lo que le pasaba al mundo entre 1890 y 1935, el año de su muerte”.

Luego, Felipe dijo que Gardel fue un personaje universal, que “empezaba su carrera en inglés, porque tenía un contrato con la Paramount para filmar en Hollywood. Gardel es un personaje infinito”, recordó Pigna.

Rusia empezó este sábado a vacunar contra el coronavirus al personal de salud, trabajadores sociales y docentes en la capital, Moscú, donde se abrieron 70 centros especiales para inmunizar a la población. “Se puede vacunar a los ciudadanos de los principales grupos de riesgo que, por sus actividades profesionales, están en contacto con muchas personas”, explicaron las autoridades.

Rusia fue uno de los primeros países en anunciar el desarrollo de una vacuna, la Sputnik V, que se encuentra actualmente en la tercera y última fase de ensayos clínicos en los que participan 40.000 voluntarios. Sus creadores anunciaron el mes pasado una tasa de eficacia del 95%, según los resultados provisionales, y que la vacuna sería más barata y fácil de almacenar y transportar que otras.

Arroyo opinó que la campaña de vacunación contra el COVID-19 “será sin precedentes, porque existe una ansiedad y necesidad de contar con una cura efectiva contra la pandemia que comience a ser una luz de esperanza para todo el mundo, y también por la particularidad que requiere la conservación de las dosis”.

Sobre las distintas etapas que tendrá la vacunación para neutralizar el COVID-19, el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Virología, Víctor Romanowski, explicó que “entre enero y febrero se espera vacunar a 10 millones de argentinos. A eso hay que sumar un tiempo para el desarrollo de las defensas en el organismo, que serían entre 20 días y un mes. Mientras tanto, tendríamos que mantener las medidas de distanciamiento social, el uso de mascarillas y de barbijos”.

En conferencia, la doctora Mónica Jofré dio detalles de las estrategias que implementarán en el momento en que esté disponible algunas de las vacunas contra el SARS-Cov2. En diálogo con la prensa local, la doctora Jofré confirmó que “esto es muy dinámico, todo depende del tipo de vacuna que llegue, pero ya estamos recorriendo los centros de depósitos que deben tener condiciones óptimas para la conservación de las vacunas según su graduación de frío”.

En relación a cómo implementarán la vacunación propiamente dicha, la funcionaria de Salud Pública local, afirmó que si bien nada está cerrado, “se están evaluando la cantidad de recurso humano con el que cuenta la provincia. También estamos haciendo un cálculo de cuántas vacunas por hora puede colocar ese vacunador. Además se piensa en vacunar durante las 24 horas”.

Gisele Neira titular del área de discapacidad de la Municipalidad de Perito Moreno dialogó con el programa Contacto Nacional sobre cómo ha sido el trabajo en este contexto de Pandemia, la situación de las viviendas adaptadas y recordó el reciente día de las personas con discapacidad con las actividades que estuvieron realizando, siempre respetando las medidas de prevención.

En su habitual columna, en Juego de damas, Sandra Russo se refirió a la condena contra el ex vicepresidente de la Nación, en el marco de la causa Ciccone y al ataque mediático que ha sufrido el ex funcionario desde el Grupo Clarín y todos sus medios de comunicación. “Estoy segura que esta Corte Suprema en algún momento va a afrontar un juicio político”.

En un nuevo programa de Soltando Pájaros dialogamos con la historiadora Hilda Sábato sobre el libro “Variaciones de la república: la política en la Argentina del siglo XIX” que escribió junto Marcela Ternavasio y otros autores. “Lo que intentamos hacer es analizar partir de la construcción de nuevas formas de gobierno y de la creación de la Nación después de la Revolución de Mayo las nuevas formas y valores que dan lugar a ciertos cambios”, destacó la historiadora por Radio Nacional.

Mario dedicó su editorial a la judicialización de la democracia, en el marco del tratamiento del aporte solidario de las grandes fortunas por parte del Senado de la Nación, proyecto que será ley a través del voto de los representantes del pueblo, y que algunos sectores ya adelantaron que cuestionarán ante el Poder Judicial.

Adriana Iranzo, secretaria adjunta de ATE, se refirió a la decisión del plenario de gremios estatales de la provincia que acordaron ir a un paro y movilización el próximo miércoles 9 de diciembre.

Iranzo dijo que las acciones comenzarán el martes 8 con “una vigilia, esperando las paritarias del día 9”, y luego anticipó que habrá concentraciones, marcha y cortes de tránsito.

Guillermo Zampedri, secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), informó que la Comisión Directiva Central del sindicato resolvió por unanimidad y ad referéndum del Congreso Extraordinario la no concurrencia a las actividades de cualquier índole que importen la presencialidad de los trabajadores en los establecimientos educativos u otros locales que pueda determinar la patronal, durante los días 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2020.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) debió transformar su manera de trabajar durante la pandemia. El director Regional de la sección Catamarca-La Rioja del Instituto, José Luis Riedel, dijo que en este último tiempo han realizado un trabajo “extraordinario, porque hemos tenido que reconvertir nuestro formato de toda nuestra historia. De estar en contacto con la gente a pasar a un modo remoto”.

El Día Mundial del Suelo se celebra anualmente cada 5 de diciembre desde 2014, año en el que la ONU designó esta fecha a propuesta de la FAO.

En 2020, el editorial de campaña es ´Mantengamos vivo el suelo y protejamos la biodiversidad del suelo´, y se pretende concienciar sobre la importancia de mantener ecosistemas saludables que garanticen el bienestar humano con una gestión eficiente del terreno. Al respecto, Jorge Gosdenovich, ingeniero del INTA Paraná, remarcó que “si no actuamos pronto contra la pérdida de biodiversidad, la tierra perderá suelo fértil”.

El intendente de Lavalle, Roberto Righi, se refirió a los daños causados por las ultimas tormentas en el Departamento, y dijo que “en algunos distritos las perdidas en la producción han sido totales” y se quejó de lo mal pagas que están algunas actividades como la vitivinicultura, donde “hay productores a punto de cerrar sus fincas porque no tienen precio. Prácticamente, no hay stock vínico, con nula rentabilidad en el sector primario”, explicó el mandatario.

“A través del Ministerio de la Comunidad, estamos trayendo este Programa llamado ´Campaña Agrícola´, para todas las comunidades que trabajan en la siembra”, dijo la directora del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA), Etnia Pilagá Giménez.

Al término de la aplicación de este Programa, cada comunidad debe presentar el resultado del trabajo, y esto sirve como auto consumo para las familias que forman parte de cada sector.

Díaz, encargado de la Agencia de Producción y Desarrollo de Villaguay, se refirió al trabajo de un grupo de pequeños productores nucleados en un mercado popular que trabajan en la producción primaria y la economía familiar.

“El desafío de la provincia es concretar un desarrollo hortícola serio, acompañando al productor”, expresó Díaz.

En el marco del Día de la Publicidad, Rodolfo Varela, docente universitario y publicista de la Agencia Conceptual Estudio, brindó un análisis del sector publicitario durante la pandemia.

“Todos los rubros sufrieron durante la pandemia, y la publicidad no fue ajena. Tuvimos que readaptarnos a la virtualidad, y los clientes también. Readecuamos muchas campañas hacia las redes sociales y demás medios digitales, hecho que fue todo un desafío”, sintetizó Varela.

En la primera sesión extraordinaria de la legislatura de Jujuy se aprobó la Ley de Pirotecnia Sonora Cero en toda la provincia. El dictamen sanciona el uso, la tenencia, el acopio, la exhibición, la fabricación y el expendio de pirotecnia y cohetería sonora en todo el territorio jujeño, aunque autoriza la utilización de pirotecnia lumínica.

El presidente del PJ, Carlos Linares, le solicitó al gobernador Mariano Arcioni que retire de Comisión el proyecto de zonificación minera, debido a que no hubo un debate serio en torno a la iniciativa.

“El Partido Justicialista del Chubut exige que el Proyecto de Ley denominado ´Desarrollo Industrial Minero Metalífero sustentable de la Provincia de Chubut´ tenga otro tipo de debate, y por ello solicitamos al Poder Ejecutivo Provincial su retiro de la Legislatura para comenzar una discusión seria, responsable, científica, que ofrezca las garantías ambientales, sociales y económicas que hoy no existen”, señala en el comunicado del Justicialismo.

A 18 años de la primera marcha que se convirtió en ejemplo mundial, ´No a la Mina´ Esquel volvió a las calles como todos los días 4 de cada mes para seguir luchando contra la megaminería en Chubut. Esta vez, los jóvenes tomaron protagonismo con intervenciones artísticas en la Plaza San Martín y fueron los encargados de leer el documento del movimiento.

“Aquí estamos, resistimos con dignidad los embates de las empresas mineras y los gobiernos de turno. La montaña sigue de pie, la meseta sigue sin tajos y el río corre cristalino por su cauce, gracias a su gente”, expresa el documento público.

Por primera vez en la Argentina fue creado un Manual de Coordinación de Operaciones de Emergencia.

“El Manual se trata de un archivo en formato PDF que nació en la cuarentena, que se realiza por primera vez en nuestro país y que estará a disposición de todos los gobiernos, los equipos técnicos y las Fuerzas de Seguridad que así lo requieran para la toma de decisiones y para advertir sobre riesgos ambientales, y prevenir futuras consecuencias de posibles emergencias”, expresó Mauricio Iriarte, miembro de la Brigada USAR, quien trabaja en el rescate de personas atrapadas por contingencias climáticas, atentados o incendios.

En un vuelo sanitario dispuesto entre la cancillería boliviana y el gobierno de Alberto Fernández, el fotoperiodista argentino Facundo Molares Schoenfeld fue trasladado hacia suelo argentino, luego de haber permanecido detenido un año bajo una acusación fraudulenta ocurrida durante el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

El estado de salud de Facundo es delicado y fue una de las razones por las que la justicia decidió su traslado. Continuará con libertad provisional y recibirá la atención médica necesaria en su país natal. El padre de Facundo y juez de Paz de Trevelin, Hugo Molares, confirmó la noticia del traslado de su hijo.

En diálogo con Primera Plana el intendente de la ciudad de La Banda Pablo Mirolo, expresó cómo se llevará a cabo la entrega de las tarjetas alimentar a todos los beneficiarios bandeños, que son aquellas personas que ya venían cobrando la Tarjeta Alimentar a través de la cuenta de la AUH y que ahora, con la tarjeta, van a poder directamente ir a comprar en los comercios.

Mirolo también se refirió a su participación en el XVII Foro Metropolitano edición 2020, organizado por la fundación metropolitana.

Catamarca sancionó la Ley de Cupos Femeninos en los Escenarios. Se trata de una iniciativa para adherirse a la Ley Nacional que tiene el mismo objetivo, y que se promulgó en 2019. Con este proyecto vigente, el 30% de los artistas en los espectáculos virtuales o presenciales, con o sin fines de lucro y privados o públicos, deben ser mujeres.

La licenciada en Comunicación e integrante del Movimiento de Músicas Catamarqueñas ´Margaritas´, Natalia Brizuela, expresó que “estamos muy contentas por la adhesión. Sin embargo, ya estábamos contempladas en la ley nacional”.

Stella Manzano es médica gineco-obstetra y legista, y es pionera en cumplir con el derecho de las mujeres al aborto no punible. Stella, quien también es miembro de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, expresó que “este año, en el debate hay otro énfasis. Se habló mucho del derecho a la libertad, se habló del deber del Estado a garantizar. También se remarcó la violencia que ejercen los sectores anti derechos, que con mucha crueldad están forzando partos de niñitas”.

Así lo indicó el Informe Nacional de Violencias Extremas y Muertes Violentas de Mujeres, realizado por los Ministerios de Seguridad, y de Mujeres Género y Diversidad de la Nación.

En el relevamiento, teniendo en cuento el vínculo entre víctima y victimario, el 42,5% de las mujeres tenían una relación de pareja o expareja. En el caso de los varones, solo el 3,4% tenía un vínculo con su agresor.

De las 412 mujeres asesinadas, el 54,8% fueron víctimas de femicidios directos. Y el 3,4% de femicidios vinculados.

Paola Ibáñez, abogada que representa ante la justicia a la denunciante Gimena Martinazzo, explicó el estado en el que se encuentra este proceso judicial. La letrada comentó que “el proceso comenzó con una denuncia en la Comisaría de la Mujer, y posteriormente toma intervención el Cuarto Juzgado Correccional”. Aclaró que no es muy común que se haga la querella en las partes penales,pero como Gimena nos pidió que la acompañáramos en esto y todos sus dichos están refrendados con pruebas que vamos a presentar en su momento, es que nosotros hemos presentado una querella”.

En #ConexionNacional dialogamos con Mariano Luraschi, Subdirector del Ballet Folclórico Nacional en la 1º quincena de diciembre la compañía nos invita a participar de 2 clases en las que se plantearán herramientas para transitar la danza integralmente. La danza como puente con uno, con otro, con el adentro y el afuera, con lo general y lo particular. 14 de diciembre a las 14 y 18 hs Danza Puente Clases abiertas a la comunidad.

Zuni Aguirre, reconocida cantante chamamecera, realizó un pormenorizado relato de su vida, su obra y su carrera. Zuni recordó que a los 7 años, por razones laborales de su padre, se trasladó con su familia a Villa Angela, en el Chaco, donde comenzó a recibir estudios formales de música y piano en el Conservatorio Fracassi.

Rita adelantó sus próximos shows de tango en la terraza del Teatro Picadero. Los conciertos serán los próximos 8, 15 y 22 de enero y tendrán una capacidad de hasta 50 personas.

La periodista y guionista habló en La Muralla y los Libros sobre su novela “Partida de Nacimiento” que se reeditó hace poco tiempo y llegó a nuevos lectores. “Fueron notas que iba tomando en un cuaderno, la novela transcurre en un año y se escribió de a partes. Lo hacía cuando tenía tiempo, energía y necesidad”, expresó por Radio Nacional.

“El tiempo es una de mis mayores obsesiones cuando escribo. La memoria también me interesa muchísimo porque se va modificando cuando el tiempo va pasando. Los autores que más me gustan trabajan con los tiempos temporales”, destacó Cosin.

LRA 43 Neuquén

Nació en la comunidad aborigen colla de Iruya, provincia de Salta pero ahora está radicada en Tilcara, una de las principales ciudades de la Quebrada de Humahuaca, en la provincia de Jujuy.

Es música, docente e investigadora del folklore andino, se orientó a rescatar y difundir de las tradiciones musicales del noroeste argentino, en especial a través del canto y la ejecución de instrumentos de viento andinos, como quenas, sikus y anatas, que, en algunos casos, como en el de la quena, solo son ejecutados por hombres “se debe a tradiciones ligadas a la cultura católica, a la iglesia, en la actualidad hemos irrumpido, lo que hice fue pedir permiso a los abuelos y abuelas, que ellos son los que por ahí marcan y siempre establecen y recuerdan cuales son las reglas y las normas de la tradición”.

LRA 1 Buenos Aires

Ingrid Beck y Adrián Korol entrevistan a Viviana Vila, locutora, comentarista de fútbol en radio y televisión, la primera mujer en comentar un Mundial.

Vila cuenta detalles de sus comienzos, el debut en Radio Universidad, las radios locales y los programas musicales, hasta llegar a integrar el equipo de Víctor Hugo Morales, hace 21 años, que le sirvió de trampolín para, tras recibir un llamado de una cadena de televisión estadounidense, viaja a Rusia en 2018 y convertirse en la primera mujer en la historia en comentar partidos de una Copa del Mundo.

Deportes | Volver al inicio

LRA 57 Bolsón

El Refugio y Unión del Sur serán los representantes de nuestra ciudad tanto en la subsede andina de la Liga Nacional de Clubes Senior como así también en la Copa Argentina. Así lo detalló a “Las voces del Deporte” el flamante presidente de la subzona andina de la LNFCS, Germán Linares.

Humor | Volver al inicio

MI ABUELO INMIGRANTE

Me acuerdo que me enojaba mucho con mi abuelo cuando jugábamos a las adivinanzas y era porque él decía ganar siempre y no era así. Resulta que era italiano y un día tiró una palabra que empezaba con o y terminaba con o. Cuando me dí por vencido, me dijo: “Orevorvoro”.

CHOCOLATE