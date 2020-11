Diario de Radio Nacional 02/11/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Buenos Aires – ANGELA GENTILE: “Resultados de la fase 3 de la vacuna, a fin de noviembre”

Buenos Aires – AUGUSTO COSTA: Pedirán medidas de higiene y no hisopados para la temporada

Buenos Aires – CLAUDIO LOZANO: Vicentin: Avanza la investigación por los créditos irregulares

Resistencia – ALEJANDRO ARADAS: “La UCR no debe ser furgón de cola de nadie”

Mendoza – Durante 2020: Por cuarta vez atacaron la sede del PJ mendocino

Mendoza – El partido Demócrata: Abandonó el Frente Cambia Mendoza

Patagonia – VALERIA CARRERAS: “No podía haber otro resultado más que la muerte”

Paraná – MARCELO SANCHEZ: Regresaron las visitas a Unidades Penales

Paraná – GUSTAVO BORDET: “Fue un conflicto familiar politizado”



Bahía Blanca – EVE KLOSTER: “Promueve otro modelo agrario posible”

El Bolsón – SUSANA CANDIA: “Las tomas son la clara demostración de la falta de justicia social”

Santa Rosa – JACOBO: “La agroecología intenta cambiar el eje de la producción de alimentos”

Santo Tomé – JORGE MONTI: “Corrientes está colonizada por un plus salarial”

Santa Fe – TOLOSA PAZ: “El ajuste en salud hizo que muchas mujeres se cayeran de la AUH”

Paso de los Libres – CARBAJAL: “El macrismo dejó a Televisión Digital a las buenas de Dios”

Salta – JOSE CASTRO VIDELA: En Salta hay al menos cuatro conflictos territoriales abiertos

Libertador – ADRIAN BONADA: “La toma de tierras nunca es la solución”



Río Senguer – Aumentos de contagios por COVID-19: Vuelve la circulación por DNI

Jujuy – Con protocolos de restaurantes: Reabrieron salones de eventos

Gregores – DANIEL MONTIEL: Se reanudan parte de las actividades deportivas municipales

Río Turbio – INFORME PROVINCIAL: 8209 pacientes recibieron el alta en Santa Cruz

Resistencia – Puente Chaco-Corrientes: Piden se flexibilicen los controles sanitarios

Esquel – Plan DETECTAR: Comenzó la capacitación de voluntarios

Patagonia – Objetivos cumplidos: Personal sanitario regresó a Buenos Aires

Paraná – Tenía coronavirus: Pesar en Gualeguay por el fallecimiento del intendente

Bahía Blanca – GRACIELA BORGES: “Quizás hubiera sido escritora”

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón dialogó con la doctora Angela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez e integrante del comité de asesores del presidente Alberto Fernández sobre el avance de la vacuna contra el coronavirus.

“Lo más importante para este momento es tener los resultados de la fase 3 de la vacuna y la respuesta de anticuerpos. Estos resultados estarán entre la segunda quincena y fin de noviembre”, explicó Gentile por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

“No se pedirá hisopados ni test, pero sí las medidas de higiene”, declaró sobre los protocolos a cumplir de cara a la temporada 2021 el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. También será obligatorio la utilización de la aplicación Cuidar Verano que presentarán en los próximos días.

Al respecto adelantó que esta app le permitirá a los intendentes tener una información básica sobre los visitantes como la cantidad de días que pasarán en un determinado distrito, con qué acompañantes asistirán, medio de transporte a utilizar y lugar de alojamiento para monitorear la cantidad de camas disponibles.

LRA 1 Buenos Aires

La Justicia federal realizó un procedimiento en la sede central del Banco Nación en busca de información vinculada a la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el otorgamiento de créditos a la cerealera Vicentin durante la gestión al frente de la entidad de Javier González Fraga en el gobierno de Cambiemos. En Buen día, el director del Banco Nación, Claudio Lozano, explicó el entramado de la investigación y afirmó: “Uno puede pensar que cubrieron todas las huellas, pero lo cierto es que lo de Vicentin es solo uno de los problemas. Creían que iban a ganar las elecciones y que nunca se iban a ir del Banco, y que esto nunca iba a salir a la luz pública”.

LRA 26 Resistencia

Aradas, diputado de la Unión Cívica Radical del Chaco, se refirió a las declaraciones del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, respecto a los dichos del ex presidente Mauricio Macri.

“Coincido con Morales en que la aparición de Macri corresponde a una situación de cuatro años de gobierno que no funcionó y que fue rechazado en las urnas. Creo que debe dejar el protagonismo a nuevos actores, porque la política es permanente renovación y eso también se da acá, en el Chaco, con un recambio generacional muy importante”, destacó Aradas.

LRA 6 Mendoza

Guillermo Carmona, presidente del Justicialismo mendocino, denunció un ataque vandálico contra la Sede Central del partido en la provincia y remarcó que es la cuarta vez que sucede en lo que va del año. Carmona señaló que en el último ataque, producido este fin de semana, la agresión fue similar a los anteriores. “Iguales circunstancias y amenazas de muerte genérica. Pero, a pesar de las denuncias, hay una inacción preocupante del Ministerio Público Fiscal”, informó el titular del PJ.

LRA 6 Mendoza

Mercedes Llano, diputada provincial del Partido Demócrata, explicó los motivos de la Junta Central de retirarse del Frente Cambia Mendoza, con la intención de recuperar la autonomía política.

Llano dijo que la decisión recibió el aval de casi el 80 % de los miembros de la Junta Partidaria a nivel provincial, y luego agregó que “estoy manifestando la decisión de toda nuestra estructura”.

LU 4 Patagonia

La doctora Valeria Carreras, que representa a una de las querellas en el marco de la causa por el ARA San Juan, permanece en Comodoro Rivadavia desde la semana pasada donde, en conjunto con el fiscal Federal, Norberto Bellver, presentaron un pedido de indagatoria contra el ex presidente Macri, el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y el ex titular de la Armada, Marcelo Srur. “Cuando los particulares pedimos tiene un valor, pero cuando el fiscal pide ya se mira con otro ojo. La querella lo interpuso, el fiscal lo apoyó, y ahora el Tribunal tiene un camino. Las familias lo sienten como si hubiese venido un viento de esperanza”, expresó la letrada.

LT 14 Paraná

A partir de hoy se reestablecieron las visitas en las nueve unidades penales de Entre Ríos. “Bajo un estricto protocolo sanitario, se le otorgará al interno elementos de bioseguridad y se colocarán barreras para que no haya contacto directo con el familiar que lo viene a visitar”, explicó Marcelo Sánchez, director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos.

LT 14 Paraná

Bordet, gobernador de Entre Ríos, dijo que el caso de la familia Etchevehere fue “un conflicto familiar claramente politizado”.

Luego, el gobernador remarcó que “siempre actuamos de acuerdo a lo que dispuso la justicia, el resto es todo pirotecnia política”, y agregó que “no me interesa polemizar con una familia que está acostumbrada a sostener privilegios con otros gobiernos, que en este gobernador no los va a encontrar”.

LRA 13 Bahía Blanca

Eve Kloster es una de las referentes del Proyecto Artigas, el proyecto agroecológico que se emplazó en la estancia Casa Nueva, en Entre Ríos. Al aire de Mañana Nacional nos comentó de qué se trata, y la disputa con los hermanos Etchevehere.

“El 15 de octubre ingresamos a Casa Nueva con Dolores Etchevehere y dándole forma a este proyecto que tiene tres ejes fundamentales que son la verdad, justicia y reparación histórica. En el primer caso estamos un poco más cerca porque Dolores pudo mostrar quienes son estos señores y dejamos en evidencia como se cumplen los pactos de poder entre los sectores económicos, judicial, político y mediático que terminan fallando a favor de ellos sectores. Pudimos reparar algo del pueblo de Entre Ríos que ha sufrido a lo largo de estos años las acciones de estos corruptos”.

LRA 57 El Bolsón

Análisis del comunicado de Nuevo Encuentro sobre la falta de acceso al suelo y a la vivienda.

LRA 3 Santa Rosa

La ingeniera agrónoma, doctora en Agroecología, docente del UBA e integra la sociedad Argentina de Agroecología, Elizabeth Jacobo, explicó las bases del modelo agroecológico: “Son productos de mayor calidad, porque es sin agroquímicos”. Jacobo aclara que el modelo no pretende exportar, ni generar divisas sino lograr soberanía alimentaria.

La docente explicó además que la formación de profesionales en nuestro país “ha sido funcional al modelo agro industrial”. Sin embargo, “se abren espacios de otra manera de enseñar como, por ejemplo, cátedras de agroecología en universidades”.

Indicó que “para pensar el modelo agroecológico en escala, en grande, que implique la gran superficie del territorio, se debería cambiar la matriz productiva. Ese modelo no puede ser el que sostenga la explotación y la generación de dólares actual”. Jacobo es docente en la Facultad de Agronomía de la UBA, ingeniera agrónoma y doctora en agroecología, una disciplina que ha avanzado con fuerza dentro del ámbito académico de la FAUBA.

LRA 12 Santo Tomé

El Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes resolvió otorgarle la prisión domiciliaria bajo caución a la ex intendente de Perugorría, Angelina Lesieux. La caución real es de $ 10 millones, y será monitoreada a través de una tobillera electrónica.

Respecto a esto se pronunció Jorge Monti, uno de los abogados de Lesieux, quien sostuvo que “técnicamente es la duodécima vez que insistimos con la prisión domiciliaria, que fue denegada anteriormente sin ninguna fundamentación”.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria se refirió a la ampliación del alcance de la Asignación Universal por Hijo, el derecho al acceso a la tierra y a la vivienda y el rol de la oposición en la pandemia.

LT 12 Paso de los Libres

Carbajal, coordinador General del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, destacó la situación actual de Televisión Digital, los proyectos de la empresa y la misión a concretar. En cuanto al estado actual de TDA, Carbajal dijo que “el macrismo dejó a Televisión Digital a las buenas de Dios”.

LRA 4 Salta

Precisiones sobre la situación en Tartagal donde reside una comunidad wichí que se separó de otra y se instaló en el terreno que también reclama un titular registral que los amenazó con arma de fuego.

LV 8 Libertador

Bonada, referente de la agrupación Barrios de Pie, que pertenece al partido Libres del Sur, comentó que se presentará una iniciativa en la legislatura de Mendoza impulsada por el referente de esta corriente, el senador Ernesto Mancinelli, y luego agregó que lo ocurrido en Guernica es “un síntoma de lo que se está viviendo desde hace muchos años en el país”.

LRA 55 Río Senguer

Vicente Avilés, jefe Unidad Regional Esquel, comentó las nuevas medidas de circulación en la ciudad, a raíz de aumento de focos de contagio.

Avilés aseguró que retornará la circulación por DNI, donde los lunes, miércoles y viernes transitarán solamente los pares, en tanto los martes, jueves y sábados lo harán aquellos ciudadanos que tienen terminación impar en su Documento Nacional de Identidad.

LRA 22 Jujuy

Solo podrán hacerlo aquellos que se encuentren nucleados dentro de la ASESIJ (Asociación de Salones de Eventos Sociales e Infantiles de la provincia de Jujuy).

Los salones de eventos y fiestas infantiles decidieron comenzar a trabajar, atendiendo con los mismos protocolos con los que se autorizó el funcionamiento de restaurantes o bares en Jujuy.

Gimena Blasco, empresaria del rubro y miembro de ASESIJ, dijo que “la situación es muy difícil, porque requiere de una gran inversión, con elevados costos en alquileres y servicios”.

LRA 59 GREGORES

Gobernador Gregroes retoma hoy las actividades deportivas con protocolos para evitar contagios. Montiel indicó que en principio se trata de actividades individuales, en el entrenamiento físico personal sin realizar partidos.

LRA 18 Río Turbio

Santa Cruz registra un total de 10267 casos positivos desde el inicio de la pandemia: 1905 activos, 8209 pacientes recibieron el alta y 152 fallecieron (125 Río Gallegos, 12 El Calafate, 11 Caleta Olivia, 1 San Julián, 1 Puerto Deseado, 2 Pico Truncado), 1 Fallecimiento causa externa a covid19 en Caleta Olivia.

LRA 26 Resistencia

Claudia Vallejos, abogada e integrante de la agrupación ‘Liberen el puente’, explicó las acciones que realizan para conseguir flexibilización en el tránsito entre Chaco y Corrientes.

“No pedimos que se levanten todas las medidas sanitarias sino que hicimos diferentes presentaciones para que el sistema no sea tan arbitrario como lo es, especialmente por la exigencia de pagar un hisopado. La última acción fue ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para solicitar su intervención y conseguir una solución”, expresó Vallejos.

LRA 9 Esquel

En el Centro de Encuentro del Barrio Badén dio inicio la capacitación del Plan DETECTAR, con voluntarios que se acercaron para formar parte del mismo.

A partir de mañana, martes 3 de noviembre, los voluntarios saldrán a recorrer casas por casa buscando personas con síntomas compatibles con COVID-19. El epidemiólogo Emiliano Biondo realizó la presentación de la capacitación, y dijo que “estamos en el comienzo de un escenario posible de circulación comunitaria temprana, entonces el operativo llega en un momento específico”.

LU 4 Patagonia

Luego de 15 días de trabajo, los enfermeros y kinesiólogos del Plan DETECTAR que llegaron de Buenos Aires, pertenecientes al Hospital Modular de Lomas de Zamora, volvieron a su ciudad, tras haber prestado colaboración en los hospitales Regional y Alvear de Comodoro Rivadavia.

Carlos Catalá, secretario de Salud de Comodoro, puso en valor el trabajo realizado con los equipos de Nación, diciendo que “nosotros estamos agradecidos al Ministerio de Salud en este trabajo que venimos llevando desde principio de año con mucho sacrificio”.

LT 14 Paraná

Federico Bogdan, jefe comunal de Gualeguay, murió a causa de coronavirus en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde estaba internado al dificultarse su cuadro clínico.

“Fue la complicación de una anomalía encefálica la que llevó al fallecimiento del intendente”, confirmó el periodista Julián Cosso.

LRA 13 Bahía Blanca

“Creo que no volvería a ser actriz”, dijo Graciela. En diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, agregó que “no fue fácil. Filmar es más difícil de lo que la gente cree. Quizás hubiera sido escritora”. Borges hizo más de 50 películas, más de 20 ciclos de televisión, teatro, radio y sigue: hoy está haciendo podcasts para Film and Arts y un trabajo para la Disney. Y continúa con “Una mujer” por la Radio Pública.

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

LRA 28 La Rioja

Luego de ocho meses partió un colectivo de larga distancia con destino a Córdoba. Así lo confirmó Maricel Maldonado, subsecretaria de Transporte, quien explicó que viajaron 38 personas y agregó que para poder viajar, es indispensable tener un resultado negativo de un hisopado previo realizado 48 horas antes del realizar el traslado.

LV 8 Libertador

Alejandro Mutis, delegado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, dijo al respecto que “hace dos semanas tenemos la autorización para circular, y el viernes anterior salió el primer coche a las 21 horas”, agregando que se le realizaron todos los controles correspondientes a los pasajeros y que cuentan con los certificados de desinfección de cada una de las unidades.

LT 12 Paso de los Libres

La doctora Romero, secretaria de Salud de Paso de los Libres, destacó el testeo masivo centinela que se le realiza a personal del municipio.

Romero explicó que se lleva a cabo la prueba al 30 % de los empleados municipales para tener un mapa epidemiológico más claro de la situación.

LV 4 San Rafael

Mónica Rinaldi, directora de Maternidad e Infancia de Mendoza, explicó que a raíz del escaso conocimiento que hay respecto de la afectación de la enfermedad en los bebés cuyas mamás se contagiaron de COVID-19 durante el embarazo, “por recomendación de la Organización Mundial de la Salud hemos decidido hacer un seguimiento de todos estos bebitos durante dos años”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Agregó que en la jornada varias personas obtuvieron el alta por lo que a la actualidad son 167 los casos activos en Concepción. De ese total 6 están internados, 2 en Cooperativa médica y 4 en el Hospital de los cuales 2 están en terapia con asistencia respiratoria Mecánica y condición clínica delicada. Uno es un hombre de 66 años que fue derivado desde Gualeguay y la otra una mujer de 60 años que ingresó ayer desde la ciudad de Basavilbaso.

LRA 5 Rosario

El profesor de la Universidad Nacional de Rafaela se refirió al dispositivo que se usará en la provincia para afrontar el COVID-19 y otras enfermedades respiratorias.

LRA 14 Santa Fe

El presidente de la entidad se refirió al fallecimiento de la enfermera Karina Rodríguez,, quien desempeñaba tareas en el Hospital Regional Vera.

LRA 29 San Luis

Solivellas hizo un análisis del cumplimiento del ciclo lectivo en la provincia. “Hemos convocado solamente al ciclo básico, ahora van a presentarse a rendir los chicos que adeuden material de 3ero, 4to y 5to año, de todas las modalidades”, afirmó.

LRA 23 San Juan

Benavente explicó los desafíos de la secretaria de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación en el contexto de la pandemia. “Este año nos encontró restringidos desde el presupuesto, porque no podemos tomar más deuda, por lo cual hemos tenido que cambiar el enfoque desde la Secretaría”, afirmó.

LT 11 Concepción del Uruguay

Así lo indicó en nuestra emisora Franco Barsotti , Secretario General del Partido Socialista Uruguayense. Precisó que pudieron acercar inquietudes sobre cuestiones referidas a Género, Urbanismo, Ambiente y una de las cuestiones que considerar central para el desarrollo de la ciudad que es la descentralización municipal.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El edil pronunció sobre la denuncia a un asesor de su par Mariana Oviedo, por incitar a las usurpaciones en portales de noticias y adelantó que desde el Concejo Deliberante “seguramente algo vamos a hacer, debemos dejarlo plasmado para que situaciones así no vuelvan a ocurrir”.

LRA 30 Bariloche

Detalles de la puesta en marcha del corredor que une Dina Huapi, Bariloche y El Bolsón y el anuncio de un proyecto que cuenta con el apoyo del programa nacional “Argentina Hace”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El funcionario habló del episodio ocurrido el fin de semana que involucró a dos portales de noticias que alentaban a las usurpaciones en nombre del intendente Walter Vuoto. “No sabíamos qué escalada social podría llegar a tener este tema”, apuntó el funcionario.

LRA 9 Esquel

El sábado pasado hubo cierre de listas para las elecciones del PJ en Chubut, y “no se logró la lista única en la provincia, que era nuestro objetivo. Hay una disidencia particularmente en Trelew, lo que generó la presentación de otra lista que se confirmará en las próximas horas”, expresó Fernández, quien conforma la lista del Movimiento de Integración Peronista (MIP).

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Economía se prepara para recibir a una nueva delegación del Fondo Monetario Internacional. La fecha de llegada sería durante la segunda quincena. Más precisamente en apenas quince días, el próximo 17 de noviembre.

Pocos días atrás, el jefe para el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner había dicho que el Gobierno argentino “está en proceso de anunciar medidas adicionales que formen un programa de mediano plazo, congruente, consistente, que alcance este equilibrio entre continuar apoyando recuperación, pero sentando bases para la sustentabilidad macroeconómica”.

LRA 1 Buenos Aires

La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) llamó a los legisladores nacionales a tratar de modo urgente el proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas, que ya obtuvo dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Juan José Sisca, secretario de la delegación de Apyme de Rosario, en diálogo con Mario Giorgi, se refirió al pedido de su sector en Llega el día. “Toda la población ha hecho grandes esfuerzos, el gobierno orientó bien la situación tanto en lo clínico como en lo económico según nuestra perspectiva. Pero es lógico que se pida a las personas de mayores ingresos, hablamos de 9200 personas que han declarado un patrimonio superior a 200 millones de pesos, que hagan un pequeño esfuerzo. Parte de estos ingresos van a ir a parar a las pymes, a la construcción, etc. No tiene ningún sentido que haya gente que se oponga a esto”, expresó.

LRA 43 Neuquén

Análisis de las diferencias entre el Gobierno provincial encabezado por Omar Gutiérrez y el municipal que lidera Mariano Gaido.

LRA 26 Resistencia

El gobierno del Chaco concretó la segunda carga de exportación de carne caprina que se realiza durante 2020, en esta oportunidad enviada a Sri Lanka. Se trata de un acuerdo firmado entre el Ministerio de Producción, Industria y Empleo, la firma Goat Export SRL, y la cooperativa Trento Chaqueña Ltda, un frigorífico recuperado por el gobierno.

Sebastián Bravo, subsecretario de Ganadería del Ministerio de Industria, Producción y Empleo, brindó detalles sobre la operatoria y sobre el apoyo que brinda el gobierno provincial a los productores caprinos.

LRA 3 Santa Rosa

Jacobo, ingeniera agrónoma, docente de la UBA e integrante de la Sociedad Argentina de Agroecología, explicó las bases del modelo agroecológico, diciendo que “son productos de mayor calidad, porque es sin agroquímicos”.

Luego, Jacobo aclaró que el modelo no pretende exportar, ni generar divisas sino lograr soberanía alimentaria.

LRA 42 Gualeguaychú

Santiago Irigoyen, secretario de Hacienda de Gualeguaychú, dio detalles del presupuesto presentado y destacó los ejes principales, como la prestación de servicios, la obra pública, los espacios públicos y la salud.

Por otra parte, Irigoyen se refirió a la recaudación municipal en tiempos de pandemia, diciendo que “entre abril y mayo hubo una fuerte caída del 50%, donde debimos marcar nuevas prioridades y redireccionar recursos. En junio comenzó a recuperarse la recaudación, y hoy está dentro los valores normales”.

LRA 17 Zapala

Las cuatro resoluciones que emitió el Concejo Provincial de Educación respecto de la acreditación de los estudiantes en este año de pandemia de Covid-19.

LRA 53 San Martín de los Andes

Detalles de EDUCATHON 2020: “Carreras, ideas e inspiración para diseñar tu futuro” para dar a conocer las carreras de la Universidad Nacional del Comahue.

LRA 26 Resistencia

El secretario Gremial de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa, informó sobre la posibilidad de crear áreas aduaneras en zonas de frontera.

“Misiones, al igual que las provincias del NEA, reclama acciones para alivianar las asimetrías económicas y de infraestructura con la Pampa Húmeda, y como sabemos que tiene el 90 % de sus fronteras con países vecinos, en un principio solicitó las áreas aduaneras para cuatro de sus municipios: Posadas, San Vicente, Alba Pose y Puerto Iguazú”, indicó el gremialista.

LRA 26 Resistencia

Daniela Campodónico, titular del PAMI Chaco, se refirió al precio de los medicamentos, diciendo que “se está negociando con las Confederaciones de farmacias del país para la extensión del convenio en vigencia, y de esa manera asegurar la adquisición y la provisión a nuestros afiliados”.

Luego, la funcionaria recordó que “PAMI es una reguladora de precios y seguramente en las próximas horas se conocerán las novedades”.

LRA 1 Buenos Aires

La Ley de Etiquetado continúa avanzando en el Congreso. El jueves obtuvo media sanción en el Senado y giró a Diputados. El proyecto lo que busca es una comunicación clara sobre el contenido nutricional de un alimento, el mismo establece la colocación de una serie de sellos en los paquetes que informan si ese producto tiene altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Desde Unicef Argentina, el especialista de salud Fernando Zingman, aseguró que están “muy contentos” con el resultado y agregó: “Nos permitirá elegir mejor la comida y las escuelas dejarán de ser una fábrica de exceso de peso”.

LRA 17 Zapala

Las cuatro resoluciones que emitió el Concejo Provincial de Educación respecto de la acreditación de los estudiantes en este año de pandemia de Covid-19.

LRA 26 Resistencia

La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia desestimó la apelación del Ministerio Público Fiscal contra el acuerdo realizado entre el gobierno del Chaco y la Guardia Comunitaria Whasek Wichí. En el mismo, se resolvió que la organización indígena abandonaría todo uso de armamento e indumentaria militar y se reconvertiría en una guardia ambiental, mientras que el Ejecutivo chaqueño desistía de instar la acusación contra la Whasek por una serie de presuntos delitos cometidos en la zona de El Impenetrable.

Paulo Pereyra, director de Litigios Estratégicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, ponderó la trascendencia del fallo del tribunal Federal respecto a la resolución pacífica de conflictos que involucran a las comunidades indígenas.

LV 8 Libertador

Alejandra Cejas, diputada por el Frente de Todos, explicó los cuestionamientos realizados a la empresa a la cual el gobierno jujeño le otorgó la explotación de diez mil hectáreas para la producción de cannabis medicinal.

La legisladora informó que el motivo por el que han denunciado a la compañía manejada por el hijo del gobernador Gerardo Morales, es debido a que recibe recursos del Estado, pero es una sociedad anónima. “La empresa CANABA fue denunciada por presentarse como estatal, cuando es privada”, expresó Cejas.

LT 14 Paraná

Hasta el miércoles 4 de noviembre, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) llevará adelante un paro en las Escuelas Técnicas que vuelven a la presencialidad, junto a una desconexión virtual en el resto de los establecimientos.

Andrés Besel, secretario General del gremio, indicó que la medida se definió en rechazo a la decisión del gobierno provincial de retomar las clases presenciales sin cumplir el protocolo COVID 19.

LRA 6 Mendoza

El senador Marcelo Romano es el impulsor del proyecto de Ley para que Mendoza tenga un Hospital Público de animales. La iniciativa tiene la participación de la Asociación Civil El Refugio de Diego, la Fundación Cullunche y la Asociación Pempa, más el aval de la Asociación Reencuentro por la Vida Animal (ASOREVA), junto al de varios abogados y activistas independientes.

El doctor Mellado, integrante de ASOREVA, destacó que lo que se pretende es un trabajo en conjunto para velar por la salud de los animales.

LRA 9 Esquel

Juan Manuel Peralta, secretario de Turismo de Trevelin, detalló los requisitos para la actividad en el contexto de pandemia y recalcó que “al ser al aire libre, el turismo colabora con buen ánimo, y por lo tanto, con la salud. La mayoría de los que disfrutan de la disciplina son de por acá, así que tenemos buenas expectativas, porque el riesgo es muy bajo”.

LT 14 Paraná

Desde este lunes se prevé el regreso a las clases presenciales en otras 46 instituciones educativas, que se suman a las 33 que comenzaron la semana anterior.

De esta manera, retornan a las aulas estudiantes de los Departamentos Diamante, Nogoyá, San Salvador, Tala, Victoria y Uruguay.

LT 14 Paraná

En el marco de la cosecha de arándanos, que comenzó en octubre y se espera que concluya a principios de enero, se llevan a cabo acciones para prevenir el trabajo infantil.

Alejandro Pannunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina, dijo que junto al Comité Argentino de Arándanos, coordinan en conjunto con el Ministerio de Trabajo de la Nación, tareas para evitar el flagelo del trabajo infantil. “Los cultivos que tienen cosecha manual y estacional son sectores que tienen un riesgo importante, y por eso se toman distintas conductas preventivas”, finalizó Pannunzio.

LT 11 Concepción del Uruguay

“El 72% de los trabajadores municipales hemos trabajado desde el día cero, en silencio y con absoluta normalidad”, dijo Mario Barberán, secretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales.

“Nosotros somos invisibles para muchos, pero esenciales para toda la sociedad”, expresó el dirigente gremial, y adelantó que está semana habrá anuncios importantes para los empleados municipales.

LT 11 Concepción del Uruguay

Mario Romero, secretario general de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA), informó que por resolución del Congreso Extraordinario llevado a cabo el 14 de octubre pasado, realizarán una medida de acción directa.

“No sólo pedimos paritarias sectorial, sino también pedimos el pase a plata de 1.780 trabajadores”, expresó Romero e informó que la medida de fuerza se llevará adelante este miércoles 4 de Noviembre.

LT 11 Concepción del Uruguay

“Estamos hablando de un aumento a partir de noviembre para los empleados municipales, y junto con eso se está previendo un bono COVID a todo el personal que siguió trabajando en el municipio”, expresó Oscar Colombo, secretario de Hacienda de Concepción del Uruguay.

Luego Colombo agregó que, “los servicios se presentaron con normalidad y amerita el reconocimiento del municipio”, e informó que no se prevé para los próximos meses un aumento de tasas municipales.

LRA 6 Mendoza

Paris repudió las acciones negacionistas del genocidio ocurrido en la Argentina cuatro décadas atrás, en tanto desde el Bloque de Diputados del Frente de Todos publicaron un comunicado en el que piden la renuncia de la diputada Hebe Casado.

“A raíz de la gravedad de las declaraciones realizadas por la diputada Casado, entendemos desde el Bloque que tiene que ser apartada inmediatamente del cuerpo legislativo”, expresa en uno de sus párrafos el comunicado.

LV 8 Libertador

Valeria del Mar Ramírez es la primera persona trans aceptada por la justicia para ser testigo en los juicios por delitos de lesa humanidad.

Valeria contó su testimonio en los juicios de la verdad, que la tienen como víctima por su detención en 1977, detallando su vida tras ser capturada, donde padeció vejaciones y persecuciones. “No me quedaba otra que prostituirme”, enfatizó finalmente Ramírez.

LRA 6 Mendoza

Przybylski informó que la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como amicus curiae ante la Corte provincial.

La acción tiene como fin aportar fundamentos de derecho constitucional e internacional para la promoción y protección de los derechos humanos.

LT 12 Paso de los Libres

La doctora Sonia López, representante en Corrientes de la Liga Argentina de los Derechos Humanos, destacó el fallo del Tribunal Oral Penal (TOP) de Mercedes, que concedió la prisión domiciliaria para Angelina Lesieux, la ex intendenta de la localidad correntina de Perugorría.

“Es un pasito más para acercarnos a la justicia”, expresó la doctora López.

LRA 1 Buenos Aires

La Universidad Nacional de Mar del Plata presentó una guía para el uso del lenguaje inclusivo. Paula Martínez Stoessel, coordinadora del Programa Integral de Políticas de Género de dicha casa de estudios, a cargo del documento, explicó que los objetivos del trabajo contiene “recomendaciones para evitar el uso del masculino genérico cuando nos estamos dirigiendo a un auditorio que seguramente no es masculino en su totalidad” y explica cómo dirigirse a personas no binarias.

LRA 21 Santiago del Estero

El concejal explicó los objetivos de esta nueva dependencia municipal en la ciudad de Nueva Esperanza. Además, expresó que, “la intención de crear esta oficina surgió en las reuniones del COE”.

LRA 15 Tucumán

Una reflexión y la preocupación porque el femicidio de Paola Tacacho reafirma la triste realidad de la provincia, la segunda tasa más alta de femicidios en el país.

LRA 1 Buenos Aires

Después de una campaña fuertemente polarizada, millones de estadounidenses se preparar para acudir mañana a las urnas para elegir al 46º presidente de Estados Unidos entre el republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden, quien aparece como favorito en la totalidad de las encuestas. Desde el país norteamericano, la analista política y periodista Soledad Cedro dio detalles del actual contexto y explicó los posibles escenarios. “En Florida hay un empate virtual”, señaló.

LRA 3 Santa Rosa

Rabinovich, doctor en Historia y Civilizaciones, analizó los posibles resultados de las elecciones en los Estados Unidos, especialmente planteando qué sucedería si pierde el candidato republicano, Donald Trump.

LRA 1 Buenos Aires

Hay un consenso entre los periodistas más apasionados que dice que Leila Guerriero (Junín, 1967) es una de las grandes referentes del oficio de contar para los otros y también de enseñar cómo hacerlo. En sus crónicas y en sus libros se ha encargado de narrar episodios diversos, muchas veces desde ángulos poco frecuentados, con una gran capacidad de observación y escucha. Los suicidas del fin del mundo. Crónica de un pueblo patagónico, Plano americano, Frutos extraños y Opus Gelber, son algunos de sus libros.

LRA 1 Buenos Aires

En esta nueva emisión de “Grabaciones Encontradas”, León Gieco presentó material antológico de Tom Lupo en su visita al programa de Carlos Rúa, conocido como El Loco de la Colina, en Radio Splendid AM 990, allá por junio de 2015. La poesía, la música, la filosofía del amor entre teorías y análisis psicológico. Los fragmentos más representativos de las diversas etapas del radioartista, la magia de la voz fundamental.

Elecciones en Estados Unidos. Trump vs Biden, se vienen sacando chispas desde hace tiempo. Según las encuestas ganaría Biden, aunque sabemos que las encuestadoras le pifian más que el servicio meteorológico. En la escalada de confrontación, Donald dice que pidió 50 mil veedores. Se vota por correo, es ahí cuando el actual presidente pensó en cobrarse los favores que le hizo a Mauricio: “Necesito que hagas con nuestro correo, lo mismo que hiciste con el argentino, pero en vez de hacer desaparecer pesos, ¿podés haces desaparecer votos?”.

CHOCOLATE