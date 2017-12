Cromañón, una fiesta convertida en infierno

Eran casi las once de la noche cuando el 30 de diciembre de 2004 se desató en el boliche República Cromañón del barrio de Once la peor tragedia no natural ocurrida en la ciudad de Buenos Aires, cuyas consecuencias describe este especial de Contenidos.

Tocaba la banda Callejeros, una bengala o elemento de pirotecnia encendido dentro de local significó el principio de un infierno que provocó 194 muertos y más de 1.500 heridos, mayoritariamente por inhalación de gases tóxicos.