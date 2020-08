Diario de Radio Naciona 17/08/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Internacionales | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

ALBERTO FERNANDEZ: San Martín fue “un hombre definitivamente inigualable”.

LEANDRO APARICIO: Caso Facundo “hay un mensaje mafioso de la Bonaerense”.

GUSTAVO VALDES: “Paso de los Libres pasará a fase 5”.

MARTIN ASCUA: “La fase 5 tiene que venir con muchísima responsabilidad”.

RICARDO QUINTELA: “La Rioja retorna a la fase 1 por rebrote”.

LEOPOLDO MOREAU: “Las causas de espionaje macrista no tienen antecedentes”.

MEMPO GIARDINELLI: “No tengo tiempo para perder con energúmenos”.

DANIEL LIPOVETZKY: “No hay que poner en riesgo a la población”.

GRACIELA CICCIA: “En la Argentina se producirá el corazón de la vacuna”.

JOSE REVUELTA: Cómo funcionan los hospitales modulares.

GUSTAVO POSSE: La comuna habilitó el “Take Away Plus”.

JOSE CACERES: “La convocatoria es una irresponsabilidad de la oposición”.

FABIAN PURATICH: “En Chubut no habrá cambios de fases ni retrocesos”.

RIESGO PAIS: Esperan que se ubique debajo de los mil puntos.

GARCIA CAFFI: “San Martín entregó su vida por los argentinos y por toda América”.

GUILLERMO VILAS: Marcando el camino con polvo de ladrillo.

ANTONELLA OJEDA: “Los Juegos Culturales Evita serán virtuales”.

LUIS ZIEMBROWSKI: “Las crisis agitan el imaginario, para poder producir narraciones”.

LRA 1 Buenos Aires

ALBERTO FERNANDEZ, el recuerdo de San Martín

“Un hombre definitivamente inigualable”

El Presidente encabezó la ceremonia por el 170° aniversario de la muerte del general José de San Martín en el Regimiento de Granaderos a Caballo. Al resaltar la figura del Padre de la Patria, el mandatario expresó que “para San Martín la independencia era posible, si había orgullo nacional” y remarcó que “nunca aceptó ningún reconocimiento, le bastaba con conocer libres a los pueblos”. http://www.radionacional.com.ar/fernandez-estamos-lejos-de-parecernos-a-san-martin-pero-tratamos-de-copiarlo/

LRA 1 Buenos Aires

MEMPO GIARDINELLI, Manifiesto Argentino

“No tengo tiempo para perder con energúmenos”

Reflexiones en el marco de una nueva movilización de sectores de la oposición, contra las medidas del gobierno con relación a la pandemia, entre otros cuestionamientos. http://www.radionacional.com.ar/mempo-giardinelli-le-resto-importancia-a-la-marcha-contra-el-gobierno/

LRA 1 Buenos Aires

LEANDRO APARICIO, abogado

Denuncian que “hay un mensaje mafioso de la Bonaerense”

Uno de los abogados de Cristina Castro, la madre de Facundo Astudillo Castro, afirmó que “no nos queda duda que el cuerpo fue plantado”. Lo afirmó con relación al cuerpo hallado cerca de la localidad de Villarino. “Hay una asociación ilícita que sigue operando para encubrir esto”, afirmó el abogado Leandro Aparicio. “Parece que hay desaparecidos de primera y otros de segunda. Dejaron huellas por todos lados. Hay un mensaje mafioso de la Bonaerense. También nos plantaron la zapatilla de Facundo, una zapatilla intacta”, destacó Aparicio. http://www.radionacional.com.ar/denuncian-que-hay-un-mensaje-mafioso-de-la-bonaerense/

LT 12 Paso de los Libres

GUSTAVO VALDES, gobernador de Corrientes

“Paso de los Libres pasará a fase 5”

Valdés dijo en conferencia de prensa que “Paso de los Libres, desde mañana, pasará a Fase 5. No hubo nuevos contagios, y fue la ciudad más complicada”.

En Paso de los Libres se produjo un importante foco de contagios y se tuvo que volver a fase 1, mientas que, en la actualidad, la ciudad cuenta con tres casos activos, de los 61 acumulados hasta el presente. http://www.radionacional.com.ar/paso-de-los-libres-pasa-a-fase-5/

LRA 28 La Rioja

RICARDO QUINTELA, gobernador de La Rioja

“La provincia retorna a la fase 1 por rebrote”

Quintela explicó los alcances de la adhesión al decreto presidencial dictado por Alberto Fernández, al extender la cuarentena hasta el 30 de agosto, incluyendo a los Departamentos Capital y Chamical, dentro de los distritos críticos por rebrote de Coronavirus.

El mandatario provincial puntualizó que “el 70% de los casos de COVID 19 se dieron en las últimas tres semanas”, llevando al sistema sanitario al borde del colapso. Luego, Quintela indicó que “hasta el momento, se encuentran cubiertas, entre un 70% y 90%, de las camas en Terapia Intensiva. Tan solo, quedan 15 en el sector público y 28 en las clínicas privadas”. http://www.radionacional.com.ar/la-rioja-retorna-a-la-fase-1-de-la-cuarentena-por-rebrote-de-covid19/

LRA 26 Resistencia

LEOPOLDO MOREAU, Diputado nacional por el FDT

“Las causas de espionaje macrista no tienen antecedentes”

Moreau dijo que las escuchas ilegales del ex presidente provocan “vulnerabilidad de la privacidad de las personas y de las instituciones democráticas. Esto tiene una escala superior. El sistema de espionaje no tiene ningún precedente en la historia argentina, exceptuando las dictaduras militares”.

Después, Moreau afirmó que “Macri fue el instrumento y un beneficiario de ese sistema. Consolidó sus negocios y promovió la fuga de capitales, y defendió con dientes y uñas sus intereses en el Correo Argentino. La responsabilidad no recae exclusivamente en él. Esto forma parte del lawfare, que persiste en América Latina, e incluso se agravó”. http://www.radionacional.com.ar/moreau-la-causa-de-espionaje-macrista-no-tiene-precedentes-en-argentina/

LRA 1 Buenos Aires

GERARDO MORALES con coronavirus

El gobernador de Jujuy afirmó que se siente “bien”

Tras ser diagnosticado positivo de coronavirus el viernes pasado, Morales pidió a los jujeños “no bajar los brazos” para sostener el “gran esfuerzo que se está realizando desde cada rincón de la provincia”. Así lo expresó el mandatario a través de un video que se difundió anoche en el informe del Comité Operativo de Emergencia, sobre las acciones contra el coronavirus. Informe del periodista de Radio Nacional Jujuy, Aníbal Cáceres. http://www.radionacional.com.ar/el-gobernador-de-jujuy-afirmo-que-se-recupera-bien/

LU 4 Patagonia

FABIAN PURATICH, Ministro de Salud de Chubut

“No habrá cambios de fases ni retrocesos”

Puratich descartó que en Chubut en general, y en el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly en particular, haya cambios que impliquen retroceso de fases o retracción de actividades ya habilitadas. Luego, expresó que “estamos con mucho trabajo pero, más allá de los nuevos casos, entendemos que podemos seguir manejando la situación como venimos hasta ahora. La mayor cantidad de casos, hay que decirlo, también aparecen porque las consultas son más”. http://www.radionacional.com.ar/coronavirus-en-chubut-no-habra-cambios-de-fase-ni-retrocesos/

LRA 1 Buenos Aires

GRACIELA CICCIA, Grupo INSUD

“En la Argentina se producirá el corazón de la vacuna”

La directora de Innovación y Desarrollo Tecnológico del Grupo INSUD, propietario de la biotecnológica mAbxience, que producirá la vacuna contra el coronavirus, señaló que “esta vacuna contra el coronavirus nace en la Universidad de Oxford. Aún sin haber terminado la Fase 3 ya hay socios estratégicos en el mundo y se empezará a producir”. http://www.radionacional.com.ar/en-la-argentina-se-producira-el-corazon-de-la-vacuna/

LRA 1 Buenos Aires

JOSE REVUELTA, UPA Hurlingham

Cómo funcionan los hospitales modulares

El jefe de servicio de radiología de la Unidad de Pronta Atención de Hurlingham, también se desempeña en el hospital modular local, parte de una red de establecimientos de alta complejidad que el gobierno nacional distribuyó por las provincias y municipios más complicados en relación a la pandemia. http://www.radionacional.com.ar/como-funcionan-los-hospitales-modulares-que-instalo-el-gobierno/

LRA 1 Buenos Aires

GUSTAVO POSSE, intendente de San Isidro

La comuna habilitó el “Take Away Plus”

El intendente habló de la modalidad que formalizó este fin de semana. “La gente pide un café o alimento con material descartable, lo puede consumir en lugares públicos, sentados con una distancia de 2 metros cumpliendo con todos los protocolos”, explicó. Al respecto de la situación sanitaria del municipio, aseguró que les “no sobra ni falta” y que actualmente están bien con el indicador por debajo del 1.

Por otra parte, también se refirió a la convocatoria del #17A: “Tienen derecho a expresarse, no entiendo la razón de la marcha porque si es por la libertad restringida, no hay nada de eso y tampoco una cuarentena. Lo que hay son medidas lógicas”. http://www.radionacional.com.ar/san-isidro-habilito-este-fin-de-semana-el-take-away-plus/

LT 12 Paso de los Libres

MARTIN ASCUA, intendente de Paso de los Libres

“La fase 5 tiene que venir con muchísima responsabilidad”

Ascúa realizó un repaso detallado sobre la situación epidemiológica de la ciudad, y adelantó las medidas que acompañarán el ingreso a la fase 5 en Paso de los Libres. http://www.radionacional.com.ar/la-fase-5-tiene-que-venir-con-muchisima-responsabilidad/

LRA 30 Bariloche

OSCAR ARMENGOL, jefe de Bomberos Bariloche

“Disminuiyeron los casos pero no debemos bajar los brazos”

El Jefe del Cuartel de Bomberos de Bariloche indicó que la cifra de contagios se mantiene estable. También se refirió al temporal de nieve y explicó que “cada treinta y algo de años se larga una nevada inmensa, hubo lugares con hasta un metro y medio”.

http://www.radionacional.com.ar/oscar-armengol-han-disminuido-los-casos-pero-no-debemos-bajar-los-brazos/

LRA 2 Viedma

FABIAN ZGAIB, ministro de Salud de Río Negro

San Antonio y Conesa siguen con el cordón sanitario

El ministro de Salud de la provincia de Río Negro, Fabián Zgaib, informó que las localidades General Conesa y San Antonio Oeste seguirán una semana más con cordón sanitario. El funcionario aseveró que la medida durará dos semanas. http://www.radionacional.com.ar/san-antonio-y-conesa-siguen-con-el-cordon-sanitario/

LRA 30 Bariloche

CLAUDIO THIECK, Regulación Del Transporte Rio Negro

“Trabajamos en tener mayor presencia en la provincia”

El titular de la Delegación en Río Negro de Comisión Nacional De Regulación Del Transporte se refirió a la labor realizada durante la pandemia. “Hemos realizado controles exhaustivos, con seguimientos en todo el país”, aseguró. http://www.radionacional.com.ar/claudio-thieck-trabajamos-en-tener-mayor-presencia-en-la-provincia/

LRA 53 San Martín de Los Andes

JUAN CABRERA, integrante de la Zona Sanitaria IV

“El dióxido de cloro es un peligro para la salud”

Cabrera desmintió las supuestas virtudes preventivas que le adjudican al dióxido de cloro. El facultativo aseguró que es una absoluta mentira y que toda la comunidad científica acompaña el rechazo al uso de esta sustancia. http://www.radionacional.com.ar/juan-cabrera-la-sustancia-es-una-falsedad-y-un-peligro-para-la-salud/

LRA 53 San Martín de Los Andes

RICARDO CORRADI DIEZ, ministro de Ciudadanía

Programa “Cuidarte” en Neuquén, Centenario y Plottier

El programa distribuye duplas de agentes, algunos de ellos voluntarios, que recorren las ciudades para aclarar dudas que se presenten en los ciudadanos acerca de las normas sanitarias vigentes y para asesorar a aquellos que no cumplen el distanciamiento necesario o no utilizan el barbijo.http://www.radionacional.com.ar/lanzaron-el-programa-cuidarte-en-neuquen-centenario-y-plottier/

LRA 18 Río Turbio

INFORME EPIDEMIOLOGICO

Más de 1000 casos en Santa Cruz

Según el último reporte sanitario, la provincia registra un total de 1.130 casos positivos desde el inicio de la pandemia: 718 activos, 404 pacientes recibieron el alta y 8 fallecieron (7 Río Gallegos, 1 San Julián). http://www.radionacional.com.ar/saber-para-prevenir-informe-epidemiologico-lunes-17-de-agosto/

LRA 1 Buenos Aires

DANIEL LIPOVETZKY, diputado provincial

“No hay que poner en riesgo a la población”

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por la provincia de Buenos Aires, consideró que si bien tiene sus críticas a las decisiones tomadas por el Ejecutivo Nacional en relación a la pandemia y la reforma judicial, existen otras formas de actuar e instó a la práctica de la política. http://www.radionacional.com.ar/lipovetzky-hay-otros-mecanismos-que-no-son-poner-en-riesgo-a-la-poblacion/

LT 14 Paraná

JOSE CACERES, Diputado del Frente Creer

“La convocatoria es una irresponsabilidad de la oposición”

Cáceres también dijo que “debemos tener un mínimo de solidaridad para quienes podrían pasarla muy mal con este virus”. http://www.radionacional.com.ar/caceres-califico-de-irresponsables-a-quienes-organizaron-el-banderazo/

LRA 1 Buenos Aires

RIESGO PAIS

Esperan que se ubique debajo de los mil puntos

Analistas aseguraron que en un escenario de pos canje de deuda, el índice Merval puede subir hasta un 50% y el riesgo país quedar por debajo de los 1.000 puntos básicos. Los analistas sostienen que el precio de los activos argentinos en el segmento de renta variable local “son baratos”, por lo que entienden “hay espacio para que suban”. http://www.radionacional.com.ar/analistas-esperan-que-el-riesgo-pais-se-ubique-por-debajo-de-los-1-000-punto/

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

ANDRES GAETANO, Agencia De Extensión Rural

El rol del INTA en la zona rural

Andrés Gaetano contó cómo es el trabajo que desempeña la agencia de extensión rural de INTA en Ingeniero Jacobacci. Destacó no sólo las líneas de acción que se llevan adelante sino también la perspectiva desde la que acompañan los procesos socio-organizativos de los pobladores rurales, pequeños productores, comunidades y cooperativas. http://www.radionacional.com.ar/el-rol-del-inta-en-la-zona-rural/

LT 14 Paraná

HUGO PERMAYU, Secretario de Gastronómicos

“Ya son 200 los puestos laborales que se perdieron”

Permayú lamentó que la actividad en los hoteles en Entre Ríos esté prácticamente paralizada, y señaló que “los bares y restaurantes necesitan ampliar su horario de atención. En la actualidad, los locales gastronómicos sólo tienen permiso para abrir de 7 a 19 horas. Tenemos establecimientos que han cerrado y no van a abrir más, y otros que después de enero van a definir qué va a ocurrir”. http://www.radionacional.com.ar/en-hoteles-y-restaurantes-se-perdieron-200-puestos-de-trabajo/

LRA 1 Buenos Aires

Caso Facundo Astudillo Castro

¿Cómo es el lugar donde encontraron el cuerpo?

El periodista de Radio Nacional Bahía Blanca, Ramiro Fabiani, describió cómo es el lugar donde encontraron el cuerpo: “Es un sector inhóspito, muy dificultoso y difícil de llegar”, detalló. http://www.radionacional.com.ar/caso-facundo-astudillo-castro-como-es-el-lugar-donde-encontraron-un-cuerpo/

LRA 2 Viedma

VIRGINIA CREIMER, médica forense

Una de las forenses que participarán de la autopsia

La médica forense Virginia Creimer, convocada por la querella y la Comisión Provincial por la Memoria como perito de parte en la investigación de la causa de Facundo Astudillo, anticipó que su experiencia profesional le indica que el cuerpo hallado en las costas de Villarino, fue plantado en el lugar. http://www.radionacional.com.ar/creimer-supone-que-el-cadaver-fue-colocado-en-el-lugar-donde-se-encontro/

LRA 43 Neuquén

Mañana comenzará la autopsia

Investigan si el cuerpo encontrado es el de Facundo

La periodista de Radio Nacional Bahía Blanca, Virginia Calzada Frache, se refirió al hallazgo de restos humanos por parte de un grupo de pescadores que podrían ser los del joven que era intensamente buscado en los últimos meses.http://www.radionacional.com.ar/investigan-si-un-cuerpo-aparecido-cerca-de-bahia-blanca-es-el-de-facundo/

LRA 1 Buenos Aires

Cristina Castro reconoció una zapatilla

A metros del cuerpo encontrado

El sábado se encontraron restos óseos en la localidad bonaerense Villarino, a 12 kilómetros de Bahía Blanca. Mientras el equipo forense determinará si se trata de Facundo Astudillo Castro, su madre Cristina reconoció una zapatilla del joven y agregó: “Está puesta ahí hace dos o tres días, está intacta. Estaba a 30 metros de donde estaba el esqueleto”. http://www.radionacional.com.ar/cristina-castro-reconocio-una-zapatilla-a-metros-del-cuerpo-encontrado/

LRA 26 Resistencia

JOSE LORENZO, Personas con Discapacidad

“Son muy positivos los resultados de la gestión”

Lorenzo, presidente del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad Chaco, también valorizó la disposición del gobierno provincial para ayudar a este sector, y mencionó las reuniones nacionales e internacionales que en forma virtual “permitieron un acercamiento con diferentes partes del mundo, y compartir experiencias”. http://www.radionacional.com.ar/trabajos-para-la-inclusion-de-personas-con-discapacidad/

LRA 12 Santo Tomé

Tenía 80 años

Falleció el Padre ZINI

El cura Julián Gerónimo Zini, cercano al Movimiento de “Sacerdotes para el Tercer Mundo”, poeta, autor y compositor, nació en el paraje “El Centinela”, Departamento Ituzaingó, Corrientes, el 29 de septiembre de 1939, y en la actualidad estaba dedicado a su carrera artística. http://www.radionacional.com.ar/murio-el-padre-julian-zini/

LT 14 Paraná

ROBERTO ROMANI, asesor cultural de Entre Ríos

“Zini gravitó en toda la música y la religiosidad popular”

Romani evocó la figura del poeta, músico popular e intérprete dedicado al lenguaje y al cancionero de raíz folklórica del litoral.

Zini es autor y compositor de temas como “Compadre, qué tiene el vino”, “Qué triste y qué lindo”, “Antonio Gil”, “Cambá Violín”, “Tierra prometida”, y del rasguido doble “Mi niño chiquito”. http://www.radionacional.com.ar/el-padre-zini-fue-un-representante-cabal-de-la-cultura-popular/

LT 14 Paraná

VICTORIA DUNDA, abogada

“Necesitamos un plan de contingencia para preservar el Delta”

Dunda, integrante del grupo ecologista “El Paraná no se toca”, el cual junto a otras organizaciones similares le reclamaron al Estado nacional y a los provinciales involucrados un plan para preservar el Delta del río Paraná, advirtió que “estamos viendo que desde enero se iniciaron focos de incendio, que a la actualidad no han sido apagados”.

Entre los puntos de reclamo de estos grupos se encuentran la afectación de recursos humanos y elementos de trabajo, y la atención y salvataje de la flora y la fauna de la zona afectada. http://www.radionacional.com.ar/organizaciones-piden-un-plan-de-contingencia-para-preservar-el-delta/

LRA 26 Resistencia

ALBERTO GASPARINI, de Luchemos por la Vida

“El tránsito lo hacemos entre todos”

Gasparini recordó que el 17 de agosto es el “Día Internacional del Peatón”, y analizó las obligaciones y derechos que tienen los ciudadanos al transitar. Finalmente, expresó la necesidad de que “desde los primeros años de la escuela se brinde educación vial, y de esa manera se eviten más muertes”. http://www.radionacional.com.ar/alberto-gasparini-el-transito-lo-hacemos-entre-todos/

LRA 26 Resistencia

DANIELA CAMPODONICO, PAMI Chaco

“El Estado protege a los sectores más vulnerables”

Campodónico se refirió al incremento del 7,5 % al sector pasivo anunciado por el Gobierno Nacional, a los cursos de capacitación de la “Ley Micaela” para todos los directores del país, y a otros aspectos relacionados con las actividades del organismo.

Luego, la funcionaria valorizó los incrementos otorgados hasta el momento “a los sectores más vulnerables de la sociedad, sumado al congelamiento de los precios de los medicamentos hasta el 31 de octubre”. http://www.radionacional.com.ar/el-gobierno-nacional-anuncio-un-aumento-del-75-para-el-sector-pasivo/

LRA 26 Resistencia

Capacitación virtual

Cuidados gerontológicos y espectros autistas

Liliana Godoy, presidenta del Sindicato de Amas de Casa del Chaco, destacó el dictado de dos cursos en forma virtual, expresando que se llevarán a cabo “a través de convenios con la Universidad del Chaco Austral. El primero, que comenzará mañana, martes 18 de agosto, es sobre Asistencia Gerontológica, y el segundo es de capacitación de cuidado de personas con Condición de Espectro Autistas y se iniciará el 25 de agosto”. http://www.radionacional.com.ar/capacitaciones-sobre-cuidados-gerontologicos-y-espectros-autistas/

LRA 13 Bahía Blanca

MALENA RAMOS MEJIA, nutricionista

Presentó su libro “Alquimia de cuerpo y Alma”

Ramos Mejía es licenciada en Nutrición de la UBA. También estudió gastronomía, psicoterapia nutricional, alimentación vegetariana, nutrición y deporte y antropometría. Se graduó en el posgrado Aspectos Psicológicos de la Alimentación. http://www.radionacional.com.ar/charlamos-con-nutricionista-malena-ramos-mejia/

LRA 26 Resistencia

HUGO SAGER, Presidente de la Legislatura

“Esperamos contribuir para erradicar desigualdades”

Sager se refirió a la creación de la Comisión de Género e Identidades Diversas y Disidentes; Familia; y Niños, Niñas y Adolescentes, diciendo que “esperamos contribuir con políticas públicas para erradicar desigualdades estructurales en nuestra sociedad”. El referente de la Legislatura agregó finalmente que “era una iniciativa en la que veníamos trabajando desde 2016, para crear un ámbito específico en la cuestión de género”. http://www.radionacional.com.ar/comision-de-genero-diversidad-y-disidencias-en-la-legislatura-del-chaco/

LRA 53 San Martín de Los Andes

PACHO O’DONNELL, historiador

“Las ideas políticas de San Martín lo condenaron al destierro”

El historiador y escritor dialogó con Radio Nacional San Martín de los Andes y describió las ideas políticas del General San Martín en un nuevo aniversario de su muerte. Además, se refirió a sus pensamientos y acciones como Gobernador de Cuyo y Protector del Perú. http://www.radionacional.com.ar/pacho-odonnell-sus-ideas-politicas-lo-condenaron-al-destierro/

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO GARCIA CAFFI, Instituto Sanmartiniano

“Entregó su vida por los argentinos y por toda América”

“San Martín luchó por una América libre y unida. Entregó su vida por los argentinos y por toda América. El siempre viajaba con sus libros que eran las ideas con las que se formó. Las últimas encuestas ponen a San Martín cómo el argentino más representativo pero en la educación no se enseña su figura en toda su dimensión. Eso hay que revisarlo. San Martín entregó su vida para que América pueda ser libre, la educación y la libertad para formar una patria más justa”, expresó García Caffi. http://www.radionacional.com.ar/san-martin-entrego-su-vida-por-los-argentinos-y-por-toda-america/

LRA 1 Buenos Aires

EMA CIBOTTI, historiadora

“Un militar que se convirtió en un hombre de paz”

Cibotti sostuvo que “era un militar de carrera que se transformó en un hombre de paz. No hemos medido la importancia de tener un prócer máximo de la envergadura moral como la de San Martín”. Además, contó cómo fueron sus últimos días hasta fallecer “en su cama rodeado de sus afectos”. http://www.radionacional.com.ar/se-cumplen-170-anos-de-la-muerte-del-general-jose-de-san-martin/

LRA 43 Neuquén

BEATRIZ GENTILE, doctora en Historia

Día del Libertador Don José de San Martín

Gentile se refirió a las discusiones actuales en torno al General José de San Martín. “En el caso de aquellos que forman parte de lo que llamamos el Panteón Cívico de la Historia, en los cuales se fundamenta la identidad nacional, la revisión puede tener que ver menos con quitarle laureles y más con mirarla desde otro lugar”, indicó. http://www.radionacional.com.ar/dia-del-libertador-don-jose-de-san-martin/

LRA 1 Buenos Aires

GUILLERMO VILAS, a los 68 años

Marcando el camino con polvo de ladrillo

El mejor tenista de nuestro país, aún sigue peleando por ser reconocido como número uno del mundo por ATP. Vamos a recorrer parte de su vida con nuestro especialista en tenis Daniel Corujo y con muchos testimonios del propio Guillermo y varias personalidades que lo acompañaron durante toda su extraordinaria y brillante carrera. http://www.radionacional.com.ar/guillermo-vilas-marcando-el-camino-con-polvo-de-ladrillo/

LRA 26 Resistencia

ANTONELLA OJEDA, del Instituto de Cultura

“Los Juegos Culturales Evita serán virtuales”

Ojeda informó que en esta ocasión y bajo el lema “Abrazá tu cultura”, los Juegos se desarrollarán de manera virtual en las disciplinas de canto solista, dibujo, pintura, fotografía, poesía, cuento, video minuto y danza solista. Pueden participar jóvenes de 12 a 18 años, y adultos mayores de más de 60 años. http://www.radionacional.com.ar/juegos-culturales-evita-chaco-2020/

LRA 1 Buenos Aires

El recuerdo del gran OSVALDO WEBHE

Homenaje de Alejandro Apo

Tras la triste noticia del fallecimiento del gran relator cordobés, recuerdo de Alejandro Apo. http://www.radionacional.com.ar/el-homenaje-de-alejandro-apo-a-osvaldo-wehbe/

LRA 1 Buenos Aires

EDUARDO SACHERI, escritor

“Esperándolo a Tito”, por Alejandro Apo

Uno de los mejores relatos de Eduardo, en la voz de Alejandro. http://www.radionacional.com.ar/esperandolo-a-tito-de-eduardo-sacheri/

LRA 53 San Martín de Los Andes

GERMAN FERNANDEZ, director del documental

Estrenan la serie web sobre Gladys Rodríguez

El trabajo titula “La Gladys, calle de libertad” y está conformado por 7 capítulos, Hoy se estrena el primero por Youtube. Gladys Rodríguez, quien fue la fundadora de la organización Zainuco, estuvo tres meses secuestrada durante la última dictadura cívico militar en un centro clandestino de detención. http://www.radionacional.com.ar/estrenan-la-serie-web-en-homenaje-a-gladys-rodriguez-fundadora-de-zainuco/

LRA 1 Buenos Aires

TOM LUPO y ANDRES CALAMARO

“El amor es un instrumento, que tiene que estar bien afinado”

En esta nueva edición de “Grabaciones encontradas”, escuchamos un fragmento de la entrevista de Tom a Calamaro, en ocasión de la presentación de “Por Mirarte”. Programa “Taxi”, de la temporada 1988. http://www.radionacional.com.ar/andres-calamaro-el-amor-es-un-instrumento-tiene-que-estar-bien-afinado/

LRA 1 Buenos Aires

LUIS ZIEMBROWSKI, actor

“Las crisis agitan el imaginario, para poder producir narraciones”

Ziembrowski habló sobre su evolución en la actuación y el impacto de las crisis locales en las obras teatrales y cinematográficas: “La lucha y la resistencia son comportamientos constitutivos en mí”. http://www.radionacional.com.ar/las-crisis-agitan-el-imaginario-para-poder-producir-narraciones/

LRA 1 Buenos Aires

JORGE CARRION, escritor

“Escribir y crear como en el siglo XX no tiene sentido”

Su intervención en la discusión sobre la cultura contemporánea puede leerse tanto en los textos que publica en The New York Times o La Vanguardia como en sus posteos en las redes sociales. http://www.radionacional.com.ar/escribir-y-crear-como-en-el-siglo-xx-no-tiene-sentido/

AL PADRE DE LA PATRIA

Al conmemorarse el centésimo septuagésimo aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martin, un puñado de compatriotas interpreta frases del General para convocar a una marcha, que pone en peligro la vida de muchos argentinos. Una vieja narración de Luis Landriscina decía que había un viejo muy pero muy mentiroso, que contaba que había pertenecido al ejército libertador y que había cruzado Los Andes.

Al avanzar en el relato, cuando le preguntaban ¿cómo era San Martin? Decía que era “Un hombre valiente, honesto y muy pero muy peronista”.

Chocolate