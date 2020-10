Diario de Radio Nacional 03/10/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 42 Gualeguaychú

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, acompañada por jefe de la Prefectura Naval Argentina, Mario Farinón, supervisó en Concepción del Uruguay el testeo para advertir la presencia de anticuerpos de COVID-19 en trabajadoras y trabajadores de las Fuerzas Federales, desplegadas en Entre Ríos.

LT 11 Concepción del Uruguay

Frederic expresó que “la regularización salarial va a tener un impacto sobre la Caja y sobre la Obra Social de la Policía Federal, tanto como en el de las otras Fuerzas de Seguridad Federales”, tras ser consultada sobre la situación en la que se encuentran las Obras Sociales de las distintas Fuerzas de Seguridad.

LT 11 Concepción del Uruguay

Frederic indicó que esta información surge del análisis de los datos que dejó la gestión de Patricia Bulrrich.

“Lo que identificamos en esos datos es que hubo muchísimos procedimientos con una incautación de menos de 50 gramos de droga”, sostuvo la ministra, quien además dijo que la propuesta actual es que las Fuerzas Federales “se dediquen a desbaratar las grandes redes criminales, las grandes organizaciones de tráfico de drogas ilegales y el delito complejo”.

LT 14 Paraná

Velázquez explicó que se modificó el mapa de los pacientes, los cuales “al inicio de la pandemia ingresaban con enfermedad leve, y en la actualidad acceden a los hospitales comprometidos en su salud”.

LRA 8 Formosa

El coordinador del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Héctor Machado, afirmó que la principal causa de los incendios es la prolongada sequía y precisó que, según la información brindada a nivel nacional y que a su vez fue corroborada por el Cuerpo de Bomberos, las zonas más críticas son el Oeste y Norte de Formosa, afectando en especial los campos lindantes a las localidades de San Martín Dos, Fortín Leyes y Lugones.

LRA 9 Esquel

El gobernador, Mariano Arcioni, suscribió un acuerdo con el gobierno nacional que significará un desembolso a favor de la provincia de $ 5 mil millones, y la autorización para la emisión de letras de dólar linked por U$S 50 millones. En tanto, el diputado Mena, consultado sobre este aporte, sentenció que “esto significa seguir endeudando a la provincia en dólares”.

LT 12 paso de los Libres

Márquez se refirió a los distintos focos de incendios que están afectando a gran parte de la provincia, observando que “hubo localidades en las que se perdieron viviendas y animales, pero sin víctimas fatales”.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 42 Gualeguaychú

Según el parte emitido por el Nodo Epidemiológico Departamental este sábado se confirmaron 12 nuevos casos de Coronavirus sumando ahora 1244 en la ciudad. En el departamento Gualeguaychú suman 1367 confirmados, se mantienen activos 257, hay 68 muestras en estudio y pendientes de resultados, y fueron descartados 1810 hisopados. En tanto, se recuperaron 1091 pacientes.

La ocupación de camas de internación es de un 53 por ciento de casos leves, un 25 por ciento son moderados y en Unidades de Terapia Intensiva hay un 61 por ciento de pacientes. En aislamiento obligatorio hay 1144 personas actualmente.

LRA 2 VIEDMA

El subsidio de contención familiar, también está disponible para familiares de personas fallecidas por COVID 19. Se trata de una suma que otorga ANSES para contribuir con los gastos funerarios.

La Delegada del organismo en nuestra ciudad, Evelyn Rousioti, detalló las características del beneficio en el transcurso del espacio “ANSES responde”, de cada viernes.

LRA 26 Resistencia

En el marco de una Entrevista Federal, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que en Chaco hay un enorme potencial de desarrollo. “Tienen un gobernador como Jorge Capitanich, muy activo y dinámico, que nos planteó la gran cantidad de proyectos de inversión que se gestan en diversos temas. Más de $ 10 millones en proyectos industriales, agropecuarios y economía del conocimiento. Es algo muy diversificado”, afirmó Kulfas.

LT 12 Paso de los Libres

El profesor Jorge Giménez, catequista del Instituto Niño Jesús, dijo que “en el marco de los 100 años de la fundación del Instituto, invitamos a padres, alumnos y ex alumnos a la Misa de Gracias que se realiza mañana, domingo 4 de Octubre a las 10 horas en el Salón de Actos del Colegio, en conmemoración de nuestro Santo Patrono San Francisco de Asís”.

LT 12 Paso de los Libres

Duarte destacó que realizaron una manifestación pacífica frente a la Casa de Gobierno para solicitar la declaración de la Emergencia Climática y Ecológica en Corrientes.

Luego, Nicolás dijo que “es fundamental proteger al medioambiente correntino, seriamente afectado por las sequías e incendios”.

LRA 3 Santa Rosa

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad lanzó un programa que asiste a personas en riesgo por de violencia género. Claudia Perugino, coordinadora del plan de trabajo, explicó los detalles de la iniciativa: “La dependencia económica es lo que impide salir de la situación de violencia a las mujeres muchas veces”.

LT 12 Paso de los Libres

Lucrecia Barbagallo, directora del Área Mujer, Género y Diversidad de Paso de los Libres, expresó que “junto a la Secretaría de Salud estamos trabajando con la campaña de prevención del cáncer de mamas. Este año haremos una campaña distinta, donde incentivamos a la población para que se vista de rosa, con el objetivo de tomar conciencia para prevenir y conocer cómo auto examinarse. La prevención es lo más importante en estos casos”.

LRA 42 Gualeguaychú

Este año, la ley de Educación Sexual Integral (ESI) cumple 14 años desde su sanción. La ley 26.150, sancionada un 4 de octubre de 2006, estipula en su primer artículo: “Todos los educandos tienen derecho a recibir educación sexual integral en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada de las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal”.

LRA 1 Buenos Aires

“Historias Fragmentadas” abordó el derecho a la identidad desde distintos enfoques y más particularmente cuando éste derecho ha sido violado o vulnerado. En esta emisión, se plantean las adversidades y vicisitudes del pueblo mapuche, invisibilizado y segregado en la historia.

Conradio Geiger conversó con el werken Orlando Carriqueo, secretario de la Mesa Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro, quien da su punto de vista desde la experiencia personal de la construcción de la identidad dentro de su comunidad, el trabajo para reconocerse y hacerse cargo de quién es, de su herencia cultural y contexto, y de su labor presentando propuestas para erradicar la discriminación, fomentando la inclusión, el estudio y reconocimiento de las raíces mapuches.

LRA 1 Buenos Aires

Gerardo Pisarello nació en Tucumán y actualmente es diputado por Barcelona. Llegó a España siendo muy joven huyendo de la represión de la dictadura que asesinó a su padre Angel Pisarello, lo que lo ha convertido en un defensor de la memoria de las víctimas de las dictaduras, especialmente las de Argentina y España.

LRA 1 Buenos Aires

El autor chaqueño construyó relatos en los que un hecho extraño parece determinar la forma de ser de la gente. “Me metí de lleno en el pueblo Campo de cielo, al momento de escribir tuve el dilema si me correspondía o no conocerlo y decidí que no porque no quería condicionar la realidad. Una lluvia de meteoritos altera el comportamiento de la gente que está allí”. “A los relatos le doy un tono místico. También me interesaba el mercado negro de los meteoritos y la explotación turística. Me encantan los prejuicios”, expresó Quirós.

