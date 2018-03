Chiche Duhalde: “Macri nos planteó un país maravilloso que es una contracara de la realidad”

En diálogo con #Borderperiodismo, Chiche Duhalde se mostró crítica con el discurso del Presidente en la apertura de sesiones ordinarias. “Faltó un sinceramiento. Nos planteó un país maravilloso que es una contracara de la realidad”, opinó.

La ex diputada y esposa del ex presidente señaló que el discurso de Macri fue “correcto desde las formas, pero no desde el contenido”. “No hay prioridades. Tocó temas importantes, pero no urgentes”, sostuvo.

Además, dijo que él no habilita el tratamiento de la despenalización del aborto: “confunde términos. Si no manda un proyecto al Congreso, no tiene injerencia”. En este sentido, dijo que el aborto “es la última consecuencia de un Estado que no se ocupa del tema porque ‘caretea'”, y pidió por una política de educación sexual.

Por otro lado, dio su opinión sobre la gobernadora María Eugenia Vidal: “Es interesante y atractiva en la forma, pero hay que gobernar y los problemas no se resuelven”.