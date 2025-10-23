Zorrito Von Quintiero: “Tocar con Charly fue como alcanzar el cielo con las manos”

En una charla íntima, Fabián “Zorrito” Von Quintiero repasó su vida en el escenario, su vínculo con Charly García y el camino que lo convirtió en una figura esencial del rock argentino.

El músico, tecladista, bajista, productor y empresario habló sobre los comienzos de su carrera, las bandas que lo marcaron y las lecciones que aprendió de sus ídolos:

“Desde chico fui audiencia de Charly, del Flaco Spinetta y de Pappo. Me eduqué con esas tres patas del rock argentino.”

Zorrito recordó sus años junto a Soda Stereo, Los Ratones Paranoicos, Los Violadores y su participación en los proyectos solistas de García, con quien compartió escenario y amistad durante años.

“Tener a Charly al lado era una seguridad total. Él se hacía cargo de su obra. Su capricho era ley, pero siempre desde la genialidad.”

Durante la conversación, el músico también reveló detalles técnicos de su aprendizaje junto a García:

“Aprendí de él cómo orquestar una canción, cómo colocar una cuerda en el estribillo, cómo abrir un acorde para hacerlo sonar distinto. Fue la mejor universidad que uno pudo tener.”

A lo largo de la charla, Zorrito habló de sus experiencias en los estudios, los ensayos y los homenajes a figuras como Gustavo Cerati y Stuka, y se mostró agradecido por seguir siendo parte del sonido de distintas generaciones.