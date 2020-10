Diario de Radio Nacional 05/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Conferencia con el primer ministro de los Países Bajos

Buenos Aires – SERGIO MASSA: Considera la vuelta a clases de alumnos de últimos años

Buenos Aires – Convocatoria para el 14 de octubre: Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil

San Luis – NICOLAS TROTTA: Volvieron las clases presenciales a las escuelas rurales

Rosario – RODRIGO MEDIAVILLA: “Estamos con un 95% de camas ocupadas”

Patagonia – GABRIELA SIMUNOVIC: “Detectamos sintomáticos para aislar rápidamente”

San Rafael – EDUARDO LOPEZ: “Predecir lo que resta del año no es fácil”

Esquel: ELIDA MELIN: “No nos está alcanzando la comida”

Gualeguaychú – GUSTAVO BORDET: “Es importante defender nuestra soberanía monetaria”

San Juan – JOSE LUIS GIOJA: “La calle siempre será de los movimientos populares”

Santo Tomé – CARLOS ROZANSKI: “Garavano es un delincuente”

Buenos Aires – EDUARDO BARCESAT: “Recibimos el peor periodo del Poder Judicial de la historia”

Buenos Aires – GABRIELA CERRUTI: “Cambiemos viola la Constitución y las leyes urbanísticas”

Buenos Aires – MARIO MEONI: “No hay fecha para la reanudación de vuelos de cabotaje”

Buenos Aires – DANIEL GOLLAN: “Ralentización” de casos en AMBA y un aumento en el interior

Buenos Aires – OMAR SUED: “Hay varios medicamentos argentinos en estudio”

Comodoro Rivadavia – ISRAEL COEN: Exenciones para el sector comercial

Catamarca – ALDO SARQUIS: “La disminución de retenciones no da estabilidad”

Buenos Aires – ALBERTO SEUFFERHELD: “Si no se toma conciencia, el fuego entra a las ciudades”

Córdoba – Más de 500 bomberos: Continúan trabajando en el norte y en el sur

Resistencia – Incendios en el Chaco: Diariamente se registran más de siete mil focos

Libertador – CLAUDIO BERTONATTI: “Se está destruyendo parte del capital que tiene la Argentina”

Resistencia – AMERICO BURUA: Producción frutihortícola: Fuerte impacto de la sequía

Las Lomitas – Para ganaderos, agrícolas y apícolas: Decretaron la Emergencia Agropecuaria

Santa Rosa – También en 96 países: La CONAE celebra la “Semana Mundial del Espacio”

La Rioja – ROQUE JAIME: “Una fuerza cercana a los problemas de la gente”

Resistencia – Qom, Moqoit y Wichí: Cuatro graduados por el Programa “Pueblos Indígenas”

Buenos Aires – ADRIAN SOSA: “Es muy lindo ver que los jóvenes la toman como una referente”

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández mantuvo una conferencia telefónica con el primer ministro del Reino de los Países Bajos, Mark Rutte, quien le comunicó que ayudará al país para alcanzar un pronto acuerdo con el FMI. La charla se da en el marco del envío a nuestro país de una misión del fondo. Argentina y Países Bajos -Holanda- tienen una arraigada relación y un importante intercambio comercial con destacada participación de las provincias de Buenos Aires y Córdoba.

LRA 1 Buenos Aires

Consideró que deberían analizarse protocolos para que los estudiantes que cursan el último año de la escuela primaria y de la secundaria puedan “volver a clases en forma presencial” y cerrar de esa manera su ciclo lectivo. Para tal fin, es necesario que se estudien “protocolos” y mencionó, a modo de ejemplo, la posibilidad de que se organicen “grupos de seis” estudiantes en aulas, patios y salones de acto. Postuló también el “uso de barbijo obligatorio, además de un régimen de distanciamiento entre profesores y alumnos”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno oficializó la convocatoria para el 14 de octubre del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, para fijar los nuevos montos del mínimo salarial.

La medida dispuesta por resolución 1 del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, publicada hoy en el Boletín Oficial y el Consejo definirá también, en una sesión posterior, a las 16.30, los nuevos montos máximos y mínimos de las prestaciones por desempleo.

LRA 1 Buenos Aires

Eduardo Barcesat aseguró que si la Corte Suprema falla a favor de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, se “genera un conflicto de poderes”. “Recibimos la peor herencia y el peor periodo del Poder Judicial de la historia Argentina”, sostuvo el abogado en diálogo con Horacio Embón. “La Corte pudo frenar prácticas perversas en cuatro años y no dijo nada”, consideró.

LRA 1 Buenos Aires

Cerruti apuntó a Cambiemos por un proyecto para permitir construcciones de edificios en terrenos públicos y realizar “tremendos negocios inmobiliarios” en la zona de la Costanera Norte porteña que tienen un impacto desfavorable desde el punto de vista urbanístico y ambiental. “Esto implica un cambio en el clima de la ciudad de Buenos Aires y vamos a tener más inundaciones”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro se refirió al regreso de los vuelos de cabotaje. “Hay mucha ansiedad y deseamos tenerlo. Cuando miramos la situación global tenemos que ser muy cuidadosos. Estamos trabajando muy fuerte con todos los sectores y los protocolos. Todavía no se definió la fecha para los vuelos de cabotaje”.

LRA 1 Buenos Aires

Daniel Gollán, reiteró que se registra una “ralentización” de casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero afirmó que en el interior provincial los contagios aumentan de forma “progresiva y constante”. Subrayó que pese al descenso progresivo “la meseta es alta” y advirtió que no se pueden relajar los cuidados porque “se dispararían los casos”. Además, remarcó que en el interior provincial “empezaron a incrementarse la cantidad de casos de forma progresiva y constante” y pidió “encarecidamente” a los intendentes que “cuando se les disparen los casos tomen las medidas que tengan que tomar para bajar los contagios porque cuando se instala la circulación comunitaria masiva, se corre de atrás a la enfermedad”.

LRA 1 Buenos Aires

Según el Ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, este mes se aprobarán dos medicamentos de producción nacional contra el COVID-19. “Hay varios remedios que venimos estudiando y debemos terminar de cerrar para ver sus efectos. Son estudios formales, bien hechos, de fase 3 y 4”, detalló Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología.

LRA 29 San Luis

El gobernador de la provincia Alberto Rodríguez Sáa dejó inaugurado el regreso a clases presenciales en 12 escuelas rurales de la provincia. Participó el Ministro de Educación de San Luis Andrés Dermechkoff y el Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta quien destacó el esfuerzo de San Luis para dar este paso.

LRA 5 Rosario

Así se refirió el médico a los hospitales de mayor complejidad desde Reconquista a Venado Tuerto.: “Estamos en un momento crítico y lejos de generar terror debemos tomar conciencia de la situación”.

LU 4 Patagonia

Durante el fin de semana, se mantuvo activo el trabajo del Plan DETECTAR para evitar las cadenas de contagios de COVID-19. Al respecto, Simunovic indicó que “en el lugar se evalúa a la persona que tenga algún síntoma, para pasar luego por el hisopado. Si los síntomas son de cinco días antes, se puede hacer el test rápido. Si son posteriores a cinco días, se hace el PCR tradicional”.

LV 4 San Rafael

López, integrante del equipo de asesores del gobierno nacional, señaló que la pandemia en el país “entró en un segundo escenario”, con el crecimiento de casos positivos en el interior.

Luego, el infectólogo expresó que “predecir lo que resta del año no es fácil”, considerando que la evolución en las próximas tres o cuatro semanas “va a ser con un número de casos alto. Pero es posible que en noviembre esto empiece a disminuir lentamente, y que tengamos un diciembre y un enero con un veraneo diferente, pero veraneo al fin”, finalizó López.

LRA 9 Esquel

Melin, presidenta de la Junta Vecinal del barrio Chanico Navarro, dijo que aunque mejoró el clima “no nos está alcanzando la comida, y la cosa está bastante compleja”.

Luego, Elida recordó la situación de algunos trabajadores públicos que piden la vianda por el atrasos salarial, expresando que “a veces no nos alcanza, y lamentablemente, les damos fideos, porque tampoco tenemos suficiente resto”.

LRA 42 Gualeguaychú

Bordet dijo que las medidas económicas anunciadas por la Nación son “positivas, ya que apuntan a generar confianza para que podamos invertir en nuestra moneda”.

Luego, el gobernador agregó que “es un desafío muy grande y un camino que hay que transitar, pero es importante para defender nuestra soberanía monetaria”.

LRA 23 San Juan

El pasado viernes 2 de octubre el Partido Justicialista se reunió para avanzar en la organización del acto virtual que realizará el 17 de octubre, con el objetivo de conmemorar el aniversario número 75 del justicialismo.

LRA 12 Santo Tomé

Consultado por la actuación de la Corte Suprema el Dr. Carlos Rozanski expresó que “para abrir un Per Saltum debe haber gravedad institucional y como puede ser que ocurra esto en funcionamiento normal de instituciones del Estado”.

Añadió que “ampliar el número de miembros de los Corte es necesario, hay que prestar mucha atención porque la Corte Suprema está desestabilizando y esto es muy grave”.

Sostuvo que la oposición lo único que hace es “oponerse a todo porque ellos lo que defienden es precisamente es al sector del Poder Judicial que los benefició durante 4 años que miró para otro lado; merecemos una Corte mejor”.

Finalmente reflexionó sobre el otorgamiento de una gran suma de dinero al ex Ministro de Justicia por parte del Gobierno de Corrientes por una supuesta capacitación sobre el nuevo Código Procesal Penal y dijo que “Garavano formó parte de un aspecto muy siniestro del gobierno de Mauricio Macri”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Israel Coen, secretario de Recaudación de Comodoro Rivadavia, brindó detalles sobre a las nuevas medidas económicas adoptadas para acompañar al sector comercial de la ciudad, expresando que “se lanzó una serie de exenciones y prórrogas, que incluye el periodo julio-diciembre”.

Entre las actividades incluidas, se encuentran gimnasios, escuelas de danzas, centros de actividades físicas, jardines maternales y talleres culturales.

LRA 27 Catamarca

Sarquis se refirió a las nuevas medidas tomadas por el gobierno Nacional en materia económica, expresando que “el porcentaje de disminución de retenciones al sector agropecuario no es significativo. La economía tiene que tener reglas claras y permanentes. Una disminución por tres meses no da estabilidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional asiste con aviones y el despliegue de brigadistas en diferentes provincias del país, a fin de contener los incendios desatados en los últimos días, en el marco de las acciones comprendidas dentro del Sistema Nacional del Manejo del Fuego (SNMF). El director del SNMF, Alberto Seufferheld, advirtió: “Estamos teniendo condiciones de sequías prolongadas y, si no se toma conciencia, el nivel de fuego entra a las ciudades”. En ese marco, señaló: “La intencionalidad tiene muchas caras que tienen que ver con el manejo del campo, la especulación inmobiliaria o la negligencia”.

LRA 7 Córdoba

La lucha se concentra en el sur de Córdoba, en zonas de Las Albahacas, El Chacay, Achiras y Huerta Vieja, donde hay un pinar en actividad con 223 bomberos, y la asistencia de dos aviones hidrantes.

En el otro siniestro de grandes proporciones, el trabajo estuvo a cargo de 260 efectivos desplegados en jurisdicción del Departamento Cruz del Eje, en un amplio sector que comprende los poblados de Oro Grueso, Cantera del Blanco, Cruz de Caña y Camino a los Caracoles.

LRA 26 Resistencia

La proliferación de incendios rurales y urbanos jaquea a distintas zonas del Chaco. En relación al tema, Mario Sandoval, subsecretario de Protección Civil de la provincia, enfatizó que “en la última semana tuvimos más de siete mil focos diarios que afectaron grandes extensiones de campo, con pérdidas de animales y materiales como también de alumbrado público, e inclusive maquinarias”.

LV 8 Libertador

Bertonatti, ex presidente de la Fundación Vida Silvestre, expresó que en nuestro país, “los incendios tienen un carácter crónico y la mayoría no son naturales”.

LRA 26 Resistencia

El titular de la Cooperativa Frutihortícola de Resistencia, se refirió a la situación del sector, diciendo que “el impacto de la sequía es muy grande para el abastecimiento de productos, porque sin agua es imposible producir debido a que el 85 o 90 % viene de zonas muy lejanas, y eso genera aumentos en los precios”.

LRA 20 Las Lomitas

“La región está sufriendo consecuencias a causa de las sequias, y esto afecta a la actividad productiva ganadera, agrícola y apícola”, dijo Marcelo Alvarenga, ingeniero referente del ministerio de Producción y Ambiente.

Luego, Alvarenga informó que “existe una comisión provincial de Emergencia Agropecuaria, y en esta oportunidad el Estado de Emergencia incluye a toda la provincia de Formosa, principalmente a los nueve Departamentos que realizan actividades agrícolas, ganaderas, y avícolas”.

LRA 3 Santa Rosa

Maximiliano Pisano, de la Unidad de Educación y Formación Masiva de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, enumeró la serie de actividades destinadas a públicos de todas las edades y a las escuelas, en el marco de la Semana Mundial del Espacio.

Se trata de un evento que se realiza todos los años, y se celebra de manera simultánea en 96 países, con el objetivo de inspirar y estimular el interés por el espacio, las ciencias y la educación.

LRA 28 La Rioja

El nuevo jefe de la Policía riojana, Roque Jaime, dijo que “el pilar fundamental de su gestión va a ser la comunicación”.

Luego, Roque explicó que el gobernador, Ricardo Quintela, le pidió una “policía amiga, y cercana a los problemas de la gente”.

LRA 26 Resistencia

Un abogado del pueblo Qom, una licenciada en Enfermería del pueblo Moqoit, una bibliotecaria y una Técnica en Gestión y Desarrollo cultural, ambas del pueblo Wichí, son los cuatro estudiantes graduados desde la puesta en marcha del Programa ´Pueblos Indígenas´ de la Universidad Nacional del Nordeste.

La licenciada Adriana Luján, Técnica Pedagógica, la cual integra los equipos del Programa, detalló la actualidad de los profesionales recibidos.

LRA 1 Buenos Aires

Se cumplieron ayer 11 años del fallecimiento de Mercedes Sosa, y los familiares de la Negra se sorprendieron al ver la cantidad de gente, especialmente jóvenes, que recordaron a la artista más importante que dio Tucumán al país y al mundo. “La verdad que ha sido increíble. Abrías –una red social- y veías una imagen o música de ella. Fue muy lindo que mucha gente joven se haya eco y eso está bueno porque la toman como una referente. Mi hijo, que antes no le daba tanta importancia a la situación, ayer me pedía si tenía fotos de la tía con él. Y así le pasó a muchos jóvenes que van encontrando en la tía una referencia aunque vengan de otros géneros”, comentó Adrián Sosa, folklorista y sobrino de Mercedes Sosa.

Coronavirus | Volver al inicio

LU 23 Calafate

Hoy comenzó a funcionar el tráiler sanitario que realizará hisopados a personas con síntomas compatibles con COVID-19. Está colocado en barrio Sanidad en la zona alta de El Calafate.

La Asociación de Bomberos Voluntarios, fue la encargada del reacondicionamiento del tráiler sanitario que recibió de parte del Dr. Grimaldi para dicha tarea. Julio Torres, su referente, explicó que se le repararon las salas y el baño y se lo preparó como si fuera un hospital móvil.

El puesto funcionará de 10 a 14 h, y se podrá concurrir si presentaron durante los últimos tres días fiebre, tos persistente, pérdida repentina de olfato o gusto, o dificultad para respirar.

LRA 54 Jacobacci

La médica precisó datos con respecto a la situación epidemiológica de la localidad. Con 140 casos activos registrados, 180 contactos estrechos aislados. Indicó que no hay camas disponibles en el hospital Rogelio Cortizo, ni en el Hotel Candilejas donde se realizan las internaciones de casos leves.

LU 23 Lago Argentino

Hoy comenzó a funcionar el tráiler sanitario que realizará hisopados a personas con síntomas compatibles con COVID-19. Está colocado en barrio Sanidad en la zona alta de El Calafate. La Asociación de Bomberos Voluntarios, fue la encargada del reacondicionamiento del tráiler sanitario.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

“Alguien logró detectar el algoritmo de Google para ver de dónde sacaba la fuente y lo manipuló para que aparezca determinada información”, explicó el periodista de tecnología Esteban Magnani sobre lo que sucedió con la vicepresidenta, Cristina Fernández, que la llevó a demandar al buscador en agosto. Cómo es el funcionamiento: “El algoritmo recopila acciones humanas que se acumulan durante el tiempo para considerar cuál es la página más valorada antes de mostrar el resultado”. “La manipulación para instalar una idea para representar el pensamiento común” puede realizarse de distintas formas, aseguró el especialista.



LRA 5 Rosario

El legislador por Santa Fe se refirió al proyecto para modificar la Ley 26.815 del Manejo del Fuego que intenta prohibir por 30 o 60 años modificaciones en las superficies afectadas por incendios.

LRA 9 Esquel

La Unión Cívica Radical local publicó un comunicado donde manifestó que “estamos ante una crisis terminal del gobierno de Chubut”. Mario Cimadevilla, referente del radicalismo, dijo además que el “radicalismo no tiene presencia en la provincia, y no hemos sabido generar una alternativa de cambio”.

LRA 28 La Rioja

El jefe de Gabinete riojano, Juan Luna Corzo, confirmó la llegada del presidente Alberto Fernández a la provincia, y explicó que está prevista una visita al Parque Eólico de Arauco.

LRA 1 Buenos Aires

En el programa Llega el día Mario Giorgi hizo su habitual editorial, donde habló sobre el llamado a reunión a la comisión interpoderes, que se vincula con los delitos de lesa humanidad, por parte del presidente de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz.

El periodista recordó: “En mayo de 2017, millares de argentinos salimos a las calles, a repudiar la infamia del 2 x 1, en favor de un genocida, cuyo ideólogo fue el actual presidente de la Corte. Un fallo destinado a sentar jurisprudencia y terminar con la búsqueda de la verdad, pero el pueblo desbordó las calles poniéndole freno, y al poco tiempo hubo tres pedidos de juicio político a los jueces Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, iniciados por diferentes bloques de diputados.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld analizó en su editorial la reunión del gabinete económico con empresarios y sindicalistas y las dificultades para que se pueda hacer un pacto social. También se refirió a la visita de la misión del FMI al país.

LRA 30 Bariloche

La legisladora del Frente de Todos, brindó detalles del proyecto de presupuesto 2021 que se trata en Comisión. Entre los objetivos que plantea, está aumentar la inversión en sectores estratégicos fundamentales “con un objetivo claro, tranquilizar la economía y empezar a recuperarla con prudencia”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

La Comisión de Vivienda del Concejo Deliberante de San Martín de los Andes invitó a los vecinos que resultaron sorteados pero que fueron rechazados por el Banco Hipotecario.

LRA 25 Tartagal

Vecinos y vecinas de la localidad de Aguaray junto a organizaciones políticas cortaron la Ruta Nacional Nº 34 para pedir la renuncia del intendente Jorge Enrique Prado. Después de una serie de asambleas y reuniones fallidas, los manifestantes piden reunirse con Mario Cuenca, secretario de Interior de Salta.

LRA 17 Zapala

Lo confirmó el Comisario Inspector Gustavo Guaquinchay durante la conferencia de prensa que se realiza cada lunes. “Hasta que no salga una nueva disposición del Poder Ejecutivo Municipal rige el Decreto Provincial que dice que el domingo no se puede circular en vehículo”, informó.

LRA 2 Viedma

Hoy se presentó la política de Hábitat para la capital de Río Negro. Los proyectos son cuatro, Declaración de la emergencia en hábitat, Creación del Banco de Tierras, Declaración de Utilidad Pública e Instrumentos de producción de suelo.

LRA 57 El Bolsón

Es una iniciativa parlamentaria presentada por el legislador Pablo Barreno, “para garantizar el acceso a la tierra, los servicios y formalizar la tenencia de la tierra”. Barreno destacó el trabajo realizado por el Registro Nacional de Barrios Populares), al que “se debe potenciar y dar continuidad”.

Economía | Volver al inicio

LV 4 San Rafael

El sábado en la tarde los productores agropecuarios, ganaderos, transportista y comerciantes levantaron el corte total sobre la ruta 7, frente al río Desaguadero, que mantenían desde el martes anterior por los inflexibles protocolos de ingreso y permanencia en San Luis.

Luis Meardi, productor sanrafaelino, contó que “por el momento, hemos conseguido ingresar a San Luis con un PCR negativo otorgado por un laboratorio habilitado, y permanecer en la provincia por 72 horas”.

LRA 42 Gualeguaychú

A través de INTA Concordia se brindarán capacitaciones para los jóvenes entrerrianos que deseen aprender sobre los emprendimientos en marcha del turismo rural.

Ivana Maldonado, responsable de Prensa de INTA, detalló que a través de comunicaciones virtuales, se conocerán experiencias entrerrianas y uruguayas en la temática.

LRA 26 Resistencia

Hugo Varela, presidente de Vialidad Provincial, señaló que “hoy festejamos el Día del Camino y del Trabajador Vial y estos son buenos tiempos, porque hay mucho trabajo en diferentes puntos del Chaco. Estamos muy contentos porque eso significa trabajo, mano de obra y reactivación económica, que tanta falta hace”, indicó finalmente Varela.

LRA 55 Río Senguer

Pablo Buono, integrante del Area Técnica de Pesca Continental de Chubut, se refirió al trabajo realizado por personal de la Dirección de Pesca Continental en ambientes acuáticos cercanos a Corcovado, Carrenleufú, Río Pico, Trevelin, Tecka y Alto Río Senguer, con el objetivo de evitar la práctica furtiva y resguardar el recurso.

LRA 3 Santa Rosa

Caso, uno de los responsables de Club de Ciencias santarroseño ´Amún Kamapu´, mostró su satisfacción por los resultados de la Primera ´Expocytar Web 2020´, la cual se trata de un evento con formato de exposición de Ciencias, que se realizará en base a una plataforma virtual.

LV 8 Libertador

Fiochetta afirmó que “lo más importante es el aumento de los reintegros para los distintos productos vitivinícolas”.

Luego, el empresario explicó el valor de que haya un stock razonable de vinos para proteger el precio de los productos.

LRA 23 San Juan

El Comité Covid-19 provincial sigue evaluando la posibilidad de reabrir el turismo interno en San Juan. Si bien no hay fecha exacta de que esto se produzca, el gobernador Sergio Uñac declaró en punto de prensa que la vuelta de esta actividad económica podría darse en las próximas semanas. Aclaró también que comenzaría en los departamentos alejados, con protocolos específicos y con estricto control.

LRA 6 Mendoza

El circuito de Alta Montaña quedará habilitado para el turismo interno, a partir del próximo miércoles 7 de octubre. ”Las actividades que estarán habilitadas serán las de gastronomía, alojamiento y turismo aventura”, informó Rodrigo Pérez Esquembre, director de Turismo de Las Heras.

LRA 42 Gualeguaychú

A pesar del tiempo invernal, se logró sostener el trabajo sobre los caminos rurales del Departamento Gualeguaychú.

En ese sentido, Luciano Nanni, Jefe de la Zonal 11 de Vialidad Departamental, precisó que se hicieron alteos de caminos, se esparció broza y ripio, y en otros sectores se colocaron alcantarillas, entre las obras de mantenimiento llevadas a cabo.

LT 14 Paraná

El vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina, Elvio Guía, se refirió a la compleja situación que atraviesan los cultivos, producto de la extensa sequía que se ha producido en el territorio nacional, explicando que en el sector cercano al río Paraná, “la sequía está entrando en una etapa crítica”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires Sergio Berni se reunió con familiares del chófer asesinado. También recibió a los delegados de los choferes de la línea 218, que estaban de paro desde el viernes pasado, luego del crimen de su compañero, en Virrey del Pino.

LRA 12 Santo Tomé

Kowalewski, director de la Estación Biológica del CONICET de Corrientes, se refirió a la situación de los animales del Parque San Cayetano tras los incendios, diciendo que “la pérdida es altísima. Las víboras y ranas se perdieron en un total del 100%, los mamíferos se perdieron casi todos, los carpinchos se escaparon y muchos fueron atacados por perros. Creíamos que los monos se iban a salvar por la posibilidad de treparse a los árboles, y sin embargo, se perdieron bajo las llamas en un total de 30% hasta el momento”.

LRA 28 La Rioja

El jefe de Bomberos Voluntarios de la localidad de Tama, Claudio Aballay, dijo que el fuego “está controlado, pero no extinguido”.

LRA 1 Buenos Aires

“Los fuegos se apagan y a los tres kilómetros se prende uno nuevo, los están prendiendo para especular de forma inmobiliaria”, declaró Juan Emilio Sala que es investigador del CONICET especialista en temas del medio ambiente sobre los incendios forestales en gran parte del país.

“Se ven las consecuencias directas, pero después se pierden relaciones con la naturaleza, todos los procesos. La complejidad de pérdidas es mucho mayor”, remarcó.

LU 4 Patagonia

El secretario de Servicios Públicos, Planeamiento Urbano y Estrategias Urbano Ambientales, Luis Ferrero, formó parte de la videoconferencia con referentes del ministerio del Interior y de la cartera de Desarrollo Territorial y Hábitat, con motivo de observar el desarrollo del “Plan Federal de Urbanización”.

“Se circunscribe el tema a obras de financiamiento de servicios públicos y urbanización en sitios nuevos de propiedad municipal. Hay otros planes para dotar de infraestructura a sitios habitados, los cuales se tratan de zonas nuevas a lotear”, manifestó Ferrero.

LRA 13 Bahía Blanca

Alumnas de ingeniería electrónica de la Universidad Tecnológica Nacional de Bahía Blanca fueron premiadas en el Concurso de Proyectos Estudiantiles, Simposio de Sistemas Embebidos 2020,

realizado de manera virtual.

En la Categoría Proyectos estudiantiles de cátedra universitaria el primer puesto fue para María Eloísa Tourret y Camila Belén Silva Sabarots por su trabajo “Dispositivo electrónico de comunicación para personas sordociegas que utiliza el sistema morse adaptado a vibraciones”. Al aire de Mañana Nacional, charlamos con las galardonadas.

LT 14 Paraná

En el marco del “Día del Camino”, Feltes indicó que “Entre Ríos tiene 27 mil kilómetros de caminos, y sólo dos mil están asfaltados. Entonces hay trabajo por hacer, y ese es el desafío de todos los días”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Alejandro Rojas, coordinador General de Planificación de Concepción del Uruguay, se refirió a la obra pública de la ciudad y a la gestión del intendente Martín Oliva, diciendo que “ha logrado que estas obras se hagan con fondos propios”.

LRA 42 Gualeguaychú

Se realizó un nuevo sorteo del programa municipal ´Tu Primer Terreno´, por el cual 20 nuevos lotes fueron asignados

Al respecto, Hernán Etchegoyen, director Municipal de Accesibilidad a la Tierra, detalló el proceso que se inició con este sorteo.

LT 14 Paraná

Mediante un comunicado, estudiantes y graduados de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), pidieron que se suspendan las elecciones para la integración del Consejo Directivo.

Ignacio Jaureguiberry, estudiante de Psicología, explicó que en este contexto de pandemia, “no hay garantías de cómo se van a llevar a cabo las elecciones”.

LRA 42 Gualeguaychú

Alfaro, miembro de la municipalidad de Gualeguaychú, emitió una columna de opinión sobre los conflictos vecinales en el Barrio Munilla.

LRA 6 Mendoza

Elisa Espina, de la Asociación “Autismo Mendoza”, relató que desde mayo reclaman la apertura de un Centro Educativo para chicos con autismo. Espina dijo que son casos muy complejos, porque “producto del encierro, los niños han sufrido enormes retrocesos en sus tratamientos y lloran y se auto agreden”.

LRA 13 Bahía Blanca

El Departamento de Ingeniería Civil de la UTN en conjunto con Eco Quen – construcciones ecológicas, desarrollarán hoy, desde las 17, el Seminario Gratuito de Bio-Construcción a cargo del Técnico Electromecánico Hugo Alberto Torres, con quien hablamos en Radio Nacional Bahía Blanca. Se trabajará sobre la observación de lo construido, desde la gestión de materiales naturales y reciclados en sus fases de aplicación analizando las ventajas y desventajas frente a los materiales convencionales.

LT 14 Paraná

El Consejo General de Educación (CGE) informó que las escuelas públicas y privadas de Entre Ríos facilitarán las inscripciones a nivel inicial y primario de manera virtual.

“Para los que no puedan acceder de manera remota, se les facilitarán líneas de whatsapp, y también se podrán pedir turnos para quienes no tengan manera de inscribirse de manera online”, explicó Griselda Di Lello, vocal del CGE.

LRA 9 Esquel

Tras el nuevo decreto que firmó el gobierno provincial en el contexto de pandemia, el director de Seguridad de la Policía, Paulino Gómez, mostró su optimismo por el cumplimiento de la población ante las medidas vigentes, expresando que “estoy sorprendido porque las calles están vacías. No sé si se ha tomado conciencia o hay miedo, pero se notó el cumplimiento en Comodoro Rivadavia y en Trelew”.

LT 14 Paraná

Debido al incremento de casos que amenaza con saturar el sistema de salud de Gualeguay, las autoridades decidieron volver a fase III de la cuarentena por dos semanas.

Federico Bogdan, intendente de la ciudad, informó que “en un mes se vieron triplicados los casos de contagios de COVID-19, y hay mucha relajación por parte de la comunidad”.

LRA 28 La Rioja

El gobierno provincial confirmó que taxis y remises vuelven a trabajar, se permiten los eventos religiosos con protocolos y se podrá jugar al tenis, pádel y golf, todo con terminación de DNI.

El jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo, dijo que “semana a semana se irán habilitando más actividades si la situación sanitaria mejora”, y explicó cómo se toman estas decisiones.

Laborales | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

Ester Linco, secretaria General del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), analizó la decisión del gobierno mendocino de posponer el debate por la reforma educativa en Mendoza hasta 2021.

La resolución oficial fue tomada luego del rechazo masivo de la comunidad educativa y de la sociedad. Sin embargo, los gremios advirtieron que “no bajarán la guardia, porque necesitamos que este gobierno escuche y sienta”, expresó finalmente Linco.

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Durante 2020, en Jujuy sucedieron diez femicidios y se sumaron, en menos de un mes, cinco nuevas víctimas. Desde que se inició la pandemia “advertimos que las situaciones se iban a agravar, y en Jujuy muchos de esos femicidios no salieron a la luz”, señaló la periodista Alejandra Julián.

En la provincia, se presentaron 33 proyectos para declarar la emergencia con la cual evitar la violencia de género, “pero parece que a los ediles no les reviste importancia, dado que hace cuatro años se vienen presentando, y las iniciativas no avanzan”, explicó finalmente Julián.

LRA 4 Salta

Estiman que el cuerpo encontrado el jueves 1 de octubre en Cerrillos es de Fabiana Arismendi, una mujer que fue vista por última vez ese mismo día por la mañana. El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio aclaró que si bien esperan el resultado de ADN para confirmar la identidad de la víctima, “es altamente improbable que no lo sea” dado que en el lugar se encontró una mochila con su cédula de identificación”.

LRA 15 Tucumán

El domingo se produjo el femicidio de Marcela Martínez por parte de su pareja de apellido Ramos. “Le quitó la vida a mi hermana de un tiro en la cabeza, estando los hijos en la casa. Lo que me contaban los vecinos es que él siempre andaba armado humillando a mi hermana, pegándole y amenazándola de muerte”, dijo Victoria.

LRA 21 Santiago del Estero

La Organización Mundial de la Salud designó al mes de octubre como el “Mes de concientización sobre Cáncer de Mama”. Delia Raab de Alvarez, presidenta de la Fundación Mujer habló sobre la importancia de la prevención.

LV 8 Libertador

Así lo explicó Carolina Serniotti, la madre de la niña que realizó la denuncia. En tanto, el presidente de Independiente Rivadavia explicó la perspectiva dirigencial, considerando que hasta tanto no haya sentencia, no correspondería la suspensión del jugador.

Derechos Humanos | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Claudia Bellingeri, integrante de HIJOS La Plata, en diálogo con Mario Giorgi, explicó el funcionamiento y la articulación de los poderes del Estado por parte de la Comisión de Interpoderes que se gestó en el 2009 “para dar dinamismo” a los juicios de lesa humanidad que se llevan adelante en todo el territorio nacional. “En algunos lugares, los tribunales vienen muy retrasados. Por ejemplo, en el caso de La Plata, ya se han elevado 12 juicios, y sin embargo hay impedimentos para hacerlo”, introdujo.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria se refirió al posteo que realizó la directora de la escuela N° 124 de Villa Gobernador Gálvez, María Teresa Vecchia, con una imagen de un Ford Falcón verde que llevaba en su baúl a Alberto Fernández, Cristina Fernández, Axel Kicillof y Sergio Massa. En la foto también estaba el genocida Jorge Rafael Videla custodiando el auto.

Internacionales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El sociólogo, politólogo, investigador del CONICET y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Harvard, Atilio Borón, analizó la situación política internacional con el ojo puesto en el Estados Unidos de Donald Trump, el Brasil de Jair Bolsonaro y el Chile de Sebastián Piñera. El rol de los medios de comunicación.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LU 23 CALAFATE

Dialogamos con Martín Giménez, periodista y responsable artístico de Radio Nacional, quién presentará su libro “Héctor Larrea, una vida en la radio” en la próxima edición de la Feria Provincial del Libro en Santa Cruz. El libro repasa los momentos no sólo de la vida del gran conductor radial, sino también de la cultura argentina, “es la historia de una voz contada con muchas voces” explicó el autor.

La vida de su autor también está atravesada por la radio: “yo nací en marzo de 1980 y mi papá está desaparecido desde agosto de ese mismo año“, narra Giménez, “y mi mamá tenía una ley fundamental: la luz y la radio encendidas. Quizás de esa manera combatía la soledad de la casa, y una de las voces que entraban en mi infancia era la de Héctor Larrea. Este es un homenaje a la radio, a mi mamá, a mi papá y a Héctor Larrea”.

LRA 1 Buenos Aires

El investigador, profesor y escritor Alberto Giordano, habló de la reedición de sus libros “Tiempo de más”, “El giro autobiográfico” y “Volver a donde nunca estuve. Algo sobre mi padre”.

Nació en Rufino, Santa Fe, en 1959, pero se lo conoce mucho y bien como a un hombre de Rosario, donde vive desde 1971. Exquisito lector y especialista en literatura argentina, docente y crítico prestigioso, Giordano es un investigador especializado en temas vinculados a las autobiografías y los diarios de escritores. En los últimos años su escritura dio un vuelco y su objeto de estudio, el yo de los otros, se convirtió en su propio yo a partir de la publicación en formato libro de sus diarios de Facebook. Así, la prosa paciente y académica dejó lugar a las pasiones y a la emoción, sin perder nunca la calidad narrativa.

LRA 1 Buenos Aires

Tom Lupo era la voz radial que te hablaba de rock y de poesía, de psicoanálisis y de la vida. En esta edición de “Grabaciones Encontradas”, charla con Federico Moura, líder de Virus y uno de los referentes más influyentes y reconocidos del rock. Entrevista del programa “El Submarino Amarillo”, Radio Del Plata 1987, cuando la banda presentaba el disco “Superficie de Placer”.

LRA 59 Gobernador Gregores

Hoy volvió a Radio Nacional Gregores el reconocido programa “Mateando por Nacional” con la conducción de Sandra Carrasco. Se emite de lunes a jueves de 18 a 20 horas.

LRA 6 Mendoza

Lavado, abogado de Derechos Humanos y sobrino de Quino, relató la vida de su tío en Mendoza, con quien convivió durante tres años.

“Mafalda tenía que ser siempre la mejor idea, por eso buscó mayor libertad en cuanto a la diversidad de dibujos”, señaló Lavado, quien luego repasó la línea familiar que inspiró al ilustrador mendocino para sus dibujos.

LRA 6 Mendoza

Jorge Devoto, autor y compilador de ´Néstor, el hombre que cambió todo´, presentó la obra editada por Planeta, la cual reúne relatos de diferentes personalidades acerca del ex presidente Néstor Kirchner.

Desde el presidente Alberto Fernández hasta el Papa Francisco, pasando por líderes latinoamericanos como Rafael Correa y Evo Morales, referentes de Derechos Humanos y la militancia, la personalidad de Néstor es abordada desde diversas perspectivas.

LRA 3 Santa Rosa

El próximo viernes 9 de octubre desde las 20 horas, la ´Cátedra Libre Ernesto Che Guevara´ invita a la conferencia remota del periodista y escritor, Germán Ferrari, titulada ´Raúl González Tuñón: poeta, periodista y militante de izquierda´.

Se trata del anticipo de la segunda edición del libro de su autoría, ´Raúl González Tuñón periodista´, publicado en 2006, que prepara la Editorial de la Universidad Nacional de Villa María.

LRA 26 Resistencia

Oscar Cabrera, titular del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) Chaco, destacó que la intención del gobierno es “poner orden en el tema del funcionamiento de las FM, porque hay emisoras que no tienen licencia. En el Chaco hay casi un 70 % de ilegalidad, y pretendemos que terminen el proceso de regularización, a la vez de crear condiciones para hacer nuevas licitaciones”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En Núñez confirmaron el traspaso del defensor al club italiano en el marco de una operación que rondará los 15,5M de dólares. El fichaje se hizo sobre el cierre del libro de pases y se terminó de finiquitar luego de que la “Fiore” aceptara que el defensor de River se haga la revisión médica en Capital Federal, bajo la supervisión del médico de la Selección Argentina.

LRA 7 Córdoba

Carreras, medallista Panamericano e integrante de la selección Argentina de canotaje,

recordó que, debido a la pandemia, estuvo entrenando a través de un simulador, además de hacer la preparación física vía Zoom.

Hoy, Gonzalo se encuentra, junto a sus compañeros de la selección nacional, entrenando en una burbuja en el Tigre.

LRA 1 Buenos Aires

Los partidos por las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022 de la selección argentina de fútbol tendrá nueva dupla en la TV Pública. Desde este jueves, cuando Argentina enfrente a Ecuador, Pablo Giralt relatará y los comentarios estarán a cargo de Angela Lerena, marcando un hecho histórico: será la primera vez que una mujer se encargue de los comentarios de partidos del seleccionado argentino. “Es un hecho histórico”, sostuvo Rosario Lufrano, presidenta de Radio y Televisión Argentina.

LRA 18 Río Turbio

Vessvesian habló sobre el proyecto de ley que contempla régimen simplificado de promoción de los clubes, destinado a la generación de inclusión social e integración colectiva. “Este proyecto busca mejorar y generar herramientas legales de clubes de barrio o pueblo que por distintas razones están fuera de las posibilidades de acceder a programas sociales que le permitan su crecimiento y desarrollo”, afirmó.

Humor | Volver al inicio

ZOOMPLEAÑOS

Este fin de semana participé del cumpleaños de un amigo, en el marco de esta moderna modalidad, o sea por zoom. Compartimos comida y bebidas, cada uno desde su casa y después cantamos, bailamos. Se bebió mucho, pero la fiesta fue mucho más prolija que sesión del Congreso.

Yo pensaba que las conexiones de zoom son como sesiones de espiritismo. “Jorge… ¿estás ahí ?”, “Carlos… Si nos escuchás, habla”, “Carina… te estamos perdiendo”

QUE LOS ZOOMPLAS FELIZ, QUE LOS ZOOMPLAS FELIZ!!!

CHOCOLATE