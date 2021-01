Diario de Radio Nacional 03/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: “Juntarse con amigos es lindo pero la pandemia no terminó”

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: El Presidente promulgó la Ley de Movilidad Jubilatoria

Buenos Aires – AXEL KICILLOF: “2021 será el año de la reconstrucción y de la vacunación”

Mendoza – “Potenciar Trabajo”: Maipú fortalece a mujeres en situación de vulnerabilidad

Paso de los Libres – “Samba en el aire”: Libres tendrá un carnaval virtual

Buenos Aires – Homenaje a Armando Manzanero: Una vida alimentando corazones

Buenos Aires – Murió Raúl Baglini: El dirigente radical tenía 71 años



Libertador – JUAN MANUEL GISPERT: “Le hacen daño a la derecha”

Paraná – KAREN MONTENEGRO: Murió la joven quemada por la ex pareja de su novio

Libertador – BETY FLORES: “Esta escuela es diferente y sirve”

Buenos Aires – SABORIDO-MIGUEZ-GARCIA: Las mejores historias que dejamos en el pasado

Buenos Aires – CARLA RUIZ: Por Gualeguaychú, Calafate, Córdoba, La Plata y Mendoza

Libertador – JOSE AQUILES LARDONE: “Logré el sueño de tener mi propio vino”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández encabezó en la ciudad de Chapadmalal el acto en el que fue promulgada la Ley de Movilidad jubilatoria, sancionada por el Congreso hace pocos días y que establece tres aumentos anuales en los haberes jubilatorios: “Estoy contento de empezar este año de que el Decreto Número 1 sea para los jubilados, porque cuando asumí tomé el compromiso de darle más a los que más necesitaban, decir primero los últimos es decir, vamos a ocuparnos de los que peor están y los que peor estaban eran los jubilados. Los que se quejan porque no mantuvimos la fórmula del anterior gobierno son los mismos que hicieron caer el poder adquisitivo de las jubilaciones”.

Sobre la pandemia, señaló que “Nos queda mucho por hacer en un escenario muy complejo porque conseguimos vacunas pero la pandemia no ha terminado y es algo que debemos tener muy presente, y ahora con el verano nos distendemos y se multiplican los contagios. Se que juntarse con los amigos es muy lindo, salvo que haya un virus en el medio que los esté contagiando, quiero llamar a la reflexión a todos porque la pandemia no se terminó, la vacuna nos va a dar inmunidad pero mientras tanto no podemos jugar con fuego; recurro a la responsabilidad individual de cada uno”.

LRA 1 Buenos Aires

Fernández destacó que el decreto 1 del nuevo año es “para los jubilados”, en el marco de la impronta de su Gobierno de “prestarle atención a los que más necesitan”, y aseguró que “los que peor estaban en el 2020 eran los jubilados”.

Al encabezar un acto en Chapadmalal para poner en marcha el “Plan ANSES Verano”, el Jefe de Estado aseguró que “no creemos que ningún jubilado esté muy bien con los ingresos que tienen”, y recordó que la movilidad jubilatoria les va a permitir estar “un poco mejor” porque hace crecer los ingresos de los trabajadores pasivos.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador bonaerense pronosticó que el 2021 será “el año de la reconstrucción y el de la vacunación” del coronavirus y aseguró que “la distribución genera crecimiento”, a diferencia de la “teoría del derrame”, que implica “darle más plata a los que ya tienen”.

“Primero tiene que venir la demanda. No se trata de esperar que derrame. Se trata de distribuir. La distribución no está en guerra con el crecimiento, sino que vienen de la mano”, expresó.

Kicillof se pronunció así durante el acto que encabezó Alberto Fernández, junto a la directora de la Anses, Fernanda Raverta, en el que fue promulgada la ley de movilidad jubilatoria, aprobada la semana pasada por el Congreso Nacional.

LRA 6 Mendoza

Se trata de un ciclo de encuentros destinado a las mujeres beneficiarias del Programa ´Potenciar Trabajo´. El objetivo es empoderar a través de la concientización sobre Derechos Humanos, Género, Diversidad y el tratamiento de otras temáticas aportadas por las participantes.

Gina Colombo, titular de la Dirección de la Mujer de Maipú, dijo que “la meta es mejorar la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas, con el fin de promover la inclusión social de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica”.

LT 12 Paso de los Libres

Gisela Maidana, de la Dirección Municipal del Carnaval de Paso de los Libres, expresó que “si bien tenemos que trabajar de una manera distinta no podemos dejar pasar nuestro carnaval, el que es tan importante culturalmente para nuestra ciudad. Decidimos hacer un carnaval virtual, que se va a llamar ´Samba en el Aire´“.

Luego Maidana comentó que “será una edición de tres programas de carnaval, que se van a transmitir por las páginas oficiales, tanto del municipio como del carnaval libreño. La idea es transmitir el espíritu de carnaval que se vive todo el año”, comentó Maidana.

LRA 1 Buenos Aires

En esta edición número 188, y la primera del año 2021, de Soy Nacional, el equipo liderado por Sandra Mihanovich, le dedicó el programa al compositor, cantante y actor, Armando Manzanero, quien falleció el pasado 28 de diciembre de 2020.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Raúl Baglini, histórico dirigente radical de Mendoza, falleció luego de estar varios días internado en una clínica privada, y según sus allegados NO había contraído COVID.

Excandidato a gobernador y exlegislador nacional por Mendoza, Baglini tenía 71 años y se encontraba internado en terapia intensiva, aunque no se especificaron detalles de su enfermedad.

“Es un día muy triste para los que lo conocimos y tuvimos la suerte de tener su amistad. Hoy falleció Raúl Baglini, un dirigente ejemplar de la UCR y uno de los más destacados legisladores que tuvo nuestro país en las últimas décadas. Lo vamos a extrañar mucho. Abrazo a su familia”, publicó Mario Negri en su cuenta de Twitter.

LV 8 Libertador

El licenciado en Ciencias Políticas, Juan Manuel Gispert, analizó los pronósticos del economista Javier Milei, advirtiendo que “nada de lo que dijo se cumplió”, y repasó todas las expresiones críticas que hizo previo a las elecciones de 2019.

Luego, Gispert se preguntó “¿cómo puede ser que un economista aparezca durante cinco años anticipando pronósticos económicos que nunca se cumplieron?”, asegurando como respuesta que “sus mensajes cumplen con lo que se propone, aunque no tiene autoridad pública en lo que expresa. Espert está en la misma línea, pero no es tan explícito en los medios”.

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Karen Montenegro, de 26 años, agonizó durante cuatro días con quemaduras en más del 50% de su cuerpo tras ser rociada con combustible, mientras la acusada está detenida e imputada de homicidio simple.

Luego del deceso, la fiscalía imputó a la acusada, identificada como Yanina Belén Diez, de 26 años, por el delito de homicidio simple en perjuicio de Karen Montenegro y por el homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa de su ex novio, Fernando Rojas, de 25 años, quien se recupera de las quemaduras sufridas.

Sociedad | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Bety Flores, licenciada en Ciencias de la Educación, comentó sus vivencias en el Centro Educativo de Nivel Secundario (CENS) de la Escuela Agroecológica de Lavalle, diciendo que “siempre reclamamos una escuela diferente, una escuela que sirva. Esta escuela es diferente y sirve, porque enseña a partir de los distintos contextos que se viven cotidianamente, y pongo el ejemplo de cómo se enseña matemática desde la realidad rural que se vive”, explicó Flores.

Después, la licenciada puso el mismo ejemplo con otras materias como, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En esta primera edición del año de Mundo Disperso, Saborido, Miguez y García, traen una selección de las mejores historias que se pudieron escuchar en todos los servició históricos informativos del pasado 2020.

Personajes icónicos que cambiaron, desde su arte o su actividad política, el curso de la historia para siempre. Tales como, Ernesto “Che” Guevara, el músico estadounidense Sixto Rodríguez, la monja, militar y escritora Catalina de Erauso, y el músico argentino Facundo Cabral, fueron aquellos actores inspiradores de nuestra sociedad, que sus historias guiaron a miles hacia el presente de hoy.

LRA 1 Buenos Aires

Carla Ruiz en la conducción de la propuesta de Radio Nacional para este verano 2021 te propone una recorrida por diversas emisora de la radio pública a lo largo y ancho del país, para conocer sus climas su geografía, su gente y sus costumbres.

Desde LRA 42 Radio Nacional Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, Elidelmar Otman, contó detalles de la fuerte actividad turística que vive la localidad, habló de los requisitos para circular y permanecer en la provincia y reveló que al ser consultados por los prestadores turísticos, los visitantes aseguran que buscan “desenchufarse del COVID”.

Desde LU 23 Lago Argentino en Calafate provincia de Santa Cruz, Mario Borgna nos brinda un panorama de la región y de su turismo, que cuenta, “suele ser mayormente internacional pero que en el contexto de pandemia cambia por turistas locales”.

Desde LTA 14 Radio Nacional Paraná en la provincia de Entre Ríos, Miguel Lorenzón, cuenta que si bien la gente se reúne en los balnearios de la ciudad, por la gran bajante del Río Paraná, las autoridades no permiten el ingreso al rio.

Ya en la segunda hora del programa Carla conversa con Aldo Omar Blanco periodista de LRA 7 Radio Nacional Córdoba, quien desde la capital de esa provincia cuenta que tras la falta de agua durante varias semanas, las lluvias de las últimas horas trajeron alivio a la región.

Además contó cómo son los protocolos COVID en la provincia y las recomendaciones que debe seguir un turista si detecta síntomas estando de vacaciones en la provincia.

En la ciudad de La Plata existe una gran tradición, que es quemar, un muñeco en la última noche para despedir el año. conversamos con Emiliano Vázquez, que se dedica a crear este tipo de figuras hechas con madera, alambre y mucho papel.

Es una vieja tradición que tiene más de 30 años en la capital provincial y que convoca a centenares de vecinos que en los primeros minutos del año se reúnen para presenciar la quema de las figuras.

Hacemos un alto en la recorrida y para cuidar la salud conversamos con Teresa Cóccaro, Licenciada en Nutrición (MN: 5705) para saber qué hay que hacer con nuestra alimentación en estos días en los que solemos excedernos con las comidas.

“El problema no es lo que se come sino la cantidad, uno come como si no hubiera un mañana, y al día siguiente se pagan las consecuencias”.

“Lo que se debe hacer es generar una costumbre de todo el año en el cuidado de la comida para no tener que sufrir después”.

Ya en la última hora de programa conversamos con Eduardo Espeche, periodista de LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero, quien contó cómo son los protocolos COVID en la provincia y cómo se está llevando adelante el inicio de la temporada.

LV 8 Libertador

Aquiles Lardone detalló su nuevo logro, el cual consiste en producir su propio vino malbec, y luego mencionó su viaje a la Antártida donde pintó cuadros con la misma técnica, los cuales expondrá próximamente.

El artista trabajó en la elaboración de su obra en un lugar extremo como la Antártida, dejando “marcada Mendoza en el extremo sur del planeta”, afirmó, y después recordó haber pintado un en el Aconcagua, la cumbre más alta de América.

Humor | Volver al inicio

El humor es salud

Un hombre fue al hospital por una uña encarnada y de muy mala forma, sin dejarle ni siquiera explicar a que venía, la enfermera le dio un camisolín y le dijo: “Desnúdese, póngase esto y espere que ya viene el médico”. Enojado y en voz alta, se quejaba: “Que bárbaro esta mujer. Vengo por una uña encarnada y ni me dejó hablar. Me hizo desnudar y ponerme esto…”. Del otro lado del biombo, se escuchó: “Peor yo que estoy acá desnudo y solo vine a dejar una carta”.

CHOCOLATE