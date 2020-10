Mariano Quirós presentó su último libro: “Campo del cielo”

En un nuevo programa de La Muralla y los libros dialogamos con Mariano Quirós para hablar de Campo del cielo (Ed. Tusquets).

El autor chaqueño construyó relatos en los que un hecho extraño parece determinar la forma de ser de la gente. “Me metí de lleno en el pueblo Campo de cielo, al momento de escribir tuve el dilema si me correspondía o no conocerlo y decidí que no porque no quería condicionar la realidad. Una lluvia de meteoritos altera el comportamiento de la gente que está allí”.

“A los relatos le doy un tono místico. También me interesaba el mercado negro de los meteoritos y la explotación turística. Me encantan los prejuicios”, expresó Quirós.

Mariano Quirós es también autor de las novelas Robles, Torrente, Río Negro y No llores, hombre duro.

En la sección “Lecturas intervenidas”, Rafa Hernández leyó Facundo de Domingo Faustino Sarmiento y la poeta Verónica Ferreyra recitó dos de sus poemas.

