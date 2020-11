“No podía haber otro resultado más que la muerte y los mandaron igual”

La Dra. Valeria Carreras representa a una de las querellas impuestas en el marco de la causa por el ARA San Juan. Permanece en Comodoro Rivadavia desde la semana pasada donde en conjunto con el fiscal federal presentaron un pedido de indagatoria contra el ex presidente Mauricio Macri, del ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y del entonces titular de la Armada, Marcelo Srur.

En diálogo con LU4 Nacional Patagonia, Carreras valoró “cuando los particulares pedimos tiene un valor, pero cuando el fiscal pide ya se mira con otro ojo, la querella lo interpuso y el fiscal lo apoyo. El Tribunal tiene un camino y si tuviera que rechazarlo lo va a fundamental mucho, así las familias los sienten, como si hubiese venido un viento de esperanza”.

Para Carreras hay buenas expectativas respecto a la definición de Cámara Federal de Apelaciones, sus antecedentes dan cuenta de la seriedad del organismo, definió la querellante. “Esta misma Cámara, años atrás declaró imperscriptible las torturas a los soldados de Malvinas por parte de los oficiales argentinos. No les tembló el pulso, Comodoro era una ciudad promilitar, es muy difícil filmar este tipo de resoluciones”. Se deben esperar al menos cinco días para recibir las respuestas en este caso.

LOS ANTECEDENTES DEL SUBMARINO

Carreras, recordó que ella representa además la familia de Enrique Damian Castillo, el único agente de inteligencia a bordo del submarino. “Él tenía que detectar cualquier tipo de nave proveniente o con destino a Malvinas, entre ellas la Royal Navi, la Royal Air Fpurce, el Protector que es un buque logístico, probamos luego de cuatro meses, probamos que hubo también tareas de inteligencia”.

En este marco, para la abogada no había otro destino más que la muerte para la tripulación del ARA San Juan y en ese marco enumeró las falencias. “Lo mandaron a un lugar donde no podía navegar porque estaba limitado a 100 metros de profundidad y estaba a 3 mil. Lo mandaron con un antecedente tremendo en julio de 2017 de haber detectado un subamarino nuclear cerca de ellos y haber tenido que hacer ningún sonido como en combate, esto existió esta probado. Habían intentado embestirlo, un buque de pesca ilegal chino pudieron evitar esta situación, tuvieron un principio de incendio pero se salvaron, cuando terminó esta navegación un oficial pidió la baja del submarino con el antecedente de 3 episodios límites, sumado a las anomalías que tenía no podia haber otro resultado más que la muertte y los mandaron igual”.