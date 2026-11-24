El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, informó este martes que se trata de una inversión estimada de US$11.688 millones para los próximos 21 años, y el jefe de Estado Javier Milei destacó el anuncio.

Marín manifestó en su cuenta de X que: “Presentamos la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Narambuena, junto a la Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L.”.

El Presidente replicó en la misma red social la publicación y escribió: “MAGA”, siglas de Make Argentina Great Again (haz Argentina grande otra vez, por su traducción del inglés).

Marín señaló que con este desarrollo se busca “perforar 606 pozos y alcanzar una producción de 80.000 barriles de petróleo por día, entre 2035 y 2045, además de 3 millones de metros cúbicos diarios de gas asociado”.

“Esto también significa US$33.000 millones en exportaciones y cerca de 3.000 puestos de trabajo”, explicó.

“Narambuena es la segunda de las tres grandes iniciativas que estamos impulsando para desarrollar el norte de Vaca Muerta”, expresó el CEO de YPF.

Y sostuvo que “en conjunto, representan inversiones por US$44.000 millones y permitirán alcanzar una producción de 270.000 barriles diarios de petróleo.

“Cada uno de estos proyectos nos acerca a una Argentina con más producción, más trabajo y más energía para exportar al mundo”, aseguró Marín.