“No son inocentes las declaraciones del gobernador, hay un cinismo perverso”

Lo afirmó el senador Lucas Ilardo, durante el programa Muchas Gracias, quien analizó las últimas declaraciones del gobernador Rodolfo Suárez, quien aseguró que no hay responsabilidad política en el femicidio de Florencia Romano. “Es no tener vergüenza lo que ha dicho el gobernador. Uno de los cuestionamientos sociales a la política es el no hacerse cargo. No son inocentes las declaraciones del gobernador, ha actuado con un cinismo perverso en el caso Florencia Romano. Primero ratificando a Munives luego de que culpó a los padres por la muerte de la niña, sabiendo que había una falla en la comunicación al 911. A eso se suma que luego de la reconstrucción del caso se supo que había 3 minutos de distancia a pie entre la comisaria más cercana y la casa donde asesinaron a Florencia. Luego de saber eso, otra vez el gobernador sale diciendo que no hay responsabilidad política. La atención del 911 son elegidos por la política, eso habla de un cinismo perverso”.

Respecto de la información que las legisladoras y los legisladores que poseen sobre el caso, Ilardo afirmó que “los datos que se manejan son de manera extraoficial, por eso insistimos que fueran a la legislatura para confirmar los datos que tenemos”.

Respecto del funcionamiento de la bicameral, Ilardo reconoció que “desde el martes el gobierno accedió a conformar ese cuerpo luego de varios años en que no funcionó. Recién comenzará a funcionar desde el mes de febrero. Ante esta falta de funcionamiento, Ilardo explicó cómo debe ser convocada, lo cual es exclusivo arbitrio del oficialismo, lo cual no se dio”.

Por otra parte, Ilardo recordó distintos hechos de corrupción que denunció y que no han tenido repercusión judicial, ni mediática. En ese sentido, también analizó la percepción social que existe de la situación social y de la seguridad en Mendoza.

Finalmente, Ilardo se refirió a diversos cuestionamientos sobre el personal que atiende el 911, entre los que se destaca la convivencia de personas muy bien formadas en la tarea con “acomodados políticos y traslados de otros sectores por protección”.