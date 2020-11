En Rusia se prevé la dispoibilidad de la vacuna para “ferebro o marzo”

Gustavo Velazquez, es un periodista argentino radicado en Rusia, desde allì en diálogo con LU4 Nacional Patagonia brindó un panorama sobre lo que se conoce de las primeras experiencias de aplicación de la vacuna en el personal médico. “Nosotros tenemos la novedad que acá la vacuna estará en febrero o marzo. Yo acá sigo la historia de dos médicos que se han hecho dos dosis, un doctor infectólogo y una doctora generalista, dos voluntarios de la parte médica”.

Sin embargo, aún no es masiva la colocación de la vacuna. “A la ciudad en la que estoy llegaron 10 mil dosis, no todos los médicos fueron voluntarios pero sì la mayorìa ellos no están mal con eso están expuestos más horas ahora que antes. Uno experimento la hipotermia que te da la vacuna, fue la médica”.

Basado en las experiencias a las que se enfrenta, Velazquez dice que “meses atrás cuando me preguntaban si me ponía la vacuna yo decía que no, hoy digo que sí”.

En este sentido, Velazquez indicó que lo sorprende la información que circula en Argentina sobre la distribución de la vacuna porque “acá la producciñón no tiene la capacidad de llegar a las dosis en diciembre, yo como trabajador de prensa o tengo acceso a la vacuna”.

