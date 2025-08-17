YPF suma a sus tiendas Full el mameluco de Vaca Muerta

El anuncio fue realizado por el CEO de la compañía, Horacio Marín, en un encuentro en Mendoza.

La prenda, diseñada para uso industrial, se hizo conocida a nivel masivo después de que el presidente Javier Milei apareciera usándola en público y en su vida cotidiana.

Marín explicó que la iniciativa busca "llevar el espíritu de Vaca Muerta" a las estaciones de servicio y fortalecer la identidad de la marca con productos que representen distintas regiones del país.

La línea de indumentaria se lanzará junto a una ampliación de la oferta gastronómica y la incorporación de artículos locales en cada punto de venta.

El modelo original no será el que llegue a los clientes, debido a la tecnología de protección que incorpora y el alto costo de producción.

En su lugar, YPF lanzará versiones más accesibles, pensadas para el uso diario.

Marín destacó que las tiendas Full superaron en ventas a la principal cadena de hamburguesas del país un mes antes de lo previsto.

En el último mes, además, se vendieron 3,1 millones de cafés, lo que representa más de dos tercios del mercado nacional.

Además, Marín contó que la rentabilidad de las tiendas se duplicó desde principios de 2024 y aseguró que buscarán cuadruplicarla para mediados del próximo año.