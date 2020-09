Cafiero calificó de lamentable y desafortunado el crimen del policía en CABA

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero expresó que el presidente Alberto Fernández está muy sentido por el asesinato del policía federal Juan Pablo Roldán en el barrio porteño de Palermo Chico, y que por esa razón decretó el duelo nacional. En tanto sostuvo que la utilización de las pistolas Taser “no está en estudio” dentro de las fuerzas federales de seguridad y afirmó que tanto las provincias como la ciudad de Buenos Aires “tienen autonomía” para decidir su implementación.

Por su parte, la esposa de Roldán aseguró que su marido “era feliz” con su trabajo, ya que “era su pasión”.

“Siempre me daba miedo, nunca me gustó que fuera policía, él lo amaba, lo llevaba en la sangre, era su sueño. En algún momento pensó (dejarlo), pero no sabíamos, si dejaba no íbamos a tener de qué vivir, era su profesión, su todo”, agregó la mujer.

Además, señaló: “Era lo que le gustaba hacer, él siempre quiso ser policía, mas no estaba conforme con las leyes y con que un policía no puede ejercer como debería ser porque termina preso, termina su carrera, pierde todo”, dijo Carolina.

“Siempre veíamos las noticias que pasaban de que un policía que se defendió, disparó, mató, perdió su carrera, todo, nunca un apoyo a un policía”, continuó la mujer.

La esposa aseguró que Roldán lo que le decía a la “persona era ‘mirá, calmate, te queremos ayudar’, él no le quería hacer daño”.

“Siempre me contaba su forma de trabajar, le gustaba mucho hablar y contar lo que vivía día a día en su trabajo. Él muchas veces, incluso acá en Saavedra, tuvo conflictos con gente de la calle que vive en las vías y estuvo apoyando a la Policía de la Ciudad, ser uno de los que hablaba para ayudar”, indicó.