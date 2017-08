ATE no descarta profundizar las medidas de fuerza

Durante la mañana de este martes, estatales de distintos ámbitos provinciales nucleados en ATE realizaron acciones de visibilización en varios puntos y accesos de San Martín de los Andes, en reclamo por las diferencias con la provincia en cuanto al cálculo para ajustar la recomposición salarial de acuerdo a lo pactado entre las partes.

En diálogo con Radio Nacional, el secretario de ATE Zona Sur, Alejandro Rams, indicó que no descartan profundizar las medidas de fuerza en la región y que no quieren mesas de diálogo con el gobierno, si no, mesas resolutivas.