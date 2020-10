Dra. Iglesias: “La gente se contagia en reuniones familiares o sociales”

La Dra. Guadalupe Iglesias, en contacto telefónico con Aire de Pueblo precisó datos con respecto a la situación epidemiológica de la localidad. Con 140 casos activos registrados, 180 contactos estrechos aislados y ninguna cama disponible en el hospital Rogelio Cortizo, ni en el Hotel Candilejas donde se realizan las internaciones de casos leves. La profesional explicó que se está intentando ampliar la atención domiciliaria pero resulta muy difícil porque el personal sanitario está saturado.

Con respecto a los estudios de nexos epidemiológicos y focos manifestó que está comprobado que todos los contagios se dan en reuniones sociales y familiares. Afirmó que no hay contagios en los negocios ni en las actividades al aire libre y que, por lo tanto, lo que se busca es una sensibilización de la población respecto a la conducta, y no un regreso a Fase 1 con cierre de comercios o actividades recreativas. Señaló también que existe un sub-registro y que es posible que existan alrededor de 400 casos activos en total, de los cuales 260 no serían reportados por la población .

También adelantó que se espera que la curva siga en ascenso, al menos esta semana porque se calcula que, del total de aislados por contactos estrechos, se positivizara un 30% de casos.