ARSAT anunció que baja el precio del mega de Internet en el interior

La medida anunciada en forma conjunta por el gobierno nacional y ARSAT beneficia en costos y calidad de servicio a las proveedoras de internet en el interior del país.

El ingeniero Rodolfo Bianchi, prestador local, quien fue parte del encuentro realizado el martes, calificó estos anuncios como un avance muy importante.

“Estuvo presente toda la cúpula que tiene que ver con comunicaciones, estuvo el Presidente Macri, el Jefe y Vicejefe de Ministros, el Presiente de ARSAT y muchos otros importantes. El más impactante de todos los nuncios es que ARSAT bajó el precio del mega mayorista, de 14 dólares a 10. Este es un anuncio que tiene mucha trascendencia para el tema de las comunicaciones, porque equilibra en campo de las comunicaciones en lo federal. En Buenos Aires podía conseguirse a ese precio, pero no en el interior y menos en el interior del interior. Esto es una forma de que no tenga tanto impacto en el usuario final, porque con la escalada del dólar, prácticamente tendríamos que duplicar, pero gracias a esto el ajuste no deberá ser tan importante”.

Respecto de la calidad, el ingeniero Bianchi puntualizó que hubo anuncios importantes para 4G, para lo que habrá líneas de crédito, que permitirán llegar con el servicio a zonas rurales.