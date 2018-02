Programación Lunes 19 de Febrero

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gustav Holst

Marcha, de la Suite de Moorside

London Brass Virtuosi / David Honeyball

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para flauta y piano en Sol Mayor, op.2, Nº2

Lise Daoust, flauta

Carmen Picard, piano

George Gershwin

Canción de cuna, para cuarteto de cuerdas

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Moscú

Carl Maria Von Weber

Obertura y marcha, de la música incidental para Turandot, de Friedrich Schiller

Orquesta Filarmónica de Queensland / John Georgiadis

Johann Strauss

Historias de los bosques de Viena, vals op.325

Orquesta de Conciertos de la BBC / Willi Boskovsky

08.00



Frederic Chopin

Dos baladas para piano: Nº1 en sol menor op.23 y Nº2 en Fa mayor op.38

Vladimir Ashkenazy, piano

Robert Schumann

Sinfonía Nº4 en re menor, op.120

Orquesta de Cleveland / Christoph von Dohnanyi

Frank Martin

Balada para flauta y orquesta

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

09.00

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Charles Ives

Cuarteto para cuerdas Nº1, “del Ejército de Salvación”

Cuarteto de Cuerdas Blair

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta Nº5 en fa menor, BWV 1056

Ivor Bolton, clave y dirección

St.James Baroque Players

10.00

Alexandre Tansman

Cavatina para guitarra

Alain Prévost, guitarra

William Herschel (compositor alemán, 1738-1822)

Sinfonía Nº14 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Camille Saint Saëns

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en la menor, op.33

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Nacional de Francia / Lorin Maazel

Heitor Villa-Lobos

Suite floral

Alfred Heller, piano

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Arnold Bax

Tintagel, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thopmson

Frank Bridge

Sonata para chelo y piano en re menor

Oystein Birkeland, chelo

Vebjorn Anvik, piano

Johann Christian Bach

Quinteto para flauta, oboe, violín, chelo y clave en Re mayor, op.22, Nº1

Ensamble Ars Rediviva / Milan Munclinger

12.00

Clásicos a la carta

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

András Adorján, flauta

Boris Pergamenschikow, chelo

Pavel Gililov, piano

George Frideric Handel

Música para los reales fuegos de artificio, HWV 351

London Classical Players / Roger Norrington

Ludwig van Beethoven

Andante y variaciones para mandolina y piano en Re mayor

Lajos Mayer, mandolina

Imre Rohmann, piano

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº3

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Thomas Arne (1710 – 1778)

“Rise, Glory, rise”, de la ópera Rosamond

Ian Bostridge, tenor

The English Concert / Bernard Labadie

Franz Krommer (1759-1831)

Partita-octeto en Fa mayor, op.57

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

14.00

Ottorino Respighi

Tríptico Boticelliano

Orquesta Filarmónica Real de Lieja / John Neschling

George Gershwin

Tres preludios para piano

Leon Bates, piano

Henry Vieuxtemps (1820-1881)

Concierto para violín y orquesta Nº6 en So mayor, op.47

Misha Keylin, violín

Andrew Mogrelia Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo (s.XIII)

Tres motetes del Códice de Bamberg

The Theatre of Voices / Paul Hillier

Jacob Obrecht (c.1478-1506)

Factor orbis, motete a cinco

The Clerk’s Group / Edward Wickham

Antonio de Cabezón (c.1510-1566)

Para quién crié yo los cabellos, Tiento del cuarto tono y Pavana con su glosa

Unda Maris

Francesco Supriani (1678-1753)

Sonata para chelo y continuo

Guillermo Turina, chelo barroco

Tomoko Matsuoka, clave

Robert Cambert

Primer acto de la ópera Pomona (1671)

Françoise Massot, soprano

Howard Crook, tenor

Bruno Rostand, bajo

Otros solistas vocales

La Symphonie du Marais / Hugo Reyne

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Te invitamos a revivir la décima temporada de Los Conciertos de La 96.7: hoy, la repetición del concierto que la pianista Fernanda Morello ofreció el año pasado en el Salón de Honor del CCK, interpretando obras de Satie y Debussy.

19.00

Gerorge Frideric Handel

Concierto para oboe y orquesta en sol menor

Anthony Camden, oboe

Ensamble orquestal Ciudad de Londres / Nicholas Ward

Giacomo Puccini

“Duo de amor” de la ópera Madama Butterfly

Luis Lima, tenor

Yasuko Hayashi, soprano

Orquesta de la Opera de San Francisco / Myung Whun Chung

Pablo de Sarasate

Habanera y Tarantella

Midori, violin

Robert Mc Donald, piano

Frederick Delius

Camino al jardín del paraíso

Orquesta de Nueva Scocia / Georg Tintner

20.00

Ciclos (Grandes violinistas compositores)

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta en Nº1 fa sostenido menor, op.14 (1853)

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Pablo de Sarasate

Selección de Danzas españolas para violín y piano

Tianwa Yang, violín

Markus Hadulla, piano

————–

Richard Wagner

“Danza de los aprendices” de Los maestros cantores de Núremberg

Orquesta Filarmónnica de Sofía / Vassil Kazandjiev

21.00

Música Nocturna

Nikolai Rimski-Korsakov

Mozart y Salieri

Peter Schreier, tenor

Theo Adam, bajo

Peter Rösel, piano

Coro de la Radio de Leipzig

Staatskapelle Dresden Marek Janowski

Fernando Sor

Fantasía elegíaca para guitarra, op.59

Göran Söllscher, guitarra

Jean-Joseph Mouret

Suite sinfónica Nº2

Academy of St Martin in the Fields y Las Trompetas de Francia / Iona Brown

William Wallace

Concierto para piano y orquesta Nº2

Olga Dudnik, piano

Orquesta de la Radio de Eslovaquia / Kirk Trevor

Johannes Ockeghem

Ma maistresse

Capilla Flamenca

Edvard Grieg

Cuarteto para cuerdas Nº2 en Fa mayor

Cuarteto de Oslo

Ernesto Nazareth

Gotas de ouro

Polly Ferman, piano

23:00

Industria Nacional

Julio Perceval

Poema criollo (1945)

Dora De Marinis, piano

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo / Ligia Amadio

Jorge Armesto (1933-2018)

Partes diversas para cuarteto

Cuarteto Gianneo

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 20 de noviembre del año 2002

Montserrat Campmany

Poemas de Cuyo, para canto, flauta y arpa

Marta Blanco, mezzosoprano

Gladys Stoppani, flauta

Elena Carli, arpa