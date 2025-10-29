"Yuyos curativos", una investigación en el campo de las plantas medicinales

Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la autora de este libro que conecta con el mundo de las plantas y lista más de 90 especies con su correspondiente foto, sus usos, dosis y preparados especiales.

Desde Concordia, en la provincia de Entre Ríos, María Paz Menoni precisó que el libro nació en 2022 y compartió algunos tips para aprovechar los beneficios de estas plantas medicinales.