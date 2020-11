Diario de Radio Nacional 04/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “No vamos a volver a la normalidad donde millones tienen hambre”

Patagonia – GUSTAVO VELAZQUEZ: “La vacuna estará acá en febrero o marzo”

Esquel – ESMERALDA BARRERA: Esquel contrató a una médica epidemióloga

Santa Rosa – MARIA ORTELLADO: “Es terrible lo que genera a nivel mental la pandemia”

San Rafael – IRIS AGUILAR: “Tengamos vacunas seguras y eficaces”

Buenos Aires – CARLA VIZZOTTI: “Estamos trabajando en la gestión de vacunas contra la COVID-19”

Esquel – SILVANA ICHAZO: “La pandemia nos atacó por la espalda”

Gualeguaychú – Coronavirus: La situación en Gualeguay es crítica

Patagonia – Policía de Chubut: Confirmaron 140 casos positivos de COVID-19

Córdoba – GABRIEL MORON: “La vacuna rusa muestra resultados interesantes”

Concepción del Uruguay – JORGE RACHID: “Hay 29 laboratorios del mundo en fase 3 de la vacuna”



Paraná – VALERIA ROMAN: “Las vacunas deben superar tres fases de ensayos”

Formosa – COVID-19: Confirmaron la primera víctima en Formosa

Lago Argentino – LISANDRO DE LA TORRE: Comenzará el Plan DetectAr en El Calafate

Tucumán Mercedes Sosa – ANA HERRERA: Tucumanos con propiedades en Catamarca piden ingresar a la provincia

Río Grande – INES GALETTO: Comenzó el consultorio radial

Buenos Aires – CAROLINA CENTENO: Chaco planifica “la distribución y aplicación de la vacuna”

Ushuaia e Islas Malvinas – ADRIANA BASOMBRIO: Comenzó el Plan DetectAr puerta por puerta

Gregores – DANIEL GARDONIO: Situación epidemiológica en Puerto San Julián

Buenos Aires – LISANDRO BONELLI: La vacuna será gratuita y obligatoria

Bariloche – GABRIEL FUKS: “El Gobierno nacional sigue apuntando al diálogo”

Chos Malal – JOSE ARIANNA: Operativo especial en el norte neuquino



Buenos Aires – ANGELICA GRACIANO – Docentes rechazan el protocolo del Gobierno porteño

Libertador – DANIEL PIZZOLATO: “Somos un gran abastecedor de hortalizas”

Buenos Aires – En todo el país: Caravanas a favor de la ley de aborto legal, seguro y gratuito

Córdoba – MARIANA FILIPPA: “El sistema electoral norteamericano es clasista y racista”

Buenos Aires – MARIO WAINFELD: ¿El peor sistema electoral del planeta?

Buenos Aires – NORBERTO DEBBAG: En qué consistió la operación que le realizaron a Maradona

Catamarca – CELESTE MOYA: “La pintura me vino incorporada desde el nacimiento”

Ingeniero Jacobacci – KALA: Seleccionada para un recital en la TV Pública

San Martín de los Andes – PEDRO PATZER: Presentación del Ránking Argentino de Canciones

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente anunció la construcción de 300 Centros de Desarrollo Infantil para casi 30 mil chicos de todo el país. La inversión será de 7.991 millones de pesos. El mandatario también destacó el trabajo social que realizan los curas villeros y las organizaciones sociales en las zonas más vulnerables del país. “Estamos empezando por los que más necesitan hoy, donde la urgencia más expresa”, declaró.

Fernández también señaló que es importante el acompañamiento de los chicos en los primeros años de su vida: “Eso determina en el futuro su capacidad de conocer y desarrollarse, quiero que tenga la misma oportunidad de alguien de clase media y alta”.

LU 4 Patagonia

Velázquez es un periodista argentino radicado en Rusia, y brindó un panorama sobre lo que se conoce de las primeras experiencias de aplicación de la vacuna Sputnik V en el personal médico.

“Nosotros tenemos la novedad que acá la vacuna estará en febrero o marzo. A la ciudad en la que estoy llegaron 10 mil dosis, aunque debo aclarar que no todos los médicos fueron voluntarios, pero sí la mayoría de ellos”.

LRA 9 Esquel

Sergio Ongarato, intendente de Esquel, confirmó la incorporación de la médica epidemióloga Esmeralda Barrera, formada en el Ministerio de Salud de la Nación.

Barrera trabajará junto al equipo de Salud, en el marco de la lucha contra el COVID-19.

LRA 3 Santa Rosa

Ortellado es acompañante terapéutica de salud mental y adicciones, y explicó cómo trabajan los acompañantes en medio de la pandemia.

“Para muchas personas, la salud mental se deteriora y la pandemia no ayuda”, dijo Ortellado, y agregó que “por eso considero que la capacitación es muy importante, porque los paradigmas en salud van cambiando”.

LV 4 San Rafael

Aguilar dio su opinión respecto del uso de la vacuna Sputnik V, llevando tranquilidad a la población al asegurar que se inmunizará una vez que la vacuna haya sido definitivamente aprobada.

La funcionaria señaló que para comenzar a inocular a la gente, indefectiblemente se deberá esperar a que termine el desarrollo de la fase 3, y se esperanzó en que cuando esa fase concluya “tengamos vacunas seguras y eficaces para avanzar en la logística y la distribución”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Salud confirmó que se está trabajando con diferentes laboratorios, además de con Rusia, para la provisión de vacunas. La estrategia es combinar diferentes vacunas contra la COVID-19 para inmunizar a la población. Además, se inició la estrategia y la logística con las provincias. La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, expresó: “Estamos trabajando fuertemente en la planificación y en la gestión de las vacunas contra la COVID-19. Esta semana ha sido de muchas novedades en ese sentido. Se sigue trabajando para favorecer el acceso más oportuno posible, con la cantidad suficiente”.

LRA 9 Esquel

Se confirmó en Esquel un contagio intrahospitalario que llevó a la pandemia a su máxima expresión.

Silvana Ichazo, jefa del Servicio de Enfermería de Terapia Intensiva del Hospital Zonal de Esquel, dijo al respecto que “la pandemia nos atacó por atrás, y llevó a que varios trabajadores de la Salud se encuentren aislados”.

LRA 42 Gualeguaychú

El doctor Gonzalo Jáuregui, director Adjunto del Hospital San Antonio de Gualeguay, informó que el nosocomio se encuentra a punto de saturación, en lo que refiere a la ocupación de camas destinadas a pacientes COVID-19, agregando que en el sector de Terapia Intensiva la situación es crítica, con casi la totalidad de las camas ocupadas.

LU 4 Patagonia

Miguel Gómez, jefe de la Policía del Chubut, indicó que se ha visto resentida la administración de seguridad por la cantidad de efectivos víctimas del COVID-19 en la provincia.

“Nosotros tenemos 140 efectivos con COVID positivos, 180 efectivos más aislados por ser contactos estrechos y unos 140 efectivos que no están trabajando porque son personas de riesgo, exceptuados del trabajo obligatorio por tener una enfermedad de base”, detalló el comisario Gómez.

LRA 7 Córdoba

Tras el anuncio por parte del gobierno de adquirir 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, el doctor Gabriel Morón, bioquímico e investigador independiente del CONICET, sostuvo que este desarrollo mostró resultados interesante en las fases 1 y 2, según lo publicado por la revista científica Lancet. “En el 100 % de las personas se generaron anticuerpos”, indicó luego el doctor Morón.

LT 11 Concepción del Uruguay

Rachid informó que de las 29 vacunas, 12 están muy avanzadas y entre ellas se encuentra la vacuna Sputnik V. “La vacuna rusa tiene la misma base que la vacuna de Oxford”, precisó Rachid e indicó que se están preparando a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires, las plataformas del traslado de la vacuna sobre la base del Plan REMEDIAR.

LT 14 Paraná

Román, periodista e integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico (RADPC), explicó las distintas fases que debe pasar una vacuna para llegar a ser eficaz.

En la población en general, “se desconoce que las vacunas deben superar tres fases de ensayos clínicos”, explicó Román, y luego señaló que en la tercera etapa de una vacuna, se debe demostrar que tiene capacidad para “proteger contra el virus para el que se crea y también que tiene seguridad”.

LRA 8 Formosa

“Hemos asumido el compromiso de informar a la población de manera oportuna y veraz sobre la lucha que día a día venimos librando unidos frente a la pandemia”, relató Jorge González, ministro de Gobierno de Formosa, tras la comunicación del primer fallecido por COVID-19 en la provincia.

LU 23 Lago Argentino

El funcionario supervisó la coordinación del inicio del Plan DetectAr en la localidad. También hizo lo propio con los simulacros de uso de vuelos y la implementación de los protocolos, de cara al uso comercial de los mismos.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Un grupo de personas que son dueñas de casas en Las Estancias (Catamarca) realizaron una protesta para que les permitan ingresar a esa provincia. “Nosotros estamos sin ver nuestras propiedades hace ocho meses, en una actitud muy rígida e ilógica también, ellos se resguardan en el tema de un posible contagio”, indicaron

LRA 24 Río Grande

La Asociación Civil Fueguina de Profesionales de la Psicología comenzó este miércoles un “consultorio radial” en Nacional Río Grande. Galetto se refirió a la salud mental de los “adultos en tiempos de pandemia”.

LRA 1 Buenos Aires

Centeno detalló la situación epidemiológica de la provincia y resaltó que “los casos han disminuido paulatinamente a partir del 1 de octubre”. En comunicación con el Servicio Informativo, resaltó que se continúa “trabajando fuertemente en lo que es la mitigación de la pandemia para contener los brotes”. En tanto, la funcionaria destacó la gestión del Gobierno nacional para poder adquirir las vacunas contra la COVID-19 y señaló que el Chaco trabaja “en relación estrecha con el Ministerio de Salud de la Nación”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Novedades de la primera jornada del programa con los porcentajes que arrojaron las primeras pruebas.

LRA 59 Gregores

Información sobre la situación de contagios en los últimos días con un total de 45 casos activos luego del trabajo realizado con el “Plan DetectAr”.

LRA 1 Buenos Aires

“Que la gente se quede tranquila, todas las vacunas que comprará el Estado argentino serán las que hayan cumplido con los requisitos y procedimientos legales que establece la legislación nacional e internacional”, aseguró Lisandro Bonelli, jefe de Gabinete del ministerio de Salud de la Nación.

LRA 30 Bariloche

Declaraciones sobre el conflicto territorial en Mascardi con el diálogo como herramienta fundamental para solucionar los problemas.

LRA 52 Chos Malal

Arianna informó que a partir del viernes 06 de noviembre, se estarán realizando visitas a diferentes localidades del norte de la provincia, con el objetivo de que vecinas y vecinos, puedan realizar distintos trámites de seguridad y acceso social.

José Arianna, se comunicó con los intendentes de la zona norte, para dar comienzo a las visitas que el equipo de ANSES llevara adelante, brindando asistencia y asesoramiento a la población, en los diversos puntos de contactos del norte neuquino.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria general de la Unión de Trabajadores de la Educación, rechazó el protocolo propuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para regresar a la “presencialidad” en las escuelas del distrito, por considerarlo “improvisado” ya que “no se sabe qué pasará con la cuestión epidemiológica”.

Graciano cuestionó el proceder de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, al considerar que “más que una ministra, parece una patrona de estancia”. “Lo que aparece como anuncio busca marcar la cancha al Consejo Federal de Educación e intenta condicionar a todo el país”, remarcó.

LV 8 Libertador

El ingeniero agrónomo Daniel Pizzolato manifestó sobre la agricultura familiar que “no hay una separación entre la empresa y la familia”.

Después, Pizzolato se expresó sobre las ferias ecológicas, diciendo que “este tipo de comercialización es muy importante, y también un tema pendiente en La Rioja”.

LRA 1 Buenos Aires

Se desarrolla en distintas provincias del país la caravana organizada por la Acción Federal por el Aborto Legal 2020, en reclamo del tratamiento de la ley de interrupción voluntaria del embarazo antes de que termine el año parlamentario. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, recibirá mañana a integrantes de la campaña.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 7 Córdoba

Las elecciones presidenciales en los Estados Unidos todavía no arrojaron un resultado claro y resta la definición en Estados claves, mientras el presidente Donald Trump se declaró ganador y denunció “un fraude vergonzoso”, anticipando que recurrirá a la Corte Suprema.

Marina Filippa, especialista en la historia de los Estados Unidos, dijo que los norteamericanos “tiene un sistema electoral clasista y racista, donde no todos los votos valen lo mismo”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld elaboró su editorial en relación al sistema electoral de los Estados Unidos, en el que los votantes elijen a su presidente de forma indirecta, sufragando para la conformación de un colegio electoral, órgano que finalmente determina quién es el candidato ganador. En tanto, se refirió a los reñidos comicios demorado en su resultado y que corren peligro de ser boicoteadas por el propio Donald Trump, recurriendo a la judicialización de la política. Además, lo comparó con el sistema de nuestro país, discutido muchas veces por algunos sectores de manera categórica.

LRA 1 Buenos Aires

El deportólogo y cardiólogo Norberto Debbag explicó por Radio Nacional en que consistió la operación que le realizaron a Diego Maradona. “Tuvo un hematoma subdural que se manifiesta con ciertos trastornos cómo pérdida de fuerza y problemas en el habla. El tratamiento trata de un pequeño orificio en la zona que está el trauma y se resuelve de forma simple”, describió.

LRA 27 Catamarca

Celeste relató su experiencia, en el marco del Día del Artista Plástico. La joven hizo un repaso desde sus inicios, haciendo hincapié en el obstáculo físico que tiene que superar día a día pero, que a la vez, la hace única y especial.

“La familia siempre me apoyó e incentivó para realizar esta y otras tantas cosas”, mencionó la artista. Además, explicó algunos de sus retratos y dio detalles sobre por qué El Rodeo es uno de los lugares que “lleva en el corazón”.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

La joven jacobiccina expresó sus sensaciones sobre la convocatoria del músico Lito Vitale para un concierto virtual para el 8 de noviembre desde las 20 en las redes del canal público.

LRA 53 San Martín de los Andes

Radio Nacional lanza un programa realizado por 49 emisoras con la música de artistas independientes de todo el país que aún siendo reconocidos en sus localidades, no trascendieron las fronteras.

Coronavirus | Volver al inicio

LV 8 Libertador

La jefa comunal inicialmente la mandataria expresó cómo vive el departamento en el contexto de pandemia. Respeto al impacto que tuvo el Covid señaló que “estamos como en todos lados, llevándola, el 19 de julio se registró el primero caso Covid, se sigue trabajando con protocolos para contener los contagios” sostuvo que la mayoría de los casos fueron leves, sin complicaciones “estamos conviviendo con esta enfermedad que ha llegado para quedarse “señaló.

LRA 14 Santa Fe

Luego de mantener encuentros con diferentes autoridades, los jardines maternales podrían retomar las actividades habituales respetando un protocolo presentado previamente. Se estima que será dentro de un lapso de dos semanas a un mes.

LRA 27 Catamarca

Maubecín señaló que los dos vuelos semanales que recibirá la provincia desde Ezeiza serán solo para “pasajeros esenciales”. Además, indicó que no se puedo avanzar mucho en materia de turismo. “No hablamos de turismo todavía, se aprobó la recepción de vuelos pero solo para pasajeros esenciales. Es muy difícil para los privados comercializar y vender sin tener una fecha de apertura. Lo único que puedo decir sobre turismo en Catamarca es que seremos un destino privilegiado por las condiciones sanitarias y porque en la provincia nunca se practicó el turismo masivo”, cerró el arquitecto.

LU 4 Patagonia

Monasterolo, directora del Área Programática, detalló el complejo panorama que hay en Río Mayo, tras la ola de contagios de COVID-19 que afecta al personal de la Salud.

“Se confirmaron seis casos, cinco por PCR y uno por criterio clínico. En estos días, han ido creciendo los números en Río Mayo, y desde el viernes encontramos casos que no tienen nexo epidemiológico”, informó preocupada Monasterolo.

LRA 7 Córdoba

Pizzi aseguró que se trata de “una vacuna excelente, ya que tiene su origen en lo que fue el desarrollo de la vacuna contra el Mers en 2015, que fue un coronavirus que atacó Medio Oriente, y era transmitido por camellos y dromedarios”.

Luego, Pizzi dijo que “los rusos cortaron la epidemia con esa vacuna. Siendo este coronaviurs del mismo linaje, le hicieron algunas modificaciones y pudieron sacar la vacuna muy rápido”.

Política | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

Como cada martes, Alejandro Gitrón, Estela Olivera, Elsa Fernández y Lidia Zini presentaron en Radio Nacional Santa Fe el espacio destinado a los adultos mayores. Reflexiones con relación a la importancia de que los mayores de 60 años se involucren en espacios políticos, sean o no partidarios.

LRA 28 La Rioja

Sánchez analizó el rol de los jóvenes en la política actual, y dijo que “hoy en día contamos en la capital de La Rioja con más de 30 organizaciones políticas”, y luego agregó que allí “hay diferentes ideologías, y lo importante es poder discutir para que salgan los mejores consensos”.

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador de la provincia Gerardo Zamora se reunió con el ministro del interior de la Nación para tratar temas energéticos. “He dado instrucciones para que se emitan las disposiciones correspondientes implementando un fondo compensador provincial”, afirmó el mandatario.

LRA 29 San Luis

La funcionaria indicó que “se busca dar una herramienta más a los contribuyentes”. Además, informó que el plan presenta un descuento de pago contado y un plazo de pago hasta 60 cuotas.

Economía | Volver al inicio

LRA 12 Santo Tomé

Daniel Flores, jefe del Distrito 10 de Vialidad Nacional, informó sobre la inversión que realizará el gobierno nacional en recuperación y seguridad vial.

Se trata de un monto de 900 millones de pesos y las obras beneficiarán de manera directa a la zona productiva de Gobernador Martínez, 9 de Julio, Cruz de los Milagros, Yataity Calle, Maruchas, Colonia Porvenir, Colonia Carolina, Goya.

LT 14 Paraná

Camila Farías, secretaria de Coordinación Estratégica de Paraná, destacó los trabajos que se realizan en los espacios públicos de la ciudad de cara al verano.

Consultada sobre la aplicación de límites para el acceso a las playas con la finalidad de evitar aglomeraciones, la funcionaria expresó que el municipio aguarda los protocolos que va a disponer el gobierno provincial, ya que aún no tienen precisiones.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La fecha de inicio del ciclo lectivo 2021 será definido por cada una de las 24 jurisdicciones del país, según lo acordado este miércoles en el marco de una reunión del Consejo Federal de Educación encabezada por el ministro Nicolás Trotta, según se informó oficialmente, tras la suspensión de las clases presenciales en 2020 por la pandemia del Covid-19.

LRA 9 Esquel

El gobierno nacional anunció que, ante la posible apertura de la actividad turística, instalarán hospitales modulares en la región, informando que el primero de ellos estará radicado en Puerto Madryn, Néstor García, ministro de Turismo de Chubut, dijo sobre el tema que “la ubicación de cada uno de los hospitales será definición del personal de Salud, pero nosotros estamos pensando desde nuestra área en tener previsto cómo mejorar el servicio a los turistas”.

LRA 8 Formosa

El Vicecomodoro Pablo Díaz, jefe de la Base Aérea Argentina “Vicecomodoro Marambio”, se refirió a los 51 años del lugar, recordando que el 29 de octubre de 1969 se fundó ´la base´, eufemismo para denominar a un grupo de carpas donde dormía la dotación de militares argentinos, iniciando lo que hoy es un enclave de soberanía nacional.

LRA 26 Resistencia

Nadia García Amud, diputada provincial del bloque Justicialista, se expresó sobre la designación del Defensor del Pueblo, titular y adjunto, que analizarán en sesión legislativa.

“Esperamos que tengamos acuerdo y pueda definirse este tema que, con esta pandemia, se prolongó más de lo esperado. Lo que se busca es unanimidad, porque creemos que debemos mostrar unidad de criterios para trasmitir confianza a la sociedad”, indicó García Amud.

LRA 26 Resistencia

José Pedraza, director del Servicio Penitenciario del Chaco, informó sobre la decisión de autorizar la visita de familiares a los internos, expresando que “estuvieron aislados desde marzo, sin contacto físico con el exterior. Pero a diferencia de otras provincias, desde hace más de un mes que ya autorizamos las visitas de familiares, una hora por semana, con el aval de las autoridades sanitarias de la provincia”.

LRA 52 Chos Malal

Detalles de las visitas a diferentes localidades del norte de la provincia para que vecinas y vecinos realicen trámites de seguridad y acceso social.

LRA 17 Zapala

La historia de María Noly Kruuse, sus trabajos con las ovejas en busca de la lana perfecta.

LRA 43 Neuquén

Análisis de la intimación del Municipio de Neuquén al barrio privado para que devuelva tierras usurpadas.

LRA 26 Resistencia

Aldo Leiva, diputado nacional, habló de la reunión del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a Malvinas, del cual forma parte, diciendo que “quiero destacar que soy el primer soldado raso que llega al Congreso Nacional, y eso implica una enorme responsabilidad, como también lo es integrar esta Comisión que es presidida por el presidente Alberto Fernández”.

LV 4 San Rafael

Diego Rodríguez Caligaris, director de Cultura de San Rafael, confirmó que desde el área a su cargo trabajan en la realización de la fiesta departamental de la Vendimia.

Rodríguez Caligaris señaló que “claramente será una fiesta sin concurrencia de público y en el marco de la virtualidad”, aclarando luego que aún no están definidos “el cómo y el cuándo, pero sí seguir el lineamiento de la propuesta de Vendimia Nacional desde lo audiovisual”.

LRA 28 La Rioja

Más de 700 jóvenes de La Rioja se inscribieron en la Diplomatura en Gestión Pública, Gobierno y Liderazgo, que lanzó la Secretaria de Juventudes de forma virtual y gratuita.

Lo confirmó Juan Manuel Sánchez, secretario de Juventudes, quien expresó que la capacitación “contará con seis encuentros y comenzará mañana, jueves 5 de noviembre, con la idea de capacitar a los futuros líderes”.

LT 11 Concepción del Uruguay

“La fórmula de Cristina permitió que los jubilados pudieran ganarle a la inflación”, dijo Marcelo Casaretto, diputado Nacional por el Frente de Todos y presidente de la Comisión Bicameral Mixta de Movilidad Previsional.

Luego, Casaretto informó que desarrollaron un nuevo proyecto de Movilidad, que contó con el trabajo más de 60 legisladores de todos los bloques y 24 especialistas, agregando que “terminamos el trabajo final de 131 páginas, y la semana que viene estaremos en condiciones de presentar el proyecto de ley”.

LV 8 Libertador

Se lleva a cabo hasta mañana la primera Asamblea del Consejo Federal de Discapacidad, con la participación activa de organizaciones de la sociedad civil.

Germán Ejarque está representando a la Región del Nuevo Cuyo y brindó detalles al respecto, diciendo que “el objetivo, además de tratar temas de coyuntura, es analizar un Plan Federal que presentará la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y que será oficializado el próximo 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad”.

LV 8 Libertador

Lucas Lecour, abogado e integrante de la organización Xumek, manifestó su malestar respecto a los dichos negacionista de la diputada Hebe Casado, aludiendo a una comparación entre la cantidad de desaparecidos por la última dictadura cívico- militar y los fallecidos por el COVID-19.

“Somos representantes de muchas víctimas de terrorismo de Estado y consideramos inexplicables las declaraciones de esta legisladora”, señaló el letrado.

LRA 18 Río Turbio

Desde la Secretaría de Ambiente en conjunto con vecinos y comerciantes elaboran eco-ladrillos y trabajan en la separación de cartones y plásticos, los cuales serán enviados a Río Gallegos con el objetivo de ser reciclados.

LRA 23 San Juan

El Valle de la Luna fue creado en el año 1971, a través de la Ley 3666. En 1995 fue declarado “Lugar Histórico Nacional”, mientras que en el año 2000 fue declarado Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio de Entre Ríos (SOESGYPE), se declaró en estado de alerta ante la falta de avances en las negociaciones paritarias con los empresarios del sector.

El gremio afirma que están pendientes los aumentos de agosto, septiembre y octubre, y que no obtienen respuestas de los empresarios sobre las paritarias.

LRA 22 Jujuy

El Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (SEOM) Jujuy, realizó movilizaciones y permanencia en diferentes rutas de la provincia, solicitando paritarias y recomposición salarial, especialmente para aquellos trabajadores que cobran menos del salario mínimo, vital y móvil.

Carlos Santillán, referente de SEOM explicó que “no queremos que ningún municipal cobre menos del salario mínimo, y no puede haber salarios de 2 mil pesos”, a la vez que anticipó que de no atenderse los reclamos, continuarían con la medida de fuerza en todo Jujuy.

LRA 9 Esquel

Gerardo Carranza, titular del Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED), se refirió al Recurso de Amparo que presentaron desde el gremio, en torno a la medida del Ministerio de Educación que dispuso dejar cesantes a los docentes suplentes de Chubut.

LRA 4 Salta

El titular de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMT) rechazó una posible habilitación de servicio de Uber en Salta. . Aseguró que “esto va en detrimento de las 3700 familias que viven del taxi de manera exclusiva” y agregó que la tarifa que cobra Uber no es más barata que la que tienen los taxis en Salta.

LT 14 Paraná

Por el Día del Bancario, el próximo viernes 6 de noviembre las sucursales de todo el país permanecerán cerradas. No habrá atención al público, pero determinados trámites podrán realizarse mediante home banking, las aplicaciones de las distintas entidades y los cajeros automáticos correspondientes.

LRA 9 Esquel

PAMI Esquel firmó un convenio de cooperación recíproca con el municipio de Cholila, para facilitar el trabajo con los vecinos de esa ciudad.

Silvana Sánchez Albornoz, encargada de PAMI Esquel, explicó que “una de las preocupaciones es la atención a los afiliados de Cholila, y la idea es trabajar con el municipio para resolverlo”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

El movimiento Mujeres por la Igualdad trabaja desde el primer día del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, lo hacen sin descanso, asistiendo a familias y grupos vulnerables que sufren por la pandemia.

En diálogo con Radio Nacional la coordinadora de la comisión de Acción Social del movimiento, Betina Pandolfi manifestó “asistimos a quienes no pueden trabajar o estar en aislamiento tanto con mercadería u otras necesidades”. “Los miércoles amasamos pan para poder llegar a todas las familias, colaboran compañeras de todas las comisiones”, destacó.

LRA 57 El Bolsón

Detalle del informe estadístico sobre los llamados recibidos en la línea 144, dispositivo pensado para escuchar, contener y asesorar ante situaciones de violencia de género.

LRA 27 Catamatca

El movimiento ´Mujeres por la Igualdad´ trabaja desde el primer día del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio asistiendo a familias y grupos vulnerables que sufren por la pandemia.

Betina Pandolfi, coordinadora de la comisión de Acción Social del movimiento, manifestó que “asistimos a quienes no pueden trabajar o estar en aislamiento con mercadería u otras necesidades. Por ejemplo, los miércoles amasamos pan para poder llegar a todas las familias, donde colaboran compañeras de todas las comisiones”.

Derechos Humanos | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

El sábado 7 de noviembre a partir de las 10 horas se desarrollará el cuarto Encuentro Federal de Derechos Humanos, organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Hernán Velardez Vaca, director de Derechos Humanos, aclaró que “este es un gran encuentro que se hacía de manera presencial en la ex ESMA, pero que ahora se realizará de manera remota por el contexto de pandemia”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 29 SAN LUIS

Gabriela Puerto, jefa del programa relaciones internacionales del ministerio de Seguridad, presentó el programa “En vuelo”; iniciativa que incentiva al cumplimiento del derecho universal a participar activamente en la vida Cultural de la comunidad. Además agasajó a Radio Nacional San Luis, con una hermosa pintura realizada por personas privadas de su libertad.

LRA 42 Gualeguaychú

Recalde recorrió su trayectoria artística como compositora, cantante, guitarrista y productora cultural, y luego se refirió a la invitación de Lito Vitale para participar del programa que el músico tiene en la Televisión Pública.

“Fue una sorpresa muy grande y una alegría tocar junto a Lito”, contó Noelia, quien repasó en esa entrevista su crianza en Gualeguaychú, la realización de su disco ´Palabra´ y uno de sus últimos proyectos, denominado ´Triángula´, realizado junto a Micaela Vita y Nadia Larcher.

LRA 1 Buenos Aires

Entrevista desde la ciudad de Córdoba a Raúl Sansica, director del Teatro Real, quien contó detalles del Festival Internacional de Teatro para la Infancia y la Juventud, que tendrá lugar el 7 y 8 de noviembre, bajo la modalidad virtual y con participación gratuita a través del sitio web del Festival. En la segunda parte del programa y tras la habitual columna de Juano Villafaño, Jorge conversa con Hernán Verterano, quien desde la ciudad de Las Flores, cuenta detalles del Encuentro Internacional de Teatro Del Borde.

Minutos antes del final conversaron con Maya Vena, secretaría de Cultura, Educación, Deporte y Juventud de la ciudad bonaerense de Azul, quien dio detalles del 14° Festival Cervantino que tendrá lugar en esa ciudad.

LT 12 Paso de los Libres

Para fines de noviembre

Se reprogramó la Feria del Libro y la CulturaNéstor Acuña, director de Cultura de Paso de los Libres, confirmó la reprogramación de la Feria del Libro y la Cultura de la Frontera 2020, de edición virtual, la cual se realizará del 20 al 29 de noviembre próximos.

LRA 1 Buenos Aires

Homenaje al excepcional cineasta de vanguardia y uno de los representantes del cine independiente mexicano de la década de 1970, Paul Leduc, quien falleció el pasado 21 de octubre.

Fue un director con un excepcional humor, una enorme cultura sobre México y sobre América Latina, y sus reflexiones sobre el cine.

Deportes | Volver al inicio

LRA 7 Córdoba

Tras ser operado por un hematoma subdural que se alojaba en su cabeza, Diego Maradona se recupera favorablemente en la Clínica Olivos.

“Diego se encuentra sin ningún tipo de déficit neurológico, sin ningún tipo de complicación asociada a la cirugía. Cursa un excelente post operatorio y los parámetros de laboratorio, incluso, mejoraron”, afirmó Leopoldo Luque, su médico personal que se hizo cargo de la cirugía.

LT 14 Paraná

Diego Maradona fue operado con éxito luego de la tomografía que reveló un hematoma subdural en su cabeza. Santiago Sanfilippo, médico neurocirujano, explicó que este tipo de hematomas, generalmente tiene como primera causa “un traumatismo de cráneo, pero a veces está relacionado con trastornos en la coagulación”.

Luego, Sanfilippo habló sobre los factores de salud que pueden influir en la recuperación post operatoria de Maradona.

Humor | Volver al inicio

Mi amigo el doctor

Tengo un amigo médico y una de las cosas que siempre me llamaba la atención, era que lo primero que le preguntaba a los pacientes, era qué comían… Un día le pregunté, por qué esa consulta, si en realidad era tan importante para el diagnóstico final. Me dijo: “No, pero me orienta para saber cuánto le voy a cobrar la visita!!!”

CHOCOLATE