Diario de Radio Nacional 03/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

ALBERTO FERNANDEZ: “La Argentina se está poniendo de pie”

SANTIAGO CAFIERO: “Hay una oposición que reclama diálogo, pero no lo practica”.

VICTORIA TOLOSA PAZ: “Se logró una cobertura inédita en materia de políticas públicas”.

AMADO BOUDOU: “No hay que permitir que el FMI se meta en la institucionalidad”.

PABLO JAVKIN: No descartó tomar “medidas poco gratas”.

PABLO DIAZ AGUILAR: “La terapia intensiva tiene ocupación de camas del 98%”.

EDUARDO WASSERMANN: “Hay un poco de alivio en las terapias”.

DANIELA OLMOS: “El problema es la escasez de recursos humanos”

ERNESTO RESNIK: “La respuesta definitiva es la vacuna”

ARNALDO DUBIN: “Estamos al límite del colapso sanitario”

EDUARDO LOPEZ: “Por el índice de positividad, hay que aumentar los testeos”

PEDIDO DE BORDET: Crearán un laboratorio para detectar casos de COVID-19

JUJUY: Morales multará a quienes se nieguen a prestar servicios

CRECIMIENTO DE CONTAGIOS: Angustia en los profesionales de la Salud.

LAURA BEVERAGGI: “Sostener un brote requiere de una logística muy importante”.

CECILIA MOREAU: “La alianza UCR-Macri, no hubiera existido con Alfonsín”.

NOEMI BRENTA: “La soberanía en la deuda es fundamental para el desarrollo”.

MARISA UCEDA: “El Presidente no nos apura para sacar la reforma”.

SILVANA GINOCCHIO: “Es una ley que va a resguardar las fuentes de trabajo”.

HUGO ALBANI: INVAP destacó la importancia del satélite Saocom 1B.

CRISTINA CASTRO: “Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa”.

VIRGINIA CREIMER: “Las Fuerzas de Seguridad se auto comandan”.

SERGIO ONGARATO: “Haremos presentaciones en lo civil y en lo penal”.

LOCUTORAS DE LRA 36: La Antártida “es una experiencia única”.

MIGUEL RUR: Paka Paka cumple 10 años.

MARIA SEOANE: Ya se pueden votar los candidatos al Premio Democracia.

BANNER 100 AÑOS RADIO

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente aseguró que “nadie nos va a derrumbar el ánimo”, sostuvo que el país “se está poniendo de pie” y aseveró que “vamos a superar la pandemia y el pasado para encontrar el futuro que la Argentina se merece”. “Nadie nos va a derrumbar en nuestro ánimo. La pandemia no ha terminado pero la industria se ha puesto en marcha. Gracias a Dios, no hemos visto brotes de enfermedad en las industrias, que han sabido aplicar protocolos. Sigamos trabajando así”, exhortó el mandatario al participar en El Palomar del lanzamiento del nuevo Peugeot 208 y nueva plataforma global multienergética.

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Estado afirmó que el país necesita “gente que confíe, invierta, dé trabajo y produzca”, y habló de la necesidad de “volver a sentar en una misma mesa al Estado, a los que producen y los que trabajan, para poner de pie la economía”.

LRA 1 Buenos Aires

“Tenemos que recuperar la Argentina que produzca y no que especule”, señaló Fernández en su discurso.

FOTO ALBERTO FERNANDEZ

ENTREVISTA FEDERAL

Cafiero fue el protagonista de una nueva edición de la Entrevista Federal. Habló de la reestructuración de la deuda, el rol de la oposición, el trabajo del Estado de cara a la post pandemia y pidió justicia por Facundo Astudillo Castro: “Queremos saber qué pasó y que se llegue a las últimas consecuencias“.

El funcionario celebró la capacidad científica en Argentina al ser uno de los 16 países que producirá la vacuna contra el coronavirus. “Hay que empezar a contar nuestra posibilidad productiva y tecnológica. El Gobierno anterior sólo lastimó y lesionó eso que debería darnos orgullo”, declaró.

FOTO SANTIAGO CAFIERO 01

También remarcó que se está avanzando en un marco normativo para evitar la violencia institucional: “No vamos a premiar a nadie que haya disparado a alguien por la espalda”, declaró. El ministro pidió justicia por la muerte de Facundo Castro y reclamó que se sepa la verdad.

Por otro lado, se refirió al rol de la oposición en el Congreso después de los incidentes que hubo esta semana mientras se estaba debatiendo la ley para ayudar al sector turístico que, aseguró, ya recibió por parte del Estado 17 mil millones de pesos hasta el momento. “Lamentablemente el macrismo tiene una doble vara porque cuando son gobierno plantean una cosa y como oposición, otra”, remarcó.

FOTO SANTIAGO CAFIERO 02

LRA 29 San Luis

La funcionaria se refirió a las medidas del gobierno nacional durante la pandemia. “Frente al drama del coronavirus, el gobierno de Alberto Fernández activó medidas que amortiguaron la caída y lograron una cobertura inédita en materia de políticas públicas”, indicó.

LRA 1 Buenos Aires

El ex vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, destacó el cierre del canje de deuda, que tuvo una adhesión del 93,55%, y que por las cláusulas de acción colectiva ese porcentaje llegó al 99%, y señaló que en la negociación que habrá que encarar ahora con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no hay que permitir” que el organismo “se meta en la institucionalidad argentina”. Además, elaboró una fuerte crítica contra la gestión del ex presidente Mauricio Macri y aseguró que la oposición “sólo pone trabas de todo tipo para que el Gobierno no siga tomando las buenas medidas que viene tomando”.

LRA 5 Rosario

El intendente de Rosario Pablo Javkin expresó su preocupación ante la situación sanitaria que atraviesa la ciudad y aclaró que “la velocidad de contagios lleva a tomar decisiones que no son gratas”.

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández se reunió con un grupo de terapistas y trabajadores de la salud, entre ellos se encontraba el jefe de Clínica del Hospital Posadas, Pablo Díaz Aguiar. El médico relató la difícil situación que se está atravesando en su lugar de su trabajo: “La terapia intensiva hace más de dos meses está al tope de posibilidades con una ocupación de camas del 98%”.

LRA 55 Río Senguer

Wassermann se refirió a la situación epidemiológica y a la del sistema sanitario de Comodoro Rivadavia, diciendo que “hay un poco de alivio en las Terapias, ya que los pacientes fueron cambiando de etapas. Tenemos más alivio, pero esto es el día a día”.

LRA 7 Córdoba

Luego de la advertencia realizada por los terapistas acerca de la ocupación de las camas, Olmos, delegada de la Filial Córdoba de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, reiteró que “si bien la ocupación de las plazas es menor en relación al promedio nacional, el problema sigue siendo la escasez de recursos humanos”.

LU 23 Lago Argentino

El científico argentino radicado hace treinta años en Estados Unidos hizo una comparación sobre la respuesta del Estado entre ambos países. Contó que en Norteamérica, la mayoría de los estados ignoraron lo ocurrido en Nueva York y relajaron sus medidas de aislamiento, lo que hizo que la pandemia se mueva hacia otros estados como Texas y Florida. Actualmente Iowa es uno de los más comprometidos.

LRA 12 Santo Tomé

Dubin, miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATO), se refirió a la situación sanitaria y a la disponibilidad de las camas para atender los casos de COVID-19, expresando que “los intensivistas somos pocos, tenemos sobrecarga de trabajo y estamos exhaustos”.

LRA 1 Buenos Aires

López describió cuál es la situación epidemiológica en el país y afirmó: “En las provincias hubo una explosión de casos de coronavirus”. Indicó que “las provincias representan el 37% de los casos, cuando semanas atrás AMBA representaba el 90%”, al tiempo que advirtió: “Tenemos un leve aumento de la mortalidad, donde de 1,8% se pasó a 2,1%”.

FOTO EDUARDO LOPEZ

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, respondió a la solicitud del intendente de Concordia, Alfredo Francolini, para habilitar un laboratorio en el Hospital Delicia Concepción Masvernat, cuya finalidad sea procesar las muestras y detectar casos de COVID-19.

LRA 22 Jujuy

Mediante un decreto, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, impondrá multas millonarias y sanciones penales al personal que no cumpla con las disposiciones del Ministerio de Salud.

LRA 28 La Pampa

El secretario General de la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja (APROSLAR), Rolando Agüero, advirtió sobre una creciente angustia entre el personal que representa, debido al incremento de contagios en la provincia, que alcanzan al propio satff sanitario.

LRA 18 Río Turbio

En un nuevo mensaje audiovisual del Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, la secretaria de Coordinación de Hospitales, Laura Beveraggi se refirió a la ampliación de los servicios del Hospital Regional Río Gallegos. Asimismo instó a la comunidad a quedarse en casa y extremar las medidas de bioseguridad.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora del Frente de Todos, habló de la situación que vivió junto al presidente de la cámara, Sergio Massa, al difundirse su número mientras se discutían los proyectos de subsidios al turismo y las multas a la pesca ilegal.

FOTO CECILIA MOREAU

LRA 42 Gualeguaychú

Brenta destacó la importancia de la reestructuración de la deuda externa, informando que este acuerdo “tendrá un alivio en la próxima década de casi 40 mil millones de dólares”.

LRA 6 Mendoza

Uceda también criticó la actitud de su par de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, diciendo que “mientras sus compañeros de bancada exigían sesionar, él se paseaba por todos los canales. Quieren circo, de eso se alimentan”.

LRA 27 Catamarca

Ginocchio agregó que “la ley aprobada para fomentar y resguardar al Turismo, dispone la extensión del ATP, la reducción del pago de aportes patronales, prórroga por 180 días el pago de impuestos, e incorpora líneas de créditos para el sector”.

LRA 1 Buenos Aires

Albani, actual presidente en ejercicio de INVAP, empresa argentina de alta tecnología dedicada al diseño, integración, y construcción de plantas, equipamientos y dispositivos en áreas de alta complejidad como energía nuclear y tecnología espacial: “Cumplimos 44 años como empresa y 29 años estuvimos haciendo satélites. El lanzamiento del Saocom1B fue muy importante. Logramos desarrollar un satélite que es fundamental para saber las características del suelo. Vamos a poder darle a nuestros productores información muy útil sobre la calidad de nuestros suelo”.

LRA 1 Buenos Aires

En una conmovedora carta, la mamá de Facundo Astudillo Castro pidió que la Justicia “se saque las vendas de los ojos, las orejeras y el tapabocas”. “Llegó el momento de traerme a mi flaco de vuelta a casa, para luego seguir peleando, porque todo continúa hasta saber qué pasó con él. De la Justicia sólo espero justicia”, expresó Cristina Castro.

LRA 26 Resistencia

Creimer, también perito de parte de la madre de Facundo Astudillo Castro, se refirió a las instancias en las que se encuentra la investigación por la muerte de Facundo, diciendo que “los estudios determinaron que fue una muerte violenta, rápida, por obstrucción de las vías aéreas a causa de la sumersión en algún líquido”.

LRA 9 Esquel

Ongarato se refirió a la ocupación de tierras en bosques comunales de la ciudad, afirmando que “hay organizaciones detrás de esto, que no tienen un fin social como aparentan. Hay un negocio inmobiliario, donde cobran cifras importantes a quienes ocupan, y si no pagan, los sacan”.

LRA 3 Santa Rosa

Las cuatro locutoras a cargo de la programación de LRA 36 Arcángel San Gabriel, en la Base Antártica Esperanza, detallaron el trabajo que realizan. “Es una experiencia única”, dijeron Eliana Baraldo, Tamara Milan, Julia Morena y Yanina Galeano.

LRA 29 San Luis

El 17 de septiembre de 2010 salió por primera vez al aire la señal infantil pública Pakapaka.El nuevo aniversario será celebrado todo el mes con una programación especial repleta de festejos, en el que la pantalla será intervenida por las chicas y los chicos y sus producciones.

FOTO PAKA PAKA

LRA 13 Bahía Blanca

María Seoane es la directora general del Centro Cultural Caras y Caretas. Charló con Mañana Nacional respecto a los Premios Democracia de este año: “En 2009 instauramos el Premio Democracia, cuyo objetivo es galardonar a los argentinos y latinoamericanos que tengan un fuerte compromiso por los valores democráticos, con la integración de nuestro país, nuestro territorio y nuestro continente. Y que se destaquen en distintas artes, pensamiento argentino, en cine, en periodismo, en cine y TV, DDHH, ciencia y tecnología, teatro”.

FOTO MARIA SEOANE

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Neira presentó un proyecto para que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, implemente un programa integral de “urbanismo táctico” con el objetivo de ordenar el uso del espacio público frente a la apertura de actividades y reuniones autorizadas en plazas, parques y la vía pública: “Necesitamos un ordenamiento de las actividades para que haya distanciamiento”.

FOTO CLAUDIA NEIRA

LRA 25 Tartagal

El bloque de diputados provinciales que responden al gobernador Gustavo Sáez no apoyó el tratamiento de un proyecto que prevé el testeo masivo de trabajadores de la Salud en la provincia. La iniciativa presentada por el diputado del Partido Obrero (PO) Claudio Del Plá, solicitaba al Ministerio de Salud realizar hisopados en forma periódica al personal de salud, para detectar de forma temprana eventuales contagios de COVID-19.

LRA 4 Salta

El Comité Operativo de Emergencia de Rosario de la Frontera prohibió la venta de bebidas alcohólicas hasta el 6 de septiembre para desalentar las reuniones sociales. En intendente Gustavo Solís afirmó que la medida es extrema y genera controversia, sin embargo responde a un pedido de las autoridades sanitarias. También se prohibió la apertura de locales gastronómicos y se los habilitó solamente para realizar envíos por delivery.

LRA 57 El Bolsón

El Hospital Rural de Lago Puelo enfrenta la pandemia de coronavirus en una situación muy complicada. Los trabajadores se encuentran en conflicto desde hace dos años y medio, en este momento en estado de paro permanente, por la falta de pago de sueldos, entre otros reclamos.

LRA 43 Neuquén

Casabona, investigador adjunto del CONICET e Integrante de “Científicos Autoconvocados“, indicó que el paro virtual de hoy es por una actualización salarial para el sector. “Desde el 2011, el mejor momento científico, empezó a bajar levemente hasta el 2015 en donde empezó una caída franca hasta estos días”, explicó.

LRA 52 Chos Malal

Se trata de un hombre de más de 80 años de Las Ovejas, localidad que tuvo el primer brote de la zona. La víctima permanecía internado desde hace varios días en el hospital zonal Chos Malal y padecía otras enfermedades antes de contraer el virus. Mientras tanto las autoridades sanitarias de la región confirmaron que en las últimas horas aparecieron nuevos casos de COVID.

LRA 17 Zapala

El mandatario local se refirió a los casos positivos en Zapala y confirmó que se conocen los nexos epidemiológicos. “Se está trabajando de forma conjunta, tratamos de bajar tranquilidad, no es una decisión tan fácil volver un paso atrás”, manifestó.

LT 14 Paraná

En el territorio provincial, el Servicio Penitenciario continúa trabajando con el aislamiento de los internos, y por eso se mantiene la suspensión de las visitas.

“Los presos pueden mantener comunicación telefónica con sus familiares y realizar videollamadas”, señaló Marcelo Sánchez, director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, agregando que “en lo que va de la pandemia, no se registraron casos de coronavirus, ni siquiera de personas con síntomas sospechosos”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de Nacional Catamarca, Gustavo Yabra dio un panorama sobre las últimas noticias de dicha provincia en lo que respecta a la pandemia. “Esta semana hubo 3 nuevos casos, y se han suprimido algunas de las atenciones otorgadas para tomar los recaudos correspondientes. La circulación de todos los catamarqueños está prohibida desde las 00 30 hasta las 7”, informó. El periodista contó que los controles a los transportistas son muy estrictos en el territorio catamarqueño.

LRA 6 Mendoza

Gisela Castro, encargada del Servicio de Genética Molecular en General Alvear, dio detalles de cómo se llevará a cabo el montaje del laboratorio en el Departamento sureño.

LRA 15 Tucumán

Las reuniones sociales se han transformado en el primer foco de contagio de COVID-19. “En esta semana y en las próximas tenemos que estar muy atentos a tratar de mitigar esta exposición que se está observando”, recalcó Campero.

LRA 25 Tartagal

La información fue confirmada por el gerente del Hospital Juan Domingo Perón, Juan Ramón López. El médico anticipó que el fin de semana ya estará instalado el hospital en el Km 6 sobre Ruta Nacional Nº 86, Indicó que se acercará a las comunidades originarias

LV 4 San Rafael

Kurban afirmó que “la situación está al límite y la ocupación de camas es preocupante. No estamos lejos de un colapso, y tenemos la obligación de comunicar cómo es realmente la situación que estamos viviendo en la Terapia Intensiva de Mendoza”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Casaretto habló sobre la actividad del Congreso y se refirió a las actitudes que ha tenido Juntos por el Cambio al respecto. “Como concepto general, el Congreso siempre debe estar abierto y sesionar. Sobre cualquiera de los temas de interés de los argentinos. La oposición que gobernó hasta diciembre, no puede pretender decidir hoy siendo minoría, cuándo o con qué temas sesionar”, expresó.

LRA 6 Mendoza

Ramón, jefe del Interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, agregó que parte de los integrantes de Juntos por el Cambio están “en la firme idea de poner trabas al tratamiento del proyecto de la Reforma de la Justicia”.

LRA 1 Buenos Aires

Vilker, analista de opinión pública, aseguró que “el comportamiento de la oposición es aún más grave que el comportamiento del ex presidente Mauricio Macri. Horacio Rodríguez Larreta se va perfilando cómo líder de la oposición pero todavía no está claro”.

“Lo que está en cuestión es la reforma judicial, la sociedad se merece este debate. La oposición tiene que debatir sin vueltas. El debate de la reforma judicial es un ejemplo más de la de la grieta que tenemos, concluyó.

LRA 3 Santa Rosa

Bellini Saibene, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agrícola, explicó la importancia del satélite SAOCOM 1B, el cual tendrá tres aplicaciones estratégicas: fertilización, fusariosis (enfermedad que afecta al trigo) y las alertas tempranas de inundaciones.

La profesional dijo que la puesta en órbita del satélite arrojará beneficios de entre 4.500 y 6.500 millones de pesos anuales.

LRA 3 Santa Rosa

Ruiz, cargo de la Prensa del Sindicato Argentino de Televisión, se mostró a favor del decreto que declara públicos a los servicios de telecomunicaciones, afirmando que “cualquier aumento en las tarifas de los servicios esenciales perjudica a la población”.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El funcionario provincial del Ente Nacional de Comunicaciones sostuvo que en los casos de clientes que reciban sus facturas con aumentos, las empresas están obligadas a darle una nota de crédito por la diferencia y a partir del mes siguiente retrotraer la tarifa al 31 de julio pasado.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación Fueguina, Oscar Bahamonde, se refirió al conflicto entre la empresa DNZT y parte de su personal, que se traduce en movilizaciones y reclamos frente a estas dependencias estatales. El funcionario confirmó que se ha hecho la denuncia penal.

LRA 7 Córdoba

Estévez sostuvo que el planteo de los diputados de Juntos por el Cambio en la sesión de la Cámara del martes, buscaba montar un show mediático. “Tratan de utilizar esta pandemia en términos políticos para posicionarse, sin una propuesta política concreta por detrás”, finalizó Estévez.

LRA 13 Bahía Blanca

El legislador del Frente de Todos por la sexta sección y vicepresidente primero del Senado, quien presentó un proyecto para modificar las leyes orgánicas de las municipalidades y, además, brindar a las concejalas los días por maternidad correspondientes: “Es un proyecto interesante con media sanción en el Senado. Soy un hombre que tuvo 12 años de administración municipal y hoy estoy en un lugar donde puedo participar del proceso de mejoras de las normativas que afectan al ámbito municipal. Tenemos en esta ley orgánica de las municipalidades que data del año 1958”.

LRA 2 Viedma

El diputado nacional Luis Di Giacomo cuestionó las actitudes de sus pares del macrismo en la Cámara de Diputados que impiden un funcionamiento pleno del cuerpo. Esa conducta llegó a un extremo en la reciente sesión en la que se debatía, entre otros puntos, la Ley de Asistencia al Turismo.

LRA 43 Neuquén

El Frente de Todos acordó con el resto de las bancadas opositoras renovar el protocolo para el funcionamiento virtual mixto de la Cámara de Diputados por otros 30 días. El diputado nacional de Juntos por el Cambio, Schlereth David, reconoció que en esta coyuntura hay que ser prudentes en las manifestaciones y acciones.

LRA 1 Buenos Aires

Subrayó que Facundo Castro, fue “uno de los centenares de personas jóvenes que terminaron sus días siendo víctimas de crímenes aberrantes”. Giorgi cuestionó: “¿Cuántos funcionarios de la justicia que se hayan activos fueron designados por la dictadura cívico militar? Uno de ellos es justamente el fiscal de la causa, Facundo Santiago Ulpiano Martínez, protector de torturadores de la dictadura, ascendido por el macrismo. Son antecedentes para entender comportamientos de los sectores reaccionarios en el presente, entre los que se cuentan promotores de la ruptura del aislamiento. Con frases y acciones que como las que vemos remiten a tiempos fascistas y autoritarios”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la UIA Joven y empresario textil, Tomás Karagozian, destacó los anuncios realizados ayer por el presidente Alberto Fernández y afirmó: “Son medidas buenas porque atacan problemas coyunturales y estructurales”. En comunicación con el equipo de Buen día, señaló la importancia de desarrollar cadena de valor y expresó: “Las empresas industriales deben invertir, tecnificarse y apostar al futuro”.

FOTO TOMAS KARAGOZIAN

LRA 19 Puerto Iguazú

Empresarios y trabajadores se movilizaron esta mañana en adhesión a la convocatoria nacional bajo la consigna de “Salvemos al turismo”. Jorge Bordin, presidente de la Cámara de Turismo de Iguazú, reclamó la pronta reglamentación de la ley que fue sancionada el martes.

LRA 55 Río Senguer

Con una estimación de 12 millones de kilos de lana ovina se inició en agosto la esquila, con la implementación de protocolos de seguridad para prevenir contagios de COVID-19.

Leandro Cavaco, ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia, brindó detalles de cómo se realiza la actividad este año, y el protocolo que llevan adelante.

LRA 26 Resistencia

Sebastián Bravo, subsecretario de Ganadería del Chaco, habló sobre los problemas que generó la sequía general en la ganadería, manifestando que “hay cerca de 21 mil productores de menos de 100 cabezas, y un total de aproximadamente 24 mil, a quienes esta falta de lluvia los afecta en forma muy fuerte”.

LRA 21 Santiago del Estero

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto para reactivar el sector turístico, que tendrá beneficios tanto para las empresas como para los consumidores. El presidente de la Cámara de Turismo de Santiago del Estero, Miguel Figueroa, indicó que la ley es de gran importancia para el sector, ya que el 90% son empresas familiares o Pymes.

LRA 27 Catamarca

Robledo dijo que “celebramos los beneficios que va a traer esta ley de Turismo, tanto para el sector como para los usuarios”.

LRA 23 San Juan

El funcionario valoró las medidas económicas que anunció su par nacional Matías Kulfas, en el Día de la Industria Argentina. El ministro Díaz Cano manifestó que “da un gran respiro, son medidas que van a beneficiar a emprendedores y empresarios de la provincia”.

LRA 30 Bariloche

El funcionario se refirió a las tarjetas alimentarias que otorga la Provincia para alumnos y alumnas escolarizadas. Explicó que comenzaron a entregarlas el pasado viernes y que es “lo que la escuela tendría que hacer si el comedor estuviese abierto”. “Si se reinician las clases se vuelve a la condición anterior”, indicó.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

Beatriz Fernández Mazza, veterinaria y profesora de biología, explicó uno a uno los puntos positivos y negativos de la instalación de granjas porcinas en nuestro país. ¿Qué es el status sanitario? ¿Todas las especies tienen sus propios coronavirus? ¿A qué riesgos sometemos a los chanchos y a nosotros mismos si no cumplimos las medidas sanitarias?

LRA 14 Santa Fe

El Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe autorizó a los colegios privados para que aumenten las cuotas en un monto aproximado de un 8%. Pedro Bayugar, secretario general de Sadop, indicó que “el Estado rompe con un acuerdo de que no iban a permitir aumentos mientras dure la pandemia”.

LT 11 Concepción del Uruguay

González explicó que los almaceneros “nuevamente están siendo inspeccionados con precios máximos, pero no somos los formadores de precios”.

LRA 5 Rosario

Ante los aumentos que recibieron usuarios y consumidores de los declarados servicios esenciales por parte del gobierno nacional, desde la Oficina Municipal del Consumidor explicaron que todos fueron aprobados por el Enacom antes del DNU presidencial que congelaba las tarifas. La titular de la entidad, María Julia Bonifacio, aclaró que “eso estará controlado ahora”.

LRA 1 Buenos Aires

Como es habitual en la apertura de su programa, Mario Wanfeld realiza una breve editorial y en este caso referida a la industria del país, la crisis económica en la Argentina y el mundo.

LRA 3 Santa Rosa

El diputado provincial del FREJUPA, Leonardo Avendaño, es uno de los creadores del proyecto de la Ley de Huertas, que busca “fomentar la agricultura urbana y periurbana en toda la provincia de La Pampa”, según expresó el legislador.

LT 14 Paraná

Marcelo Della Schiava, integrante del Centro Comercial e Industrial de la capital entrerriana remarcó que, ante el retroceso a la fase III en la ciudad, “es muy critica la situación, y no hay respaldo económico para tener una previsibilidad”.

LRA 3 Santa Rosa

Movimientos populares y dirigentes sindicales presentaron el “Plan de Desarrollo Humano Integral”, pensado para ocupar a cuatro millones de personas de la economía popular y reactivar el trabajo.

LRA 9 Esquel

Aguirre, presidente del Instituto de Asistencia Social de Lotería de Chubut, habló de la situación financiera del área, agregando que el gasto mensual total es de 52 millones de pesos. De ese monto, la masa salarial abarca 41 millones, y el ingreso es sólo de 17 millones.

LRA 7 Córdoba

Bajo un estricto protocolo, abrieron los locales de comidas de los shoppings cordobeses. “Funcionan al modo de pequeños restaurantes, con zonas delimitadas para cada uno de los locales y un 60% menos de mesas. Es una satisfacción reabrir después de cinco meses y de a poco, la gente vuelve al shopping”, dijo Antonio Heinz, director del Nuevo Centro Shopping.

LRA 7 Córdoba

El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, Víctor Palpacelli, denunció que en las últimas semanas recibieron listas de productos de primera necesidad con subas de precios que rondan el 4,5 %.

LT 12 Paso de los Libres

El Partido Demócrata Cristiano de Corrientes y el diputado provincial Miguel Mateo Arias, del Frente de Todos, están trabajando en distintos proyectos de carácter social y económico para mejorar las producciones familiares de mandioca, caña de azúcar y maíz, con la finalidad de generar un valor agregado e industrializar las mismas.

LT 11 Concepción del Uruguay

Bentancourt se refirió a la situación del comercio en el contexto de pandemia y a los anuncios que hizo Alberto Fernández el Día de la Industria, afirmando que: “El mercado interno estaba planchado y eso no sólo afectaba al sector industrial, sino al comercial”.

LRA 23 San Juan

Los funcionarios del Ministerio de Turismo y Cultura de San Juan brindaron una conferencia de prensa conjunta en la que marcaron como “muy positiva la nueva ley de reactivación del sector turístico”. De la conferencia participaron la ministra de Turismo provincial, Claudia Grynzpan; la secretaria de Cultura, Virginia Agote y el secretario de Turismo Roberto Juárez.

LT 11 Concepción del Uruguay

Shepens catalogó como un condicionante a la pandemia, e informó que se buscará exportar cítricos y oleaginosas por el puerto de Ibicuy.

Laborales | Volver al inicio

LRA 14 Santa Fe

SANDRA MAIORANA, la titular regional de AMRA

Médicos realizan un nuevo paro de 48 horas

Los médicos nucleados en la Asociación de Médico de la República Argentina (AMRA) lanzaron un nuevo paro, esta vez por 48 horas, para revelar el agotamiento del personal de salud en el marco de la pandemia y reclamar un nuevo llamado para discutir salarios. La medida de fuerza, que comenzó ayer y comprende el día de hoy, está enmarcada dentro de la cuarta semana de medidas.

LU 4 Patagonia

Daniel Murphy, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut Seccional Sur, convocó a una caravana en pedido de justicia por el desalojo violento de la ruta que sufrieron hace un año.

LRA 22 Jujuy

La Mesa Ejecutiva de la Institución emitió un comunicado en el que rechaza enérgicamente el decreto de multa “por considerarlo inconstitucional y violatorio de Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, contando con el apoyo de Colegios de provincias como Salta y Tucumán”, explicó el doctor Julio Obelar, quien preside la Mesa Directiva del Colegio.

LV 8 Libertador

Lo confirmó Roberto Macho, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza, frente a la negativa del gobierno provincial para abrir paritarias durante este año.

Esto sucede “mientras los trabajadores dejan su vida en las primeras líneas de batalla contra el COVID-19”, finalizó Macho.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Luego de que el Ministerio de Educación de la Nación rechazara la propuesta del Gobierno porteño para que más de 6.000 chicos que no tienen acceso a Internet puedan retomar las clases presenciales, el titular de esa cartera, Nicolás Trotta, ofreció al oficialismo porteño dotar de 6.500 computadoras con conectividad a Internet a los niños y adolescentes de sectores vulnerables.

LT 14 Paraná

El meteorólogo Alejandro Gómez aseveró que “gran parte de los incendios que se habían dado en Córdoba, La Rioja, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos fueron sofocados con las últimas precipitaciones, a excepción del fuego en el Delta entrerriano”.

LRA 7 Córdoba

En 25 causas con 44 imputados, sólo hubo dos condenas por incendios forestales en Córdoba en los últimos cinco años.

LT 11 Concepción del Uruguay

Omar Izaguirre, director de la Dirección de Estadísticas y Censos de Entre Ríos, informó que la Encuesta Permanente a Hogares se realizará de manera telefónica, respetándose el aislamiento establecido por la pandemia.

LRA 20 Las Lomitas

“Son muchas las familias que necesitan de un módulo habitacional, pero la idea con este proyecto es ayudar a las que se encuentran en extrema necesidad. ´Construir sueños´ es un programa que nace en el Concejo Deliberante, y hoy se ejecuta con el apoyo de la municipalidad de Las Lomitas”, explicó Basualdo.

LRA 59 Gobernador Gregores

En la previa de un nuevo aniversario de Líneas Aéreas del Estado, el Comodoro Mayor Fabián Vidal Abelache comentó como es el funcionamiento de la misma.

LRA 6 Mendoza

Raymundo Laugero, concejal de Lavalle, dio detalles sobre el proyecto que declara “Reserva Natural Protegida Municipal” al Humedal Laguna de Soria.

LRA 22 Jujuy

Esperanza Pereira, miembro de la Organización Campesina Los Perilagos, perteneciente al Movimiento Nacional Campesino Indígena, confirmó que la Justicia de Jujuy dio lugar a la medida cautelar de no innovar, la cual impide el llamado a licitación para el loteo de tierras de la zona.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los jugadores del plantel que conduce Marcelo Gallardo se irán a sus casas luego del entrenamiento en doble turno. Todos los hisopados que se realizaron en las últimas horas a los integrantes de la burbuja dieron negativo. La burbuja sanitaria volvería 72 hs antes del duelo de Copa Libertadores frente a San Pablo.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En la primera parte de “Los caminos de Pacho O’Donnel”, amores de nuestros próceres: Domingo Faustino Sarmiento y Benita Martínez Pastoriza, Camila O’Gorman y Ladislao Gutiérrez y la relación clandestina entre Julio Argentino Roca y Guillermina Oliveira Cézar.

Luego una entrevista con la escritoria Sylvia Iparraguirre, en la que conversaron sobre sus comienzos “en tiempos en que eso de escribir era cosa de varones“ y hablaron sobre su reciente libro “La Vida Invisible“.

FOTO SILVIA IPARRAGUIRRE

LRA 55 Río Senguer

La Secretaría de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura del Chubut informó que hasta el próximo viernes 11 de septiembre se encuentra abierta la inscripción para la primera instancia de los “Juegos Culturales Evita, modalidad virtual 2020”, impulsado por el Ministerio de Cultura de la Nación y la cartera de Ciencia y Cultura provincial bajo el lema “Abraza tu Cultura”.

LRA 26 Resistencia

En el marco de la Feria, el escritor Ramón Torres Molina presentó su libro denominado “Facundo Quiroga’”. El autor expresó que “es una segunda edición, muy ampliada de la primera que se realizó hace 20 años”.

Humor | Volver al inicio

REPUBLICANOS

El presidente de la Cámara de Diputados y su familia, recibieron amenazas múltiples en su celular. Algunos opositores, usan la metodología de la peor etapa de nuestra historia. Dicen que también publicaron el número telefónico en redes.

FOTO SERGIO MASSA

Todo esto no me llama la atención, viniendo de quién viene, pero lo que debo decir es que me sorprendieron las fotos que usaron. No me llamó la atención las imágenes…, no entiendo como no las hizo pelota el antivirus!!!

CHOCOLATE