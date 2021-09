Zuliani: “Si esto es en contra de un intendente, me parece exagerado”

El Ministro de Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, Leandro Zuliani, en comunicación con la Radio Pública, expuso su postura sobre las acusaciones del Intendente de 28 de Noviembre, en cuanto a distorsionar resultados de Covid -19 y el recorte de fondos para un próximo aumento de sueldos a los empleados municipales de esa localidad.

En este sentido, Zuliani comenzó diciendo: “Me sorprendió mucho. Posterior a su conferencia de prensa, amigos y conocidos de la cuenca me informaron. Me parece que tengo mucho poder de decisión que tengo en el municipio de 28 de Noviembre”, comentó.

Además, explicó: “En cuanto a los testeos de antígenos de 28 de Noviembre, quiero contar que nosotros llevamos adelante, por parte de la provincia, un programa que se llama Prevenir, que se testea de manera aleatoria a distintos grupos asintomáticos, para detectar y cortar la cadena de contagio, nos ha dado excelentes resultados, tal es así, que nos encontramos siendo la tercera provincia en verde en el Semáforo Epidemiológico a nivel nacional, y seguimos descendiendo” resaltó.

Continuó explicando: “Este programa se hace conjuntamente con los municipios y los hospitales de las localidades, donde se elije de manera aleatoria a un grupo y se testean a 100 personas”. Así mismo, detalló: “En el caso de 28 de Noviembre, diez (10) salieron positivos y noventa (90) dieron negativo. En este sentido, el intendente pone en duda estos 10 positivos, y envía a analizar, dando luego, resultados negativos. Está comprobado científicamente a nivel internacional que cuando es positivo es positivo, yo creo que no deben haber salido mal”.

Ante esta situación el Ministro de Gobierno, comentó que se tomaron cartas en el asunto: “Hable con el Ministro de Salud sobre esto el día sábado, el ya estaba armando los informes sobre este testeo, y ha elevado una acción sumaria sobre todos los que han participaron en los testeos para saber qué es lo que pasó, es muy raro”, enfatizó. Así mismo prosiguió, “a lo largo de la pandemia hemos testeado mas de decientas mil personas y nunca pasó, no paso en el país. Si esto es contra de un intendente, me parece exagerado. Cuál sería el motivo de generar falsos positivos, ¿para qué?, carece de sentido” finalizó sobre ese asunto.

Por otra parte, en cuanto a los recursos, se refirió: “en el caso de 28 de Noviembre lo asistimos de igual manera que al anterior intendente, nunca hemos negado recursos. Hemos tratado de ir trabajando todo el tiempo más allá que hoy nos divida una campaña política, de hecho, días antes de las elecciones, hemos realizado transferencia de fondos, la asistencia financiera para que Fernando Españon, haga frente al pago de haberes. Él hace referencia a eso, porque días a tras él anunció un aumento del 10% y un plus en los haberes de los empleado municipales y hace referencia a que yo amedrenté, yo solo le pregunté, si el tenia recursos para afrontar el aumento, si tenía pensado, y cuantificado ese aumento, porque no hay que ser irresponsable, si él va a dar un aumento que no va a poder pagar y va a pedírselo a la provincia, nosotros tenemos que saber si lo vamos a poder pagar también” aclaró.

Programa: El Oro de los Tigres – Lunes a viernes de 09 a 12hs

Conducción: Paulino Rodríguez.

Operadora: Abigail Albarracín.

Entrevista emitida: 20/09/2021