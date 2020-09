Asesinato del policía en Palermo: los detalles del casos

Continúa la conmoción por el asesinato del policía Juan Pablo Roldán, apuñalado este lunes por un hombre en el barrio porteño de Palermo. “Siempre me daba miedo, nunca me gustó que fuera policía, él lo amaba, lo llevaba en la sangre, era su sueño. En algún momento pensó (dejarlo), pero no sabíamos, si dejaba no íbamos a tener de qué vivir, era su profesión, su todo”, señaló su mujer, en declaraciones televisivas.

Informe: Andrea Baldivieso

Este martes, además, el presidente Alberto Fernández envió sus “sinceras condolencias” a la familia del policía, reiteró su “compromiso con todos aquellos que desde las fuerzas de seguridad arriesgan su vida para cuidar a todos y a todas” y decretó una jornada de duelo.

En tanto, en esa misma línea, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, calificó de lamentable y desafortunado el crimen.

El agresor, identificado como Rodrigo Facundo Roza, también falleció durante la madrugada de este martes en el Hospital Fernández, donde había sido intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones de bala que le efectuó el policía cuando se defendió del ataque a puñaladas.

Según fuentes policiales, Roza era un paciente psiquiátrico. Su madre, Marta, admitió que su hijo había tenido “brotes psiquiátricos” y “dejado la medicación”, aunque aseguró que ayer, cuando ella lo vio antes del episodio, “estaba perfecto”.

“Él era un chico muy católico, buenísimo, era un amor de hijo y se ve que tuvo un brote psiquiátrico”, recordó la mujer en diálogo con Telenueve.

La madre de Roza admitió que su hijo “no fue bien tratado psiquiátricamente” y que días atrás buscó “otro psiquiatra” para que lo atendiera pero que no lo había conseguido.

Mientras que el encargado del edificio donde vivía Roza contó que los vecinos están “sorprendidos” por lo ocurrido ya que lo consideraban un hombre “normal”, que “nunca agredía a nadie, hacia una vida normal y era tranquilo”.

El hecho ocurrió ayer cerca de las 16.30 en la esquina de la calle San Martín de Tours y la avenida Figueroa Alcorta, a metros del ingreso al Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba), donde según las cámaras de seguridad de la Ciudad, Roza vociferaba delante de unas personas que tomaban un café en la vereda.

