Concejales de San Miguel de Tucumán no aprobarán el aumento de tarifa de taxis

A pesar de que los taxistas de San Miguel de Tucumán ya presentaron un pedido en el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán para que aumente la tarifa, la iniciativa no prosperaría en el cuerpo. “Ingresó un pedido de la Asociación de Conductores de Taxis para que se modifique la tarifa. Será tratado oportunamente por la comisión de Transporte. Yo les puedo adelantar mi posición personal y es que no se va otorgar. Creo que el resto va a acompañar mi postura. No están dadas las condiciones para aprobar un aumento de la tarifa”, adelantó el concejal José Argañaráz (Acuerdo para el Bicentenario).