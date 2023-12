Zelensky: "Sono sicuro che Milei ci sosterrà"

Il presidente dell'Ucraina, Volodimir Zelensky, è arrivato in Argentina per partecipare come invitato all'insediamento presidenziale di Javier Milei.

Parlando domenica all'agenzia di stampa statale Telam, Zelensky si è detto fiducioso che il governo di Javier Milei sosterrà il suo paese "davanti alle Nazioni Unite" dopo l'invasione russa del febbraio scorso.

"Contiamo che il presidente Milei sostenga l'Ucraina", ha dichiarato.

Si tratta di uno dei viaggi più importanti di Zelensky in Sud America, come rilevato dalla stampa del suo paese, in mezzo alla guerra che da tre anni mantengono con la Russia.

Zelensky è uno dei leader che è stato presente al Congresso per assistere all'insediamento del leader di La Libertad Avanza.