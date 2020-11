Trabajadores telefónicos realizan medidas de fuerza

El secretario General Sindicato Telefónicos de Entre Ríos (Soeesiter), José María Ortiz, informó que los trabajadores llevan adelante medidas de fuerza desde el viernes. El reclamo es que se convoque a discutir paritarias. En la jornada de este martes se desarrolló un paro de 24 horas que afecta, en Paraná, a los servicios de Telecom y Claro. Además, hay quite de colaboración. Ortiz, informó que se encuentra vencido el último acuerdo paritario al 30 de junio y a partir del 1 de julio, debía comenzar a regir un nuevo salario. “Las empresas, con distintas maniobras, fueron prorrogando la discusión con propuestas que después no cumplían”, explicó el sindicalista quien remarcó que el salario está atrasado. Ortiz aseveró que “estas empresas al ser esenciales han trabajado durante toda la pandemia y han mejorado la recaudación, porque todos sabemos que se necesitó mucho más de la utilización de las comunicaciones, y no pueden poner como excusa la pandemia”, cerró.

Ortiz, mencionó que los trabajadores reclaman, por el semestre, una recomposición del 22 por ciento.