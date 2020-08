Coronavirus: En Chubut no habrá cambios de fase ni retrocesos

El ministro de Salud de la provincia, Fabián Puratich, descartó hoy que en Chubut en general, y en el conglomerado Comodoro Rivadavia-Rada Tilly en particular, haya cambios que impliquen retroceso de fases o retracción de actividades ya habilitadas.

“Estamos con mucho trabajo pero, más allá de los nuevos casos, entendemos que podemos seguir manejándo la situación como venimos hasta ahora. La mayor cantidad de casos, hay que decirlo, también aparecen porque las consultas son más”, señaló.

En diálogo con LU4, el funcionario advirtió que “antes la gente tenía como temor a hacerse la consulta, cuando tenía alguno de los síntomas. Ahora entendió que lo mejor es, ante cualquier situación fuera de lo común, hacerse el control”, afirmó.

Puratich también explicó que “ya no salimos a buscar los casos, como se hizo cuando surgió el brote, porque hoy por hoy no está focalizado. Es una estrategia que nos sirvió en ese momento, pero ahora no tiene sentido”.

El ministro ponderó el trabajo realizado por el personal de Salud de los hospitales Alvear, Regional, Area Programática y el municipio. “Con este esfuerzo de todos, logramos tener camas disponibles. Hoy por hoy tenemos solo una cama ocupada en terapia intensiva. Este trabajo que se hizo fue vital para tener la situación controlada. Debemos seguir de esa manera”, remarcó.

En la entrevista también quedó en claro que el eventual regreso a clases no será antes de que cambien las temperaturas “Están trabajando con Educación y el arco gremial. Nosotros damos nuestra opinión. Hoy por hoy nos parece complicado porque, al no haber clases, se ha bajado considerablemente la consulta y la ocupación de camas por los virus habituales en invierno en vias respiratorias. Esto también fue clave para tener capacidad necesaria para atender los casos de coronavirus”, puntualizó.

Finalmente, ante la consulta, Puratich dijo que el anuncio del presidente, que extendió el aislamiento y otras medidas hasta fin de agosto e impuso unas más severas en las regiones más complicadas, no implicará cambios en Chubut.

“Hemos avanzado en la reapertura de algunas actividades. En realidad quedan muy pocas restringidas. Vamos a seguir con este esquema, que es el que nos permite tener la situación medianamente controlada. Las que quedan reactivar, como el Turismo, están siendo analizadas por Nación, en función de los protocolos que hemos enviado”, concluyó.