Stella Manzano: “Ya no pueden sostener la mentira de salvar las dos vidas”

Stella Manzano es médica gineco-obstetra y legista y es pionera en cumplir con el derecho de las mujeres al aborto no punible. Stella Manzano fue la médica del histórico fallo F.A.L. y es miembro de la Campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. “Este año, en el debate hay otro énfasis. Se habló mucho del derecho a la libertad, se habló del deber del Estado a garantizar. También se remarcó la violencia que ejercen los sectores anti derechos que con mucha crueldad están forzando parto de niñitas”, dijo Manzano, quien repasó las ideas expuestas durante el debate por el aborto legal en Diputados.

“Quienes están a favor del aborto sólo en casos de violación, son sectores que nos siguen viendo como ciudadanas de segunda, nos ven como a personas a las que hay que tutelar. Ellos condenan el derecho al placer, si nos violaron y no disfrutamos nada y fue contra nuestra voluntad, está bien, pero si tuvimos sexo porque queríamos, merecemos el castigo. Hay un trasfondo religioso”, dijo Stella Manzano en comunicación con Radio Cuaderno, en Radio Nacional Gualeguaychú. “Todas ponemos en peligro nuestra vida y nuestra salud para parir. Ninguna de nosotras debería dar muchas explicaciones cuando no quiere continuar un embarazo y no quiere poner en peligro su vida para salvar una vida ajena o traer una vida nueva que es lo mismo”, dijo.

La médica contó por qué está en contra de la objeción de conciencia en el marco de esta ley y compartió su parecer y experiencia respecto a este proyecto que garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación.