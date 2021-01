Diario de Radio Nacional 02/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – Para contener los casos: El Gobierno evalúa el “toque de queda sanitario”

Resistencia – BALBINO CAÑETE y la Sputnik V: “Cumplimos con los protocolos de bioseguridad”

Paraná – Respaldo a la estrategia de inmunización: Bordet recibió la vacuna Sputnik V

Paso de los Libres – FLORENCIA CARIGNANO: “El paso fronterizo con Uruguayana está cerrado para ingresos y egresos”

La Rioja – HILDA AGUIRRE DE SORIA: “Fue un fin de año a puro peronismo”

Formosa – Igual que los empleados públicos: INSFRAN anunció que los pensionados recibirán el bono de $10 mil pesos

La Rioja – RICARDO QUINTELA: “Apostamos a federalizar las oportunidades para todos los riojanos”

Resistencia – HUGO SAGER: “La legislatura chaqueña es la más productiva del país”

Paso de los Libres – MARTIN ASCUA: “Lo que gestionamos no es ni el 20% de lo que podemos lograr con Nación”

Buenos Aires – Piden investigar al marido de Píparo: Acusado de homicidio en grado de tentativa

Buenos Aires – CARLA RUIZ, por toda la Argentina: Recorrimos Santa Fe, Chaco, Tucumán, Catamarca, Mar del Plata y Jujuy

Paraná – Parámetros normales: Salud informó que las reacciones a la Sputnik V son leves

Paraná – Gustavo Bordet y Sonia Velázquez: Hicieron un balance de la política sanitaria

La Rioja – JUAN CARLOS VERGARA: “Debemos aceptar lo que la mayoría decidió”

Buenos Aires – Hasta el 31 de marzo: Pymes de turismo y cultura: Extienden plazo para créditos a tasa 0.



Paraná – En la ciudad: APYME mostró satisfacción con las ventas de fin de año

Buenos Aires – Rige el incremento de 1,2%: Para consumos con tarjetas de crédito

Paraná – Pedido de Alberto Fernández: Suspendieron el aumento de las prepagas

Libertador – LUCAS ILARDO: “No son inocentes las declaraciones del gobernador”

Paraná – Seis pacientes beneficiados tras nueva donación de órganos

Catamarca – ANDREA CENTURION: “Pensamos volver el 8 de marzo a las clases presenciales”

Libertador – JENIFER IBARRA: “A pesar de la pandemia trabajamos todo el año”

Buenos Aires – ISABELLA COSSE: Mafalda, historia social y política

Buenos Aires – QUIQUE PESOA: Viajamos a la Antártida, Córdoba y Tucumán

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El infectólogo Eduardo López, que integra la mesa de expertos que asesora al Gobierno, aseguró que si se mantiene el aumento en la cantidad de casos, “va a haber medidas restrictivas importantes”. Señaló que se podría instaurar un “toque de queda sanitario a partir de las 22”.

LRA 26 Resistencia

Ante dudas surgidas en la cadena de conservación de la vacuna Sputnik V, Balbino Cañete, coordinador del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública, explicó que “hicimos la conservación y traslado de la vacuna siempre a menos de 25 grados y sin inconveniente alguno, porque si rompemos la cadena de frío, se activa una alarma que permite corroborar el día y la hora en que eso ocurrió”.

LT 14 Paraná

Tras recibir una dosis de la vacuna contra el COVID 19, el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, destacó la importancia de “generar la confianza en el sistema de vacunación”, e insistió en continuar con las medidas de autocuidado.

“Me sumé con absoluta convicción al Plan de Inmunización que puso en marcha el gobierno nacional. Mi agradecimiento al equipo de Salud que lucha en la trinchera diaria contra esta pandemia”, expresó el mandatario, quien fue acompañado por la ministra de Salud provincial, Sonia Velázquez.

LT 12 Paso de los Libres

Carignano se refirió a las nuevas restricciones de la política migratoria del país, destacando el cierre de distintos pasos fronterizos, entre ellos los de Mendoza, Entre Ríos y Corrientes.

Luego, la funcionaria informó que la decisión fue consensuada con los gobernadores de las tres provincias referidas, debido a la aparición en Europa de una nueva cepa del COVID-19 y el aumento exponencial de casos en Brasil.

LRA 28 La Rioja

La diputada Nacional por el Frente de Todos, Hilda Aguirre de Soria, celebró las sanciones de la ley de Movilidad Jubilatoria y de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que consideró que “son leyes necesarias para reparar los derechos de los jubilados, por un lado, y de las mujeres, por el otro”.

Luego, la legisladora riojana dijo que fue “un fin de año a puro peronismo y es maravilloso. Estoy orgullosa de pertenecer al gobierno del gobernador Ricardo Quintela, al del presidente Alberto Fernández y al de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.

LRA 8 Formosa

Al inaugurar obras en Laguna Naineck, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, anunció que los pensionados dependientes del Instituto de Pensiones Sociales cobrarán también el bono extraordinario de 10 mil pesos, al igual que los empleados de la administración pública provincial y de las municipalidades de la provincia.

LRA 28 La Rioja

Quintela analizó su primer año de gestión, destacando “los esfuerzos del gobierno de dotar al sistema sanitario para contener la pandemia y el dengue”. Luego, el mandatario se refirió a la campaña de vacunación contra el coronavirus, iniciada el pasado martes, con el objetivo final de “vacunar a la mayor cantidad de riojanos posibles durante 2021”, explicó Quintela.

LRA 26 Resistencia

Sager dijo que “2020 ha sido un año muy productivo, tanto que nuestra legislatura está posicionada como la primera en el país con 216 leyes sancionadas. Luego, el legislador afirmó que “Juicio por Jurados para el ámbito Civil y Comercial, Comisión Permanente de Género en la Cámara, la recuperación de análisis del Presupuesto propio, legislación en acciones ambientales, apoyo al sector productivo y Pymes son parte de ese recorrido y este reconocimiento”.

LT 12 Paso de los Libres

El Intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, realizó un balance de su tercer año de gestión

destacando todas las obras propias gestionadas, servicios y asistencias brindadas por el municipio, y puso énfasis en los acuerdos y convenios firmado con el gobierno nacional. En esa vía, Ascúa afirmó que “lo que gestionamos no es ni el 20% de lo que podemos lograr con Nación”.

LRA 1 Buenos Aires

El abogado de los dos jóvenes que fueron atropellados por el marido de la legisladora provincial Carolína Píparo tras un presunto robo aseguró esta mañana que el hombre debe ser imputado por un “homicidio en grado de tentativa”, ya que las víctimas no tuvieron nada que ver con un asalto y solo se dirigían a ver la tradicional quema de muñecos que se desarrolla en La Plata cada Año Nuevo.

Se trata del abogado Martín De Vargas, quien patrocina a los dos motociclistas que fueron atropellados y resultaron con lesiones por el auto que conducía Juan Ignacio Buzali la madrugada del viernes, cuando supuestamente perseguía a dos motochorros que le acababan de robar.

“Está demostrado por testimonios coincidentes que los chicos venían de Abasto, que es una zona rural en las afueras de La Plata, chicos que trabajan en el campo. Venían siguiendo la ruta de los muñecos que se queman todos los años”, dijo el letrado.

LRA 1 Buenos Aires

Gabriela Bruno, periodista de Radio Nacional Santa Fe LRA 14 contó cómo fueron los festejos por el año nuevo y cómo arrancó la vacunación contra el coronavirus en la provincia. “Si bien hay un descenso de casos el ritmo fue sostenido. Ya se está vacunando al servicio de emergencia y a los médicos. Es por grupos y se está cumpliendo con normalidad”, expresó en diálogo con Carla Ruiz.

Marcela Vaquer, periodista de Radio Nacional Resistencia LRA 26 (Chaco) dijo que “no fueron tantos los accidentes por pirotecnia en los festejos por el año nuevo pero detectaron seis fiestas clandestinas que están prohibidas por la pandemia. Más de 698 personas fallecieron por la pandemia en Chaco. En estos momentos está habilitada la circulación con PCR negativo. Hay que cumplir con los protocolos. El uso del barbijo y la distancia. Eso pide la provincia para ingresar”

Gustavo Llabra, periodista Radio Nacional Tucumán destacó que “estamos felices y esperanzados por la llegada de la vacuna. El personal de salud no presentó ningún daño negativo tras la vacuna”.

Juan Cruz Andrada periodista de Radio Nacional Catamarca, sostuvo que “la restricción para la circulación es entre las 00 y las 06. También se restringe los horarios en los comercios por los contagios en la provincia. Pero aclaró que el turismo interno y externo está habilitado”.

Charly Navarro, periodista en Mar del Plata destacó que “se están cumpliendo los protocolos y las playas no está saturadas pero llegaron muchos turistas sobre todo el 31 de diciembre. La ocupación hotelera es del 40%”.

Pedro Tacacho, periodista de Radio Nacional Jujuy LRA22 dijo que “hubo 24 controles en las rutas pero también las fiestas clandestinas estuvieron a la orden del día. Aquí en la provincia está la ley de pirotecnia cero”.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El Ministerio de Salud señaló que las reacciones reportadas tras las primeras jornadas de aplicación de la vacuna Sputnik V “fueron leves y moderadas, no requirieron hospitalización y están dentro de los parámetros normales para cualquier vacuna”.

Al respecto, la directora de Evaluación y Registros de Medicamentos de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Agustina Bisio, aseguró que la documentación referida a la Sputnik V que recibió el organismo “es tan detallada como la de las otras investigaciones”, y luego sostuvo que “las demás vacunas que están siendo autorizadas en el mundo tienen más incidencias de eventos adversos que la desarrollada por Rusia”.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y la ministra de Salud, Sonia Velázquez, realizaron un balance de gestión de la política sanitaria provincial.

Velázquez, precisó que la irrupción de la pandemia encontró a un sistema de Servicios de Salud pública “con un norte definido y en pleno proceso de reconfiguración, de cambios, de mejoras y de adecuaciones escalonadas”.

Política | Volver al inicio

LRA 28 La Rioja

El ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, opinó sobre la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), diciendo que “debemos aceptar lo que la mayoría decidió. Y como provincia, debemos prepararnos para acatar la ley”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Las pymes de los sectores del turismo y de la cultura podrán acceder hasta el 31 de marzo a las líneas de créditos a tasa 0 por ciento del Banco Nación, al darse a conocer hoy la extensión de plazo dispuesto por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Las líneas Mipymes Cultura y Mipymes Turismo del Banco de la Nación Argentina – que vencían mañana- están destinadas a financiar capital de trabajo para asistir a las micro, pequeñas y medianas empresas de dos de los sectores más afectados por la pandemia.

LT 14 Paraná

El dirigente de APYME, Manuel Gabás, realizó un balance respecto de las ventas realizadas en estas Fiestas, diciendo que “se duplicaron respecto de noviembre”, y luego destacó la planificación de los clientes “a la hora de realizar sus compras”.

Gabás calificó como “muy buenas” las ventas registradas durante diciembre en la capital provincial, y si bien aclaró que no alcanzaron los niveles de 2019, al menos crecieron casi el doble respecto de noviembre. “Se dio la misma relación que para el Día de la Madre, o mejor”, agregó el referente de APYME.

LRA 1 Buenos Aires

Los consumos con tarjetas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires comenzarán a pagar una nueva alícuota de 1,2% por impuesto de sellos, al entrar en vigencia el tributo incorporado en el Presupuesto 2021 y aprobado por la Legislatura porteña el 10 de diciembre pasado.

LT 14 Paraná

El gobierno nacional autorizó un aumento de 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga a partir de febrero de 2021. Sin embargo, el aumento quedó anulado posteriormente cuando, mediante una edición especial del Boletín Oficial, el incremento fue suspendido por expresa decisión del presidente Alberto Fernández. Fuentes de las empresas calificaron la situación como “sorpresiva e insólita”.

Géneros | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Ilardo analizó las declaraciones del gobernador Rodolfo Suárez, quien aseguró que no hay responsabilidad política en el femicidio de Florencia Romano. “Es no tener vergüenza lo que ha dicho el gobernador. Uno de los cuestionamientos sociales a la política es el no hacerse cargo. No son inocentes las declaraciones de Suárez, ha actuado con un cinismo perverso en el caso de Florencia Romano”, afirmó el legislador.

LT 14 Paraná

Durante la noche de ayer y la mañana de hoy, se realizó la primera donación de órganos y tejidos para trasplante del año en el país, hecho que tuvo lugar en la Clínica Modelo de la capital entrerriana, del cual participaron equipos médico-quirúrgicos de Buenos Aires y Córdoba.

Son seis los pacientes de las listas de espera únicas del INCUCAI que se beneficiarán gracias a esta donación, las cuales serán recibidas por dos pacientes entrerrianos, quienes fueron beneficiados por el criterio de regionalidad que privilegia a los inscriptos por la provincia en la que se lleva a cabo la donación.



Sociedad | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Centurión señaló que se acordó a nivel nacional iniciar las clases presenciales el 8 de marzo, si la situación epidemiológica lo permite.

“Desde Nación nos han pedido que elevemos el calendario escolar y la fecha de inicio probable. Armamos un calendario pensando en el 8 de marzo como fecha de vuelta a clases presenciales, siempre y cuando el contexto epidemiológico nos lo permita”, señaló la funcionaria.

LV 8 Libertador

“Hemos trabajado durante toda la pandemia como lo venimos haciendo desde hace 30 años, buscando que se cumplan las leyes vinculadas con la protección del ambiente”, dijo Ibarra, y después agregó que “al principio nos llevaba la policía cuando haciamos rescates de animales de la fauna silvestre, pero luego tuvimos permisos especiales. Siempre hemos trabajado en forma independiente del Estado, con aportes solidarios que son muy necesarios”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de Soltando Pájaros hablamos con Isabella Cosse, doctora en historia, investigadora del Conicet y autora del libro “Mafalda, historia social y política”

“El libro tuvo una segunda edición de forma muy rápida y ahora estará llegando una tercera. La historieta de Quino también está disponible en inglés”, destacó. Cosse recordó cómo conoció al emblemático humorista y qué cosas aprendió de él. “Quino era un observador obsesivo”, aseguró.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de Estudio País con Quique Pesoa viajamos a LRA36 Radio Nacional Arcángel San Gabriel, desde la Base Esperanza, Antártida Argentina. La Base Esperanza fue inaugurada en diciembre de 1952, por el Comandante Jorge Leal. La temperatura media es de -10˚C en invierno y 0,2˚C en verano. Dialogamos con Eliana Baraldo, Julia Morena y Tamara Milán.

Humor | Volver al inicio

Fuente de Juventud

Fui a trabajar a un pueblo muy lejano y apareció en el bar, un tipo que pidió que le prestemos atención porque tenía algo muy importante que transmitirnos. Sacó unos frascos y empezó a hablar de las bondades la fuente de la juventud. En un momento dijo: “Así como me ven tengo 300 años”. Incrédulo, me arrimo al ayudante y le pregunto si podía corroborar lo que el hombre decía… Y el tipo me contesta: “La verdad que no, porque yo solo hace 200 años que trabajo con él”

CHOCOLATE