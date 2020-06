Chaco endurece los controles para combatir al coronavirus

“Las decisiones adoptadas por el gobierno son las siguientes conforme a una agenda de trabajo realizada con Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación”, aseguró el gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, en conferencia de prensa vía streaming desde el Salón Obligado de Casa de Gobierno, y anunció que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), en Resistencia, Gran Resistencia y área metropolitana continuará hasta el 28 de junio, con máxima restricción de circulación en los barrios que presentan casos agrupados que impliquen circulación comunitaria. Ellos son barrio Toba, Mapic, Nuevo Amanecer, Don Santiago 3 y Chacra 24. “Necesitamos entender que el aislamiento social, preventivo y obligatorio debe hacerse sobre todo como bloqueo focal, propiciando una participación con las comisiones vecinales”, aclaró.

Informó asimismo que se implementará el Plan DETeCTAR, que está dando buenos resultados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la provincia de Buenos Aires: “queremos aplicarlo en el Chaco porque es una sugerencia y recomendación nacional”, dijo. Así, mencionó que se aplicará en la Zona Norte del Gran Resistencia, en los barrios Toba, Chacra 24 Don Santiago 1, 2 y 3 (Mapic), Barrio Nuevo Amanecer Barrio La Toma (Barranqueras) Barrio Santa Catalina; como así también en la Zona Sur: Centro de Salud Villa Libertad, Centro de Salud Güiraldes, Centro de Salud Santa Inés, Centro de Salud Don Alberto, Centro de Salud Don Andrés y Centro de Salud Santa Rita.

DESCARGAR

Centro de contacto y rastreo

Capitanich también se refirió a la internación de los casos leves en hospitales públicos y sanatorios privados y otras instituciones. Otra de las medidas, es la organización de centro de contacto y rastreo de COVID-19 mediante la convocatoria de 263 docentes y no docentes; como así también la constitución de un equipo médico especializado para el seguimiento de contacto estrecho de pacientes con indicadores de detección precoz de agravamiento de síntomas. “Es muy importante la detección precoz, para poder resolver con mayor calidad los casos con intervención rápida y que son recomendaciones del comité de expertos”, comentó.

Plan preventivo

El plan preventivo es sobre la base participación de las organizaciones sociales, agentes sanitarios, pastores y sacerdotes de iglesias evangélicas y católicas para fortalecer el plan preventivo de cercamiento de contactos estrechos y atención a personas con factores de riesgo. Se trata del seguimiento específico por aplicación y mediante la participación de las comisiones vecinales de personas que constituyen factores de riesgo: “creemos en la participación social y comunitaria para cuidar a las personas de riesgo. No es una medida restrictiva, sino para cuidarnos”, dijo.

También se decidió que se otorgará el Alta clínica sin PCR para pacientes leves con 14 a 21 días de aislamiento, que será resuelto con el comité médico. Y el Alta clínica sin PCR negativas (14-21 días) en personal de salud, residente o persona que trabaja en instituciones cerradas, o de internación prolongada, fuerzas de seguridad, personas que brindan asistencia a otras con factores de riesgo y los pacientes moderados o graves.

Licenciamiento obligatorio

Además, continúa el licenciamiento obligatorio para personas que constituyen factores de riesgo: personas embarazadas, inmunosuprimidas, personas con antecedentes respiratorios, con antecedentes cardíacos, mayores de 60 años, con diabetes tipo I (insulinodependientes), personas con insuficiencia renal y quienes por indicación médica deban guardar aislamiento por cualquier tipo de circunstancia

Dentro de las medidas, se establecerá además un estudio serológico de barrios populares y comunidades originarias para definir la proporción de positivos. Se establece también una sola metodología de divulgación de casos con la unificación de horario de cierre de carga para las 18 horas, tanto nacional como provincial.

También se pretende fortalecer el sistema de control en geriátricos, contexto de encierro, comunidades originarias y barrios populares: “vamos a ser muy enfáticos también en hacer un seguimiento en el número de camas e insumos”, concluyó. E insistió: “estamos en un zona critica por lo que tenemos que tener muchas restricciones hasta que esto pueda ser superado. No nos podemos comparar con otras provincias o países, no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es evaluar el método contrafáctico. Podríamos tener cerca de 21 mil casos y más de 2000 muertes si no hubiéramos aplicado el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, ratificó y cerró: “pero esto vale la pena, porque no hay remedios ni vacunas. Depende mucho de la responsabilidad individual y comunitaria. Tenemos que hacer un gran esfuerzo para detectar esos lugares donde puede haber circulación viral”.

Finalmente, se refirió a las restricciones de ingreso y corredores de circulación. Sólo se permite de zonas no críticas a no críticas: “vamos a tener rigurosidad y fuerte restricción de frontera. Vamos ser inflexibles, duros, claros y contundentes en zonas críticas y en bloque de barrios entendiendo que es la única manera de evitar la circulación comunitaria”, finalizó Capitanich.

A zonas no críticas de la provincia del Chaco sólo podrán ingresar personas provenientes de zonas no críticas y que cuenten con la debida autorización, estableciéndose el aislamiento obligatorio por el término de 14 días.