Diario de Radio Nacional 03/11/2020

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández se refirió a la posible llegada de una vacuna contra el coronavirus y afirmó: “Estamos más cerca de encontrar la solución a la pandemia”. Al encabezar este mediodía, en el partido bonaerense de Avellaneda, el acto de inauguración de las obras de ampliación del edificio donde funciona el Departamento Judicial Avellaneda/Lanús, que permitirá facilitar el acceso a la justicia de los vecinos de la zona, el jefe de Estado sostuvo que “el horizonte empieza a verse y hay que ser optimistas” y expresó: “No me importa quién produce la vacuna”.

Entrevista Federal

En una nueva Entrevista Federal periodistas de todo el país dialogaron con Darío Sztajnszrajber, escritor, ensayista y divulgador de filosofía.

“Hay una problemática en relación a la verdad que desde la filosofía la venimos trabajando hace rato. La posverdad es el horizonte que se abre cuando está la idea de la que verdad absoluta está en crisis. Yo desconfío de las verdades absolutas”, reflexionó Darío Sztajnszrajber.

“En el debate público el límite siempre es la violencia y la crueldad. Es muy contradictorio porque muchas veces los que defienden las libertades son muy violentos. Creo en la libertad de expresión y en la democracia”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld dialogó con el periodista, Santiago O’Donnell, autor de “Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio“, en el que se detalla la trama tras los negocios ocultos-; las empresas como SOCMA, SEVEL y MANLIVA – y las fantasma-; las cuentas offshore, el Correo, la presidencia de Boca, el machismo, la fascinación por el dinero, los testaferros, el poder, la corrupción, el autoritarismo; y las diferencias familiares.

O’Donnell contó cómo estructuró el relato a partir de las entrevistas con el hermano del expresidente. “Creo que Mariano venía pensando hacer el libro hace mucho tiempo y que me eligió porque consideró que yo no iba a retroceder ante ningún tipo de presiones”, sostuvo.

LRA 23 San Juan

El gobernador de San Juan, el doctor Sergio Uñac pidió hoy suspender las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias previstas para 2021. “Por única vez, ese dinero podría usarse para otras obras”, indicó el mandatario desde un punto de vista.

LRA 1 Buenos Aires

Oporto dijo que “hay que dar claridad a las familias para saber que va a ocurrir a partir de febrero”. “En los últimos años se usaron estrategias para enfrentar a los docentes y no hay proyecto educativo sin los docentes. Hay que cerrar el 2020 con claridad. El verano servirá para trabajar con los chicos que tuvieron mayores dificultades. Esperamos que en 2021 podamos llegar a la escuela presencial de forma total sin ansiedades”, expresó Oporto por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

La ciudad de Río Tercero, ubicada en el centro de la provincia de Córdoba, era sacudida y seriamente dañada hace 25 años por una serie de explosiones intencionales ocurridas en las instalaciones de la planta local de Fabricaciones Militares, en un hecho destinado a encubrir un faltante de material bélico que había sido enviado por contrabando a Ecuador y Croacia, según lo determinado tiempo después por la Justicia.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con el periodista Gabriel Katz, voluntario de las pruebas de la vacuna que produce China. Katz, quien ya se aplicó la segunda dosis, contó que tras la primera aplicación sintió fatiga ocasionalmente pero que no puede asegurar que no sea parte del estrés que vivimos todas las personas por motivo de la pandemia. Cabe destacar que los voluntarios no conocen si fueron vacunados con placebo.

En tanto, en relación a las manifestaciones contra los esfuerzos del gobierno nacional por asegurarse diferentes desarrollos médicos para garantizar la salud de la población, y en el marco del anuncio del presidente Fernández de que la Argentina comprará 25 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V si se demuestra su efectividad contra el virus, Katz calificó la situación de insólita, una especie de “juego infantil” y habló de miserabilidad.

LRA 1 Buenos Aires

“Rusia tiene una tradición muy larga de vacunas”, declaró la periodista de Sputnik Mundo, Patricia Lee Wynne sobre la compra que realizó el gobierno de 25 millones de dosis a Rusia.

La jefa de redacción también habló de la historia de ese país con respecto a la ciencia: “Hizo una contribución a la desaparición de la poliomielitis, en plena Guerra Fría; fue el primer lugar donde se aplicó de manera masiva”.

LRA 1 Buenos Aires

El investigador del Conicet, habló de Sputnik V tras la compra del gobierno de 25 millones de dosis. “Las vacunas van a producir un punto de inflexión en la pandemia”, expresó.

El especialista declaró que será una adquisición “a riesgo” para asegurar la cantidad. El procedimiento consiste en terminar la fase 3 y una vez que se publiquen los resultados, la ANMAT los estudia y los habilita o no. En esta línea, Geffner dijo que el conjunto de las vacunas que llegaron a esa etapa “han demostrado ser seguras”.

LT 14 Paraná

El presidente Alberto Fernández ratificó que el Estado “tiene la posibilidad de adquirir, entre diciembre y enero, 25 millones de vacunas Sputnik V” contra el coronavirus, producidas en Rusia, y encargó que se desarrollen “todos los pasos necesarios para garantizar que cuenten con el debido registro”.

LRA 42 Gualeguaychú

El Ministerio de Salud de Entre Ríos publicó un ´Resumen Situación Epidemiológica de la Ciudad de Gualeguaychú´ al 30 de octubre anterior.

El informe arroja que 108 profesionales de la Salud se contagiaron de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, en tanto advierte como positivo que la duplicación de casos se mantiene estable por encima del mes, y que la incidencia está en el 1,1 %.

De los casos confirmados, 190 corresponden a personas de 60 años o más, y ocho son niños menores de un año.

LT 11 Concepción del Uruguay

“En las últimas semanas tenemos algo más de diez casos diarios”, expresó Toledo, secretario de Salud de Concepción del Uruguay, y luego agregó que “tenemos que tratar de evitar los conglomerados”.

Tras esto, el funcionario informó que se trabaja coordinadamente con Desarrollo Social para asistir a las familias aisladas, y con Cultura y Turismo en las medidas sanitarias a implementar en las playas.

LRA 29 San Luis

El nuevo procurador de San Luis indicó que su labor está relacionada con encauzar, verificar el cumplimiento y revisar las causas de la provincia.

LRA 12 Santo Tomé

Rozanski reflexionó sobre el respeto a la propiedad privada y afirmó que “en la sociedad aparecen focos de personas con ideas extremas. Como será que el derecho de la propiedad privada no es absoluto, que la propia Constitución señala la posibilidad de expropiación por causa de utilidad pública. No hay derechos absolutos”.

LRA 1 Buenos Aires

Peretti, ex director de la Federación Agraria, se refirió a la concentración de tierras y la invisibilización de ese tema en la Argentina. “La tierra es un bien finito, no podemos fabricar más. Por eso la tenemos que administrar con justicia, que no existió en la historia de nuestro país”, expresó.

LRA 42 Gualeguaychú

Adriana recordó sus inicios en la música y su relación con el Polaco Goyeneche, en tanto manifestó que en la actualidad está realizando recitales vía streaming, aclarando que “extraño los escenarios y el público”.

LV 8 Libertador

Mónica Borre, periodista especialista en espectáculos, informó sobre el Festival Guitarras del Mundo, que se realiza este año de manera digital.

Será la edición XXVI de este encuentro de prestigio mundial, en el que participan músicos de nivel internacional, nacional y local, promovido desde 1995 por el Maestro Juan Falú y organizado por Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

LRA 5 Rosario

Julio Befani, infectólogo y Damián Lerman, vice decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, se refirieron a la situación de la provincia en cuanto al virus y dieron sus opiniones sobre la vacuna rusa.

LT 12 Paso de los Libres

Constanzo, miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico, se refirió a las distintas vacunas que se encuentran en la fase 3 de las pruebas, entre las que destacó la Sputnik V, de la cual el gobierno argentino adquirió 25 millones de dosis.

LT 12 Paso de los Libres

Centurión destacó los tipos de vacunas que se realizan, y expresó que actualmente se están testeando en personas para probar su eficacia y seguridad.

“La vacuna china está realizada con virus inactivos, la Sputnik V con vectores de adenovirus, y las demás vacunas, como la de Pfizer y AstraZeneca, utilizan ARN mensajeros”, indicó el galeno.

LT 11 Concepción del Uruguay

Así lo manifestó Miguel Toledo, secretario de Salud municipal, quien luego destacó que se están registrando, en promedio, más de diez casos por día.

Luego, Toledo afirmó que entre las cuatro ciudades cabeceras, Concepción del Uruguay es la que registra menos casos y mortalidad, destacando que por un caso positivo, se aíslan entre 12 a 14 personas.

LRA 6 Mendoza

Lozano se refirió a la adquisición de 25 millones de dosis por parte del gobierno argentino de la vacuna rusa Sputnik V, y señaló que se ha hecho “una inversión para garantizarse que apenas la vacuna esté lista y aprobada por la Organización Mundial de la Salud, pueda llegar inmediatamente al país”.

Luego, Lozano dijo que “si la vacuna no llega a ser aprobada en su última fase clínica, lo único que se perdió es dinero, como en cualquier inversión tecnológica”.

LRA 43 Neuquén

El investigador del Conicet e integrante del Instituto Leloir explicó las implicancias del anuncio de ayer sobre la compra de la vacuna rusa Sputnik. “Fue la primera vacuna que se anunció, hay que ver cuál es la que consigue la aprobación, hay unas cuantas vacunas que están cabeza a cabeza. Todavía tiene que terminar la Fase 3 donde se ve si la vacuna es segura y funciona”, indicó.

LV 8 Libertador

Vega, especialista en temas de Salud, comentó detalles de la vacuna rusa y sostuvo que “Alberto Fernández aseguró que nuestro país va a comprar 25 millones de dosis de la vacuna Sputnik V“.

Luego, Vega señalo que se “van a buscar inmunizar con la vacuna que tenga mejores resultados y que sea aprobada por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT)”.

LU 4 Patagonia

Montes se encontraba cursando la enfermedad en su domicilio y su cuadro fue empeorando, agravado por problemas respiratorios.

“Llegó totalmente descompensado al hospital. Yo ayude a subirlo a la camilla y estaba con falta de oxígeno al cerebro”, relató su hijo, quien también contrajo anteriormente la enfermedad.

LV 4 San Rafael

Pastorini explicó características de la vacuna rusa Spunik V, tras la compra de 25 millones de dosis que hará nuestro país, según lo anunciado por el presidente Alberto Fernández.

“Está basada en adenovirus, que se utilizan como vehículo para ingresar material genético adentro de las células. Los adenovirus son virus que generan algún tipo de infección en los humanos, pero en este caso están modificados para no provocar ningún tipo de infección”, explico la científica.

LRA 1 Buenos Aires

Luis Valmaggia conversó con Gabriela Piovano infectóloga del hospital Muñiz quien se recupera de haber transitado el COVID-19, ejerció una férrea defensa de las medidas adoptadas por el gobierno para la compra de vacunas provenientes de Rusia y explicó en detalle porqué es tan optimista con la salida de la pandemia a nivel mundial.

“Estoy en la etapa post COVID en la que aún persisten algunos síntomas como dolor articular decaimiento y como trabajo en terapia intensiva con guardias de 24 horas necesito reponerme unos días más”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Wainfeld dialogó con Ariel Wilkis, doctor en sociología de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París y de la UBA sobre los comportamientos sociales frente a la pandemia.

“En el cumplimiento y en el no cumplimiento de las normas hay significados, motivos y en muchos casos tienen que ver con visiones y creencias previas de cada persona”, aseguró Wilkis. “Muchos desconfían del discurso científico, otro ponen en juego las estadísticas a mano propia”.

“Muchas personas a medida que fue avanzando la pandemia se fueron familiarizando con estadísticas epidemiológicas y lo mismo ocurre con la llegada de la vacuna”, reflexionó.

LRA 26 Resistencia

Francisco Tamarik, ex rector de la Universidad de Córdoba, se refirió al documento en apoyo al gobierno nacional que fue elaborado por el Frente de Todos Universitario.

“Elaboramos este documento porque creemos que en el proyecto político encabezado por Alberto Fernández y Cristina de Kirchner hay una mirada estratégica del conocimiento como un valor, y queremos apoyar esas políticas, a través de un espacio formado por distintas miradas”, informó Tamarik.

LRA 4 Salta

Se busca lograr un texto unificado de la ley que regula el uso medicinal del cannabis. Así lo explicó la diputada provincial y médica, Gladys Paredes (FdT), quien detalló que hay diferencias con el Senado respecto de las organizaciones con las que el Estado puede firmar convenios para la investigación e industrialización de esta planta.

LRA 1 Buenos Aires

El senador bonaerense del Frente de Todos Francisco “Paco” Durañona presentó en la Cámara Alta provincial un proyecto que tiene por finalidad iniciar una transformación apuntalando el arraigo en el interior bonaerense. En comunicación con Buen día, indicó que la iniciativa busca garantizar el acceso a la tierra, la vivienda, el trabajo, la producción agroecológica y a los alimentos saludables para la población en el territorio de la provincia.

El ex intendente de San Antonio de Areco destacó que “quienes viven en el interior deben poder desarrollarse en sus territorios y para eso hay que generar las condiciones necesarias de salud, educación, trabajo, transporte, conectividad y, por supuesto, acceso a la tierra y la vivienda urbana y rural”.

LT 14 Paraná

Hugo Permayú, secretario General de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), seccional Paraná, se refirió al repunte que tuvo la actividad gastronómica en la capital entrerriana.

“Avanzamos a pasos lentos, pero seguros”, expresó el sindicalista, quien mencionó que los trabajadores y los visitantes se sienten cuidados al visualizar que los protocolos se cumplen estrictamente.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Maldonado habló sobre el intercambio de semillas y plantines y comentó que, a partir de la pandemia, se incrementó el número de personas que se dedican al cultivo de verduras.

LRA 28 La Rioja

José Rosa, secretario de Turismo, se refirió a los preparativos para la recepción de turistas en el verano próximo, diciendo que “va a ser inminente la apertura entre provincias, y seguramente se unificara un protocolo a nivel nacional”.

Luego, el funcionario agregó que “primero se abrirá el turismo interno y después el nacional e internacional”.

LV 8 Libertador

Beatriz Ponti, del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), informó detalles del encuentro ´Wine Innovation Summit´, que se realizará mañana, miércoles 4 de noviembre.

Ponti explicó que el acto inicial, que tendrá la participación de Martin Hinojosa, presidente del INV, se divide en tres módulos. “El primero tratará sobre el sector primario; el segundo módulo sobre innovaciones, puertas adentro de bodegas, y el ultimo de innovaciones en materia de comercialización, puertas afuera de las bodegas”, explicó Ponti.

LT 14 Paraná

El jefe comunal confirmó que autoridades provinciales visitaron la ciudad para determinar los trabajos que se deben realizar en el colector cloacal, en los cuales se vierten los líquidos del 60 % de la ciudad.

La vicegobernadora Laura Stratta y el titular del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, Enrique Cresto, inspeccionaron el colector y anticiparon que “las tareas se resolverán en el transcurso de lo que queda del año”, informó Maiocco.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Un solo visitante puede estar con el interno una hora, de manera quincenal”, informó Mondragón, director de la Unidad Penal 4 de Entre Ríos.

Mondragón dijo que el nuevo esquema de visitas que se implementó en la unidad se desarrolla de lunes a domingo, y que por el momento sólo recibirán visitas 200 internos de la ciudad.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El funcionario aseguró que la instalación de un hospital modular en la ciudad permitirá llevar adelante una temporada turística con mayor tranquilidad para habitantes y visitantes.

LRA 2 Viedma

La provincia de Río Negro trabaja en conjunto con Nación para determinar frecuencias y condiciones para los viajes desde y hacia las ciudades más pobladas de la provincia. El nuevo protocolo preventivo se aplicará en las terminales de Viedma, Bariloche, Roca y Cipolletti.

LRA 42 Gualeguaychú

A más de tres años de la aplicación de la ley 10.566 de narcomenudeo en Entre Ríos, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, junto al jefe de Policía, Gustavo Maslein, detalló los resultados obtenidos.

Romero informó que el gobierno evalúa “con mucho entusiasmo” el proceso que Entre Ríos empezó con la aplicación de esta Ley, “asumiendo la responsabilidad de investigar el narcomenudeo para llevarle respuestas a la ciudadanía”.

LRA 3 Santa Rosa

La Municipalidad de General Acha, a través de la Dirección de Turismo, confirmó que la empresa Grobocopatel Hermanos SA entregó en comodato a la localidad 97 hectáreas, las cuales se encuentran en cercanías de la Reserva Natural Municipal Laguna de Utracán.

César Wilberger, director de Turismo, brindó detalles de la situación referida.

LRA 6 Mendoza

Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS), dio detalles de la medida de fuerza que realizarán mañana, miércoles 4 de noviembre.

Iturbe dijo que en esta oportunidad no realizarán certificados de Salud ni firmarán anexos, y que sólo realizarán los certificados de nacidos vivos y las defunciones.

“Por este motivo hemos denominado a la jornada ´Paro de lapiceras, movilización y acampe´”, finalizó la secretaria de AMPROS.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Detalles para quienes necesitan renovar licencia de conducir con lugares habilitados para dicho motivo.

LRA 21 Santiago del Estero

Reunión del intendente Pablo Mirlo y los representantes del Centro Cutural “Encuentro en La Dársena” y del Centro Cultural de Adultos Mayores “Vivir” para la presentación del proyecto.

LRA 25 Tartagal

El municipio realizará la jornada “Recorriendo Tartagal”, sobre deporte y cuidado del ambiente a través del plogging. La actividad se llevará a cabo el día 15 de noviembre.

LRA 26 Resistencia

Benigno López, coordinador del Frente Nacional Campesino Indígena, comentó la necesidad de instrumentar nuevos modelos productivos en búsqueda de la soberanía alimentaria.

“Nos parece un paso positivo, y es una lucha que viene de hace muchos años. Cada pueblo tiene derecho a determinar la manera de producir, de acuerdo con muchos aspectos”, indicó finalmente López.

LRA 26 Resistencia

Paula Soneira, subsecretaria de Ambiente y Diversidad del Chaco, informó sobre la presentación del Gabinete Provincial de Cambio Climático, diciendo que “desde hace varios meses, venimos trabajando en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático para determinar las respuestas que se darán a ese fenómeno”.

LRA 26 Resistencia

Mario Delgado, concejal de Resistencia, explicó los alcances del programa “Mirada Solidaria”, diciendo que “surge a pedido de mucha personas para que sean atendidas por problemas en la vista. Con el aval del intendente, conseguimos el apoyo de profesionales, y una vez por mes lo hacemos en distintos barrios”, expresó Delgado.

LRA 3 Santa Rosa

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) firmó un convenio con La Pampa para la apertura de cuatro Centros de Día Comunitarios, que permitirán fortalecer la accesibilidad y el acompañamiento de quienes padecen consumos problemáticos.

Martín Malgá, subsecretario de Salud Mental y Adiciones, aseguró que es la primera vez que ocurre un hecho así entre el SEDONAR y la provincia.

LRA 30 Bariloche

La semana pasada se realizó un operativo contra el juego ilegal en General Roca que terminó con la clausura de una sub agencia oficial. Aballay explicó que el fenómeno se da tanto “presencial como en redes sociales” y que existen “canales para realizar las denuncias”.

LT 14 Paraná

Las Agencias de Turismo Estudiantil ofrecerán a los usuarios, la reprogramación de los servicios cuya realización o prestación se haya visto impedida con motivo de las restricciones dictadas en el marco de la pandemia.

“Otra de las opciones contempla el reintegro del dinero”, señaló Alexis Defagot, propietario de una agencia de turismo de Paraná. Las agencias podrán retener hasta un 25% del precio de los viajes abonados, y la devolución de lo pagado se hará hasta en dos cuotas mensuales y consecutivas.

LT 11 Concepción del Uruguay

Elvio Woeffray, responsable de extensión universitaria de la UTN regional Uruguay, brindó detalles sobre las Jornadas Tecnológicas de Avicultura.

“Con esto pudimos hacer realidad ese sueño que tenemos de que las universidades y las empresas trabajen en conjunto, que puedan ser motores del crecimiento y transmisores del conocimiento”, expresó Woeffray, tras confirmar la participación de alrededor de 200 personas de distintas partes del mundo en el evento.

LV 4 San Rafael

“Estamos muy contentos de volver a esta pequeña normalidad. Ahora, esperamos que se empiecen a incrementar los vuelos”, expresó el encargado del aeropuerto de San Rafael, Leonardo Medina.

LRA 26 resistencia

La Municipalidad de Resistencia anunció el envío al Concejo de un proyecto en el que solicita autorización de endeudamiento por 160 millones de pesos, con el objetivo de pagar el medio aguinaldo de diciembre.

María Celada, concejala de la UCR, afirmó que “hemos solicitado la posibilidad de que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda y Presupuesto para su análisis, y además queremos saber cuál es el estado económico y financiero de la Municipalidad, y estamos aguardando una respuesta”.

LRA 22 Jujuy

La contadora Susana Ustarez, referente de Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), se refirió a la inminente reapertura paritaria en Jujuy.

“Luego de más de una año y marchas que llevamos adelante en la provincia, recibimos la novedad a través de las redes sociales del gobernador”, expresó Ustarez.

LRA 18 Río Turbio

La intervención de la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio llegó a un acuerdo con los gremios que nuclean a los trabajadores que reclamaban una recomposición salarial y se llegó a un acuerdo en relación a las licencias 2019.

LT 14 Paraná

José María Ortiz, secretario General del Sindicato de Telefónicos de Entre Ríos (SOEESITER), informó que los trabajadores llevan adelante medidas de fuerza desde el viernes anterior, reclamando la convocatoria para discutir paritarias.

Ortiz informó que el último acuerdo paritario se encuentra vencido desde el 30 de junio del año en curso.

LT 11 Concepción del Uruguay

Con respecto a las perspectivas de adhesión, Romero dijo que los trabajadores del INTA “tienen la particularidad de que una vez implementadas las medidas, suelen acompañar al paro”.

Luego, Moreno agregó que “la perspectiva es que se pueda obtener un aumento como los trabajadores se merecen”.

LT 12 Paso de los Libres

Natalia Martelli, directora de Educación de Paso de los Libres y referente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO), detalló los problemas que le han generado a todos los beneficiarios, en su mayoría docentes, las suspensiones de coberturas del Instituto de Obra Social de la Provincia de Corrientes (IOSCor).

LT 14 Paraná

Müller, titular del Consejo General de Educación (CGE), hizo referencia a la medida de fuerza de gremios docentes, diciendo que “el paro impacta y duele. Uno puede comprender los reclamos, pero de cara a 2021 debemos poner un enorme compromiso y responsabilidad”.

Luego, el funcionario llamó “al compromiso social y la responsabilidad de la comunidad educativa”.

LRA 1 Buenos Aires

Trabajadores del supermercado mayorista Diarco realizaron una asamblea y retención de tareas en las puertas del comercio para exigir el pago de un “aporte solidario extra” de 5 mil pesos como parte del reconocimiento al trabajo que realizan desde que comenzó la pandemia.

LRA 57 El Bolsón

En la tercera reunión de negociación paritaria el Ejecutivo de El Bolsón ofreció $5000 como suma fija a pagar en dos partes ($3500 en octubre y $1500 en enero de 2021) y un incremento del 7% sobre el total del salario, propuesta que fue aceptada por mayoría en una asamblea de la que participarán tanto ATE como UPCN.

LRA 12 Santo tomé

El apoderado del Frente de Todos, fue designado como nuevo Gerente de Empleo de la Nación en Corrientes. En referencia a su nuevo cargo, Gómez afirmó que “el Ministerio tiene en todos los distritos del país funciones muy importantes, que hacen tanto al trabajo como al empleo”.

LT 11 Concepción del Uruguay

El secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, señaló que

“en la primera asamblea virtual se decidieron paros parciales para los compañeros que debían volver a la presencialidad” informó Baccón, e indicó que la medida de fuerza actual se desarrollará hasta mañana, miércoles, inclusive.

LRA 6 Mendoza

Los gremios integrantes del Frente de Unidad estatal participarán de la protesta que se llevará a cabo mañana, miércoles 4 de noviembre, con un caravanazo desde el Hospital Central hasta la Casa de Gobierno.

Roberto Macho, titular de ATE Mendoza, explicó que el reclamo principal tiene que ver con “la apertura de paritarias, porque el gobierno de Suárez ha hecho caso omiso a esto y no nos queda otra que salir a manifestarnos”.

LRA 9 Esquel

Matías Taccetta, secretario de Coordinación de Gestión y Finanzas de Esquel, confirmó que se presentó un proyecto de ordenanza para que se trate un subsidio “tipo asistencia de emergencia al trabajo, pero con fondos municipales”, que otorgarán a los trabajadores de alojamientos turísticos de la ciudad.

Se trata de una primera etapa de 2 millones de pesos que serán destinados a quienes “han sido de los más impactados por parte de la pandemia, de los cuales algunos hace ocho meses que no trabajan”, expresó el funcionario.

LRA 27 Catamarca

El Observatorio Feminista de Catamarca presentó su campaña de denuncias públicas denominada ´La Justicia Catamarqueña es Patriarcal´.

Desde ayer, se llevan a cabo actividades virtuales y presenciales que proponen visibilizar, difundir y denunciar el accionar del Estado y los distintos poderes que vulneran a las mujeres.

Ana Radusky, integrante del colectivo feminista, comentó detalles acerca de la campaña y de las diferentes acciones que se desarrollarán en la provincia.

LRA 14 Santa Fe

La Unidad Regional V departamento Castellanos de la Policía de Santa Fe tiene 130 años de existencia e históricamente estuvo dirigida por hombres. Doris Abdala asumió en el día de ayer la jefatura departamental, hace 27 años que presta servicio en la fuerza policial además es docente del Instituto de Seguridad Pública de la materia Violencia de Género hace más de 3 años y tiene un Diplomado en Diversidad Sexual.

LT 11 Concepción del Uruguay

Las diputadas Carina Ramos y Mariana Farfán realizaron una reunión conjunta, en la cual se trató el Proyecto de Ley que busca incluir la perspectiva de género en el Sistema Presupuestario Provincial.

Ramos indicó que el proyecto “establece que el Presupuesto General de la Administración sea sensible al género, para impulsar la ejecución de políticas públicas específicas”.

LRA 28 La Rioja

En un nuevo ciclo de entrevistas de Nuevo Encuentro La Rioja, la doctora María del Carmen Díaz Ariza, habló sobre la Enfermedad de Chagas y sus prevenciones, diciendo que “es importante que las personas que viven en lugares con vinchucas se hagan los controles”, y que esta enfermedad “no discrimina edad ni sexo, pero muchas veces los síntomas aparecen con más frecuencia en la mayoría de edad”.

LRA 1 Buenos Aires

Alejandro Rodríguez Bodart conversa con Christian Arriaga, director, productor, guionista y autor de la música, de “Abuelas”, quien contó cómo surgió la idea de hacer una película que cuenta la historia de las Abuelas de Plaza de Mayo.

El film, que está protagonizado por 10 de las integrantes de la histórica agrupación, comienza con el relato en primera persona de cómo era la vida de estas mujeres antes de convertirse en lo que la historia y la dictadura convirtió.

Arriaga contó que es de la ciudad de Guaminí, en la que, de pequeño, vivió una relación muy linda con su abuela y en algún momento se preguntó qué pasó con las mujeres que no tuvieron la posibilidad de vivir una relación con sus nietos y por ese motivo decidió hacer la película.

LRA 1 Buenos Aires

Graciela Borges conversa con Silvia Carranza, presidenta de la ONG Cilsa, y de Alejandra López, una de las fotógrafas más prestigiosas de nuestro país.

En la primera parte del programa, Graciela y Lorena Peverengo conversan con Carranza sobre su historia de vida y la labor que desarrolla Cilsa, una organización que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad desde hace más de 54 años.

Luego, una charla imperdible con la fotógrafa Alejandra López, quien realizó un recorrido por su trayectoria y reflexionó sobre cómo la fuerza del movimiento feminista influyó en su trabajo.

LRA 1 Buenos Aires

En Historias de nuestra historia, el cardiólogo y especialista en Clínica Médica, Daniel López Rosetti, reconstruye y analiza la historia clínica de grandes personajes de la historia: Manuel Belgrano, Juan Domingo Perón y hasta el propio Jesús.

LRA 6 Mendoza

El periodista y escritor mendocino Facundo García presenta su última obra ´Era esto o poner bombas´ en la Feria del Libro 2020, que este año se realizará de modo virtual del 10 al 15 de noviembre.

“Un escritor hablará con otro, con lo cual cada escritor deberá leer la obra del otro”, adelantó García, y luego contó que para su último trabajo y “frente a un mundo antipoético, donde el engaño es casi moneda de cambio, la opción es ponemos bombas, o empezamos a hacer otra cosa. Y así empecé a buscar personas que me inspiraran”.

LRA 59 Gregores

Se lanzó la revista digital que contiene consejos de alimentación, entrenamiento individual para durante la pandemia y cuestiones de interés para los deportistas.

LRA 1 Buenos Aires

El 10 había ingresado en las últimas horas del lunes a una Clínica en la ciudad de La Plata por un supuesto cuadro de anemia y deshidratación, según había informado su médico personal, el neurólogo Leopoldo Luque. Tras algunos estudios se descubrió que posee un coágulo de sangre en la cabeza, por lo que será operado en las próximas horas.

“Diego será intervenido a las 20 horas en la Clínica Olivos”, informó Fabián Codevilla periodista de Radio Nacional.

LU 23 Lago Argentino

El periodista platense Julio Ferrer, autor del libro “D10S. Miradas sobre el mito”, hizo un repaso sobre la vida de Diego Maradona.

Ensalada por vacuna rusa

Ayer nos llegó la noticia: en diciembre estaría la Spuknik V. Tenemos que seguir cuidándonos, porque falta menos.

Ya aparecieron los detractores de siempre, que quieren operar sobre nuestro estado de ánimo. Pero no lo van a lograr. Sabés lo que significa para ellos, que te salve la vida un gobierno peronista con una vacuna Rusa.

Vamos Argentina!!!

Matambre con Rusa, pan dulce, vacuna y chin chin con Sidra!!!

CHOCOLATE