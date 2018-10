“Descorche Free”: ir a un restaurante y llevar el vino propio

Descorche free es el nombre de una campaña que intenta fomentar el consumo del vino en nuestra provincia, donde los clientes de un restaurante pueden llevar su propio vino.

El empresario gastronómico sanrafaelino Luciano Franchetti dijo que la intención fue “romper un poco el hielo del descorche sin cargo entonces tomamos la iniciativa de que todos los miércoles esté liberado para que la gente pueda venir compartir su vino, con otras mesas, está abierto a enólogos, etc.”

El empresario considera que la propuesta no significa que “en el negocio gastronómico, no es que se detiene o dejamos de vender” y contó que en su experiencia las mesas que llevan su vino, lo consumen, comparten, compran otros o les queda margen para disfrutar de postres o tragos, coctelería “que a lo mejor si vas, y tenés que pagar el total de la cuenta, eso no lo haces o no consumís entrada, principal y postre, entonces también se presta para eso”-evaluó e instó a otros gastronómicos a sumarse a la iniciativa que a la vez fomenta la industria mendocina.