Media sanción para proyecto de modificación de ley orgánica municipal

Alfredo Fisher, es senador provincial del Frente de Todos por la sexta sección y vicepresidente primero del Senado, quien presentó un proyecto para modificar las leyes orgánicas de las municipalidades y, además, brindar a las concejalas los días por maternidad correspondientes.

“Es un proyecto interesante con media sanción en el Senado. Soy un hombre que tuvo 12 años de administración municipal y hoy estoy en un lugar donde puedo participar del proceso de mejoras de las normativas que afectan al ámbito municipal. Tenemos en esta ley orgánica de las municipalidades que data del año 1958”.

El ex intendente de Laprida comentó que “algo urgente que me había afectado como intendente en mi mandato, y se que ha pasado en muchos lugares, como en Bahía Blanca, es que los Concejos Deliberante tienen un concepto de dieta, no un salario, un haber como cualquier trabajador, esto hacía que para las concejalas la situación fuera peor, como ocurre en muchos casos. Al momento de pedir licencia pierden el derecho a la dieta. En al caso de una licencia por maternidad se generaba un desbalance entre hombres y mujeres. Por esa razón, generamos una modificación del Art. 92 de la ley orgánica de las municipalidades para que, con amparo legal, puedan hacer modificaciones a sus reglamentos internos y contemplar la posibilidad de las licencias por maternidad o adopción sin perder las dietas”.