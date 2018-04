Concretaron obras hídricas en Villa Jardín de Reyes

El Gobernador Gerardo Morales puso en funcionamiento un acueducto de 200 milímetros de diámetro que optimizará el servicio de agua potable en Villa Jardín de Reyes y Los Molinos. Además, dejó inaugurada la red cloacal, con sistema de conexión domiciliaria, en el barrio CCC de Villa Jardín de Reyes.

Acompañaron la subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, Marina Klemensiewicz, y el presidente del Directorio de Agua de Jujuy S.E., Víctor Galarza. También estuvieron presentes, funcionarios del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda; autoridades de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy; legisladores provinciales; y el vicepresidente del Banco de Desarrollo para América Latina, José Cabrera.

La importante obra hídrica, realizada por la empresa R y R Construcciones, mejorará sustancialmente el servicio de distribución de agua en Villa Jardín de Reyes y en un sector de Los Molinos, beneficiando a unos 6.950 habitantes del lugar. El ducto, de 200 mm en PVC y emplazado a lo largo de la ruta Provincial N° 4, fue financiado a través del Plan Nacional de Hábitat del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, por un monto de 3.408.985 pesos.

En lo que respecta a la red de cloacas, dotará de servicio de recolección de efluentes cloacales en el barrio CCC de Bajo Reyes, remediando la contaminación existente originada por los “pozos ciegos”. Dicha obra, ejecutada por la empresa Tecno Serv, consta de 60 conexiones domiciliarias, beneficia a 300 personas, y demandó una inversión de $ 1.197.682, provenientes de Hábitat.

Gerardo Morales agradeció la presencia de Klemensiewicz y Cabrera, quienes fueron parte de “dos jornadas intensas” en la provincia, recorriendo los proyectos en ejecución como también participando e interiorizándose de otros proyectos en carpeta “en los que se puede seguir trabajando juntos”.

El Gobernador ponderó el “trabajo constante de Hábitat en Jujuy”, y elogió el compromiso del directorio y trabajadores de Agua Potable de Jujuy, que de acuerdo a lo proyectado por el Ejecutivo trabajaron salir de la lógica comercial de la prestación de servicios donde es rentable para llegar a los pueblos y localidades que hasta ese momento tenía que resolver sus problemas de agua solos.

“Hoy tenemos una empresa que es responsable porque el Gobierno de la Provincia lo es con cada comunidad. Como esta obra estamos haciendo otras en distintas comunidades, financiadas por la Provincia y otras por Nación a través de Hábitat, pero muchas trabajando con los vecinos junto a los municipios y llegando con agua potable y cloacas”, expresó Morales.

Por su parte, Víctor Galarza, destacó el calibre de las obras que beneficiará a los vecinos de Villa Jardín de Reyes y de Los Molinos, “se tratan de dos de las 24 obras que tiene el Plan Hábitat en Jujuy, de las cuales 15 están finalizadas y el resto con un avance físico de más del cincuenta por ciento”.

“Para un vecino, este tipo de obras, significa una mejora en la calidad de vida. Estas obras no se ven pero se sienten, cada vecino que no tiene servicio sabe que representa no tenerlo, y quien cuenta con el servicio nota la importancia cuando eventualmente hay un faltante, por lo tanto estas obras son de suma importancia para la gente”, concluyó el titular de la empresa estatal de agua.