Cris Meniew, un argentino de 40 años, abogado reconocido globalmente por su contribución a la aplicación de la IA en educación, es el creador de Zoe, la primera docente realizada por IA.

Meniew, en diálogo con Viva la Pepa!, comentó que Zoe "ya fue probada y que todas las evaluaciones han sido exitosas. Además, los jóvenes están comprometidos con estos proyectos. Son herramientas que les darán más habilidades de manera más inmediata".

Zoe es una educadora joven, latina, que realiza sus clases e interactúa en tiempo real mediante correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y videollamadas personalizadas. Está diseñada para ajustarse a las necesidades individuales y estilos de aprendizaje de cada estudiante; es multilingüe y está disponible las 24 horas del día.

La propuesta de Humanversum Academy se pondrá a prueba en el Colegio San José de Villa Cañás el 11 de agosto. Sus creadores sostienen que buscan ofrecer un "modelo de enseñanza que personaliza la educación" y se adapta "a las necesidades únicas de cada estudiante y empresa"

