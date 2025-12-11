Zencerro: música, legado y encuentro en lo de los Torres

En el estudio de Nacional Folklórica, Mariana Fossati recibió a Zencerro, integrado —en esta visita— por Juan Cruz Torres, Lucas Gordillo y Reinaldo Mamani (con Manuela Torres sumándose en percusión y voz para el show).

El trío habló de su regreso a la ciudad tras días en la Quebrada, de la presentación del videoclip Paleta del pintor y del trabajo en la película documental “Jaime Torres: Charango en Flor”, dirigida por Aldana Loiseau, que recorre la historia y el legado de Jaime Torres.

También repasaron su vínculo con la banda de Sicuris de Santa Bárbara, la importancia comunitaria del Tantanaqui y el rol de la familia Mamani como sostén del proyecto cultural.

Cencerro anunció su presentación del jueves a las 21 h en lo de los Torres, en Barracas —una peña íntima y con entradas limitadas— y recordaron sus recientes giras por Barcelona, Madrid, Zaragoza y Francia, además de sus shows habituales en Humahuaca en el espacio “Isito”.

Contaron además sus trabajos musicales en animación con barro para los cortos de Aldana Loiseau, el más reciente llamado Ecocidio, y su exploración creativa entre folclore, composición original y otras sonoridades.