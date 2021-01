Una recorrida por Gualeguaychú, Calafate, Córdoba, La Plata y Mendoza

Carla Ruiz en la conducción de la propuesta de Radio Nacional para este verano 2021 te propone una recorrida por diversas emisora de la radio pública a lo largo y ancho del país, para conocer sus climas su geografía, su gente y sus costumbres.

Desde LRA 42 Radio Nacional Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, Elidelmar Otman, contó detalles de la fuerte actividad turística que vive la localidad, habló de los requisitos para circular y permanecer en la provincia y reveló que al ser consultados por los prestadores turísticos, los visitantes aseguran que buscan “desenchufarse del COVID”.

Desde LU 23 Lago Argentino en Calafate provincia de Santa Cruz, Mario Borgna nos brinda un panorama de la región y de su turismo, que cuenta, “suele ser mayormente internacional pero que en el contexto de pandemia cambia por turistas locales”.

Desde LTA 14 Radio Nacional Paraná en la provincia de Entre Ríos, Miguel Lorenzón, cuenta que si bien la gente se reúne en los balnearios de la ciudad, por la gran bajante del Río Paraná, las autoridades no permiten el ingreso al rio.

Ya en la segunda hora del programa Carla conversa con Aldo Omar Blanco periodista de LRA 7 Radio Nacional Córdoba, quien desde la capital de esa provincia cuenta que tras la falta de agua durante varias semanas, las lluvias de las últimas horas trajeron alivio a la región.

Además contó cómo son los protocolos COVID en la provincia y las recomendaciones que debe seguir un turista si detecta síntomas estando de vacaciones en la provincia.

En la ciudad de La Plata existe una gran tradición, que es quemar, un muñeco en la última noche para despedir el año. conversamos con Emiliano Vázquez, que se dedica a crear este tipo de figuras hechas con madera, alambre y mucho papel.

Es una vieja tradición que tiene más de 30 años en la capital provincial y que convoca a centenares de vecinos que en los primeros minutos del año se reúnen para presenciar la quema de las figuras.

Hacemos un alto en la recorrida y para cuidar la salud conversamos con Teresa Cóccaro, Licenciada en Nutrición (MN: 5705) para saber qué hay que hacer con nuestra alimentación en estos días en los que solemos excedernos con las comidas.

“El problema no es lo que se come sino la cantidad, uno come como si no hubiera un mañana, y al día siguiente se pagan las consecuencias”.

“Lo que se debe hacer es generar una costumbre de todo el año en el cuidado de la comida para no tener que sufrir después”.